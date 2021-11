La plupart des nouvelles du Capitole ce mois-ci se sont concentrées sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures que le président Joe Biden a promulgué plus tôt cette semaine. Il alloue des fonds importants à tout ce qui concerne les infrastructures, y compris la recharge des véhicules électriques. Maintenant, les législateurs se sont concentrés sur un côté plus doux de l’infrastructure, alors que le débat s’intensifie autour du projet de loi Build Back Better. Ce deuxième projet de loi promet de financer des choses comme l’école maternelle universelle et de réduire les coûts des médicaments sur ordonnance. À la suite d’un vote à la Chambre des représentants aujourd’hui, quelles sont les actions potentielles Build Back Better à surveiller ?

Et peut-être plus important encore, que devez-vous savoir d’autre ?

Selon un communiqué publié par la Maison Blanche, Biden « estime qu’il n’y a pas de plus grand moteur économique dans le monde que le travail acharné et l’ingéniosité du peuple américain ».

Bien que la déclaration ne mentionne pas directement le marché boursier, nous sommes sur le point de voir des investissements massifs dans des secteurs connexes. Cela à son tour fera monter ces stocks. Dans cet esprit, quelles entreprises les investisseurs devraient-ils considérer comme des actions Build Back Better ?

Voici les sept meilleurs à surveiller :

Communautés AvalonBay (NYSE :AVB)

Solutions familiales Horizons lumineux (NYSE :BFAM)

Points de charge (NYSE :CHPT)

Eaton (NYSE :ETN)

Premier solaire (NASDAQ :FSLR)

Nucor (NYSE :NU)

Matériaux Vulcains (NYSE :MVC)

Reconstituer de meilleures actions : AvalonBay (AVB)

Source : Andriy Blokhin / Shutterstock.com

Cela aurait été une bonne action à acheter pour l’année à venir, même sans le projet de loi Build Back Better. Comme l’a noté le contributeur d’InvestorPlace Chris Markoch il y a quelques mois, il y a des arguments haussiers à faire pour l’action AVB pour tout investisseur cherchant à rester en tête de l’inflation.

Avec 150 milliards de dollars de facture alloués au logement abordable, il est logique de se pencher sur cette fiducie d’investissement immobilier qui se concentre sur le développement d’appartements. Son modèle commercial met également en évidence le logement abordable comme élément clé, et il n’y a pas beaucoup de sociétés cotées en bourse qui se concentrent sur cet aspect de l’immobilier.

Le marché immobilier actuel est compliqué, c’est le moins qu’on puisse dire, et comme les aspirants acheteurs de maisons sont hors de prix, les locations et autres options de logement abordable commencent à paraître de mieux en mieux. Le besoin de logements abordables ne disparaîtra pas de sitôt, et d’ailleurs, l’inflation non plus. AvalonBay connaît ces deux choses et est déterminé à garder une longueur d’avance sur ces tendances. S’il y parvient, 2022 sera une grande année pour ses investisseurs.

Bright Horizons Family Solutions (BFAM)

Source : fizkes / Shutterstock.com

Cette année a été marquée par un véritable boom de la rentrée scolaire, car de nombreux élèves sont retournés à l’école en personne pour la première fois depuis des mois. Bien que ce ne soit pas une bonne nouvelle au départ pour les entreprises technologiques qui avaient bénéficié des tendances d’apprentissage à distance de la pandémie de Covid-19, certaines ont trouvé des moyens de rester en tête.

Comme l’a noté Josh Enomoto, contributeur d’InvestorPlace, Bright Horizons est un investissement rare dans le sens où il s’agit d’un stock technologique lié à l’éducation avec la capacité de tirer parti des innovations académiques modernes pour les enfants d’âge scolaire. Cela peut ne pas sembler être un candidat typique pour une liste d’actions Build Back Better, mais cela vaut absolument la peine d’être considéré.

L’adoption de Build Back Better est également une bonne nouvelle pour les entreprises de cet espace. Il comprend un investissement de 400 milliards de dollars dans le préscolaire universel. Pour des entreprises telles que Bright Horizons, dont les modèles d’affaires dynamiques sont centrés sur la prestation de soins principalement aux jeunes enfants, ce type de développement pourrait permettre une croissance importante.

Reconstituer de meilleures actions : ChargePoint Holdings (CHPT)

Source : YuniqueB / Shutterstock.com

Le projet de loi comprend 555 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique et cela inclut l’investissement dans les véhicules électriques.

Alors que la course aux véhicules électriques a pris de l’ampleur et a connu de nombreux développements passionnants, le besoin du type d’infrastructure qui alimente les véhicules innovants est devenu évident. Heureusement, les entreprises s’efforcent de produire les stations de recharge nécessaires pour empêcher les véhicules de Lucide (NASDAQ :LCID), Rivien (NASDAQ :RIVN) et leurs pairs sur la route. L’entreprise qui mène la charge jusqu’à présent est ChargePoint, une entreprise qui s’est fait un nom en fournissant une infrastructure de charge.

