7 actions meme avec le plus de potentiel pour un succès fulgurant

Les stocks de mèmes sont un jeu dangereux ; vous pouvez soit devenir riche rapidement, soit faire faillite encore plus rapidement. Ils sont connus pour capter l’attention en ligne et devenir viraux avant que leur prix de marché ne reflète quelque chose de proche de la réalité. Mais quand finissent-ils par devenir populaires, les investisseurs chanceux pourraient être en mesure de surfer sur la vague jusqu’à son apogée.

En conséquence, les investisseurs novices entrent en masse sur les marchés pour voir s’ils peuvent réaliser des bénéfices rapides. Et ces nouveaux participants manquent d’expérience avec les fluctuations du marché et les actions plus risquées, ce qui a des implications de grande envergure pour l’investissement dans son ensemble.

Néanmoins, avant d’approfondir ces actions, gardez une chose à l’esprit : n’affectez pas une quantité substantielle de vos économies à ces actions. Sans aucun doute, ils apparaîtront Reddit intérêt dans les semaines et les mois à venir. Mais ces rassemblements, dans de nombreux cas, ne seront pas durables. Il est donc important de bien chronométrer vos positions de sortie et d’entrée.

Certaines actions de cette liste sont plus familières que d’autres. Mais ils ont tous une chose en commun : les Redditors les adorent. Cela étant dit, voici sept actions mèmes avec un potentiel de gains énormes :

Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND)

Tesla (NASDAQ :TSLA)

Nokia (NYSE :NOK)

Divertissement AMC (NYSE :AMC)

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER)

Palantir Technologies (NYSE :PLTR)

Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE)

Meme Stocks: Au-delà de la viande (BYND)

Source : calimedia / Shutterstock.com

Beyond Meat est une startup qui produit des viandes végétales sous forme de saucisses, hamburgers et hot-dogs. Le fondateur de l’entreprise voulait créer des produits avec des textures similaires à celles de la viande traditionnelle, mais en utilisant des plantes à la place.

Le succès de l’entreprise depuis son lancement en 2009 est dû à son approche innovante. Il propose des substituts à base de plantes pour une variété de viandes, notamment le bœuf, le porc et le poulet. Mais peut-être que la principale raison de l’optimisme est le pivot que nous voyons vers une alimentation saine.

La génération Y et la génération Z s’intéressent depuis un certain temps aux aliments sains et sont de plus en plus disposées à essayer des options végétaliennes ou végétariennes. Par conséquent, ils sont prêts à dépenser plus d’argent pour la forme physique, l’alimentation saine et les soins personnels par rapport aux générations plus âgées.

Par conséquent, les produits de Beyond Meat peuvent être un acteur majeur dans l’industrie de la viande. Cependant, ces produits représentent actuellement moins de 1% d’un marché adressable de 1,2 billion de dollars, selon les estimations d’UBS. Les ventes aux niveaux actuels étant à peu près équivalentes à celles des autres acteurs, il semble inévitable que les aliments à base de plantes commencent à prendre le dessus.

Cependant, l’entreprise doit encore exploiter son potentiel. Selon les données de CNBC, il a signalé quatre revenus trimestriels manqués d’affilée. S’il commence à développer une force fondamentale, cela deviendra une perspective très attrayante.

Tesla (TSLA)

Source : Vitaliy Karimov / Shutterstock.com

Jusqu’à récemment, la barre des 800 $ était un niveau de résistance difficile pour les actions Tesla. Il n’y a aucune indication claire quant à la raison, à part les problèmes potentiels de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, depuis lors, l’action a atteint des niveaux supérieurs à 900 $ après un solide rapport sur les bénéfices du troisième trimestre.

Le récent succès de Tesla est largement dû à la capacité de l’entreprise à faire face à une pénurie mondiale de semi-conducteurs et à produire plus de voitures que les investisseurs ne l’avaient prévu. Rien qu’au troisième trimestre, elle a livré plus de 240 000 véhicules, soit 10 000 de plus que ce que les analystes attendaient. Jusqu’à présent cette année, Tesla a dépassé 627 000 livraisons, ce qui est considérablement en hausse par rapport à la période comparable de l’année dernière.

