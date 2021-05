7 actions Reddit en difficulté si la vente des actions technologiques se poursuit

Depuis le début du mois de mai, les valeurs technologiques, dont de nombreuses soi-disant «Reddit stocks », ont affiché une tendance à la baisse. La cause? À savoir, les craintes d’une hausse de l’inflation. En lien avec cela, il y a eu des craintes que la Réserve fédérale fasse un 180 sur sa politique de taux d’intérêt proche de zéro.

En plus de cela, d’autres facteurs ont contribué à accroître l’incertitude. Certains ont émis l’hypothèse que les investisseurs riches ont commencé à faire des profits maintenant, avant d’éventuelles augmentations des impôts sur les plus-values ​​sur les plus riches.

Maintenant, même avec ces nombreux facteurs qui exercent une pression à la baisse sur les actions technologiques, il n’est pas certain que la vente se poursuivra. Les inquiétudes concernant la hausse des taux commencent à s’estomper. Si les investisseurs reprennent confiance que la Fed n’augmentera pas les taux, cela pourrait suffire à maintenir la stabilité des actions technologiques. D’un autre côté, nous sommes peut-être dans l’œil de la tempête. Les préoccupations susmentionnées pourraient reprendre. Il y aura peut-être une autre vente au coin de la rue.

Alors, quelles actions Reddit adjacentes à la technologie et à la technologie pourraient poser problème si la vente se poursuit? Ces sept actions risquent de faire baisser une autre baisse majeure:

Churchill Capital IV (NYSE:CCIV)

Ideanomique (NASDAQ:IDEX)

Technologies Luminar (NASDAQ:LAZR)

Nio (NYSE:NIO)

Technologies Palantir (NYSE:PLTR)

Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT)

Virgin Galactic Holdings (NYSE:SPCE)

Actions Reddit: Churchill Capital IV (CCIV)

Source: Autour du monde Photos / Shutterstock.com

Plus tôt cette année, SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale) joue l’action CCIV était l’un des noms les plus en vogue. Les actions de cette société à chèques en blanc ont été multipliées par plus de six sur la seule rumeur de sa fusion avec une start-up de véhicules électriques (EV) Moteurs lucides.

Mais, une fois que l’accord est devenu officiel, les actions sont immédiatement passées d’environ 57 $ par action à environ 35 $ par action. Alors que les actions SPAC ont continué de baisser tout au long du printemps, les actions ont continué de baisser. Aujourd’hui, l’action change de mains à environ 19 dollars par action.

Certains peuvent voir ce titre aujourd’hui, en forte baisse par rapport à ses sommets, comme une situation d’achat tentante. Pourtant, alors que Lucid peut avoir ce qu’il faut pour donner Tesla (NASDAQ:TSLA) une course pour son argent, ce n’est pas figé dans le marbre. La startup, qui n’a pas encore commencé la production de sa gamme de véhicules électriques de luxe, deviendra un nom de premier plan dans ce domaine. Comme je l’ai écrit plus tôt ce mois-ci, les marques de luxe en place, et non Tesla, peuvent être sa plus grande menace.

Les actions EV en général risquent de faire un autre bond en arrière. La mégatendance de l’électrification est toujours d’actualité. Mais les actions de cet espace restent surévaluées, car leurs valorisations impliquent que le pivot vers les VE se produira beaucoup plus tôt que prévu. Avec le risque supplémentaire de concurrence des constructeurs européens de voitures de luxe qui passent à l’électrique, les investisseurs peuvent avoir plus de raisons de pousser ce SPAC à son prix d’offre (10 $ par action) avant même la conclusion de l’accord.

Ideanomique (IDEX)

Source: Videomatic / Shutterstock.com

Ideanomics était un autre nom qui ressemblait à de l’herbe à chat aux investisseurs de Reddit plus tôt cette année. Un penny stock avec une forte exposition à la mégatendance EV, il n’est pas surprenant que ses actions aient vu un pourcentage à trois chiffres augmenter au plus fort de la «folie des stocks de mèmes» de l’hiver dernier.

Alors que les investisseurs achètent moins dans les gros titres et plus sur les fondamentaux, cette société, un sac à main dans le secteur des VE, semble vulnérable à un repli vers ses prix d’avant le battage médiatique. Oui, il y a eu un développement récent qui a contribué à stimuler à nouveau l’intérêt pour l’action IDEX. Je parle de l’acquisition annoncée par la société de Hybride américain, fabricant de composants de groupes motopropulseurs pour véhicules électriques et hybrides.

Pourtant, cela seul ne justifie guère d’en faire un achat. La société a signé de nombreux accords depuis l’année dernière, lorsqu’elle est passée d’une société de technologie financière à une société de VE. Ideanomics pourrait réussir à rassembler de petites entreprises de VE. Le problème? À sa valorisation actuelle (environ 1 milliard de dollars de capitalisation boursière), le potentiel de sa ménagerie de filiales et d’investissements en propriété exclusive est pleinement pris en compte dans le cours de son action (actuellement autour de 2,75 dollars par action).

