7 actions qui pourraient rebondir alors que les inquiétudes liées à l’inflation s’atténuent

Les actions de croissance ont connu une période difficile en mai, lorsque les inquiétudes concernant l’inflation ont entraîné une liquidation temporaire. Pourquoi le bavardage sur l’inflation a-t-il provoqué une telle réaction ? Ce n’est pas l’inflation en soi qui est le souci. L’éventuelle hausse des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation est la vraie préoccupation.

Pour l’instant, la Réserve fédérale est d’accord pour maintenir les taux aux niveaux actuels. Mais cela pourrait ne pas être le cas en 2022. Alors, pourquoi la hausse des taux d’intérêt est-elle une préoccupation pour les valeurs de croissance ? Simple : évaluation. Il est plus facile de justifier des multiples mousseux pour les valeurs de croissance dans un environnement de taux d’intérêt proche de zéro. Étant donné que les actions de croissance sont évaluées en fonction des bénéfices projetés à terme, la hausse des taux réduit davantage les flux de trésorerie futurs, ce qui affecte la valeur actuelle.

Pourtant, après le bref recul, ces craintes ont commencé à se calmer. Certes, il est trop tôt pour dire si les investisseurs évaluent correctement la situation. Comme Lule Demmissie, président d’Ally Invest, l’a déclaré dans un communiqué fourni à InvestorPlace, nous ne saurons pas si l’inflation que nous avons vue ces derniers temps est « vraiment transitoire jusqu’à la fin de l’été ».

C’est-à-dire que le jury ne sait toujours pas si l’inflation que nous avons observée ces derniers mois est due au fait que l’économie américaine est entrée en mode de reprise avec la nouvelle pandémie de coronavirus. Si l’inflation se refroidit davantage, alors que les choses reviennent à «l’ancienne normale», nous pourrions être en clair. Cela pourrait ouvrir la voie à un rebond des actions de croissance, durement touchées ces derniers temps, à mesure que les investisseurs se tournent vers elles.

Alors, quelles valeurs de croissance pourraient rebondir si les inquiétudes inflationnistes se dissipent davantage ? Ces sept, toujours en baisse par rapport à leurs sommets, pourraient être ceux qui devraient rebondir :

Les soucis d’inflation s’atténuent : au-delà de la viande (BYND)

Bien sûr, avec Reddit les commerçants le serrant, les actions BYND fortement à découvert ont compensé toutes ses pertes de mai. Après être passé d’environ 135 $ par action à brièvement moins de 100 $ par action, il a rebondi au-dessus du niveau où il se trouvait au début du mois dernier.

Mais, ce fournisseur de «viande» à base de plantes, qui a sa part de sceptiques, reste considérablement en baisse par rapport aux prix qu’il avait obtenus en février (environ 175 $ par action). Or, toutes ces pertes ne sont pas dues aux inquiétudes concernant la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt.

Des chiffres de ventes décevants au cours des derniers trimestres font douter que cette histoire de croissance sera à la hauteur des attentes. Les analystes estiment toujours que les revenus augmenteront de plus de 50% l’année prochaine, alors que le passage aux alternatives à la viande à base de plantes se poursuit dans un contexte de préoccupations environnementales et sanitaires. Si les résultats commencent à atteindre (ou même à dépasser) les projections, nous pourrions voir à nouveau plus qu’un simple intérêt de la part des spéculateurs boursiers pour ce titre autrefois très prisé.

Pourtant, il faudra peut-être plus que des résultats à succès pour maintenir les actions sur une trajectoire ascendante. Il faudra peut-être dissiper les craintes d’une forte augmentation des taux d’intérêt, avant que les marchés ne se sentent à nouveau d’accord pour donner à cette action encore riche (Beyond Meat se négocie pour environ 10 fois les ventes estimées en 2022) un multiple à terme encore plus élevé.

DocuSign (DOCU)

DocuSign n’est que l’un des nombreux noms technologiques à croissance rapide qui l’ont écrasé au niveau du cours de l’action l’année dernière et au début de cette année. Entre les vents favorables de la pandémie (comme le passage au travail à distance) et les taux d’intérêt proches de zéro, les investisseurs ont fait grimper le fournisseur de solutions de signature électronique à une évaluation qui lui donne un ratio cours/bénéfice (P/E) à terme dans le triple chiffres.

Depuis le début de la rotation des valeurs de croissance, l’action DOCU a chuté de plus de 30% par rapport à ses plus hauts. Pourtant, les actions ne sont pas vraiment bon marché, car elles affichent toujours un ratio P/E à trois chiffres (154,3x). La hausse des taux d’intérêt pourrait entraîner une nouvelle contraction. Même si les bénéfices devraient croître à un rythme annualisé de plus de 40 % au cours des deux prochaines années.