Tesla a également fait des progrès sur sa technologie de voiture autonome. Le mois dernier, la société a commencé à utiliser les scores de sécurité calculés par Tesla pour qualifier les conducteurs pour le dernier logiciel de conduite autonome.

Les voitures entièrement autonomes ne sont pas à l’horizon immédiat. Même avec la fonction d’assistance à la conduite, les conducteurs doivent toujours rester vigilants sur la route. Mais c’est un pas dans la bonne direction, et Tesla a tout à gagner en étant un leader dans ce domaine.

Actions meme: Nokia (NOK)

Source : RistoH / Shutterstock.com

Il va sans dire qu’il y a quelques décennies, le monde était un endroit bien différent. Beaucoup de gens utilisaient encore les méthodes traditionnelles de communication, comme les documents papier dans un bureau, les télécopieurs ou la messagerie vocale. Les téléphones portables ont changé la donne et les produits de Nokia ont été à l’avant-garde de cette révolution de la communication.

Cependant, malgré ses premiers succès dans le secteur des téléphones portables, Nokia est un récit édifiant. Il a perdu la bataille pour la suprématie du téléphone portable avec Pomme (NASDAQ :AAPL) et n’a jamais pu faire un come-back.

Mais les choses ont bien changé. Nokia est désormais fermement un jeu 5G.

Pour ceux qui suivent l’histoire du retour de Nokia, c’est remarquable. Une grande partie du mérite revient à Pekka Lundmark, actuel président et chef de la direction de Nokia, et à son équipe de direction. Il les a menés dans une recherche agressive de partenariats et d’accords 5G, qui ont entraîné une augmentation rapide et substantielle de la part de marché de Nokia.

Les récents résultats trimestriels témoignent des progrès réalisés. S’il parvient à maintenir son élan, l’action NOK sera un leader de l’industrie pendant un certain temps. Cela en fait l’un des rares titres mèmes qui ne se négocient pas uniquement sur la dynamique de la vente au détail. Malgré la récente flambée, les actions se négocient à seulement 14,9 fois le rapport cours/bénéfice à terme.

AMC Divertissement (AMC)

Source : QualityHD / Shutterstock.com

AMC Entertainment existe depuis des générations. Bien qu’il soit resté rentable pendant un certain temps, il a lutté en raison des changements dans l’industrie. Les ventes de billets ont souffert à mesure que le divertissement en streaming gagne en popularité.

La pandémie de coronavirus a ajouté l’insulte aux blessures, car les blocages et les ordonnances de séjour à domicile ont entraîné la fermeture de théâtres et la chute des revenus. Mais Redditors a réussi à insuffler une nouvelle vie à l’entreprise, et AMC n’a pas regardé en arrière. Malgré des problèmes de fonds propres, elle a renforcé son bilan et écarté toute perspective de faillite.

Pendant ce temps, les cinémas ont rouvert et les nouvelles sorties renforcent le sentiment des investisseurs. No Time To Die, qui présente la dernière apparition de Daniel Craig dans le rôle de James Bond, et Venom: Let There Be Carnage inversent enfin la tendance. Les deux films ont fait des affaires exceptionnelles en Amérique du Nord.

De plus, AMC a signé un accord avec Warner Bros., leur accordant le droit exclusif de diffuser des films pendant 45 jours avant leur sortie sur DVD ou sur des services de streaming en 2022. En réponse à la pandémie, Warner Bros. avait décidé de lancer simultanément son 2021 films dans les cinémas et sur les services de streaming aux États-Unis Ce changement est un développement bienvenu pour les actionnaires d’AMC.

Il convient également de noter qu’AMC est l’un des premiers stocks de mèmes jamais créés. Aux côtés de GameStop (NYSE :GME), cette entreprise a maintenant une histoire avec Redditors. Plusieurs fois cette année, il semblait que ces deux-là étaient en panne pour le compte. Mais le forum r/WallStreetBets de Reddit est venu à la rescousse à chaque fois.

Stocks de mèmes : ContextLogic (WISH)

Source : sdx15 / Shutterstock.com

La génération Y est peut-être le groupe démographique le plus recherché par les spécialistes du marketing et les annonceurs, mais de nombreuses entreprises se demandent comment attirer ce groupe vers leurs marques. Cependant, ContextLogic cherche à attirer ce segment lucratif en ciblant le consommateur soucieux de son budget.

