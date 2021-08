7 actions meme à acheter qui sont encore meilleures que Robinhood

Après ses débuts sur le NASDAQ échanger, Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) pourrait bien être “le premier stock de méta-mèmes”. Mais cela en soi ne fait pas de l’achat d’actions dans l’application de courtage une opportunité forte. Comme je l’ai récemment décomposé, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles courir après son introduction en bourse n’est pas la meilleure décision.

Les traders qui l’ont retourné peu de temps après ses débuts ont peut-être vu des gains rapides. Pourtant, ce n’est peut-être pas le cas pour les commerçants qui entrent maintenant. Entre une valorisation riche, les craintes qu’il ne parvienne pas à supplanter les courtiers « à l’ancienne » et sa dépendance vis-à-vis du commerce de détail pour générer des revenus à partir du flux de paiement pour commandes (PFOF), il y a beaucoup plus qui pourrait faire couler les actions de Robinhood que de les faire bondir de ici.

Au lieu de parier sur cette situation, où le navire a peut-être déjà navigué, vous voudrez peut-être jeter un œil à certains des autres « stocks de mèmes » avec une marge de manœuvre à court terme.

Alors, quels « actions mèmes » semblent être de meilleures opportunités que Robinhood ? Toutes les tendances sur Reddit r/WallStreetBets subreddit, voici les 7 meilleurs stocks de mèmes à acheter :

Jeu de corsaire (NASDAQ :CRSR)

fuboTV (NYSE :FUBO)

Microvaste (NASDAQ :MVST)

Racine (NASDAQ :RACINE)

Support.com (NASDAQ :SPRT)

Parvenu (NASDAQ :UPST)

UWM (NYSE :UWMC)

Beaucoup de ces noms ont peut-être reculé considérablement depuis la fin de la dernière «vague d’actions meme» en juin. Mais qu’ils aient eu de mauvaises performances ou de bonnes performances ces derniers temps, chacun a des facteurs dans son coin respectif qui pourraient l’aider à augmenter considérablement à court terme.

Meme Stocks to Buy: Corsair Gaming (CRSR)

Corsair Gaming a peut-être atteint un pic de prix bien avant que les « actions mèmes » ne deviennent une chose. Et il peut craindre à juste titre que les vents arrière pandémiques que la croissance des ventes suralimentée pour ce fournisseur de périphériques de jeu s’estompent. Néanmoins, cela n’a pas nui à son attrait auprès des commerçants Reddit.

Bien sûr, leur intérêt pour le stock CRSR a plus à voir avec son statut de stock à court terme. Mais les catalyseurs liés à la performance de l’entreprise sont peut-être ce qui la fait repartir en flèche.

Oui, comme le montrent ses derniers résultats et prévisions trimestriels, la croissance a certainement été touchée. Ses principaux résultats en 2020 ont bondi de plus de 55%, à 1,7 milliard de dollars grâce à la demande tirée par les blocages de Covid-19. Pour 2021, les perspectives suggèrent que les ventes atteindront entre 1,9 et 2,1 milliards de dollars, soit une augmentation de seulement 11,8 % à 23,5 %.

Pourtant, tout comme pour d’autres histoires de croissance qui ont trouvé une nouvelle vie en tant que « actions mèmes », la croissance portant ce nom pourrait réaccélérer dans les années à venir. Comme l’a dit lui-même le PDG de Corsair, Andy Paul, cela reste un jeu à la fois sur la croissance à long terme des jeux laïques ainsi que sur la croissance à long terme du streaming de jeux vidéo.

À un prix raisonnable à un ratio cours/bénéfice (P/E) à terme de 15x, considérez celui-ci comme l’un des « actions mèmes » avec plus que le battage médiatique de Reddit de son côté.

fuboTV (FUBO)

Source : monticello / Shutterstock.com

Comme d’autres « actions mèmes », une grande partie de l’attrait des actions FUBO réside dans sa chance d’être réduite. L’intérêt à court terme est élevé (actuellement 17,5% du flottant), car les ours parient gros que la plate-forme de streaming / paris sportifs de l’entreprise ne réussira pas en raison de la forte concurrence des grands médias, ainsi que des pionniers dans l’espace de paris sportifs en ligne tel que DraftRois (NASDAQ :DKNG).

Pourtant, comme je l’ai dit en juillet, le risque de concurrence peut être exagéré avec fuboTV. Seul le temps nous dira s’il peut affronter DraftKings et d’autres grands opérateurs de paris sportifs. Mais en ce qui concerne la concurrence en streaming, les choses ne sont peut-être pas si impitoyables. En fait, au lieu d’essayer de l’évincer, Comcast (NASDAQ :CMCSA), société mère de NBCUniversel, possède une pièce dedans. D’autres conglomérats médiatiques, comme Disney (NYSE :DIS) et ViacomCBS (NASDAQ :VIAC), possèdent également des participations.