À l’heure actuelle, le plus performant de 2020 se maintient à environ 200 $ par action. Si les taux d’intérêt augmentent, nous pourrions assister à une autre baisse spectaculaire. Mais, si les craintes relatives à l’inflation et aux taux d’intérêt s’apaisent et qu’il devient clair que la Fed ne passera pas brusquement d’une politique budgétaire accommodante à une politique budgétaire hawkish, associée à des résultats toujours meilleurs que prévu, nous pourrions voir les actions revenir vers leur sommet passé. filigrane (environ 290 $ par action).

Certains peuvent craindre que ses performances sous-jacentes, stimulées par l’environnement de séjour à domicile de l’année dernière, ne commencent à décliner à mesure que nous revenons à «l’ancienne normalité». Mais, avec un environnement de bureau plus distant susceptible de rester, la croissance reste au menu pour Docusign.

Les inquiétudes liées à l’inflation s’atténuent : porte ouverte (OUVERT)

Opendoor était l’une des nombreuses SPAC (sociétés d’acquisition à vocation spéciale) soutenues par Chamath Palihapitiya durement touchées par l’effacement de la SPAC. De nombreux facteurs ont entraîné la baisse des stocks de chèques en blanc au cours des derniers mois. Mais les craintes inflationnistes initiales ressenties en février ont certainement joué un rôle.

La hausse de l’inflation peut signifier une hausse des taux d’intérêt. Et, la hausse des taux d’intérêt a un impact sur les actions dont le prix est basé sur les résultats futurs plutôt que sur les résultats actuels. Et c’est ce qui s’est passé ici avec les actions de cet i-acheteur immobilier résidentiel. Bien sûr, le spectre d’une hausse des taux pourrait affecter l’action OPEN de bien plus qu’une simple contraction de sa valorisation de prime.

L’offre dépassant la demande est un facteur dans le marché du logement maniaque d’aujourd’hui. Mais les taux d’intérêt les plus bas ont également joué un rôle. Un marché dynamique pour les maisons résidentielles a aidé l’entreprise d’Opendoor, qui consiste essentiellement à renverser la maison à grande échelle. Une forte correction de ce marché, entraînée par une remontée rapide des taux, pourrait changer la donne. Et pas dans le bon sens.

Pourtant, ce n’est pas gravé dans le marbre, c’est ainsi que les choses vont se passer dans l’immobilier résidentiel. Comme Alex Sirois d’InvestorPlace l’a écrit le 27 mai, les actions pourraient continuer de s’échanger latéralement, alors que les investisseurs évaluent l’avenir du logement. Mais, si les taux d’intérêt finissent par ne pas augmenter au cours de l’année à venir, ce marché pourrait connaître un atterrissage en douceur, au lieu d’un crash brutal. Cela n’aide pas nécessairement à stimuler les actions OPEN (négociation à environ 16 $ par action). Cependant, cela pourrait maintenir les actions stables pour les investisseurs qui l’achètent en tant que jeu à long terme sur «l’avenir du logement».

Penn National Gaming (PENN)

Son activité principale reste peut-être les casinos physiques. Mais, ce qui a fait de Penn National l’une des actions les plus performantes depuis mars 2020, c’est son exposition à la mégatendance des jeux en ligne et des jeux d’argent en ligne.

Avec son investissement dans Tabouret de bar Sport, et le lancement d’un bookmaker utilisant ce nom de marque, les investisseurs ont parié grand que cette société, avec la clientèle de son activité historique, associée à la base de fans de la franchise Barstool de David Portnoy, deviendra une force dominante dans cette croissance rapide industrie.

Cependant, au cours des derniers mois, les actions ont reculé massivement, passant de 142 $ par action à environ 80 $ par action. Qu’est-ce qu’il y a derrière ça ? Principalement, le refroidissement de la manie des investisseurs de détail sur ce stock. Le marché se rend compte qu’il faudra du temps pour que l’unité i-gaming de Penn National se transforme en une vache à lait.

Alors, qu’est-ce que cela a à voir avec la hausse de l’inflation/la hausse des taux d’intérêt ? La réévaluation de la valorisation des actions de croissance a également affecté le prix de l’action PENN. Ce ne sera probablement pas le principal moteur d’un rebond du cours des actions. Mais, s’il devient évident que les taux d’intérêt historiquement bas sont là pour rester, les investisseurs peuvent continuer à attribuer à cette action d’histoire une évaluation riche et pourraient à nouveau être disposées à la ramener à des niveaux de prix à trois chiffres.

Les inquiétudes liées à l’inflation s’atténuent : Shopify (SHOP)

C’est un euphémisme de dire que les vents arrière liés à la pandémie pour le commerce électronique ont changé la donne pour les actions Shopify. Le stock a plus que quadruplé tout au long de la pandémie, car « rester à la maison » est devenu « magasiner à la maison », ce qui a stimulé la demande pour la plate-forme de commerce électronique de ce nom SaaS.

