7 actions Momentum à acheter dès que possible

Les stratégies Momentum sont très sous-estimées lorsqu’on investit dans des actions. Une étude récente de la Judge Business School de Cambridge a révélé que les actions qui battent le S&P 500 au cours des 12 mois précédents sont susceptibles de gagner 17,5 % en moyenne l’année suivante. Les investisseurs doivent savoir que cela ne garantit pas que vous obtiendrez des rendements positifs si vous investissez simplement dans des actions qui ont battu le S&P 500 au cours de l’année écoulée, mais l’étude fournit cependant un soutien à l’utilisation de mesures de dynamique lors de l’analyse des actions acheter.

Les principaux facteurs fondamentaux qui déclenchent l’élan sont la cyclicité, la croissance séculaire et les événements d’entreprise tels que les publications de bénéfices. En plus des fondamentaux, quelques outils peuvent être utilisés pour suivre l’élan, et pour cet article, nous utiliserons l’indice de force relative (RSI) et les moyennes mobiles (MACD) comme indicateurs.

L’indice de force relative est un oscillateur qui suit l’ampleur des changements de prix récents. Le RSI fournit un nombre compris entre 0 et 100. Tout ce qui est supérieur à 70 est considéré comme suracheté, et tout ce qui est inférieur à 30 est considéré comme survendu. Vous devez considérer la métrique de manière isolée et la combiner avec les facteurs fondamentaux mentionnés pour déterminer si la dynamique est justifiée.

Enfin, les moyennes mobiles sont des prix moyens mis à jour en permanence sur des périodes discrètes (généralement 10, 50, 100 et 200 jours). Lorsqu’une action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles, il s’agit généralement d’un signal dynamique.

J’ai sélectionné 7 actions dynamiques à acheter qui, je pense, soutiendront leur récent succès :

Microsoft (NASDAQ :MSFT)

Les 5 grands articles de sport (NASDAQ :BGFV)

Barclays (NYSE :BCS)

FouleGrève (NASDAQ :CRWD)

Énergie du Devon (NYSE :DVN)

Affirmer (NASDAQ :AFRM)

Bail mondial de navires (NYSE :GSL)

Actions dynamiques à acheter : Microsoft (MSFT)

Source : NYCStock / Shutterstock.com

Microsoft a dépassé ses estimations de bénéfices du premier trimestre ce mois-ci, les ventes de cloud ayant fini par être meilleures que prévu. Le géant de la technologie a dépassé les estimations de revenus et de BPA (bénéfices par action) de 1,3 milliard de dollars et de 64 cents, respectivement. La direction a amélioré ses estimations du deuxième trimestre avec des revenus totaux qui devraient maintenant atteindre 50,15 milliards de dollars à 51,05 milliards de dollars, contre une estimation consensuelle de 48,92 milliards de dollars.

L’action Microsoft se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles de 10, 50, 100 et 200 jours et a un RSI de 67,3, ce qui représente une augmentation significative par rapport à il y a un mois, lorsque le RSI de l’action dépassait presque la poignée de 37.

L’élan de ce mois a été basé sur le fait que les investisseurs ont acheté la baisse après la baisse des actions technologiques en septembre. Je pense cependant que Microsoft profitera de ses récents gains pour former une dynamique solide à long terme. Microsoft est solidement implanté dans l’espace matériel et logiciel, garantissant qu’il est toujours à la hauteur des attentes en matière de bénéfices.

Les 5 grands articles de sport (BGFV)

Source : Michael Vi/ShutterStock.com

Beaucoup pensent que les actions de biens de consommation ont suivi leur cours et que l’inflation associée à une baisse potentielle de la confiance des consommateurs entravera le secteur. Les opposants doivent examiner les graphiques du revenu disponible ; Le revenu disponible aux États-Unis reste élevé à près de 55 000 $ par habitant contre 50 000 $ par habitant avant la relance en mars 2020.

