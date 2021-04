7 actions Micro-Cap à acheter qui brillent en ce moment

Le marché devient un peu plus volatil maintenant que les obligations sont sorties de leur sommeil. Les investisseurs recherchent des opportunités hors des sentiers battus, plutôt que d’acheter dans certains des secteurs les plus usés.

Et il y a des actions intéressantes qui ont été négligées dans certains secteurs chauds ainsi que certains secteurs plus petits qui ont été éclipsés par la domination des actions de grande renommée.

C’est pourquoi j’ai voulu partager ces sept titres de micro-capitalisation sur lesquels lancer les dés. Ce sont des entreprises solides avec des entreprises prospères dans leurs créneaux. Ils n’ont tout simplement pas la presse que certains de leurs plus grands contemporains ont.

Et c’est bien. Cela signifie que vous pouvez prendre une partie de votre argent ou de votre capital-risque et le déployer ici sans avoir à payer de primes extrêmes.

Voici 7 actions de micro-capitalisation à acheter qui brillent en ce moment:

Acme United (NYSE:ACU)

Blue Ridge Bankshares (OTCMKTS:BRBS)

Actions bancaires CF (NASDAQ:CFBK)

Escalade (NASDAQ:ESCA)

Méridien (NASDAQ:MRBK)

Sécurité financière nationale (NASDAQ:SNFCA)

Oncologie des champions (NASDAQ:CSBR)

Une économie en expansion constitue les conditions idéales pour que ces actions prospèrent. Jetons un coup d’œil aux détails.

Actions Micro-Cap à acheter: Acme United (ACU)

Source: Shutterstock

Oui, ce stock de micro-capitalisation a une niche inhabituelle et non, ce ne sont pas des outils pour attraper Road Runner. Depuis plus de 150 ans, ACU fabrique des produits de coupe, de mesure et de sécurité à usage individuel et industriel.

Le nom n’est peut-être pas familier car il vend ses produits ciblés sous diverses marques telles que Camillus, Claus, DMT Sharpeners et Wescott, pour n’en nommer que quelques-unes. Elle vend ses produits en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Compte tenu de son âge et de son réseau mondial, on peut supposer que cette société a une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars. Mais c’est la surprise. Il a une capitalisation boursière de 130 milliards de dollars et c’est après que l’action ACU a augmenté de 96% au cours des 12 derniers mois. Et même après cette course, l’action se négocie toujours à un P / E actuel de 17.

Il a même un dividende de 1,3%. ACU ne cherche pas à devenir une entreprise massive, mais occupe ses niches stratégiques avec succès et de manière fiable. Et les secteurs dans lesquels il se trouve devraient tous bénéficier d’une économie en expansion et d’un assouplissement des protocoles de pandémie.

Blue Ridge Bankshares (BRBS)

Source: Shutterstock

Les banques communautaires sont une forme unique de banque qui n’existe vraiment qu’aux États-Unis. Une partie de la raison est la façon dont les États-Unis se sont développés, ce qui a fait des zones en développement des opportunités pour les particuliers et les groupes d’investir dans les villes en construction.

Mais depuis les années 1990, les banques communautaires ont perdu de leur influence à mesure que les banques nationales s’y sont installées. Cela n’aide certainement pas que divers scandales financiers aient fait beaucoup plus de mal à ces institutions qu’aux plus grandes.

Cependant, certaines banques communautaires et régionales se portent bien en raison de leur emplacement. Et BRBS en fait partie.

Fondée en 1893, BRBS dessert Charlottesville, en Virginie, domicile de Thomas Jefferson et James Madison. Il y a aussi la prestigieuse université de Virginie et son centre médical. Et la région est maintenant en plein essor avec des gens qui quittent Washington, DC et d’autres zones urbaines pour une vie plus rurale avec des commodités modernes.

La BRBS et d’autres banques communautaires ont tendance à être les prêteurs derrière les projets locaux. Et dans les communautés en croissance, c’est un gros problème. Cette action à micro-capitalisation a une capitalisation boursière de 275 millions de dollars et est en hausse de 37% cette année, avec un dividende sain supérieur à 2,7%.

Actions bancaires CF (CFBK)

Source: Shutterstock

Semblable à BRBS, cette banque communautaire est au service des habitants de l’Ohio depuis 1892, d’abord en tant qu’épargne et prêt et maintenant en tant que banque.

Dans les villes manufacturières, les petites banques et les coopératives de crédit sont toujours la pierre angulaire des communautés. Ils financent des projets avec des investisseurs locaux, ils prêtent à des entreprises locales et ils connaissent leurs clients par leur nom.

À l’ère du numérique, ce type de contact personnel reste au cœur de la banque pour de nombreux clients et banquiers. Et ce sont les banques qui ont aidé à renflouer leurs communautés locales pendant la pandémie. Maintenant que le pire est passé et que les taux d’intérêt augmentent, ces banques sont mieux à même de respirer.