Mais, les craintes que la croissance ne glisse après la pandémie, associées au spectre d’une hausse des taux affectant les valorisations, ont contribué à faire chuter le titre de ses sommets (près de 1 500 $ par action), à environ 1 250 $ par action au moment de la rédaction de cet article.

La croissance peut ralentir. Cependant, même sans le bénéfice des circonstances uniques de l’année dernière, la société s’attend toujours à une croissance rapide des revenus en 2021. Pourtant, même si cela reste une histoire de croissance, cela ne l’empêchera pas à lui seul de chuter davantage. Négociant pour 284,7 fois les bénéfices à terme, toute sorte de contraction de l’évaluation causée par la hausse des taux d’intérêt peut entraîner une autre baisse spectaculaire des actions.

Cela étant dit, les craintes qui ont eu un impact sur les noms technologiques à croissance rapide pourraient continuer à s’atténuer. Cela peut ramener de nombreux investisseurs assis sur la touche dans l’action SHOP. Mais gardez à l’esprit qu’après son ascension folle l’année dernière, nous ne verrons peut-être ni rebond ni liquidation. Au lieu de cela, les actions pourraient rester stables, car les marchés laissent les actions croître dans leur évaluation.

Skillz (SKLZ)

Il est exagéré de blâmer toute la baisse de l’action SKLZ (à plus de 60 % de ses sommets) sur les problèmes de taux d’intérêt. La plateforme de jeu mobile, coup de coeur de Cathie Wood ARK Invest, a été durement touchée par plusieurs facteurs.

D’une part, le cycle hors des actions de croissance. De plus, des rapports de vendeurs à découvert vocaux jettent le doute sur son potentiel de croissance. Pour couronner le tout, le changement rapide de sentiment pour les actions SPAC comme celle-ci. Les craintes d’une hausse des taux n’ont peut-être pas été le principal moteur de la baisse du cours de son action. Pourtant, la dissipation de cette inquiétude pourrait être quelque chose qui aide le stock à faire un retour épique.

Comment? Si les inquiétudes globales concernant l’inflation et les taux d’intérêt se dissipent, cela pourrait inciter les investisseurs à se replonger non seulement dans les titres de croissance à grande capitalisation, mais aussi dans les titres de croissance plus petits comme celui-ci. Avec un grand pourcentage de ses actions vendues à découvert, un regain d’intérêt pour elle pourrait produire une compression.

Certes, les actions Skillz ont besoin de plus qu’un simple cycle global de retour aux actions de croissance. Des facteurs spécifiques à l’entreprise joueront également un rôle. Mais, si la société, dans les prochains résultats trimestriels, prouve encore que les ours doutent à tort de sa croissance, nous pourrions voir les fortunes changer rapidement pour ce jeu de jeu mobile.

Les inquiétudes liées à l’inflation s’atténuent : Teladoc Health (TDOC)

Les craintes de hausse des taux d’intérêt ne sont pas la seule raison pour laquelle l’action TDOC s’est massivement vendue (plus de 50 %) depuis février. Comme l’a écrit Joel Baglole d’InvestorPlace le 15 mai, les craintes que sa croissance ne ralentisse après la pandémie ont été un facteur majeur de sa baisse continue.

La demande de télémédecine pourrait continuer à être forte, même si nous ne fonctionnons plus dans l’environnement de l’année dernière. La croissance projetée de l’entreprise restera probablement dans une fourchette de pourcentages à deux chiffres au cours des prochaines années. Mais, s’échangeant toujours à un ratio prix/ventes à terme premium (environ 9,1x, sur la base des projections de 2022), nous pourrions assister à une contraction plus importante si les taux augmentent et que les investisseurs réévaluent les valorisations.

Alors, avec beaucoup de signes de pertes supplémentaires, pourquoi considérer Teladoc aujourd’hui ? Encore une fois, ce n’est pas une donnée que la Fed adopte une position belliciste l’année prochaine. Si les taux restent inchangés, tout comme pour les autres noms répertoriés ici, les investisseurs se sentiront plus confiants en replongeant dans des titres de croissance à prix élevé.

En outre, les actions pourraient voir un coup de pouce si les investisseurs pariant contre ce titre modérément short (12,9% de son flottant est vendu à découvert) couvrent leurs positions. Un rebond complet à 300 $ par action pourrait être hors de portée. Mais, avec ses perspectives de croissance à long terme toujours solides, les actions pourraient avoir la possibilité de poursuivre leur tendance à la hausse, comme elles l’ont fait dans les semaines qui ont suivi la liquidation du mois dernier.