Ce titre a conservé la plupart de ses gains, grâce aux valorisations toujours gonflées des actions EV, associées à ce qui reste d’enthousiasme pour les actions meme stock / Reddit. Mais, si la vente se poursuit et que les valorisations se contractent davantage, les actions de cette jeune entreprise EV pourraient revenir là où elles se trouvaient l’automne dernier (bien en dessous de 2 dollars par action).

Actions Reddit: Technologies Luminar (LAZR)

Source: JHVEPhoto / shutterstock.com

La technologie Lidar (radar laser), qui est utilisée dans les applications de conduite autonome, est l’une des tendances technologiques les plus en vogue à l’heure actuelle. Ces derniers mois, MicroVision (NASDAQ:MVIS) est devenue l’une des meilleures pièces de théâtre dans cet espace. Mais Luminar, qui est devenu public via une fusion SPAC à la fin de l’année dernière, est peut-être le mieux placé pour dominer, car l’utilisation de cette technologie passe à l’hyperdrive.

Les actions ont chuté de plus de 50% par rapport à leurs sommets. Mais, à ses prix actuels (environ 22 dollars par action), l’action LAZR reste à un prix élevé. Aux prix d’aujourd’hui, l’action affiche une capitalisation boursière d’environ 7,2 milliards de dollars. Pourtant, ses revenus sur 12 mois se situent à seulement 15,4 millions de dollars. Les ventes en 2021 ne devraient atteindre que 27,9 millions de dollars, les projections pour 2022 prévoyant un chiffre d’affaires d’environ 37,9 millions de dollars.

Certes, il est un peu court de se dégrader sur les actions de cette société en démarrage en fonction de ses ventes de l’année dernière, de cette année et de l’année prochaine. Dans quelques années, une fois que le lidar sera largement utilisé dans les nouveaux véhicules, Luminar, qui a déjà des partenariats avec sept des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, pourrait rapidement devenir une entreprise de plusieurs milliards de dollars.

L’avenir peut être brillant. Mais, dans l’intervalle, des incertitudes à court terme pourraient entraîner une nouvelle contraction de sa valorisation actuelle. Cela peut être une belle opportunité après une grosse correction. Mais maintenant? Le risque de déclins à court terme l’emporte sur le potentiel de gains.

Nio (NIO)

Source: Robert Way / Shutterstock.com

L’action NIO peut avoir une mégatendance clé de son côté (la montée des VE en Chine). Mais cela ne suffit pas pour justifier la valorisation encore gonflée du jeu d’électrification des véhicules basé en Chine. Il peut être en baisse d’environ 50% par rapport à son sommet. Pourtant, étant donné l’évolution de ses chiffres de livraison, il est discutable de savoir si l’entreprise mérite toujours une capitalisation boursière de 54,8 milliards de dollars.

Cette valorisation élevée, pour une entreprise qui n’a généré que 3,5 milliards de dollars de ventes au cours des 12 derniers mois, peut avoir du sens si elle continue de croître aux niveaux de l’année dernière. Mais, avec le hoquet de la pénurie mondiale de puces, ainsi que la concurrence croissante sur son marché domestique, la croissance de la livraison peut être bien en deçà des prévisions.

Les actions EV en général, y compris les plus prometteuses, courent un grand risque de poursuite de la correction. L’année dernière, alors que le battage médiatique autour des noms de véhicules électriques s’accélérait, soutenu par des facteurs tels que les résultats des élections américaines de la «vague bleue», les noms populaires de ce secteur ont continué à atteindre de nouveaux sommets.

Mais, maintenant, avec les spéculateurs qui s’éloignent des actions Reddit, il n’y a plus autant d’investisseurs prêts à acheter sur FOMO, les manchettes et l’élan seuls. La société commence peut-être à se positionner en tant que nom mondial des véhicules électriques, comme le montrent les récentes nouvelles de son expansion en Europe. Pourtant, alors que le marché réévalue les valorisations des actions EV et les actions liées à la technologie en général se vendent, ce gagnant du marché boursier 2020 pourrait subir de nouvelles pertes au second semestre 2021.

Actions Reddit: Palantir Technologies (PLTR)

Source: Ascannio / Shutterstock.com

Big Data Play Palantir est un autre nom de technologie qui a surchauffé en raison de la manie des stocks de Reddit. Lorsque l’action a fait ses débuts après son offre directe l’automne dernier, les investisseurs ont montré peu d’intérêt. Mais, considérant la nouvelle administration Biden comme un élément positif pour son activité gouvernementale généreuse, le battage médiatique autour de cette société a décollé après les élections présidentielles américaines de novembre dernier.

