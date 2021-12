7 actions meme à vendre avant de perdre leur élan

Les actions meme ont été un phénomène dominant des investisseurs de détail polarisant les marchés en 2021. Et qu’on les aime ou qu’on les déteste, les actions meme persistent. Les experts ont longtemps spéculé que le fond tomberait du mouvement global. Mais cela ne s’est pas encore produit – et cela pourrait tout simplement ne jamais arriver.

La vérité est que la demande stimule les marchés. Ainsi, tant que l’intérêt collectif des commerçants persistera, ce phénomène perdurera.

Et après tout, l’action collective des investisseurs de détail n’est en fait pas si différente de la demande des investisseurs institutionnels. Oui, Wall Street applique souvent plus de rigueur analytique dans sa prise de décision. Et oui, Wall Street a tendance à soutenir des actions plus sûres.

Mais c’est le capital derrière les investissements de détail et institutionnels qui dicte vraiment le cours des marchés. Tant que les investissements de détail dans les actions meme entraînent l’injection de capitaux massifs dans ces noms, le pouvoir reste réel.

Cela dit, il existe des actions de mèmes qui, selon la plupart des gens, échoueront tôt ou tard. Alors que la marée tourne lentement sur leurs perspectives, le capital fuira. Alors, jetons un coup d’œil à certains des plus grands noms à éviter ou à quitter avant qu’il ne soit trop tard.

GameStop (NYSE :GME)

AMC (NYSE :AMC)

Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV)

Canou (NASDAQ :GOEV)

Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE)

Tilray (NASDAQ :TLRY)

Ocugen (NASDAQ :OCGN)

Actions meme à vendre : GameStop (GME)

Source : Emil O / Shutterstock.com

GameStop a été de loin l’un des plus grands bénéficiaires du mouvement parmi les stocks de mèmes. Il est passé d’une société de location de jeux physiques défaillante à un anti-héros du marché. Il ne fait aucun doute que l’action GME a une histoire phénoménale à la base de son ascension vers la gloire.

Ryan Cohen est une grande partie de ce récit. C’est aussi une histoire assez phénoménale. Et maintenant, il a le contrôle des rênes de GameStop. Peu importe ce que vous pensez de GME, vous devez faire une pause et réfléchir à ce qu’il a fait. Mais malgré la qualité de son histoire, cela ne devrait pas obscurcir votre jugement.

Le fait est que les plans de transformation numérique de Cohen pour revigorer GameStop n’ont pas abouti à grand-chose. Il ne reste aux investisseurs qu’une entreprise qui devrait se contracter en 2022. Le consensus s’attend à ce que GameStop enregistre un chiffre d’affaires d’environ 6 milliards de dollars cette année, mais un peu moins de 5,78 milliards de dollars en 2022.

Franchement, je ne pense pas que les investisseurs particuliers continueront d’être inspirés au fur et à mesure que de plus en plus d’entre eux en prendront conscience. Soit dit en passant, GameStop a enregistré 8,29 milliards de dollars de revenus pour 2019. Ses actions s’échangeaient alors à 5 dollars, alors pourquoi GME devrait-il rester artificiellement plus élevé alors que les revenus baissent ?

AMC (AMC)

Source : Helen89 / Shutterstock.com

Même avec une pleine capacité dans ses cinémas et un blockbuster record envoyant des clients à travers ses portes, AMC est toujours voué à l’échec. C’est pourquoi il est logique de vendre l’action AMC avant qu’elle ne perde de son élan.

Les experts pousseront le retour à la normalité narrative pour faire croire aux autres qu’AMC se retourne. Mais c’est un récit à éviter. Oui, si vous regardez les gros titres vantant Spider-Man: No Way Home et son record au box-office, cela pourrait être tentant. Mais c’est pourquoi il est logique de regarder la situation dans son ensemble. Un revirement reste improbable et la pandémie a changé de perspective.

Au troisième trimestre, AMC a enregistré 763,2 millions de dollars de revenus. Ce chiffre était plusieurs fois supérieur aux 119,5 millions de dollars qu’il avait vus au troisième trimestre 2020. Mais c’est simplement une crise pandémique, rien d’autre.

