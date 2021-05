7 actions massivement sous-évaluées à saisir peu de temps avant qu’elles ne deviennent hyperboliques

Malgré les troubles sur Main Street, le marché boursier américain est resté résilient tout au long de la pandémie et au-delà. Il y a plusieurs raisons à ce phénomène. Premièrement, la Fed a réduit les taux d’intérêt pour éviter les pressions de la récession. Et deuxièmement, le gouvernement américain a fourni des plans de relance indispensables pour maintenir les entreprises à flot. En fait, les multiples sont si élevés qu’il y a une peur constante d’un krach boursier au coin de la rue. Dans ce contexte, trouver des actions sous-évaluées devient une tâche difficile.

Cependant, nous avons soigneusement organisé une liste des meilleures actions du marché se négociant à des remises importantes par rapport à la S&P 500. Il est également important de noter que toutes ces valeurs affichent des performances stables, avec des positions solides sur leurs marchés respectifs. Ce n’est donc pas comme si vous les achèteriez simplement parce qu’ils sont bon marché.

Alors, sans plus tarder, voici sept noms à un prix attractif:

Dollar général (NYSE:DG)

Moteur Honda (NYSE:HMC)

Intel (NASDAQ:INTC)

WWE (NYSE:WWE)

Alibaba (NYSE:BABA)

KeyCorp (NYSE:CLÉ)

Toyota (NYSE:TM)

Actions sous-évaluées à acheter: Dollar General (DG)

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Remise sur P / E par rapport au S&P 500: 56% de réduction

Dollar General est l’une des actions les mieux sous-évaluées. L’action de la DG est en baisse de 3,2% depuis le début de l’année, ce qui peut paraître surprenant, compte tenu des solides antécédents de ce principal détaillant à rabais américain, en particulier pendant la pandémie.

Au cours de l’exercice 2020, les ventes nettes ont bondi de 21,6% à 33,7 milliards de dollars contre 27,8 milliards de dollars l’année précédente, et le BPA dilué a augmenté de 59,9% à 10,62 $ contre 6,64 $ à l’exercice 2019. L’une des principales raisons pour lesquelles la société fait toujours bien est que la plupart des revenus proviennent de la vente d’articles essentiels avec une forte demande par tous les temps.

Cependant, le détaillant est conscient qu’il doit continuer à se diversifier. En conséquence, Dollar General lance Popshelf pour cibler les femmes acheteuses dans «diverses communautés suburbaines» avec une tranche de revenu entre 50 000 $ et 125 000 $ par le biais d’articles non consommables, dont 95% seront inférieurs à 5 $. La stratégie de Dollar General est de se développer en dehors de sa base de consommateurs traditionnelle tout en gardant ses principaux clients satisfaits.

Moteur Honda (HMC)

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Remise sur P / E par rapport au S&P 500: 81% de réduction

Il semble difficile de défendre Honda Motor dans un monde où Tesla (NASDAQ:TSLA) est le plus grand constructeur automobile au monde en termes de capitalisation boursière. Il se passe tellement de choses dans le secteur des véhicules électriques (VE) ces jours-ci. Et cela alimente une immense demande de stocks de véhicules électriques de qualité. Mais il est important de se rappeler que les véhicules électriques vendent encore un quart des véhicules automobiles des constructeurs automobiles traditionnels.

Au cours de l’exercice 2020, Honda, l’un des plus grands conglomérats du monde, a généré environ 14,9 billions de yens japonais de revenus, en vendant 4,8 millions d’automobiles. En comparaison, Tesla a livré près de 500 000 véhicules en 2020. C’est respectable, étant donné que nous sommes à l’aube de la révolution des véhicules électriques. Mais cela met en évidence le fossé entre les constructeurs automobiles traditionnels et le bébé d’un milliard de dollars d’Elon Musk.

En outre, si vous regardez les fondamentaux de Honda Motor, il n’y a aucune raison pour que les actions ne montent pas en flèche. De plus, ce n’est pas comme si Honda n’avait pas son propre ensemble d’offres de véhicules électriques. Pourtant, au moment d’écrire ces lignes, le stock n’a augmenté que de 6% au cours des trois derniers mois, une parodie, à mon avis.