De plus, l’entreprise a réussi à réduire ses coûts d’exploitation depuis 2017 grâce à la numérisation de ses canaux de vente et de sa chaîne d’approvisionnement générale. Les économies de coûts étant consolidées, Big 5 Sporting Goods est en mesure de réduire les prix de ses produits pour stimuler la demande des clients, tandis que d’autres détaillants plus petits devront peut-être s’en tenir aux prix actuels pour payer la hausse des coûts des intrants.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles de 200 et 10 jours avec un RSI de 52,5. Le RSI a connu une baisse de forme au cours du mois dernier par rapport au niveau 44, et il lui reste encore beaucoup de temps avant d’atteindre le seuil de surachat.

L’élan récent a été stimulé par un chiffre d’affaires de 34,37 millions de dollars dans son rapport du deuxième trimestre d’août. Je m’attends à ce que l’élan soit soutenu pour les raisons fondamentales mentionnées.

Actions dynamiques à acheter : Barclays (BCS)

Source : chrisdorney / Shutterstock.com

Barclays est une action bancaire, et si vous suivez les actions bancaires depuis un certain temps, vous saurez qu’elles sont en corrélation avec le rendement du Trésor américain à 10 ans, qui devrait augmenter à moyen terme. Un rendement plus élevé sur 10 ans combiné à des taux d’intérêt en hausse permet à la banque de dégager une meilleure marge sur ses prêts originés et de meilleurs rendements sur ses investissements en dette.

Barclays tire environ 54% de ses revenus d’activités portant intérêt, ce qui signifie qu’elle coche toutes les cases nécessaires pour augmenter avec le rendement à 10 ans. En outre, selon un rapport intermédiaire, Barclays a réussi son test de résistance de Bâle III 2021 avec un ratio d’adéquation des fonds propres de 18,9%, ce qui signifie que les actifs de la banque sont à faible risque et devraient générer des bénéfices durables.

L’action se négocie actuellement au-dessus de ses moyennes mobiles de 10, 50, 100 et 200 jours avec un RSI de 63.

L’action Barclays est sous-évaluée avec un ratio cours/bénéfice à terme de 6, soit 48 % de moins que ses pairs du secteur. Si nous considérons les perspectives de valeur combinées aux corrélations de rendement à 10 ans, nous pouvons conclure que les mesures de momentum sont des indicateurs valides.

CrowdStrike (CRWD)

Source : VDB Photos / Shutterstock.com

Ce stock semble juste incassable! L’action CrowdStrike a plus que doublé l’année dernière, dont près de 10 % au cours du mois dernier en raison d’une nouvelle hausse des bénéfices. La cyber-entreprise a un taux de réussite de 100% avec des gains de battements avec un score m de Beneish de -2,13, ce qui signifie qu’il s’agit d’un manipulateur de gains improbable.

CrowdStrike est solidement implanté sur une partie du marché de la cybersécurité, qui n’a pas d’antécédents de changement fréquent de produit, ce qui contribue de manière significative à ses résultats de bénéfices constants.

Dans son rapport sur les résultats du premier trimestre, la société a dépassé les estimations de revenus de 14,16 millions de dollars et les estimations de BPA de 2 cents. Les principaux facteurs à l’origine des résultats étaient 1 660 de nouveaux abonnés nets (+81 % d’une année sur l’autre) et 78 % de marge brute dans les revenus basés sur les abonnés.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles de 10, 50, 100 et 200 jours avec un RSI de 58. Tout indique que l’élan se poursuivra avec les gains soutenus de l’entreprise et sa solide position sur le marché. Crowdstrike est dans une phase d’hypercroissance, et à moins qu’un choc systémique ne se produise, cela ne changera pas.

Actions dynamiques à acheter : Devon Energy (DVN)

Source : Pand P Studio / Shutterstock.com

L’action Devon Energy a gagné plus de 30% au cours du mois dernier pour des raisons systémiques et idiosyncratiques. La hausse des prix du pétrole et l’augmentation de la notation de la dette par Moody’s ont renforcé les attentes des investisseurs.

