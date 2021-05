7 actions Reddit Penny avec des plans intéressants en préparation

Intérêt des investisseurs pour Reddit les stocks de penny (c’est-à-dire les stocks de penny populaires sur des plates-formes telles que r / WallStreetBets) peuvent avoir atteint un sommet il y a plusieurs mois. Pourtant, si l’intérêt s’est estompé, la tendance elle-même n’a pas disparu. Les spéculateurs en ligne continuent de discuter des «stocks chauds» qui sont sur le point d’augmenter massivement.

Certes, une grande partie de cela repose davantage sur le battage médiatique que sur des développements réels «qui changent la donne» juste au coin de la rue. Mais, dans le cas de certains de ces noms populaires avec l’ensemble Reddit, ils peuvent être sur quelque chose.

Comment? Entre les entreprises saisissant une opportunité dans la lutte contre Covid-19, aux entreprises qui se lancent dans la nouvelle ruée vers l’or (crypto mining), beaucoup de ces soi-disant «stocks de mèmes» ont plus pour eux qu’un enthousiasme irrationnel. Leurs plans peuvent ne pas être garantis de se concrétiser. Mais, s’ils le font, cela pourrait entraîner de gros rendements pour ceux qui achètent ces noms (dont beaucoup ont considérablement reculé) aujourd’hui.

Alors, quels penny stocks Reddit avec des plans ambitieux pourraient porter leurs fruits sur la route? Considérez ces sept jeux à haut risque et à fort potentiel comme ceux où le risque / rendement penche en votre faveur:

Ressources américaines (NASDAQ:AREC)

Cinedigm (NASDAQ:CIDM)

Ault Global Holdings (NYSEAMERICAIN:DPW)

Santé Jaguar (NASDAQ:JAGX)

Groupe de marque nue (NASDAQ:NAKD)

Precipio Inc. (NASDAQ:PRPO)

Support.com (NASDAQ:SPRT)

Reddit Penny Stocks: Ressources américaines (AREC)

Source: JJ Gouin

À première vue, le stock AREC est votre jeu de matériaux de base pour les petites capitalisations. Les principales activités de la société sont impliquées dans le recyclage des métaux et le carbone métallurgique. Mais, comme l’a discuté Tom Taulli d’InvestorPlace le mois dernier, son exposition à la tendance des métaux des terres rares pourrait être le principal attrait.

L’entreprise de terres rares d’American Resources en est encore à ses débuts. Mais, à mesure que la demande de métaux des terres rares se réchauffe, grâce à l’utilisation de ces matériaux dans l’électronique et les batteries de véhicules électriques (VE), cela pourrait devenir un segment important pour l’entreprise. À cela s’ajoute la croissance prévue à long terme de l’utilisation du carbone métallurgique.

Mettez tout cela ensemble, et il est facile de voir pourquoi les investisseurs de Reddit se sont déchaînés pour les actions AREC plus tôt cette année. Au cours de la «folie du stock meme», l’action est passée de 2,15 $ par action à des prix dépassant 8 $ par action. Cependant, alors que le battage médiatique s’est estompé, les actions ont rendu la quasi-totalité de leurs gains et changent actuellement de mains pour environ 3 $ par action.

Cette vente a peut-être été difficile pour ceux qui ont acheté près du sommet. Pourtant, si vous ne faites que découvrir ce titre maintenant, tenter votre chance sur ce jeu à haut risque avec de grands projets pourrait être rentable à l’avenir.

Cinedigm (CIDM)

Source: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Cinedigm n’est peut-être pas un nom familier. Mais, grâce aux fusions et acquisitions et aux accords de partenariat, il devient lentement un nom majeur dans le domaine du streaming de contenu. Bien sûr, cette entreprise ne va pas donner des «grands médias» comme Disney (NYSE:DIS) et Viacom (NASDAQ:VIAC) une course pour leur argent de sitôt.

Mais, en consolidant les médiathèques indépendantes et en construisant un réseau de canaux de streaming financés par la publicité, il est encore loin de devenir un acteur rentable en marge de l’industrie du divertissement. À tout le moins, cela pourrait devenir une excellente cible d’acquisition complémentaire pour une plus grande entreprise de médias indépendante. Ou bien, devenez quelque chose de private-equity qui s’empare, dans une tentative de regrouper les petites et moyennes entreprises de streaming.