AMC devrait enregistrer un chiffre d’affaires d’environ 4,7 milliards de dollars en 2022. Ce sera un pic énorme par rapport aux 2,5 milliards de dollars qu’il devrait enregistrer en 2021. Dans le même temps, cependant, c’est moins que les 5,47 milliards de dollars enregistrés en 2019.

Cette sélection d’actions meme est très similaire à GameStop de cette manière – l’action AMC s’échangeait à environ 10 $ en 2019 et devrait finalement s’y échanger à nouveau.

Stocks meme à vendre: Clover Health (CLOV)

Source : Shutterstock

Ensuite, sur cette liste de stocks de mèmes, il y a un argument raisonnable à faire valoir que Clover Health pourrait chuter encore plus loin qu’il ne l’a déjà fait. Et ne vous y trompez pas, il a connu une baisse abrupte depuis début septembre, perdant plus de 50 % de sa valeur.

Cela le laisse se négocier actuellement à moins de 5 $. La nouvelle troublante pour les traders d’actions meme, cependant, est que l’action CLOV n’a actuellement que 8,92 % d’intérêt à découvert, selon Barron’s. Cela indique qu’une courte pression n’est pas très probable. Ainsi, la seule autre façon pour les prix de s’apprécier est basée sur une augmentation de la demande basée sur les fondamentaux.

Le problème est que Clover Health a des problèmes opérationnels importants. Par exemple, son accélération des pertes a été très rapide. La société a subi une perte opérationnelle de 25,08 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2020.

Lorsque les actions de CLOV sont devenues publiques, elles l’ont fait par l’intermédiaire d’une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) et il y avait beaucoup d’anticipation autour de l’entreprise. Qu’il suffise de dire que les investisseurs étaient prêts à accorder à l’entreprise en croissance le bénéfice du doute sur la perte de 25 millions de dollars à l’époque.

Avance rapide d’un an, cependant, et les problèmes opérationnels de Clover se sont considérablement aggravés. L’entreprise a accumulé plus de 450 millions de dollars de pertes opérationnelles au cours des neuf premiers mois de 2021. C’est pourquoi il est préférable de vendre les actions avant qu’un nouvel exode massif ne s’ensuive.

Canou (GOEV)

Source : shutterstock.com/rafapress

Dans mon esprit, Canoo est un fabricant de véhicules électriques (VE) qui a peut-être pris trop de retard.

Nul doute que l’entreprise continue d’aller de l’avant avec ses plans. Ces plans incluent des annonces comme sa sélection de Bentonville, Arkansas pour son siège social. Auparavant, la société avait également choisi l’Oklahoma pour son site de fabrication ; qui comprend désormais Fayetteville, Arkansas pour son centre de R&D. Pendant ce temps, la plus grande nouvelle est que Canoo commencera la production aux États-Unis avant le quatrième trimestre 2022.

A titre de comparaison, cependant, Fisker (NYSE :RSF) devrait commencer la production en novembre 2022. La raison pour laquelle Canoo a sans doute pris du retard sur Fisker réside dans la production. Oui, les délais semblent être à peu près les mêmes. Mais Canoo construit sa base de fabrication à partir de zéro. De son côté, FSR s’appuiera sur une entité éprouvée en Magna International (NYSE :MGA)

L’autre concurrent à considérer ici est Lucide (NASDAQ :LCID). Il est également bien en avance sur Canoo, bien qu’il ait également construit la fabrication à partir de zéro. La société a commencé la production fin septembre.

Canoo disposait de 414,9 millions de dollars en espèces lorsqu’il a publié ses bénéfices le 15 novembre. De plus, il a compilé une perte de 208,7 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2021. Ainsi, cette sélection d’actions de mèmes devrait avoir environ 100 millions de dollars une fois la production départs. Pourtant, d’autres acteurs semblent être mieux positionnés et plus en avance que l’action GOEV en ce moment.

