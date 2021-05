7 actions Reddit Penny qui promettent de guérir le cancer

Le battage médiatique récent vu pour Reddit les penny stocks ne reviendront peut-être pas. La spéculation au détail sur les «stocks meme» est terminée et les crypto-monnaies sont en jeu. En bref, l’enthousiasme général ne suffit plus pour envoyer des actions à bas prix «sur la lune». Cependant, cela ne signifie pas que la zone a été vidée de ses opportunités.

Cela est particulièrement vrai pour les penny stocks dans l’espace biotechnologique. Bien sûr, la biotechnologie peut être un véritable environnement décisif. Mettre un candidat sur le marché avec succès peut entraîner des rendements époustouflants pour un nom biopharmaceutique au stade clinique, mais c’est une arme à double tranchant. Un candidat raté peut également couler l’un de ces stocks comme une pierre.

Dernièrement, une grande partie de l’attention portée à cet espace est allée aux noms s’attaquant à Covid-19. Pourtant, ce sont peut-être les petites valeurs biotechnologiques qui s’attaquent à d’autres problèmes de santé – comme le cancer – qui peuvent offrir les jeux les plus attrayants à l’heure actuelle.

Certes, ces entreprises pourraient ne pas guérir le cancer. Mais les traitements qu’ils développent pourraient prolonger, améliorer et éventuellement sauver la vie de millions de personnes. Alors, quels penny stocks Reddit travaillant sur le traitement du cancer devriez-vous envisager? Ces sept noms, aussi risqués soient-ils, sont à surveiller:

Aïkido Pharma (NASDAQ:AIKI)

Produits pharmaceutiques Actinium (NYSEAMERICAIN:ATNM)

Atossa Therapeutics (NASDAQ:ATOS)

Génomique Bionano (NASDAQ:BNGO)

Immutep (NASDAQ:IMMP)

Onconova Therapeutics (NASDAQ:ONTX)

Reddit Penny Stocks: Aikido Pharma (AIKI)

Source: Shutterstock

Aikido Pharma est une société de biotechnologie avec un angle intéressant. Un de ses domaines d’intervention? L’utilisation de psychédéliques pour traiter des maladies, y compris le cancer. En janvier, la société a fait une annonce majeure concernant le développement éventuel d’un traitement contre le cancer dérivé de la psilocybine, un psychédélique naturel.

Ceci, ainsi que la tendance Reddit-penny-stocks, a contribué à faire grimper les actions au cours des deux premiers mois de 2021. À partir de l’année à environ 87 cents, l’action AIKI a atteint des prix aussi élevés que 2,55 $. Cela dit, à mesure que la manie des penny stocks se calmait, les actions sont progressivement retombées sur terre. Abandonnant tous ses gains, AIKI est revenu aux niveaux antérieurs aujourd’hui.

Alors, qu’est-ce qui pourrait l’aider à atteindre de nouveaux sommets? Conformément à sa dernière mise à jour d’entreprise, la société poursuit le développement de candidats dans de nombreux domaines de la médecine. Cela comprend le développement de traitements antiviraux, y compris ceux pour Covid-19 et la grippe. Mais les psychédéliques restent un domaine d’intérêt clé. Par un accord de sous-licence avec Silo Pharma (OTCMKTS:SILO), par exemple, l’Aikido mène toujours des recherches sur la psilocybine et son application dans le traitement du cancer.

L’Aikido est même occupé à rechercher comment les psychédéliques peuvent également aider à traiter le trouble de stress post-traumatique (SSPT). Ainsi, l’enthousiasme suscité par ce stock a peut-être diminué pour le moment. Mais, avec de nombreux chemins vers le succès, il peut s’agir de l’un des meilleurs stocks de penny Reddit dans l’espace biotechnologique.

Produits pharmaceutiques Actinium (ATNM)

Source: Iryna Imago / Shutterstock.com

Se négociant pour environ 7 $ par action au moment de la rédaction de cet article, l’action ATNM n’est peut-être pas officiellement l’une des actions Reddit penny. En règle générale, les actions penny sont définies par le prix, se négociant pour 5 $ par action ou moins.

Cependant, en tant que petite entreprise au stade clinique, je pense que cette action spéculative mérite toujours une place sur ma liste, offrant la possibilité de réaliser de gros gains. Bien sûr, c’est s’il parvient à faire des progrès dans sa recherche sur le traitement du cancer. Comme l’a expliqué un commentateur spécialisé dans la biotechnologie à propos de Seeking Alpha, cette société se concentre sur «le développement de conjugués de rayonnement d’anticorps ou ARCS pour traiter une variété d’indications potentielles». Il a de nombreux candidats dans son pipeline.

