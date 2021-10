7 actions Meme à acheter pour un rallye Q4: AMC, GME, SNDL

in

Appelez-les comme vous voulez : actions Meme, favoris de Reddit, monstres à pression courte – c’est la même chose. En fin de compte, il y a une poignée d’actions que les investisseurs adorent prendre pour un tour massif dans un court laps de temps – ce qui en fait des actions mèmes à acheter.

Les actions meme portent souvent un intérêt court élevé, ce qui peut déclencher des pressions épiques à la hausse. Cependant, cela ne doit pas nécessairement être le cas.

Parfois, il n’y a que quelques actions de mèmes au centre de l’attention. À d’autres moments, il peut y avoir deux douzaines de noms ou plus sur la liste de surveillance des commerçants. Le point est simple, cependant: sachez quels noms ont le potentiel de devenir épiques – bien que de courte durée – se resserrent à la hausse.

Avec toute l’action que nous avons vue jusqu’à présent cette année, nous avons réduit notre liste à sept actions mèmes à surveiller pour le quatrième trimestre. Elles sont:

GameStop (NYSE :GME)

Divertissement AMC (NYSE :AMC)

La mûre (NYSE :BB)

Au-delà Moi à (NASDAQ :PARND)

Ocugen (NASDAQ :OCGN)

Rocket Lab États-Unis (NASDAQ :RKLB)

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Actions meme à acheter : GameStop (GME)

Source : TY Lim / Shutterstock.com

Comment pouvons-nous commencer la liste sans commencer par GameStop ? Ce stock est devenu le visage des stocks de mèmes, car il a vraiment lancé les mouvements sauvages que nous avons vus en 2021.

En janvier, GameStop se négociait à l’adolescence, de nombreux investisseurs pensant déjà que cette action avait fait un grand pas. À bien des égards, c’était le cas. Les actions se négociaient à moins de 5 $ à l’été 2020, donc être triple ou quadruple par rapport à ces prix était déjà un geste chaleureux.

Mais ensuite, le bavardage de Reddit a commencé à propos d’une courte pression pour les âges et les investisseurs n’ont pas déçu. L’action GameStop a explosé de plus de 2 400 % en quelques semaines, atteignant 483 $. Cette décision a attiré des tonnes d’intérêt des détaillants, mais a sûrement entraîné des traders professionnels et des fonds spéculatifs dans le mélange, ainsi que les algorithmes. Bien que l’action GameStop n’ait pas maintenu ses gains par rapport à janvier, nous avons vu de nombreuses compressions plus élevées depuis.

Par exemple, les actions sont passées de 40 $ en février à près de 350 $ en mars. Après avoir atteint un creux de 136,50 $ en mai, les actions ont de nouveau reculé à 350 $ en juin.

En d’autres termes, s’il existe des actions mèmes qui peuvent générer un rallye massif à court terme au quatrième trimestre, c’est GameStop.

AMC Divertissement (AMC)

Source : viewimage / Shutterstock.com

AMC Entertainment a chevauché juste à côté de GameStop. Alors que GameStop était le visage des actions mèmes en janvier, AMC essayait également de profiter des gains. Les actions ont connu un rallye d’une journée de 301%, mais ont culminé et ont coulé à partir de ce point.

Avance rapide jusqu’à la fin mai et le stock a vraiment commencé à se redresser. Ensuite, AMC est devenu le visage des actions mèmes, alors qu’il a explosé à travers les anciens sommets. Il a finalement augmenté de plus de 700% en moins d’un mois, les actions étant passées de moins de 10 $ à plus de 70 $. Évidemment, ces actions ne « méritent » pas ce type de mouvement, mais cela ne veut pas dire qu’elles ne peuvent pas se produire. De toute évidence, cela a été illustré.

Si GameStop était leader la première fois et stock AMC la deuxième fois, qui peut dire qu’il ne peut pas mener à nouveau une troisième fois ?

La société a levé beaucoup d’argent au cours des derniers mois, et ses fondamentaux ont une réelle chance de s’améliorer avec le retour de nombreuses sorties en studio dans les salles. De plus, le PDG d’AMC, Adam Aron, a récemment annoncé un partenariat potentiel avec GameStop.

Cela donne-t-il à ces actions les meilleures chances de rebond au quatrième trimestre ? Peut-être.

Meme Stocks to Buy: BlackBerry (BB)

Source : Paul McKinnon/Shutterstock.com

Pour AMC, j’ai demandé pourquoi il ne pouvait pas mener une troisième charge plus haut. Mais devrions-nous nous demander si une autre action est en lice pour déclencher une opération de short-squeeze ? Et si tel est le cas, nous pourrions considérer BlackBerry comme un candidat potentiel.

BlackBerry venait de sortir de creux de plusieurs mois, mais il nous a donné une poussée intrajournalière de 15,5% sur des bénéfices meilleurs que prévu. Depuis, nous avons vu l’action baisser, mais à environ 10 $, il est clair que cette action pourrait profiter d’une belle pression à la hausse si les investisseurs recherchent une action solide à bas prix pour augmenter – en voici six autres également.

Si ce titre peut revenir au-dessus de ses principales moyennes mobiles, le niveau clé de 12 $ est en vue. Au-dessus de cette marque, et techniquement parlant, nous pouvions voir des étincelles.

En janvier, BlackBerry a poussé vers 30 $ avant de se retirer. Après un creux plus élevé, l’action a de nouveau dépassé les 20 $ en juin. Maintenant, faire un autre plus bas plus haut, est-ce qu’un squeeze back est en jeu ? Il pourrait être.