Jusqu’à présent cette année, les investisseurs ont été plus enthousiasmés par son exposition à la tendance NFT (jeton non fongible). Cependant, sur le long terme, l’expansion de son unité de streaming est ce qui va donner le plus de pistes au stock.

Alors que la manie de NFT prend une pause, les actions ont reculé. Le stock se négocie aujourd’hui autour de 1,30 $ par action. Cela peut prendre des années pour que cette activité éclate, mais les investisseurs à long terme peuvent trouver celle-ci attrayante.

Ault Global Holdings (DPW)

Source: Mark Agnor / Shutterstock.com

Qu’est-ce qu’Ault Global Holdings? C’est compliqué. Vous le savez peut-être principalement à cause de son Bitcoin (CCC:BTC-USD) l’espace minier, dans lequel il revient, après en être sorti avant la récente bulle. Mais, il se passe beaucoup plus ici avec ce stock de penny Reddit que le simple minage de crypto.

Les principales unités de l’entreprise comprennent Gresham dans le monde (technologie aérospatiale / défense), et Technologies Coolysis (produits électriques). Ault détient également un sac à main d’investissements en actions dans des sociétés privées et cotées en bourse. Un des points à noter est leur investissement dans Brooklyn ImmunoTherapeutics (NYSEAMERICAIN:BTX), anciennement connu sous le nom de NTN Buzztime.

Plus tôt cette année, Ault a racheté 295 000 actions avant la fusion inversée de NTN avec Brooklyn, à un prix moyen de 3,42 $ par action. Malheureusement, la société a vendu la majeure partie de sa participation en mars, bien avant que l’action BTX ne devienne l’un des «stocks meme» les plus en vogue.

Seul le temps nous dira si le roulement constant et la négociation seront payants pour les actions DPW. C’était un stock meme lui-même l’hiver dernier, quand il est passé de moins de 2 $ par action, jusqu’à 10,94 $ par action. Mais, après son effondrement, prendre un pari maintenant peut être un long-shot qui finira par porter ses fruits.

Reddit Penny Stocks: Jaguar Health (JAGX)

Source: Spyro le dragon / Shutterstock.com

Même avant le pic de la manie des actions meme / Reddit, JAGX stock était un nom largement diffusé en ligne. La raison? La commercialisation potentielle de son traitement contre la diarrhée Mytesi auprès de ceux qui présentent des symptômes de Covid-19 sur de longues distances. Les spéculations à ce sujet ont fait décupler le stock de la mi-décembre au début janvier.

Cependant, depuis lors, les actions ont plongé massivement et se négocient désormais à environ 1,27 USD par action. Le déclin global des «stocks de meme» peut avoir été le principal moteur. Pourtant, un peu d’eau chaude récente dans laquelle l’entreprise s’est lancée n’a probablement pas aidé.

La membre du Congrès Carolyn Maloney a accusé l’entreprise d’avoir abusé des prix avec Mytesi, qui est pour l’instant vendu comme traitement antiviraux pour les patients atteints du VIH / SIDA. Après avoir échoué à obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour l’utilisation de Mytesi liée à Covid, Jaguar a plus que triplé son prix par bouteille. Le produit est toujours en cours d’approbation par la FDA (Food and Drug Administration). Mais une mauvaise optique comme celle-ci peut nuire à ses chances d’obtenir une telle approbation.

En bref, en ce moment, les choses semblent empirer. L’action pourrait revenir rapidement à des niveaux de cours inférieurs à 1 $ par action. Mais, s’il parvient à surmonter la mauvaise presse, Mytesi pourrait-il être approuvé pour une utilisation longue distance de Covid? Un tel changement dans les événements pourrait alimenter un formidable rebond.

Groupe de marque nue (NAKD)

Source: NazarBazar / Shutterstock.com

Naked Brand Group ne se lance pas dans la cryptographie. Elle ne devient pas non plus, tout d’un coup, une société de biotechnologie développant des traitements / vaccins pour Covid-19. Mais, ce fournisseur de vêtements intimes saute sur une autre mégatendance, le commerce électronique.

Comme vous le savez probablement, l’action NAKD est devenue l’une des actions les plus chaudes de Reddit penny en janvier, lorsque la société a annoncé son intention de céder ses magasins physiques non rentables et de doubler son unité de vente au détail en ligne. Bien sûr, le battage médiatique autour de cette nouvelle s’est avéré non rentable pour ceux qui ont acheté le titre trop tard.

