7 actions meme qui seront plus qu’un simple éclair dans la casserole

Avec de nombreuses inquiétudes qui pèsent sur le marché, un ralentissement total peut être inévitable. Bien sûr, c’est une mauvaise nouvelle pour les marchés en général. Mais c’est une pire nouvelle pour les actions meme. Pourquoi? Si nous voyons une correction ou une vente massive, les noms les plus populaires auprès des commerçants sur des plateformes comme Reddit pourraient voir des baisses beaucoup plus importantes que les autres.

Pour l’instant, cela peut être un signe de prendre des bénéfices si vous détenez des actions meme, ou de rester à l’écart si vous ne détenez aucune position. Mais une fois ce ralentissement potentiel joué ? Il y a quelques pièces de mème qui sont en fait des achats prometteurs pour les investisseurs en baisse. À l’heure actuelle, ils se négocient toujours à des valorisations élevées, mais ils pourraient chuter à des prix plus raisonnables.

Qu’est-ce que je veux dire par « prometteur » ici ? Eh bien, je ne parle certainement pas de AMC (NYSE :AMC) ou GameStop (NYSE :GME), qui pourraient tous deux chuter vers des niveaux pré-mème (et y rester) une fois que l’espoir et le battage médiatique s’estomperont. Au lieu de cela, je fais référence à des jeux qui ont plus dans leur coin que des “mains de diamant”. Certains de ces choix sont des histoires de croissance encore à leurs débuts. D’autres sont des acteurs plus établis qui ont des catalyseurs qui pourraient potentiellement les faire monter en flèche plus tard. Une fois la poussière retombée, bien sûr.

Quels stocks de mèmes devez-vous surveiller si un éventuel maelström du marché frappe ? Ces sept actions pourraient devenir des achats criants une fois qu’elles se vendent au bon prix :

AST Espace Mobile (NASDAQ :AST)

La mûre (NYSE :BB)

Génération Greenidge (NASDAQ :VERT)

Microvaste (NASDAQ :MVST)

Palantir (NYSE :PLTR)

Tilray (NASDAQ :TLRY)

Parvenu (NASDAQ :UPST)

Actions meme à acheter: AST SpaceMobile (ASTS)

À première vue, l’action ASTS semble être un jeu très risqué. Cependant, le potentiel de hausse pourrait être énorme ici si l’entreprise réussit à développer son réseau cellulaire spatial. Les projections l’appellent à générer un jour jusqu’à 16,5 milliards de dollars de ventes annuelles d’ici 2030. Pas mal, étant donné qu’aux prix d’aujourd’hui (entre 11 et 12 $), sa capitalisation boursière s’élève à 607 millions de dollars.

Si cette entreprise est à la hauteur des projections, elle vaudra plusieurs fois ce qu’elle négocie aujourd’hui, à tout le moins. Cependant, si AST SpaceMobile ne parvient pas à livrer, les actions tomberont probablement à zéro. Certes, il est difficile de handicaper les vraies chances de l’entreprise de remporter un grand succès. Mais en comparant les gains potentiels en pourcentage à trois ou quatre chiffres à une perte totale, le rapport risque-rendement ici est probablement en votre faveur étant donné le prix actuel.

Cela dit, attendre que les stocks de mèmes perdent plus de vitesse pourrait être une meilleure façon d’aborder ce jeu spatial. Négociant sur son potentiel futur plutôt que sur ses résultats actuels, les actions pourraient revenir à leur plus bas de 6,96 $, voire plus bas.

Il faudra du temps pour que le stock d’ASTS décolle, s’il peut même le faire. Pourtant, l’entreprise a le potentiel de devenir une entreprise massive si les étoiles s’alignent. L’acheter en cas de faiblesse pourrait être une décision astucieuse.

BlackBerry (BB)

Source : Shutterstock

BlackBerry a déjà renoncé à l’essentiel de ses gains en 2021. S’échangeant jusqu’à 28,77 $ au cours de la première vague de la tendance, l’action BB change désormais de mains à environ 10 $ par action.

C’est toujours là où c’était lorsque les stocks de mèmes ont décollé pour la première fois. Cependant, une baisse continue des actions dans l’ensemble ramènera probablement BB aux prix inférieurs à 5 $ qu’il a vus en 2020. Donc, si la tendance des mèmes disparaît complètement lors d’un ralentissement potentiel, quel est l’intérêt de posséder ce choix ?