En conséquence, les actions sont passées d’environ 10 $ par action à 45 $ par action. Depuis février, cependant, comme de nombreuses actions meme, les investisseurs ont réévalué la situation. Bien sûr, la société devrait connaître des niveaux élevés de croissance de ses revenus (30% et plus) cette année et la suivante. Mais, avec sa croissance décevante parmi les clients du secteur privé, les analystes commencent à douter de combien de temps ce titre restera une histoire de croissance.

Ces doutes croissants ont contribué à faire baisser le stock de PLTR, passant de 45 dollars par action à environ 20 dollars par action aujourd’hui. Mais, même à ses niveaux de prix actuels, la valorisation peut encore être gonflée. Se négociant pour 149 fois les bénéfices prévisionnels et près de 27 fois les ventes prévues de cette année (1,48 milliard de dollars), cette action répond à la définition de «prix à la perfection».

Pourtant, même si Palantir parvient à rester en mode de forte croissance, sa valorisation actuelle pourrait ne pas tenir. Si les actions technologiques continuent de se vendre, les actions de ce jeu de futur des données verront probablement une autre baisse importante.

Branchez l’alimentation (PLUG)

Source: Alexander Kirch / Shutterstock.com

Plug Power n’est peut-être pas dans le secteur des VE. Mais, avec l’intérêt croissant des gouvernements et des entreprises du monde entier pour l’énergie propre, l’intérêt pour la technologie des piles à hydrogène (HFC) de cette entreprise a connu un essor considérable. L’entreprise existe depuis des décennies. Mais, 2020 a été l’année où ses efforts de longue date pour faire des HFC une alternative viable aux combustibles fossiles ont commencé à porter leurs fruits.

À son tour, le stock PLUG, qui il y a un an était encore un sou, a surfé sur la vague, grimpant jusqu’à 75,49 $ par action. Mais, depuis le sommet de janvier, la contraction des valorisations boursières de la «vague verte» a ramené le titre à des niveaux de prix moins mousseux. Et ce n’est pas le seul problème. Les signaux d’alarme, y compris son retraitement comptable massif, ont amené les investisseurs à considérer la société d’un œil plus critique.

Comme notre propre Matt McCall l’a discuté le 13 mai, si les marchés deviennent instables, les investisseurs se pencheront sur des noms de meilleure qualité au lieu de celui-ci. Les projections pourraient appeler à une croissance à deux chiffres des ventes au cours des prochaines années. Pourtant, toujours non rentable, et avec un bilan correct mais pas excellent, ses actions pourraient connaître une baisse plus démesurée si les marchés subissaient un effondrement.

Le battage médiatique de Reddit pour ce stock a quitté la pièce. Les investisseurs qui s’intéressent à Plug Power aujourd’hui sont beaucoup plus en train de bousculer les pneus. Avec des vagues vertes plus stables, celle-ci risque de chuter davantage par rapport à ses prix actuels (environ 27 $ par action).

Actions Reddit: Virgin Galactic (SPCE)

Source: rafapress / Shutterstock.com

Virgin Galactic était l’une des nombreuses entreprises rendues publiques via des SPAC parrainés par Chamath Palihapitiya. Plus tôt cette année, Palihapitiya était au sommet du monde. Partage non seulement Virgin, mais d’autres noms qu’il a rendus publics, comme Porte ouverte (NASDAQ:OUVERT), volaient haut.

Mais maintenant, après l’effacement du SPAC, il ne ressemble plus au prochain Warren Buffett. Les investisseurs ne sont plus disposés à payer pour sa collection de SPAC et d’anciens SPAC. Pourtant, ce n’est pas seulement ce changement de sentiment qui est à l’origine de la chute de l’action SPCE de plus de 60 $ par action à environ 20 $ par action.

Comme le suggèrent les titres récents, il est peut-être en train de perdre face à ses rivaux mieux capitalisés. Cette société peut avoir Palihapitiya, avec son fondateur milliardaire, Richard Branson, dans les coulisses. Mais, les pairs de la société d’exploration spatiale, soutenus par Elon Musk SpaceX et soutenu par Jeff Bezos Océan bleu, ont des sponsors encore plus profonds derrière eux.

Non seulement cela, prendre l’argent et courir semble être le jeu parmi ceux qui sont liés à Virgin Galactic. Branson a vendu des actions pour consolider son empire commercial en difficulté. Et Palihapitiya? Il a vendu la totalité de sa participation personnelle dans l’entreprise. Compte tenu de l’affaiblissement des perspectives et de l’encaissement de ses initiés, l’action de la SPCE pourrait être destinée à reculer davantage sur Terre. Et, si la vente d’actions technologiques s’intensifie? Cela pourrait être un atterrissage forcé.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.