ChargePoint a fait un excellent travail en se positionnant en tant que leader de l’industrie sur le marché émergent et en expansion qu’est l’infrastructure des véhicules électriques. Les actions ont augmenté de plus de 27% au cours de ce mois et les experts ont indiqué qu’elles avaient de grandes chances d’augmenter davantage au cours de l’année à venir, potentiellement jusqu’à 50%. L’adoption d’un projet de loi destiné à investir dans son secteur ne fera qu’aider ce titre à continuer de croître, d’autant plus qu’il continue de gagner des parts de marché.

Eaton (ETN)

Source : Lukassek / Shutterstock.com

L’un des principaux objectifs du projet de loi est la technologie et le développement de l’énergie propre. En tant que telles, les entreprises impliquées dans l’espace des infrastructures axées sur le vert figurent parmi les plus grands gagnants du projet de loi Build Back Better. Une entreprise importante est Eaton, l’un des principaux fournisseurs du pays de systèmes électriques et de leurs composants. L’entreprise peut se présenter comme étant dans le domaine de la gestion de l’énergie, mais il est important de se rappeler à quel point les sources d’énergie alternatives seront importantes à la fois pour le développement des infrastructures et la lutte contre le changement climatique, deux domaines centraux du projet de loi.

Eaton est profondément impliqué dans les domaines de l’énergie éolienne et solaire, deux domaines de l’énergie propre dont l’importance est devenue de plus en plus évidente au cours des dernières années. Comme le note son site Web, ses solutions électriques consistent à convertir l’énergie produite de manière alternative en électricité et à la transporter vers les principaux réseaux. La crise du réseau électrique au Texas a alerté les politiciens américains à quel point ils doivent être préoccupés par ce domaine d’infrastructure. Les entreprises de l’espace auront beaucoup de travail à faire pour aller de l’avant et Eaton est un leader de l’industrie, ce qui en fait un candidat idéal pour une liste d’actions Build Back Better.

Reconstituer de meilleurs stocks : First Solar (FSLR)

Source : Shutterstock

Dans toute discussion sur les énergies alternatives, le sujet semble toujours se déplacer vers la technologie solaire. L’industrie a subi des coups durs pendant la présidence de Donald Trump en raison de sa politique commerciale, mais l’administration Biden semble déterminée à renverser la vapeur. Cela sera considérablement aidé par les fonds alloués au développement de l’énergie propre dans Build Back Better. Et à mesure que l’industrie progressera, First Solar sera à l’avant-garde.

Cette société basée en Arizona a été l’un des premiers gagnants parmi les actions solaires. Malgré quelques revers, le stock de FSLR a connu une année impressionnante, augmentant de plus de 50 % au cours des six derniers mois.

Nucor (NUE)

Source : Shutterstock

Lorsqu’un projet de loi se concentre sur la construction et la réparation, il va de soi que les entreprises produisant des matériaux de construction de base seraient parmi les gagnants du marché boursier.

Basée à Charlotte, en Caroline du Nord, Nucor est le plus grand producteur d’acier d’Amérique du Nord. Il peut ne pas recevoir autant de couverture que son concurrent Acier américain (NYSE :X), mais sa performance boursière a été notoirement moins volatile. C’est le moment idéal pour un jeu haussier sur les actions sidérurgiques, et Nucor devrait donner le plus de confiance aux investisseurs.

Cela ne vient pas seulement de l’afflux imminent d’entreprises provenant des dépenses d’infrastructure, cependant. Nucor a annoncé d’excellents bénéfices cette année, probablement en raison de la demande extrêmement élevée des constructeurs automobiles. Le titre a connu une baisse le mois dernier, mais il est resté dans le vert pendant la majeure partie du mois de novembre et a progressé régulièrement depuis. C’est absolument un nom à surveiller parmi les actions Build Back Better.

Reconstituer de meilleurs stocks : Vulcan Materials (VMC)

Source : madameF / Shutterstock.com

Comme Nucor, Vulcan a également été récemment nommé sur une liste d’actions à acheter alors que Biden a promulgué le projet de loi sur les infrastructures plus traditionnel. Alors que Build Back Better se concentre sur des composants plus sociaux de l’infrastructure, Vulcan et ses pairs seront toujours pertinents.

Basée à Birmingham, en Alabama, Vulcan a passé des décennies à s’assurer une part de marché dans un domaine qui s’est récemment développé et qui ne ralentira pas de si tôt. La capitalisation boursière de 26 milliards de dollars de l’entreprise de construction devrait être un bon indicateur de sa stabilité. Comme Vulcan, il a connu quelques baisses récemment, mais les actions sont dans le vert pour le mois.

Quiconque envisage un jeu haussier sur le secteur de la construction ferait bien de considérer Vulcan. L’année prochaine promet d’être une grande année de dépenses d’infrastructure. Cela fait de toutes ces actions Build Back Better les meilleurs noms à considérer.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.