Vous pouvez toujours considérer BlackBerry comme le fabricant d’appareils mobiles qui n’a pas réussi à suivre l’évolution du marché des smartphones. Mais c’est le passé. Aujourd’hui, c’est un jeu de cybersécurité et d’IoT (Internet des objets). Désormais, si l’entreprise parvient à faire évoluer à la fois sa plate-forme de sécurité Spark et sa plate-forme QNX IoT (qui devrait bénéficier de la conduite autonome), elle pourrait avoir un chemin de retour vers la lune. Et c’est sans avoir recours à l’aide de Reddit.

Il faudra peut-être du temps pour que ce revirement se réalise enfin. Mais d’ici là, l’action BB pourrait chuter à un prix beaucoup plus bas, permettant aux investisseurs de l’acheter avant un retour potentiellement épique.

Meme Stocks to Buy: Greenidge Generation (GREE)

Source : biggunsband / Shutterstock.com

Récemment, la fusion Support.com-Greenidge (et la frénésie de courte durée qui s’est produite avant l’accord) a gravement brûlé les commerçants de mèmes qui ont pris position dans ce support client. Bitcoin (CCC :BTC-USD) le jeu minier remonte au mois d’août.

Comme vous le savez probablement, les actions de SPRT – le prédécesseur de l’action GREE – sont passées de 8 $ à près de 60 $ par action alors que les spéculateurs tentaient de transformer le nom fortement court-circuité en le prochain AMC. Malheureusement, cela ne s’est pas passé ainsi.

Aux termes de l’accord de fusion, chaque action de SPRT a été convertie en 0,115 action de la nouvelle entité une fois la transaction réalisée. Cela signifiait une grosse perte immédiate pour les actionnaires existants de SPRT. Compte tenu du taux de change, les investisseurs qui détenaient des actions dans le cadre de la fusion ont vu leurs actions chuter d’un montant ajusté de 102,61 $ par action à 43,40 $ par action le premier jour de négociation de GREE. Et les pertes ont continué de s’accumuler, la récente vente de crypto mettant davantage de pression sur les actions. De plus, maintenant, si les commerçants de mèmes avec des pertes de papier massives décident de passer à autre chose, l’action pourrait plonger à nouveau.

Néanmoins, bien que le stock soit une situation de « rester à l’écart » aujourd’hui, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil à cette sélection de stocks de mèmes une fois les tempêtes passées. Toujours l’un des meilleurs jeux d’extraction de crypto, GREE pourrait être un gagnant au bon prix. Bien sûr, cela suppose qu’une réglementation accrue ne pousse pas le BTC plus bas et ne le maintient pas là.

Microvast (MVST)

Source : Shutterstock

Microvast a certainement connu des jours meilleurs. Plus tôt cette année, alors que sa fusion était toujours en attente, les actions ont atteint des prix dépassant les 25 $. C’était en partie grâce à l’enthousiasme suscité par les jeux de véhicules électriques (VE) (et les jeux de batteries de véhicules électriques comme celui-ci) une fois que le président Joe Biden a pris ses fonctions.

Avancez jusqu’à maintenant et les plans de politique EV de Biden – dont beaucoup sont inclus dans le projet de loi sur l’infrastructure – sont toujours en cours de débat. Pour cette raison, les investisseurs se sont considérablement éloignés des jeux de la «vague verte», réalisant qu’une entrée complète dans les véhicules électriques est dans des années. De plus, une nouvelle liquidation des actions de croissance spéculatives causée par l’effritement de la Réserve fédérale pourrait signifier qu’une autre série de baisses est imminente.

Mais si l’action MVST est repoussée à un seul chiffre ? Cette sélection des actions mèmes peut en fait être un excellent jeu à long terme. Le mois dernier, j’ai expliqué pourquoi c’est l’une des actions SPAC avec le plus grand potentiel. En se concentrant sur les véhicules commerciaux alors que la plupart de ses concurrents se disputent le marché des passagers, Microvast pourrait être confronté à moins de défis concurrentiels. De plus, il s’est déjà associé à des leaders de l’industrie comme Oshkosh (NYSE :OSK).

Cela pourrait donner un avantage à l’entreprise, alors que les véhicules utilitaires passent de l’essence à l’alimentation par batterie. Ainsi, avec le potentiel de devenir une entreprise de plusieurs milliards de dollars d’ici le début de la prochaine décennie, l’achat de MVST après un autre grand recul pourrait devenir une opération très rentable.

Stocks meme à acheter: Palantir (PLTR)

Source : Ascannio / Shutterstock.com

La tendance des actions meme a joué un grand rôle dans la transformation de Palantir de ce que j’ai appelé « une entreprise merveilleuse à un prix gonflé ».

