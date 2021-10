7 actions meme à éviter comme la peste

Les commerçants de détail ont gagné gros (et perdu gros) avec les actions mèmes en 2021. Lorsque le phénomène d’investissement axé sur les médias sociaux est devenu une réalité en janvier dernier, ceux qui ont commencé à jouer assez tôt ont vu des rendements époustouflants en l’espace de quelques semaines seulement.

La même chose s’est produite au cours de l’été lorsque la tendance est revenue en vogue, cette fois avec une plus grande concentration sur le potentiel de short-squeeze. Non seulement certains nouveaux noms ont obtenu le statut de stock de mèmes, mais les noms originaux de cette catégorie ont fait des rebonds partiels ou même complets.

Mais maintenant, alors que la crypto est redevenue à la mode parmi les commerçants de détail, la popularité des actions meme s’est refroidie. Il peut encore y avoir beaucoup de buzz à leur sujet sur des plateformes comme Reddit r/WallStreetBets. Les nouvelles actions continuent de voir des mouvements « vers la lune » motivés par les mèmes. Mais depuis la fin de la deuxième vague d’actions mèmes, les noms les plus populaires de cette catégorie sont soit en train de faire du surplace, soit en baisse.

Avec la tendance à la baisse des actions meme, il est préférable de faire la fine bouche lorsqu’il s’agit de les acheter. Certains noms de cette catégorie ont le potentiel de rebondir, bien que sur leurs propres mérites. Mais d’autres n’ont guère plus que le battage médiatique de Reddit pour les sauvegarder.

Ces sept actions mèmes appartiennent à cette dernière catégorie et sont plus susceptibles de connaître de nouvelles baisses au lieu d’un mouvement vers des sommets antérieurs :

Divertissement AMC (NYSE :AMC)

Énergie de carrossage (NYSEAMÉRICAIN :CEI)

Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV)

Société d’acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC)

GameStop (NYSE :GME)

Ocugen (NASDAQ :OCGN)

Remarque (NASDAQ :MARQUE)

Stocks de mèmes: AMC Entertainment (AMC)

Stocks meme: stock AMC

Source : viewimage / Shutterstock.com

Avec GameStop, AMC Entertainment fait partie de ce que j’aime appeler la catégorie des « légendes du stock de mèmes ». Comme vous le savez sûrement, les actions de la chaîne de cinéma ont été l’un des premiers noms à être envoyés sur la lune par la tendance.

Au cours de cette première vague, les actions sont passées d’environ 2 $ par action à des prix dépassant les 20 $ par action. Mais contrairement à l’action GME, qui a atteint son plus haut niveau historique lors de la première vague d’actions meme, l’action AMC a atteint son point culminant lors de la deuxième vague cet été.

Après être retombé à 10 $ par action ce printemps, entre fin mai et début juin, l’action AMC a connu une course incroyable. Plus particulièrement, il a atteint un sommet de 72,62 $ par action le 2 juin.

Depuis lors, cependant, le battage médiatique autour de l’entreprise a considérablement diminué. L’« armée des singes » autoproclamée de commerçants de détail qui détenaient les actions avec des « mains de diamant » l’a aidée à conserver la plupart de ses gains liés aux mèmes.

Mais une fois de plus, ils décident d’encaisser, attendez-vous à ce que les actions plongent massivement. Avec sa valeur sous-jacente probablement inférieure à 10 $ par action, une baisse à deux chiffres est prévue pour les actions AMC une fois que la foule des mèmes aura quitté la scène. Pour éviter de se faire surprendre en tenant le sac, il est préférable de rester à l’écart.

Énergie de carrossage (CEI)

Actions CEI

Source : FreezeFrames / Shutterstock.com

Un nom de mème plus récent, l’action CEI sur le pétrole et le gaz à micro-capitalisation est devenue un favori de Reddit grâce à la hausse des prix de l’énergie, un cours de l’action bas et un intérêt à découvert élevé.