Actions sous-évaluées à acheter: Intel (INTC)

Source: Kate Krav-Rude / Shutterstock.com

Remise sur P / E par rapport au S&P 500: 72% de réduction

Intel fait partie d’un groupe restreint de sociétés dominant l’industrie des semi-conducteurs. Ce groupe comprend Nvidia (NASDAQ:NVDA) et AMD (NASDAQ:AMD), tous deux générant plus de buzz qu’Intel, le nom le plus établi.

À vrai dire, il y a plus d’une chose qui fait un bon stock. Tout d’abord, bien sûr, la valorisation est très importante, surtout si l’on considère les multiples auxquels Nvidia et AMD se négocient. Cependant, quand vous regardez dans la totalité, Intel est le plus grand fabricant de puces au monde et l’un des plus performants. Selon les données de CNBC, la multinationale américaine et la société de technologie ont dépassé les attentes 11 fois au cours des douze derniers trimestres. Si cela ne crie pas la cohérence, alors je ne sais pas ce que fait.

Il est également crucial de noter à quel point l’entreprise est formidable en termes de paiement. Au cours des six dernières années, la société a régulièrement augmenté son dividende. Un paiement de 29,95% peut sembler prudent, mais nous parlons d’une entreprise très riche en liquidités qui cherche constamment à réinvestir des ressources dans ses opérations pour s’assurer qu’elle suit le rythme de ses pairs.

WWE (WWE)

Source: Tom Rose / Shutterstock.com

Remise de suivi P / E par rapport au S&P 500: 31% de réduction

Le sentiment du marché est en baisse sur les actions de la WWE ces derniers temps, les actions ayant perdu 4,5% de leur valeur le mois dernier. Pour les inconnus, la WWE est une société de lutte professionnelle qui produit des programmes télévisés et des événements de lutte en direct. La lutte professionnelle a connu deux périodes d’expansion. D’abord en 1985, puis de nouveau en 1998. Chaque période a aidé l’entreprise à établir des records pendant quelques années, puis s’est évaporée.

Maintenant, vous seriez pardonné de penser que l’apogée de ce sport est terminée. Mais la chose à retenir ici est que la WWE a un public intégré impressionnant. C’est pourquoi NBC Universal et Fox ont payé des millions pour acquérir des droits exclusifs pour leur programmation dans le cadre de contrats de plusieurs millions de dollars.

La WWE a également conclu un accord de dix ans pour deux événements par an, allant de 2018 à 2027 en Arabie saoudite, ce qui fournira à la société environ 100 millions de dollars de revenus par an. Cela devrait vous aider à comprendre que l’idée originale de Vince McMahon a plusieurs formes de revenus diversifiées.

Le BPA a bondi de 43,9% et le chiffre d’affaires de 5,8% au cours des trois dernières années, des chiffres très respectables. Au cours des 12 derniers trimestres, la WWE a rapporté neuf surprises «positives» sur les bénéfices par données Refinitiv. Pour l’avenir, les analystes suivis par la société s’attendent à ce que le chiffre d’affaires augmente de 11,6% et 27,5% au cours des exercices 2021 et 2022, respectivement.

Malgré toute cette dynamique positive, le titre est en baisse de 3% le mois dernier, raison de plus pour reprendre cette performance constante.

Actions sous-évaluées à acheter: Alibaba (BABA)

Source: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Remise de suivi P / E par rapport au S&P 500: 44% de réduction

L’action Alibaba a connu une rare mauvaise course, chutant de près de 18% au cours des trois derniers mois. Pour moi, la trajectoire des prix laisse perplexe.

Amazon (NASDAQ:AMZN) et Alibaba sont tous deux des géants du commerce électronique. Amazon domine l’espace commercial américain, tandis qu’Alibaba fait de même en Chine. Cependant, Amazon souffre rarement du type de correction de prix que BABA subit de temps en temps. Vous devez attribuer cela à la relation symbiotique de l’entreprise avec l’administration chinoise.

