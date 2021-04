7 actions qui pourraient souffrir des grands projets syndicaux de Biden

Le président Joe Biden a pris des mesures audacieuses, comme le projet de loi de relance massif. Et bien sûr, il a d’autres plans en préparation, comme le plan d’infrastructure. Les investisseurs essaient de déterminer quelles entreprises en bénéficieront.

Il est important de reconnaître que les politiques du président Biden auront également des effets néfastes sur certaines entreprises. L’un des impacts les plus importants pourrait peut-être être le soutien des syndicats. Compte tenu des inquiétudes croissantes concernant l’inflation, les syndicats pourraient voir une résurgence – et cela pourrait exercer une pression sur les bénéfices de Corporate America.

Il existe diverses études qui ont examiné comment les syndicats peuvent influer sur le résultat net. Par exemple, il y en a un – du professeur Hatem Ghouma de l’Université St. Francis Xavier, du professeur Abdullah Aldahmesh de l’Université King Saud et de Hamdi Ben-Nasr – qui a analysé les données de 1984 à 2013.

Le résultat? Eh bien, l’influence des syndicats peut conduire à un «risque de krach boursier»!

Donc, si les actions du président Biden conduisent à une plus grande activité syndicale, quelles entreprises pourraient être négativement impactées? Jetons un coup d’œil à sept:

L’année dernière a été particulièrement forte pour Target, car le nouveau virus corona a provoqué une forte augmentation des dépenses de consommation dans ce pays. La croissance comparable des ventes a été de 19,3% et la part de marché s’est améliorée de 9,3 milliards de dollars.

En guise de remerciement pour le travail acharné de ses employés, Target a offert une prime de 500 $ à ses employés horaires. Le salaire minimum a également été fixé à 15 $ l’heure.

Mais il pourrait encore y avoir des pressions de la part des syndicats. Par exemple, un centre d’entrepôt Target dans le New Jersey a indiqué son intention de se syndiquer. Avouons-le, de tels emplois peuvent être si stressants. Mais bien sûr, la partie entrepôt de l’entreprise est devenue une source majeure de profits pour Target en raison de l’importance du commerce électronique.

Le nombre d’employés dans ces établissements n’est pas clair, mais l’effectif est probablement en augmentation. Quant à la base totale de l’entreprise, elle est d’environ 368 000 personnes.

Entreprises TJX (TJX)

Les sociétés TJX ont été efficaces pour gérer l’impact du nouveau coronavirus. Au cours du quatrième trimestre, les ventes des magasins en libre-service n’ont été réduites que d’environ 3%.

L’entreprise a également été en mesure de maintenir une rentabilité robuste. Il est certainement utile que l’entreprise soit très disciplinée avec ses coûts. Tout cela fait partie du modèle à bas prix.

Mais cela pourrait le rendre vulnérable à l’attention pro-syndicale du président Biden. Notez que TJX est une organisation assez grande avec environ 320 000 employés. Et une campagne syndicale pourrait vraiment avoir un impact significatif sur les marges.

Macy’s (M)

Même avec la réduction des coûts et le déchargement des magasins, Macy’s a toujours une grande base d’employés. C’est environ 75 000.

Depuis que Macy’s existe depuis des décennies, l’entreprise est syndiquée, mais cela ne représente qu’une part assez restreinte de la main-d’œuvre. Mais s’il devient plus facile de développer cela – comme avec les politiques du président Biden – l’impact pourrait signifier une compression des résultats.

Après tout, Macy’s doit toujours faire face aux tendances séculaires du commerce électronique, combattant des géants comme Amazon. Et si l’entreprise a investi dans ses offres numériques, elles n’ont toujours pas suffi à inverser les pressions sur les revenus.

Tesla (TSLA)

L’industrie automobile a toujours été fortement syndiquée. Mais Tesla a réussi à inverser cette tendance.