Ce nom a une forte activité sous-jacente. La croissance de Palantir est grande et il a un fossé économique profond, grâce aux relations qu’il a établies avec le gouvernement fédéral à travers de multiples administrations. Les activités commerciales gagnent également en vitesse, ce qui pourrait donner à Palantir une marge supplémentaire pour augmenter ses ventes. Mais ces avantages pourraient ne pas suffire à maintenir la stabilité de cette entreprise axée sur les données, si ce qui se prépare en ce moment devient volatil à court terme.

Par exemple, le resserrement de la Réserve fédérale pourrait pousser cette action à prix élevé – qui se négocie pour un ratio cours/bénéfice à terme (P/E) de 177 fois – à une évaluation beaucoup plus faible. L’action PLTR pourrait plonger à plus de 50 % tout en se négociant à un multiple à terme premium. Cependant, si ma prédiction baissière se réalise ?

Si le PLTR passe d’environ 28 $ aujourd’hui à 10 $ à 15 $ par action, il peut être judicieux pour les investisseurs de verrouiller une position. Bien sûr, le stock sera toujours cher à ces niveaux. Mais s’il continue de croître à plus de 30%, ce choix n’aura probablement pas de mal à rebondir une fois le ralentissement potentiel terminé.

Tilray (TLRY)

Source : Jarretera / Shutterstock.com

Bien sûr, on pourrait dire que le bref séjour de Tilray en tant que l’un des stocks de mèmes en février était une situation de « flash dans la casserole ». Poussée d’environ 25 $ à 67 $ grâce à une courte compression liée à sa fusion avec Aphria, cette société de cannabis basée au Canada a depuis renoncé à ses gains. Cependant, il existe encore des catalyseurs en jeu qui pourraient envoyer le stock de TLRY à des niveaux considérablement plus élevés dans les années à venir.

Par exemple, ce nom est exposé à la légalisation potentielle de la marijuana aux États-Unis. Les investisseurs peuvent être sceptiques quant à la légalisation fédérale qui se produira bientôt. Mais le PDG Irwin Simon pense que le mouvement n’est pas si loin.

Si le pot devient pleinement légal aux États-Unis, la nouvelle à elle seule donnera un gros coup de pouce au stock de TLRY. Et, même si la légalisation reste en veilleuse, d’autres catalyseurs pourraient aider à propulser ce stock de marijuana plus haut ; comme l’a récemment souligné David Moadel, contributeur d’InvestorPlace, la société de cannabis poursuit également sa croissance au Canada et en Europe. Le succès en dehors des États-Unis pourrait s’avérer suffisant pour faire avancer l’aiguille.

Il y a cependant un risque à surveiller. Les actionnaires ont récemment donné à Tilray le feu vert pour augmenter son nombre d’actions autorisées. Cela signifie une dilution dans la poursuite de la croissance des revenus, que ce soit par le biais d’offres secondaires ou de fusions et acquisitions. Cependant, les craintes de dilution et la volatilité globale du marché pourraient également faire baisser le TLRY, ce qui en ferait un excellent véhicule pour s’exposer à la tendance de la légalisation du cannabis.

Meme Stocks to Buy: Upstart (UPST)

Source : Shutterstock

Contrairement à d’autres actions meme, ce n’est que ces dernières semaines que l’action UPST a vraiment décollé. Depuis le 2 août, le jeu fintech est passé d’environ 133 $ par action à environ 329 $ par action aujourd’hui.

Le public investisseur étant plus conscient du potentiel de l’intelligence artificielle (IA) d’Upstart pour révolutionner les prêts automobiles et à la consommation, il n’est pas surprenant que les actions aient augmenté si rapidement. Cependant, bien que son avenir semble prometteur, UPST reste une autre action à prix élevé (avec un P/E à terme de 241). Il pourrait connaître des baisses si les conditions du marché changent et que les facteurs de croissance voient leurs multiples à terme se comprimer.

Cela dit, profiter de toute faiblesse pourrait être payant à long terme. Comme l’a récemment noté un commentateur de Seeking Alpha, le taux de croissance élevé prévu d’Upstart au cours de la prochaine année pourrait le rendre moins cher qu’il n’y paraît actuellement.

Alors, s’il se retire de l’endroit où il se négocie aujourd’hui ? Upstart serait encore plus une bonne affaire. Une fois que ses fondamentaux deviendront le principal moteur, l’action UPST pourrait devenir un gagnant à long terme.