Cependant, peu de temps après avoir fait un mouvement près de 10 fois supérieur à 4,85 $ par action, un vendeur à découvert vocal a publié un rapport court cinglant. Kerrisdale Capitale, le groupe à l’origine du rapport, a déclaré dans le slogan : « Et s’ils faisaient toute une entreprise avec des drapeaux rouges ? »

Qualifiant son actif clé de « faible qualité » et de « dangereusement exploité », Kerrisdale a également allégué que le passage de l’entreprise à l’énergie propre reposait davantage sur le battage médiatique que sur la substance. À la suite du rapport explosif de 25 pages du vendeur à découvert, les actions de Camber Energy ont chuté, retombant en dessous de 1 $ par action. Au cours des semaines qui ont suivi, il a tenté de rebondir et se négocie autour de 1,26 $ par action au moment d’écrire ces lignes.

Le 12 octobre, j’ai soutenu qu’il y avait encore une chance qu’il augmente une fois de plus en raison de sa popularité en tant que jeu de courte durée. Pourtant, alors que nous nous dirigeons vers novembre, le niveau de conversation sur Camber Energy sur r/WallStreetBets s’est calmé. Je ne compterais pas sur un rappel. Avec le côté court probablement juste à propos de cette situation, faites une passe dure sur l’action CEI.

Meme Stocks: Clover Health (CLOV)

Stock CLOV

Source : Shutterstock

Les actions de l’ancienne société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Clover Health ne se sont pas jointes à la fête lors de la vague initiale d’actions mèmes. Au lieu de cela, à l’époque, les actions du fournisseur de régime Medicare Advantage avaient tendance à baisser.

À l’époque, un rapport d’un vendeur à découvert a été publié, révélant que la société faisait l’objet d’une enquête par le ministère de la Justice (DOJ). Avec le recul, cette enquête a eu peu d’impact sur les opérations de l’entreprise. Même ainsi, la controverse a été une cause suffisante pour que les vendeurs à découvert s’accumulent. À son tour, cela a fait chuter l’action CLOV à environ 7 $ par action fin mai.

Pour ceux qui étaient longs dans le stock, cela est arrivé juste à temps pour la deuxième vague de mèmes axée sur la compression courte. En quelques semaines, l’action a fait un voyage rapide sur la lune, grimpant jusqu’à 28,85 $ par action.

Malheureusement, le voyage n’a pas duré longtemps. Après la frénésie, il est régulièrement revenu sur terre, rendant la plupart de ses gains en juillet.

Jusqu’à présent, à l’exception d’une tentative ratée début septembre, Clover n’a pas encore rebondi. Certes, s’il parvient à résoudre ses problèmes de rentabilité, une reprise épique pourrait être envisagée. Mais jusqu’à ce qu’il prouve que son ratio de soins médicaux (MCR) élevé est temporaire, considérez ce stock comme une situation d’attente au mieux.

Digital World Acquisition Corp (DWAC)

Stocks meme: stock DWAC

Source : Joseph Sohm / Shutterstock.com

Les traders qui attendent le prochain AMC ou GME ont peut-être pensé l’avoir trouvé le 21 octobre, lorsque l’action DWAC est devenue le dernier nom à rejoindre les rangs des actions meme.

Une SPAC s’échangeant autour de son prix d’offre, Digital World Acquisition a augmenté de plus de 300 % ce jour-là à l’annonce qu’elle rendrait publique la dernière entreprise de l’ancien président Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG). Le lendemain, alors que le public investisseur en prenait conscience, les actions ont fait un autre pourcentage à trois chiffres, grimpant jusqu’à 175 $ par action.

Mais maintenant, la frénésie touche peut-être à sa fin. L’action DWAC a baissé de 58% depuis lors et a tendance à baisser. Cette braderie va-t-elle se poursuivre ? À ce stade, c’est difficile à dire. D’une part, même si la plate-forme de médias sociaux de l’entreprise ne trouve qu’un public limité, l’entreprise pourrait réussir avec son service de streaming par abonnement prévu.

D’un autre côté, il s’agit d’une entreprise à haut risque. Trump a eu un succès mitigé avec des entreprises en dehors de l’immobilier. Comme l’a souligné un commentateur de Forbes, le fait que la distribution de cette plate-forme dépende de la grande technologie – qu’elle essaie également de prendre en charge – est également un obstacle.

À des prix inférieurs, cela peut être un pari spéculatif intéressant. Mais alors que cela reste un stock de mèmes? Pas tellement.

Stocks de mèmes : GameStop (GME)

Actions GME

Source : Shutterstock / mundissima

GameStop a peut-être lancé toute la tendance des actions meme lorsqu’elle est passée de 20 $ à 483 $ par action. Mais après son recul à environ 180 $ par action, il y a peu de raisons de l’acheter si tard dans la partie.