Actions meme à vendre: Vinco Ventures (BBIG)

Source : shutterstock.com/Postmodern Studio

Suivant sur cette liste de stocks de mèmes, Vinco Ventures est un stock de penny, un jeu de mème associé à plusieurs thèmes chauds. Par exemple, il est associé à des jetons non fongibles (NFT) et possède Cryptyde ainsi que 80% de Lomotif, un rival notable de la plate-forme de médias sociaux TikTok.

Cependant, au fond, l’action BBIG reste une affaire difficile à démêler. Il est difficile de comprendre ce que l’entreprise de Vinco essaie vraiment d’accomplir. Plus vous lisez dedans, moins vous avez l’impression de savoir. Le conseil de Warren Buffett d’investir dans ce que vous comprenez vient à l’esprit ici.

Ce qui est tout à fait clair, c’est que cette entreprise a des revenus modestes. Vinco a enregistré 2,23 millions de dollars au troisième trimestre, en baisse de 11,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette baisse est attribuable à la baisse des ventes d’équipements de protection individuelle (EPI) – un autre excellent exemple de la difficulté à démêler l’entreprise. Avant cet article, honnêtement, je ne savais pas que l’entreprise comptait même sur les EPI comme source de revenus, et encore moins s’y fiait.

Les entreprises de BBIG sont diverses, vous pouvez lui en donner autant. Mais cela n’inspire aucune confiance. Les investisseurs devraient avoir le sentiment que Vinco Ventures s’accroche à la paille. Avec plus de 20 % d’intérêt à découvert, l’action est toujours un jeu à court terme – et rien de plus.

Tilray (TLRY)

Source : Jarretera / Shutterstock.com

Tilray est la prochaine entrée sur cette liste d’actions meme, mais il est difficile de dire que la société a réellement un élan. L’action TLRY a commencé en 2021 à environ 9 $ et c’est là qu’elle se situe actuellement. En fait, pour être tout à fait exact, Tilray est sur une longue descente qui a commencé en 2019. Ainsi, l’élan dont il dispose est simplement un élan à la baisse.

Cette baisse s’est poursuivie même après la fusion d’Aphria en mai. L’action TLRY ne semble pas être en mesure d’attirer les capitaux des investisseurs malgré le fait qu’elle soit l’un des plus grands cultivateurs de cannabis au monde. Bien sûr, la société continue de donner l’espoir qu’elle deviendra un jour un leader sur le marché américain, mais cela reste toujours un rêve.

Tilray a augmenté sa taille et ses revenus en cours de route, mais le marché s’en moque. Après plusieurs années de légalisation, il semble tout simplement que l’industrie ne répondra peut-être jamais aux premières attentes. Pourtant, la littérature de Tilray suggère que l’Europe pourrait être la prochaine cible :

« L’Union européenne, qui compte près du double de la population des États-Unis et où Tilray a déjà une présence très significative, représente un marché en forte croissance et pourrait potentiellement représenter un milliard de dollars pour la société. »

Il est assez clair que les investisseurs en ont assez des promesses d’espoir, cependant. Ils veulent des résultats — et Tilray ne livre rien.

Stocks meme à vendre: Ocugen (OCGN)

Source : shutterstock.com/PhotobyTawat

Dernier sur cette liste de stocks de mèmes, Ocugen a fourni une mise à jour sur ses efforts pour obtenir son vaccin Covid-19, Covaxin, l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis le 26 novembre. La mise à jour était une mauvaise nouvelle. Essentiellement, la FDA a accordé une suspension clinique à la demande de nouveau médicament expérimental (IND) de la société.

C’est encore plus d’informations suggérant que Covaxin ne générera jamais de revenus importants aux États-Unis, voire jamais. La bonne nouvelle, cependant – si on peut l’appeler ainsi – est qu’Ocugen n’a subi qu’une perte de 10,7 millions de dollars au troisième trimestre. En outre, il a conservé 107 millions de dollars en espèces au cours de la période, ce qui lui permet de continuer à demander l’approbation de la FDA pendant un certain temps.

Pourtant, cela ne semble tout simplement pas plus proche de devenir une réalité que lorsque l’entreprise s’est initialement associée à Bharat Biotech. Tout compte fait, le stock OCGN est à éviter.