Devon Energy a bien progressé depuis sa fusion avec WPX Energy en janvier, qui a renforcé sa présence dans le bassin du Delaware. À l’avenir, Devon Energy s’est engagé dans des équipements automatisés, des investissements moins agressifs sur le terrain et la création de valeur pour les actionnaires.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles de 10, 50, 100 et 200 jours avec un RSI de 66. La dynamique devrait être soutenue, car les actions énergétiques n’ont pas tout à fait rattrapé l’augmentation des prix du pétrole et du gaz. Les bénéfices de Devon Energy au cours de la prochaine année resteront très probablement élevés si l’on tient compte des pics de prix et de la longue durée de stockage du pétrole, ce qui signifie que son stock a été produit à bas prix et qu’il est vendu à un prix plus élevé.

Enfin, Devon Energy est toujours une action sous-évaluée avec un ratio cours/bénéfice à terme de 32 % inférieur à sa moyenne sur 5 ans. Je vois encore beaucoup de potentiel pour le titre sur la base des facteurs fondamentaux mentionnés.

Affirmer (AFRM)

Source : Joaquin Corbalan P / Shutterstock.com

Affirm a commencé comme une maison en feu après son introduction en bourse en janvier, mais l’action est restée calme depuis. Il semble que l’élan de l’action ait été relancé après une série d’événements au cours desquels la société « acheter maintenant-payer-plus tard » a établi des partenariats critiques avec des personnes comme Cible (NYSE :TGT) et Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL). De plus, le marché a également recueilli l’optimisme du fait qu’Affirm a annoncé en septembre son intention d’accepter la crypto-monnaie sur sa plate-forme.

En outre, Affirm a réussi à dépasser les attentes avec ses attentes de bénéfices du premier trimestre en septembre. La société de technologie financière a dépassé les estimations de revenus de 37,39 millions de dollars, a amélioré ses prévisions annuelles et prévoit une croissance supplémentaire de 50 % de ses revenus.

Affirm que l’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles de 10, 50, 100 et 200 jours avec un RSI de 61. Depuis août, le RSI de l’action s’est maintenu autour de la poignée de 60, mais je prévois que la métrique augmentera énormément à mesure que le l’histoire de la crypto évolue et les gains annuels se rapprochent.

Momentum Stocks to Buy: Global Ship Lease (GSL)

Source : Daniel Wright98 / Shutterstock.com

Le récent engouement pour le vrac sec et l’augmentation des dépenses de consommation ont enflammé la trajectoire ascendante initiale de Global Ship Leases. J’aime Global Ship Lease en tant qu’entreprise en raison de son agilité ; c’est dans le domaine de la facilitation plutôt que d’être une compagnie maritime aux actifs lourds, qui pourrait s’effondrer sous les obligations de financement si une autre variante de Covid-19 devait frapper les chaînes d’approvisionnement.

Depuis le début de l’année, l’action a gagné plus de 90 % et a dépassé à deux reprises les estimations de revenus. En outre, la société a racheté 521 650 actions en 2021 et des initiés en ont acheté 2,5 millions supplémentaires. Les achats d’initiés indiquent souvent que la direction pense que le cours de l’action augmentera bientôt, et les rachats d’actions augmentent également la valeur intrinsèque de l’action.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles de 50, 100 et 200 jours avec un RSI de 52, qui a récemment connu un renversement de forme par rapport au bas niveau des années 40.

Du point de vue de la valorisation, l’action se situe dans un territoire sous-évalué avec un ratio cours/bénéfice à terme de 7,4, ce qui est 66% inférieur à la moyenne de son groupe de pairs.

A la date de publication, Steve Booyens détenait des positions longues sur MSFT, BCS, CRWD, DVN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Steve Booyens a cofondé Pearl Grey Equity and Research en 2020 et est depuis responsable de la recherche sur les actions et des relations publiques. Avant de fonder la société, Steve a travaillé dans divers rôles financiers à Londres et en Afrique du Sud, et ses articles sont publiés sur diverses pages Web réputées telles que Seeking Alpha, Benzinga, Gurufocus et Yahoo Finance. Le contenu de Steve pour InvestorPlace comprend des recommandations d’actions, avec des articles occasionnels sur le financement participatif, la crypto-monnaie et l’ESG.