Atteignant brièvement des prix supérieurs à 3 dollars par action, le stock Naked est depuis revenu à quelques centimes (environ 55 cents par action). Le battage médiatique a depuis quitté la pièce. Mais ceux qui arrivent aujourd’hui le font peut-être à un point d’entrée favorable. Pourquoi? Pour commencer, lorsque son action se négociait à des niveaux gonflés, la société a intelligemment levé des liquidités via des offres directes.

En conséquence, il repose maintenant sur pas moins de 270 millions de dollars. Pas mal, étant donné qu’il a maintenant une dette nulle et une capitalisation boursière de 282 millions de dollars. Maintenant, il va probablement brûler une grande partie de son trésor, étant donné ses plans pour devenir un important détaillant de vêtements de commerce électronique. Mais, avec un lourd pessimisme intégré, l’inconvénient si ses ambitions échouent peut être minime, par rapport aux gains potentiels du cours de son action si la transformation numérique réussit.

Precipio (PRPO)

Source: Cryptographe / Shutterstock.com

Il y a moins d’un mois, l’action PRPO se négociait pour moins de 2 dollars par action. Pourtant, avec l’annonce récente de la mise à disposition de son test rapide Covid-19, les actions de cette société de produits médicaux se sont rapprochées de ce qui est considéré comme la gamme la plus élevée pour les penny stocks (5 $ par action).

Bien sûr, cela peut être un catalyseur «one and done». Autrement dit, maintenant que davantage d’Américains ont reçu le vaccin, le pays se rapproche peut-être de l’immunité collective. Si nous constatons une diminution spectaculaire des cas et que le retour à la «vieille normale» s’accélère, la demande pour ce produit peut s’évaporer rapidement.

Pourtant, même un succès de courte durée avec le produit pourrait porter ses fruits à long terme pour Precipio. Si elle réalise un profit décent pendant la brève fenêtre, les tests rapides d’anticorps Covid-19 sont demandés, il pourrait utiliser l’argent pour aider à alimenter le développement du reste de son pipeline de produits de diagnostic.

Après un pic le premier jour de bourse de mai, PRPO pourrait reculer davantage d’ici. Mais, après s’être un peu stabilisé, ce nom sous le radar dans le domaine de la santé avec des plans intéressants pourrait encore constituer une opportunité décente pour les investisseurs plus avides de risques.

Reddit Penny Stocks: Support.com (SPRT)

Source: Shutterstock

Le mois dernier, j’ai expliqué pourquoi cette société, actuellement fournisseur de services de support client externalisés, pourrait devenir l’un des meilleurs jeux de crypto-minage.

Comment? La société est en train de fusionner avec un mineur Bitcoin privé Greenidge Generation Holdings. Vous n’avez peut-être pas entendu parler de Greenidge. Mais, avec la propriété de sa propre source d’énergie électrique, il peut avoir un avantage sur les jeux de crypto-minage plus connus tels que Marathon numérique (NASDAQ:MARA) et Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE).

Non seulement cela, avec les pertes d’exploitation nettes (NOL) héritées de Support.com, la société combinée pourrait être en mesure de mettre à l’abri de la fiscalité une grande partie de ses bénéfices d’exploitation minière Bitcoin potentiels. Pour couronner le tout, cette opération de fusion inversée peut être tarifée en faveur des propriétaires existants d’actions SPRT.

Bien sûr, bien que cela soit devenu parabolique à la nouvelle de l’accord, les investisseurs ont depuis pris l’argent et se sont enfuis. Cela peut indiquer que cet accord ne se déroulera pas aussi bien qu’il n’y paraît sur le papier. De plus, si Bitcoin tombe en panne, le cas haussier de ce stock, ainsi que les autres jeux de crypto-minage, en prendra un sérieux coup. Pourtant, pour ceux qui recherchent des actions exposées à cette classe d’actifs alternative, un nom comme Support.com peut être le meilleur moyen de jouer.

Sur les actions de Penny et les actions à faible volume: à quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous demandons aux rédacteurs d’InvestorPlace.com de divulguer ce fait et d’avertir les lecteurs des risques.

À la date de publication, Thomas Niel détenait une position longue sur Bitcoin. Il ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.