Étant donné que ces partenariats lui permettent de fournir des réseaux sportifs populaires sur sa plate-forme, la société peut disposer de suffisamment de marge pour élargir sa base d’abonnés. D’après ses derniers résultats trimestriels, il est clair que c’est ce qui se passe en ce moment. Avec le temps, la société pourra peut-être convertir ces abonnés en streaming en clients réguliers pour ses opérations de paris sportifs, qui sont en train de se mettre en ligne.

Le succès et la rentabilité à grande échelle peuvent être des années à venir. Mais entrer dans le stock FUBO aujourd’hui, alors qu’il reste battu à des prix inférieurs de plus de 56% à son plus haut historique, pourrait être un jeu gagnant avec le recul.

Microvast (MVST)

Source : Shutterstock

Les commerçants de détail ne sont pas aussi intéressés par les actions SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale) qu’au début de 2021. Au lieu de plonger dans tout ce qui concerne SPAC, ils sont devenus plus difficiles sur les noms sur lesquels placer leurs paris. Microvast a été l’un de ces choix, comme l’indiquent les nombreuses discussions à ce sujet sur r/WSB plus tôt en août.

Cette ancienne société de chèques en blanc a finalisé sa fusion inversée à la fin du mois dernier. Avant la clôture de la transaction, l’action MVST est tombée en dessous de son prix d’offre initial de 10 $ par action. Mais comme Brenden Rearick d’InvestorPlace l’a rapporté le 6 août, les commerçants de détail ont décidé de parier contre le soi-disant « argent intelligent » baissier en prenant le côté long du commerce.

À première vue, cela peut ressembler à des singeries régulières des commerçants Reddit. C’est-à-dire enchérir une action sur le battage médiatique et l’élan, plutôt que sur les fondamentaux. Mais comme je l’ai discuté le mois dernier, les détails semblent prometteurs en ce qui concerne Microvast. Le fabricant de batteries pour véhicules électriques, axé sur le marché des véhicules commerciaux plutôt que des véhicules de tourisme, prend toutes les mesures nécessaires.

Ces gestes intelligents maintenant, qui incluent le partenariat avec des poids lourds de véhicules utilitaires comme Oshkosh (NYSE :OSK) pourrait rapporter gros sur la route. Il se retire de sa récente pop Reddit, mais revient à environ 9 $ par action, considérez-le comme l’un des meilleurs “actions mèmes” à acheter.

Racine (RACINE)

Source : Jirsak / Shutterstock.com

En baisse de plus de 80% depuis ses débuts à l’automne dernier, pourquoi voudriez-vous suivre l’exemple des traders Reddit et vous lancer dans l’action ROOT ? À première vue, les actions de cette société de technologie d’assurance, qui, comme Limonade (NASDAQ :LMND) utilise l’intelligence artificielle (IA) pour battre les assureurs de la vieille école à leur propre jeu, peut ne pas sembler si attrayant.

Comme son rival, Root fait une hémorragie d’argent. Cherchant à développer sa base d’assurés, elle est prête à perdre de l’argent maintenant, dans l’espoir d’atteindre la rentabilité plus tard. Le jury ne sait toujours pas si cette stratégie sera payante. Comme l’a récemment expliqué un commentateur de Seeking Alpha, la situation semble devoir empirer avant de s’améliorer.

Encore une fois, vous demandez peut-être, est-ce que je considérerais cela comme un excellent stock de mèmes à acheter? Ces faibles perspectives sont plus qu’expliquées dans le cours de l’action ROOT. À environ 5,50 $ par action, le prix de l’action est comme si le «pire des cas» allait se dérouler. La doublure argentée ? Des développements récents pourraient indiquer que son avenir n’est pas aussi sombre que les résultats récents le suggèrent.

L’injection de capital et le partenariat de l’entreprise portent sur Carvana (NYSE :CVNA) pourrait être quelque chose qui tourne autour de sa fortune. Compte tenu de son intérêt à court terme élevé, toute autre nouvelle positive (même si de petites pommes de terre) pourrait également suffire à le faire repartir en flèche. C’est une situation de « marche prudente » à coup sûr. Mais si vous recherchez un « stock meme » à haut risque/rendement possible, cela peut être le ticket.

Support.com (SPRT)

Source : Mark Agnor / Shutterstock.com

Vous recherchez un « stock meme » avec une exposition à la cryptographie ? Le stock SPRT peut être celui à acheter. L’entreprise, actuellement dans le secteur du support client, deviendra bientôt un jeu de minage de crypto, une fois sa fusion terminée avec une société privée Génération Greenidge. Peu de temps après l’annonce de cet accord au printemps dernier, je me suis demandé pourquoi il s’agissait peut-être d’un jeu minier bien meilleur que le reste de ses concurrents cotés en bourse.