Alors que la société traverse une année en baisse, elle est à plus de la moitié de l’exercice 2022. Pour le prochain exercice, les analystes s’attendent à plus de 900 millions de dollars de ventes et à un retour potentiel à la rentabilité.

Au-delà de la viande (BYND)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Beyond Meat semble être l’une des plus grandes entreprises sur la liste des actions meme. Non pas que les investisseurs n’aient jamais entendu parler de GameStop, AMC ou BlackBerry auparavant, mais ces noms sont tombés dans l’obscurité au cours des dernières années.

Pendant ce temps, cependant, Beyond Meat avait connu plusieurs belles années de gains. Le titre est toujours en forte hausse depuis ses débuts publics, malgré une chute de 55% par rapport aux sommets (réalisés en 2019). Gardez à l’esprit que l’action a évalué son introduction en bourse à 25 $, a ouvert à 46 $ et se négocie toujours au-dessus de 100 $ malgré la correction actuelle.

Pendant tout ce temps, Beyond Meat a attiré beaucoup d’attention, a construit une marque forte, que les consommateurs l’aimaient ou la détestaient et a attiré une évaluation importante.

Bien que Beyond Meat ne se négocie pas bien ces derniers temps, peu d’actions de croissance l’ont fait. Cela dit, ce nom a mis en place de belles pops ces derniers temps. En janvier, l’action nous a donné un sursaut de 65% sur trois jours, suivi d’un autre rallye de 60% du plus bas de mai au plus haut de juin.

L’entreprise continue d’élargir son offre de produits et où ses produits sont disponibles. Cela conduira-t-il à un pop Q4? Seul le temps nous le dira.

Meme Stocks to Buy: Ocugen (OCGN)

Source : Shutterstock

De nombreux investisseurs attendent beaucoup d’Ocugen. L’entreprise travaille non seulement sur un traitement contre la cécité, mais elle travaille également sur un vaccin contre le Covid-19. Mieux connue sous le nom de biothérapeutique oculaire, cette société bio au stade clinique a un beau potentiel de hausse.

Le titre s’est coincé dans un coin de plus en plus serré, mais cela peut conduire à des gains haussiers explosifs. L’action a connu un rallye de 1 200 % du 27 janvier au 8 février, et un autre rallye de 200 % de fin avril à début mai.

En ce qui concerne son vaccin Covid, les promesses sont nombreuses. Il vient de terminer son essai de phase 3 et a montré des résultats prometteurs. Alors que le taux d’efficacité global était inférieur à celui des vaccins de Pfizer (NYSE :PFE) et Moderna (NASDAQ :ARNm), le vaccin de la société avait un fort taux d’efficacité contre la variante Delta.

Cela dit, c’est une entreprise sans revenus pour le moment. Ainsi, alors que le marché peut devenir saturé de vaccins, l’approbation de cela pourrait faire couler de l’argent dans le compte de résultat d’Ocugen.

Recherchez une pression sur la résistance à la tendance baissière pour lancer l’action.

Rocket Lab États-Unis (RKLB)

Source : 3Dsculptor / Shutterstock.com

Rocket Labs a en fait un graphique assez constructif en ce qui concerne les jeux de compression potentiels. Le stock a connu une belle pop en mars, mais la vraie compression était en fait beaucoup plus récente. Les actions ont plus que doublé en début de mois.

Maintenant en recul, nous avons une configuration solide alors que la moyenne mobile sur 21 jours fait office de support. Voyons si les taureaux peuvent énerver celui-ci pour une autre poussée plus haut.

L’action a une capitalisation boursière de près de 7 milliards de dollars, ce n’est donc pas vraiment obscur. Cela dit, ce n’est pas quelque chose dont on discute autant que BlackBerry ou Beyond Meat.

Pourtant, cela n’empêchera pas les algos et les short-squeezers de renifler celui-ci et de le faire monter plus haut. Gardez également les entreprises aérospatiales sur votre radar. Des nouvelles positives pour Vierge Galactique (NYSE :SPCE), SpaceX d’Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos pourraient donner du peps à Rocket Labs.

Stocks meme à acheter: Sundial Growers (SNDL)

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Pour ma dernière sélection, j’allais écrire sur Gogo (NYSE :ALLER ALLER), mais grâce à la mise à jour financière positive de la direction, le titre a grimpé de près de 40 % le 28 septembre et a atteint de nouveaux sommets. Au lieu de cela, regardons Sundial Growers.

Celui-ci est un véritable penny stock, se négociant à un peu moins de 70 cents par action. Il a eu plusieurs relais au-dessus de 1 $ et est même remonté à 1,50 $ ou plus à plusieurs reprises. Cependant, son meilleur rallye cette année a pris des actions jusqu’à 3,96 $.

Alors que l’action tend vers des creux de plusieurs mois, nous ne pouvons pas exclure une compression extrême à la hausse. C’est particulièrement vrai si les actions de cannabis suscitent un regain d’intérêt. Croissance de la canopée (NASDAQ :CCG), Aurora Cannabis (NASDAQ :ACB) et d’autres se sont trop bien négociés ces derniers temps, mais si cela change, nous pourrions également voir une offre solide pour Sundial.

De plus, sa capitalisation boursière inférieure à 1,5 milliard de dollars permet aux investisseurs d’augmenter facilement.

Qui sait, peut-être qu’un rapport sur les revenus augmentera celui-ci. Les analystes prévoient une croissance des revenus de 66% l’année prochaine, avec des attentes consensuelles de 74 millions de dollars pour l’année. Cependant, l’estimation haute se situe à près de 100 millions de dollars. Si la direction fournit des perspectives solides, cela pourrait déclencher un rallye plus important.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.