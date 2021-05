7 actions Reddit Penny à surveiller alors que les prix du pétrole montent en flèche

Le rebond tant attendu de l’industrie pétrolière et gazière est enfin arrivé. La flambée des prix du pétrole a fait sortir les stocks de pétrole de leurs creux pandémiques et les investisseurs salivent les perspectives. Bien sûr, votre appétit pour le risque dictera comment vous voudrez tirer profit du regain d’optimisme dans le secteur. Cependant, si vous êtes plutôt un investisseur spéculatif qui recherche des titres à haut risque et à rendement élevé, ne cherchez pas plus loin que le Reddit penny stocks

Les prix du pétrole ont chuté au plus fort de la pandémie du nouveau coronavirus l’année dernière, tout comme les stocks de pétrole. Cependant, avec l’approbation et la diffusion de vaccins et d’autres contre-mesures, l’économie mondiale connaît un revirement. le ETF Pétrole et Gaz (NYSEARCA:XOP), par exemple, est en hausse incroyable de 44% depuis le début de l’année.

Reddit a été l’un des principaux sujets de discussion parmi les cercles boursiers cette année. En effet, l’un des forums de la plate-forme a provoqué l’une des courtes pressions les plus monumentales de l’histoire. Inutile de dire qu’il y a beaucoup de valeur à tirer pour les commerçants de détail sur la plate-forme. Par conséquent, j’ai compilé une liste d’actions Reddit penny qui pourraient bien fonctionner dans le secteur du pétrole et du gaz chauds:

88 Énergie limitée (OTCMKTS:EEENF)

Kosmos Energy (NYSE:KOS)

Crescent Point Energy Corp. (NYSE:CPG)

Développement des ressources du centenaire (NASDAQ:CDEV)

Énergie de l’anneau (NYSEAMERICAIN:REI)

Gran Tierra Energy (NYSEAMERICAIN:GTE)

Fiducie de redevances du bassin permien (NYSE:PBT)

Reddit Penny Stocks: 88 Energy Limited (EEENF)

88 Energy est une société australienne d’exploitation pétrolière et gazière en amont. Elle opère principalement en Australie et aux États-Unis, mais ses actifs dans ce dernier remplacent de loin ceux du premier. Elle exploite plusieurs milliers d’acres ciblant le pétrole sur le versant nord de l’Alaska. La société détient des participations dans trois projets principaux dans la pente de l’Alaska: le projet Icewine, les concessions Yukon Gold et le projet Peregrine. Les développements positifs de son activité ces derniers temps ont aidé l’action d’EEENF à gagner un incroyable 270% au cours des trois derniers mois.

La société semble se concentrer sur ses efforts pour étendre davantage sa présence dans la région de l’Alaska. L’année dernière, elle a acquis sa société énergétique rivale australienne Énergie XCD pour consolider davantage son positionnement dans la région. De plus, il a conclu un accord contraignant avec Exploration de la Bourgogne pour étendre la superficie de son projet Icewine à 231 000 acres nettes l’an dernier. De plus, il prétend également avoir découvert des zones potentielles d’hydrocarbures dans son projet Peregrine. Par conséquent, avec de multiples vents arrière, 88 Energy a le potentiel de monter en flèche dans les mois à venir.

Kosmos Energy (KOS)

Kosmos Energy est une société pétrolière et gazière indépendante basée aux États-Unis qui se concentre principalement sur les marges de l’Atlantique. Ses principaux atouts se situent dans le golfe du Mexique, au Ghana, en Guinée équatoriale, en Mauritanie et au Sénégal. Le plus grand catalyseur qui pourrait stimuler sa croissance future est peut-être son projet de GNL en eau profonde appelé Greater Tortue. Malgré les défis posés par la pandémie, le stock de KOS a augmenté d’un incroyable 133% au cours des six derniers mois.

Les effets de la pandémie ont eu un impact significatif sur la production nette de l’ensemble de ses projets. Alors naturellement, ses revenus ont baissé de deux chiffres au cours de chacun des quatre trimestres de l’année dernière.

Cependant, avec l’amélioration de la situation, vous vous attendez à un rebond significatif cette année. Ce qui est plus prometteur, c’est son projet Greater Torue, qui devrait être livré en 2023. Le projet a un énorme potentiel à long terme grâce à son avantage logistique en matière d’expédition vers l’Asie, l’Inde et l’Europe. Par conséquent, Kosmos est assis sur une vache à lait, ce qui pourrait le faire sortir du territoire des penny stock.

Reddit Penny Stocks: Crescent Point Energy Corp. (CPG)

Crescent Point Energy Corp. explore, met en valeur et produit des réserves de pétrole brut et de gaz naturel aux États-Unis et au Canada. À la fin de 2020, il disposait de 411 millions de barils équivalent pétrole. Malgré une année 2020 difficile, il a réussi à battre les estimations de revenus au cours des quatre derniers trimestres. De plus, la croissance de son EBIT prévisionnel est impressionnante de 6,50%.