L’approche a beaucoup de sens. La plate-forme ContextLogic offre une nouvelle façon de fournir des produits de haute qualité à des prix abordables.

Le flux de produits personnalisé de l’entreprise permet aux utilisateurs de découvrir des produits en faisant défiler son application mobile et en naviguant. La plate-forme d’achat basée sur la découverte connecte les produits des commerçants en fonction de leurs préférences pour acheter des marchandises plus facilement.

Grâce à cette nouvelle approche, elle est devenue l’année dernière l’une des plus grandes plateformes de commerce électronique mobile au monde. En 2020, les utilisateurs actifs mensuels (MAU) ont bondi de 19% par rapport à l’année précédente. De plus, au cours des quatre dernières années, les revenus de ContextLogic ont plus que doublé, passant de 1,1 milliard de dollars en 2017 à 2,83 milliards de dollars pour les 12 mois clos le 30 juin.

Cependant, le dernier rapport sur les bénéfices a montré que les choses ralentissaient. À mesure que les gens retournent aux activités pré-pandémiques, ils passent moins de temps sur l’application de ContextLogic. La société a également renoncé à la publicité, ce qui a entraîné un ralentissement de la croissance des abonnements. Cependant, le modèle économique est suffisamment solide pour résister aux aléas occasionnels.

Palantir (PLTR)

Source : Photographies diverses / Shutterstock.com

Palantir est une société de logiciels qui change la donne. Il fournit des outils aux gouvernements et aux entreprises pour traiter les données pour une meilleure prise de décision.

Les trois grands projets de Palantir sont Gotham, Metropolis et Foundry. L’entreprise peut protéger les données et traquer les cybercriminels comme jamais auparavant grâce à son ensemble d’outils d’intelligence open source disponibles sur les deux applications Web.

Gotham est un outil particulièrement puissant et polyvalent utilisé par les analystes antiterroristes du ministère de la Défense et d’autres agences.

Pendant ce temps, Metropolis est un logiciel d’intégration de données, de gestion de l’information et d’analyse quantitative. Le programme utilise des ensembles de données pour découvrir les tendances et les relations avec les algorithmes de mathématiques prédictives ou d’apprentissage automatique. Les organisations peuvent l’utiliser pour mieux comprendre les besoins de leurs clients.

Enfin, Foundry est dédié aux clients commerciaux. Il compte également plusieurs clients de premier plan, mais a fait l’actualité en raison de sa relation controversée avec le National Health Service du Royaume-Uni.

En raison de sa relation étroite avec l’industrie de la défense, Palantir est devenu l’objet d’un examen public considérable. Mais en règle générale, lorsqu’il s’agit de défense nationale, tout le monde est sur le pont. Il y aura des hauts et des bas, mais il s’agit d’une entreprise de Big Data très solide qui vaut une grande partie de votre portefeuille.

Meme Stocks: Vinco Ventures (BBIG)

Source : Shutterstock

Vinco Ventures est la somme de plusieurs parties. Le groupe d’acquisition de médias numériques et de technologies de contenu combine le meilleur de la blockchain et ByteDance’s TIC Tac.

L’entreprise possède une application amusante et interactive qui cherche à devenir la prochaine grande innovation en matière de partage de vidéos. De plus, il s’est aventuré dans les NFT via Divertissement immersif, qui s’est séparé plus tôt cette année. Tout cela a fait monter en flèche les cours des actions BBIG – les investisseurs veulent participer à ce qui pourrait être une entreprise commerciale rentable.

Cependant, le problème pour beaucoup sera de décider si Vinco Ventures saute simplement dans le train avec les dernières tendances. Plusieurs entreprises veulent jouer les modes d’investissement les plus chaudes pour des gains à court terme. Après avoir fait ces annonces, leurs actions s’envolent vers la lune, les entreprises émettent des actions et elles gagnent suffisamment de liquidités pour financer les opérations futures.

Il est trop tôt pour dire où finira Vinco Ventures. N’oubliez pas la règle d’or de l’investissement : n’investissez jamais de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Cela s’applique particulièrement dans le cas des actions BBIG.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.