Hé, il ne fait aucun doute que le cofondateur et PDG de l’entreprise, Elon Musk, n’est pas fan des syndicats. Gardez à l’esprit que le Conseil national des relations du travail (NLRB) a récemment statué qu’il avait violé les lois du travail en licenciant un militant syndical en 2018. Il s’agissait en fait du tweet suivant: «Rien n’empêche l’équipe Tesla de notre usine automobile de voter pour le syndicat . Pourrait le faire tmrw s’ils le voulaient. Mais pourquoi payer les cotisations syndicales et renoncer aux options d’achat d’actions pour rien? »

L’une des conséquences de l’action du NLRB est que Tesla devra modifier ses accords de confidentialité pour permettre à ses employés de parler librement avec les médias de leur situation de travail. L’entreprise devra également fournir des avis sur ses droits du travail.

Tesla compte plus de 70000 employés – et les effectifs augmentent rapidement. Donc, étant donné que United Autoworkers a beaucoup de pouvoir et peut être encouragé par le président Biden, il pourrait y avoir plus d’efforts de syndicalisation dans l’entreprise. Pourtant, les initiatives ambitieuses de Biden en matière de véhicules électriques pourraient fournir des vents favorables au stock TSLA en même temps.

Restaurants Darden (DRI)

Le secteur de la restauration est difficile. La concurrence est largement répandue et, bien entendu, les coûts de main-d’œuvre sont considérables – tout comme le taux de roulement. Ainsi, s’il y a plus de syndicalisation, l’impact pourrait être important.

L’un des plus grands restaurateurs aux États-Unis est Darden Restaurants. L’entreprise compte plus de 175 000 employés et exploite des chaînes comme Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House et Cheddar’s Scratch Kitchen.

Pourtant, il prend des mesures proactives pour paralyser les efforts des syndicats. Par exemple, Darden Restaurants a récemment mis de côté 17 millions de dollars de bonus et augmenté le salaire horaire minimum de 10 dollars.

Cependant, à la lumière des plans de Biden, cela peut ne pas s’avérer suffisant. Gardez à l’esprit qu’il y a un mouvement croissant dans l’industrie de la restauration pour «se battre pour 15 $» pour le salaire minimum et Darden Restaurants a certainement été une cible de cela.

Alphabet (GOOGL)

Il y a actuellement plus de 800 membres de l’Alphabet Workers Union, qui est associé à la section locale 1400 des Communications Workers of America.

Même si le syndicat est assez petit, cela peut être le signe d’une plus grande syndicalisation à venir. Mais il est intéressant de noter que l’accent n’est pas mis sur les salaires. Alphabet est connu pour être compétitif en matière de rémunération. La réalité est qu’il est difficile d’attirer et de retenir des talents techniques de haut niveau.

Mais il y aura probablement encore un effet. La raison en est que les employés des grandes entreprises technologiques sont conscients de leurs responsabilités et de leur impact sur la société. Il existe des menaces potentielles avec l’IA (intelligence artificielle) et d’autres nouvelles technologies.

Le problème pour une entreprise comme Alphabet est que son modèle commercial est souvent en contradiction avec des éléments tels que la confidentialité. En d’autres termes, si les syndicats deviennent plus répandus, il pourrait être plus difficile pour l’entreprise de monétiser ses plateformes.

Amazon (AMZN)

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a soutenu le plan d’infrastructure du président Biden – même les augmentations proposées de l’impôt sur les sociétés. Pourtant, il n’est peut-être pas aussi enthousiasmé par le soutien de Biden aux syndicats.

Et cela ne devrait pas surprendre. Gardez à l’esprit que l’entreprise compte plus d’un million d’employés.

Autre chose: les employés d’un entrepôt Amazon à Bessemer, en Alabama, ont récemment voté contre la syndicalisation. Bien que cela puisse être de bon augure pour les actionnaires d’AMZN à court terme, l’attention médiatique que ce vote a attiré pourrait engendrer d’autres efforts syndicaux dans toute l’entreprise et dans les entreprises américaines plus largement. Donc, la syndicalisation peut encore poser un vent contraire à Amazon, et cela pourrait présenter un défi croissant pour le stock.