Le plus grand développement de la société ces derniers temps est son acquisition de Coquilles Kaybob Duvernay actifs en Alberta pour 708,6 millions de dollars. La société déclare ajouter 30 000 BOED (57% de condensat, 8% de LGN et 35% de gaz de schiste) à son portefeuille actuel. Le secteur des condensats revêt une grande importance sur le marché canadien, de sorte que l’acquisition a beaucoup de potentiel.

L’action CPG devrait afficher des gains importants dans les mois à venir lorsque nous verrons les résultats de ses acquisitions reflétés dans ses états financiers.

Développement des ressources du centenaire (CDEV)

Centennial Resource Development est une société pétrolière et gazière indépendante qui se concentre principalement sur les réserves de gaz naturel riches en liquides dans le bassin du Delaware. La société possède 1 472 acres minières et a acquis ou loué environ 81 657 acres nettes dans le bassin. Il a connu une année 2020 terrible, mais il s’attend à changer les choses, avec une production plus élevée et un bilan plus flexible.

La société a généré 580 millions de dollars de revenus en 2020, qui ont été considérablement entravés par la pandémie. Cependant, 2021 devrait être beaucoup plus brillant pour l’entreprise, car les revenus sont prévus à 813 millions de dollars avant les couvertures, avec 59 500 BOEPD en production.

De plus, il s’attend à ce que 52% de cette production soit du pétrole, un marché en plein essor en ce moment. De plus, sa direction a fait un travail louable en améliorant sa flexibilité financière. Elle a émis 170 millions de dollars en billets de premier rang à 3,25% échéant en 2028, pour un produit net de 164 millions de dollars. Par conséquent, avec plus de marge de manœuvre et une reprise des ventes, attendez-vous à ce que l’action CDEV continue de la tuer en bourse.

Reddit Penny Stocks: Ring Energy (REI)

Ring Energy est une société d’exploration et de production de pétrole et de gaz opérant principalement au Texas et au Nouveau-Mexique. En décembre de l’année dernière, il disposait de réserves prouvées de 76,5 millions de barils d’équivalent pétrole. De plus, elle détient des intérêts dans plus de 76 000 acres développées et non développées. C’est l’une des actions penny les plus performantes du secteur, car les rendements sur 12 mois des actions REI sont à un incroyable 186%.

La société a relativement bien fait malgré les conditions commerciales défavorables en 2020. Elle a réduit sa dette de 47 millions de dollars au quatrième trimestre et prévoit de réduire davantage son endettement cette année.

De plus, il semble qu’il atteindra en moyenne 9300 BOEPD en barils totaux en 2021, ce qui représente une augmentation de 6% par rapport à 2020. Cependant, en raison de sa position de couverture, il pourrait connaître un avantage limité face à la hausse des prix du pétrole.

Gran Tierra Energy (GTE)

Gran Tierra Energy s’engage dans l’acquisition, le développement et l’exploration de propriétés pétrolières et gazières en Colombie et en Équateur. À la fin de l’année dernière, il disposait de réserves non développées de 26,2 millions de barils équivalent pétrole dans la région colombienne.

Les risques géopolitiques pesaient sur l’action GTE l’année dernière, mais son prix s’est incroyablement bien stabilisé au cours des six derniers mois.

La société a récemment acquis de nouvelles superficies pétrolières dans les Llanos en Colombie, dans la vallée de la Middle Magdalena. L’objectif est de diversifier ses opérations de son objectif principal sur le bassin de Putumayo. De plus, elle investit massivement dans l’amélioration de ses opérations existantes et cherche à enrayer les défaillances opérationnelles. En conséquence, son volume de production au premier trimestre cette année devrait être de 24 463 barils par jour, soit 12% de plus sur une base séquentielle.

En outre, la société a également réaffirmé ses prévisions précédentes pour cette année, soit une moyenne de 28 000 à 30 000 barils par jour. Par conséquent, les choses semblent très prometteuses pour l’action GTE, ce qui en fait un pari solide sur un sou.

Reddit Penny Stocks: Permian Basin Royalty Trust (PBT)

Permian Basin Royalty Trust est une fiducie expresse qui détient des intérêts dans diverses propriétés pétrolières et gazières aux États-Unis. De plus, elle détient une participation de 75% de redevances dans les propriétés de Waddell Ranch, qui possède 221 puits de pétrole productifs nets. PBT a pris un coup de marteau l’année dernière, mais est de retour sur des chemins gagnants, affichant un gain de 54% au cours des six derniers mois.

Les prix moyens du pétrole réalisés pour le PBT ont été durement touchés l’année dernière. L’entreprise génère environ 80% de ses revenus grâce aux puits de pétrole. Cependant, avec la reprise du secteur, sa fortune devrait se redresser avec force.

Le compagnon bénéficie d’un rendement sain de 3,50% avec un ratio de distribution d’environ 60%. Le versement de dividendes annuel à terme devrait être de 14 cents et pourrait continuer de croître dans un avenir prévisible.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des stocks technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université Oxford Brookes.