Par exemple, l’administration Xi Jinping a récemment imposé une amende de 2,8 milliards de dollars au géant chinois de la technologie pour violations des lois antitrust. La partie la plus étrange? Nous avons vu une bosse sur les marchés immédiatement après la nouvelle. La logique est simple. Bien que l’amende soit substantielle, la multinationale chinoise de technologie détient d’énormes réserves de liquidités et une sortie de 2,8 milliards de dollars n’entraînera pas de nuits blanches à la direction.

En fait, les actionnaires étaient heureux que BABA se soit échappé avec un simple coup de poing. Cependant, le message est fort et clair. Le gouvernement chinois n’a pas peur de prendre des mesures réglementaires strictes sur une entreprise nationale aussi grande que BABA.

Mis à part la correction des prix, rien ne permet de penser que BABA est tout sauf un bon investissement. Les revenus de la société ont augmenté de près de 30% en 2020 et, selon les données de Refinitiv, les estimations du consensus estiment des taux de croissance de 30,6% en 2022 et de 57,8% en 2023. Ce genre de succès est difficile à trouver. C’est pourquoi il est étrange que BABA se négocie à 21,3 fois le cours des bénéfices à terme. Mais cela devrait vous inciter à acheter ce stock.

eBay (EBAY)

Source: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Remise de suivi P / E par rapport au S&P 500: 63% de réduction

eBay et Amazon sont deux des premières réussites du commerce électronique aux États-Unis. Cependant, la trajectoire de ces deux sociétés a considérablement divergé au cours des dernières années.

Alors qu’Amazon est allé de mieux en mieux, eBay a eu du mal à gagner du terrain et à rester pertinent. Mais la multinationale américaine de commerce électronique a connu une croissance respectable dans l’ombre de ses pairs plus importants. En particulier, la pandémie a été une aubaine pour l’entreprise qui propose des ventes de consommateur à consommateur et d’entreprise à consommateur via son site Web.

Au cours des quatre derniers trimestres, la société a dépassé les attentes des analystes de Wall Street, un revirement solide. Le chiffre d’affaires a augmenté de 42%, à 3 milliards de dollars, au premier trimestre, et les acheteurs actifs annuels ont augmenté de 7%, 187 millions de clients et les vendeurs actifs annuels ont augmenté de 8%, à 20 millions. eBay prévoit que les chiffres de revenus du T2 resteront en ligne avec ceux du T1.

Malgré toute cette dynamique positive, l’action EBAY se négocie toujours à 15,5 fois le P / E avant tandis qu’Amazon est à 54,6 fois le P / E avant. Si l’on considère tous ces facteurs, il n’est pas surprenant que ce nom figure sur cette liste d’actions sous-évaluées.

Actions sous-évaluées à acheter: Toyota (TM)

La source: josefkubes

Remise de suivi P / E par rapport au S&P 500: 75% de réduction

Tout comme Honda, Toyota semble être démodée en raison des gros frappeurs EV plus gros. Mais il y a encore beaucoup de raisons de rester optimiste sur Toyota.

Le constructeur automobile multinational japonais a des fondamentaux exceptionnels et une position stable sur le marché, ce qui en fait un jeu conservateur mais attrayant. Au cours de l’exercice 2020, il a réussi à vendre 10,5 millions d’unités, un rendement très respectable étant donné que nous étions en plein milieu d’une pandémie mondiale.

Toyota détient une part de marché au Japon d’environ 49%, tandis que la part des États-Unis est de près de 14,5%. Lors de l’analyse de la TM, il est également important de comprendre qu’il s’agit d’une entreprise très diversifiée avec une branche de financement très réussie et des investissements dans Denso, un fournisseur de pièces, Subaru (OTCMKTS:FUJHY), Technologies Uber (NYSE:UBER), Moteur Mazda (OTCMKTS:MZDAY), et Suzuki.

Compte tenu de ses fondations solides, il est étonnant que Toyota se négocie à des ratios P ​​/ E et prix / valeur comptable nettement inférieurs à ceux du secteur automobile et du S&P 500. Alors prenez-le avant que cela change.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.