Bien sûr, le phénomène du stock de mèmes n’est peut-être pas terminé. Les actions de ce détaillant de jeux vidéo physique, qui essaie de se transformer en un jeu de commerce électronique, peuvent toujours être soutenues par la légion de commerçants Reddit qui l’offrent jusqu’à des prix à trois chiffres.

Mais à un moment donné, ce sera enfin « game over » pour les actions GME. Si le marché global se corrige, cela pourrait finalement amener ceux qui sont encore longtemps dans le stock à encaisser. Ou, les investisseurs pourraient s’écouler même si les actions restent stables alors que de nouvelles opportunités de mèmes apparaissent.

Comme l’action AMC, attendez-vous à ce que GameStop chute à des prix beaucoup plus bas une fois qu’il sera à nouveau évalué sur la base de ses fondamentaux. Compte tenu des chances que sa métamorphose numérique se déroule, je ne le vois pas retomber à des niveaux pré-mème. Mais l’action se négocie toujours au-dessus de ce que l’entreprise vaudrait en tant que pur jeu de commerce électronique, il n’y a donc qu’une seule direction à prendre à partir de là : plus bas.

Ocugen (OCGN)

Actions OCGN

Source : shutterstock.com/PhotobyTawat

Parmi les actions meme discutées ici, l’action OCGN est peut-être celle sur laquelle je suis le plus baissier. C’est principalement parce que, quelle que soit la façon dont vous le découpez, il est difficile de voir cette société être en mesure de produire les résultats nécessaires pour maintenir la capitalisation boursière de 1,65 milliard de dollars qu’elle affiche aux prix d’aujourd’hui.

Le cas du taureau pour Ocugen est construit autour de sa capacité à commercialiser avec succès Covaxin. La société détient les droits de licence nord-américains sur le candidat vaccin Covid-19, qui a été développé par une société basée en Inde Bharat Biotech.

Cependant, il n’a toujours pas reçu d’approbation complète ni même d’autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis ou au Canada. Les chances sont minces qu’Ocugen génère des revenus substantiels de Covaxin.

De nombreux spéculateurs espèrent que, si l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lui attribue une liste d’utilisation d’urgence (EUL), cela accélérera le feu vert réglementaire dans les deux pays. Mais la récolte existante de vaccins a l’avantage du premier moteur. De plus, les mandats de vaccination des employeurs contribuent à améliorer les taux de vaccination aux États-Unis. Avec des taux de vaccination déjà élevés au Canada, c’est peut-être trop peu, trop tard.

Une fois qu’il est indéniablement clair que cette société n’a pas une opportunité d’un milliard de dollars entre les mains avec Covaxin, attendez-vous à ce que les actions de l’OCGN se frayent un chemin à des prix beaucoup plus bas.

Meme Stocks: Remark Holdings (MARK)

Meme Stocks: MARK stock

Source : Shutterstock

Remark Holdings est depuis longtemps un stock de mèmes. En fait, vous pouvez dire qu’il s’agissait d’un commerce de mèmes avant même que le terme ne soit inventé.

Si vous vous en souvenez, les commerçants de détail ont proposé à MARK de s’approvisionner à la mi-2020 sur le buzz entourant ses dispositifs de dépistage thermique alimentés par l’IA. Bien sûr, comme le dépistage thermique n’a pas réussi à s’imposer comme mesure pour arrêter la propagation de Covid-19, ce catalyseur potentiel est venu et est parti.

En retombant fin 2020, il a réapparu grâce à la vague initiale de stock de mèmes au début de 2021. Mais cela s’est trop rapidement estompé.

Tout récemment, nous avons vu des partages Remark réapparaître. Cette fois, comme l’a rapporté William White d’InvestorPlace, le battage médiatique entourant les actions DWAC s’est propagé à d’autres actions avec une connexion Trump – y compris l’action MARK.

Cependant, ce lien est très indirect. Comme il devient clair que Remark n’a rien à voir avec le lancement de TMTG, la frénésie s’estompe rapidement. Après avoir atteint 6,70 $ par action, l’action MARK est revenue à moins de 2 $ par action. Évitez-le à tout prix, car il est susceptible de chuter encore plus aux niveaux de prix antérieurs.