Premièrement, la fusion, qui donnera aux investisseurs de Greenidge une participation majoritaire, a été évaluée d’une manière favorable à ceux qui détiennent actuellement les actions de Support.com. Deuxièmement, avec des coûts énergétiques miniers inférieurs (puisqu’elle possède sa propre centrale électrique), la rentabilité l’année prochaine pourrait être substantielle.

Les projections de la présentation de la fusion de la société prévoient 145 millions de dollars de revenus et 109 millions de dollars d’EBITDA l’année prochaine, en supposant Bitcoin (CCC :BTC-USD) les prix remontent à 49 000 $. En juin, après l’effondrement de la cryptographie, cela pouvait sembler un défi de taille. Mais avec le rebond de la BTC à environ 45 500 $ (après être brièvement tombé en dessous de 30 000 $), un retour à 49 000 $, voire plus, pourrait être plus qu’atteignable.

Certes, l’action SPRT a connu une augmentation considérable en raison du rebond des prix du BTC. Malgré tout, avec son taux d’intérêt à découvert élevé (62,5% du flottant), sa popularité parmi les commerçants et le potentiel de retour de son activité sous-jacente qui sera bientôt? Considérez celui-ci comme l’un des « actions mèmes » avec le plus de potentiel.

Parvenu (UPST)

Source : Phonlamai Photo / Shutterstock.com

En hausse de près de 76% en un mois, pourquoi j’aime l’action Upstart ? Son élan hors des charts peut donner l’impression que c’est trop hasardeux pour s’y plonger en ce moment. Mais en regardant ses détails, il y a du mérite à acheter maintenant. Même s’il semble plafonner à environ 201 $ par action. La plateforme de prêt basée sur l’IA a vraiment commencé à voir ses opérations décoller cette année.

Les revenus pour le trimestre se terminant le 30 juin ont augmenté de plus de 1000% par rapport au trimestre de l’année précédente. Non seulement cela, contrairement à certaines des autres sociétés à croissance rapide, mais en phase de démarrage, l’action UPST affiche déjà un bénéfice par action (BPA) positif. Au dernier trimestre, le BPA GAAP s’élevait à 39 cents. En plus de fournir des résultats à succès, la société a augmenté ses prévisions de revenus pour l’année 2021, de 600 millions de dollars à 700 millions de dollars.

On peut penser que sa valorisation actuelle reflète plus que tout son potentiel. Il se négocie actuellement pour 161,8 fois les bénéfices estimés et a une capitalisation boursière de 15,8 milliards de dollars. Pourtant, comme l’a fait valoir un commentateur de Motley Fool, alors qu’il passe non seulement des prêts personnels et automobiles, mais aussi des prêts à la consommation, l’action Upstart pourrait avoir de la place pour courir encore 10 fois au cours de la prochaine décennie.

Les actions pourraient s’accrocher, ou reculer un peu, alors que les investisseurs absorbent son développement le plus récent (l’émission de 575 millions de dollars en obligations convertibles senior). Avec le battage médiatique qui prend une pause, le moment est peut-être venu de se verrouiller dans une position à long terme.

UWM (UWMC)

Source : Shutterstock

Après des mois de bavardages minimes, le buzz Reddit est à nouveau à la hausse pour les actions UWMC. Le grossiste en prêts hypothécaires résidentiels a publié des résultats trimestriels mitigés le 16 août. Pourtant, ne laissez pas cela, et les préoccupations générales du marché du logement, vous décourager de l’acheter.

Pourquoi? Les investisseurs ont peut-être été déçus par ses résultats manqués pour le trimestre précédent. Mais négociant à un ratio P/E à terme à un chiffre, le marché a déjà pris en considération l’incertitude des résultats futurs. En ce qui concerne son risque de baisse si le marché immobilier autrefois « trop chaud pour être touché » commence à se refroidir.

Comme notre Ian Bezek l’a expliqué en juin, en se concentrant davantage sur les nouveaux achats de prêts hypothécaires que sur le refinancement de prêts hypothécaires, UWM est peut-être mieux positionnée que son rival bien connu, Compagnies de fusées (NYSE :RKT). Vous pouvez affirmer que la faible valorisation de l’action prend également en compte le risque que le marché immobilier soit aujourd’hui dans une autre bulle, au risque d’éclater.

Si cela finit par être un atterrissage en douceur pour le marché du logement dans l’année à venir ? Une partie de la pression sur les actions UWMC aujourd’hui pourrait s’atténuer. Cela peut aider à donner au titre une chance de rebondir. Se négociant à environ 7,25 $ par action aujourd’hui, un assouplissement de l’incertitude pourrait le ramener à 10 $ par action et plus.

A la date de publication, Thomas Niel détenait une position longue sur Bitcoin. Il ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.