Plus petit que BRBS, CFBK a une capitalisation boursière d’environ 130 millions de dollars, elle a augmenté de près de 100% au cours des 12 derniers mois, mais a un P / E de 4.

Escalade (ESCA)

Source: Shutterstock

Êtes-vous un fan de pickleball? Que diriez-vous du billard, du ping-pong, des fléchettes ou du basket-ball? Si tel est le cas, vous avez probablement utilisé du matériel fabriqué par ESCA. Elle fabrique également des équipements de fitness et de tir à l’arc sous ses différentes marques.

Bien que certaines de ces activités soient un bon moyen de passer du temps assis à la maison, le vrai plaisir est de les faire avec d’autres. Et ce jour arrive bientôt, de nombreux États assouplissant les restrictions sur les rassemblements publics alors que les vaccinations continuent de se développer.

C’est le jeu ici. Pendant la pandémie, le stock ESCA était très populaire car il vend beaucoup de matériel pour la maison. C’est pourquoi le stock a augmenté de 308% au cours des 12 derniers mois. Mais il y a encore plus de croissance lorsque des lieux de rassemblement publics s’ouvrent.

ESCA a une capitalisation boursière de 293 millions de dollars maintenant, délivre un dividende de 2,7% et se négocie toujours à un PE inférieur à 12.

Méridien (MRBK)

Source: Syda Productions / Shutterstock.com

Contrairement à d’autres, cette banque communautaire est un nouveau venu sur le marché. Lancée en 2004, cette banque desservait dans un premier temps la région de Philadelphie. Elle a ensuite étendu ses opérations hypothécaires aux États voisins du Maryland, du Delaware et du New Jersey.

Semblable à ses frères de banque communautaire, cette action à micro-capitalisation a augmenté de 93% au cours des 12 derniers mois, a un dividende de 1,9% et se négocie à un P / E ultra-bas de 6.

Alors que l’action MRBK a certainement vu sa part d’investisseurs au cours de l’année écoulée, sa capitalisation boursière de 161 millions de dollars a également repoussé les investisseurs, préférant les sociétés financières avec une capitalisation boursière à deux ou trois chiffres d’un milliard de dollars.

MRBK stock est dans une excellente place et a construit un solide portefeuille d’affaires dans un marché immobilier très chaud qui ne va pas ralentir de sitôt.

Sécurité nationale financière (SNFCA)

Source: Shutterstock

Non, la SNFCA n’est pas une autre banque communautaire. Mais c’est une compagnie d’assurance micro-capitalisation intéressante avec une touche.

Cette société basée dans l’Utah fait un peu de tout. Elle possède et exploite huit cimetières. Il a une entreprise d’hypothèques. Et il vend de l’assurance-vie. C’est littéralement une compagnie du berceau à la tombe.

Tout cela dans un petit emballage soigné avec une capitalisation boursière de 183 millions de dollars. Mis à part le volet hypothécaire, ce ne sont pas des secteurs de croissance exceptionnelle, mais ils fournissent une base solide pour ses activités hypothécaires plus dynamiques.

Et il est probable que la division des prêts hypothécaires explique pourquoi l’action a augmenté de 128% au cours de la dernière année, alors que les investisseurs cherchaient un moyen ciblé de jouer sur le marché immobilier de l’Utah. Mais même après cette course, l’action se négocie toujours à un faible P / E de 3.

Champions Oncologie (CSBR)

Source: Shutterstock

Malgré son nom, cette action de micro-capitalisation n’est pas une action biotechnologique. Lancé en 1985, le CSBR a construit une base de données unique et puissante de tumeurs de xénogreffe dérivée de patients (PDX) afin que les sociétés pharmaceutiques et les chercheurs puissent explorer divers aspects de la génétique des tumeurs et du séquençage de l’ARN pour comparer les cohortes et d’autres informations.

Il a construit cette base de données en implantant des tumeurs humaines chez des souris immunodéficientes et en suivant la croissance et l’expression des tumeurs. CSBR accorde une licence de sa technologie TumorGraft à des sociétés de recherche pharmaceutique, biotechnologique et médicale.

Depuis ses débuts en 1985, CSBR est une entreprise de technologie à la pointe de la nouvelle puissance de traitement puissante dont elle dispose. Et la tendance à l’externalisation des fonctions non essentielles qui se poursuit dans l’industrie biotechnologique est une bonne nouvelle pour CSBR.

Avec une capitalisation boursière de 151 millions de dollars, même après un rallye de 61% de l’action au cours des 12 derniers mois, il est bien placé pour développer son activité ou être acquis à un prix avantageux dans les années à venir.

Divulgation: À la date de publication, Louis Navellier n’a aucune position sur les actions de cet article. Louis Navellier n’avait (ni directement ni indirectement) d’autres positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de «l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps», a brisé le silence dans cette vidéo choquante «tout dire»… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque L’Américain doit faire aujourd’hui.