Le principal candidat? Iomab-B. Ce traitement possible du lymphome et de la leucémie est actuellement en phase 3 d’essais cliniques. S’il continue à progresser dans le développement (et à son tour, la commercialisation), il suffira peut-être de renvoyer ATNM – qui languit à son niveau de prix actuel depuis le début de 2021 – sur une trajectoire ascendante.

Certes, il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles d’Actinium ces derniers temps. Mais, avec la société vantant que les essais Iomab-B étaient presque terminés en avril, il pourrait y avoir des développements intéressants à venir. Cela pourrait avoir un impact important sur les actions.

Reddit Penny Stocks: Atossa Therapeutics (ATOS)

Source: luchschenF / Shutterstock.com

Le travail d’Atossa dans le développement de traitements Covid-19 est peut-être en train de lui attirer le plus d’attention en ce moment. Mais c’est le travail de l’entreprise dans la lutte contre le cancer du sein qui pourrait faire rebondir l’un des penny de Reddit dans les mois à venir.

Comment? Comme Louis Navellier d’InvestorPlace l’a évoqué le 1er mars, Atossa a fait des progrès importants avec Endoxifen, son candidat clé pour le traitement du cancer du sein. Plus spécifiquement, Endoxifen est utilisé pour minimiser le risque de récidive chez les patients après avoir été traités pour le début initial.

Cependant, le cancer du sein n’est peut-être pas le seul cancer que ce principal candidat pourrait finir par traiter; L’endoxifène pourrait également être utilisé contre le cancer de l’ovaire. Certes, Atossa est encore au stade exploratoire de cette application. Récemment, dans le cadre du programme Expanded Access Pathway, la société a obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour tester le médicament sur une seule patiente atteinte d’un cancer de l’ovaire.

Cela pourrait toutefois donner des résultats prometteurs. D’une part, la nouvelle a aidé l’action ATOS à grimper début avril. Tous les paris sont ouverts quant à savoir si ce développement et les catalyseurs Covid-19 de la société porteront leurs fruits. Pourtant, avec de nombreuses opportunités qui se dessinent, considérez ce nom comme un autre jeu biotechnologique spéculatif à fort potentiel.

Bionano Genomics (BNGO)

Source: Shutterstock

Au plus fort de la folie du stock meme, le stock BNGO était l’un des stocks de penny Reddit les plus en vogue. L’histoire portant ce nom tourne autour de son utilisation de la cartographie du génome pour développer des traitements contre les maladies génétiques et le cancer. Ce récit de l’avenir de la médecine a contribué à en faire l’un des noms les plus agressifs en janvier et février.

Se négociant pour moins de 1 $ à la fin de l’année dernière, les actions ont atteint un cours de 15 $ à la mi-février. Mais, comme d’autres stocks de meme, BNGO a depuis considérablement reculé. Certes, il a encore considérablement augmenté au cours des six derniers mois. Cependant, à 4,40 $ par action, ceux qui l’ont chassé près des sommets sont assis sur de grosses pertes, en supposant qu’ils n’ont pas fait de sortie.

Alors, alors que ce stock de penny Reddit se dégonfle, quel est l’intérêt de l’acheter après la vente? Le battage médiatique autour de BNGO est peut-être devenu incontrôlable. Pourtant, comme Chris Tyler d’InvestorPlace l’a écrit le 7 mai, il est indéniable que la plate-forme de cartographie du génome de Bionano – Saphyr – pourrait encore changer la donne.

Alors que la poussière retombe à la suite de la vente épique, plonger dans le stock de BNGO aujourd’hui peut être un gros risque à prendre. Les actions pourraient languir ou même baisser à court terme. Pourtant, dans les années à venir, les progrès continus de Bionano avec Saphyr pourraient commencer à porter leurs fruits.

Reddit Penny Stocks: CTI Biopharma (CTIC)

Source: Shutterstock

Contrairement à certains des autres noms de cette liste de penny stocks Reddit, CTI Biopharma a connu sa pop des mois avant que les «stocks meme» ne deviennent une chose. Les actions sont devenues paraboliques en septembre, alors que ce développeur de traitements contre le cancer du sang annonçait des progrès avec son candidat pacritinib.

Poursuivant une nouvelle demande de médicament (NDA) avec la FDA, les investisseurs étaient optimistes que CTIC était sur le point de réussir avec ce traitement pour un symptôme de myélofibrose, un type rare de cancer du sang. Mais, après son passage de 1 $ à plus de 3 $ par action, l’action CTIC est restée stable près de son sommet avant de commencer à reculer le mois dernier. Aujourd’hui, il se négocie autour de 2,16 $ par action.

La raison? La société a terminé sa soumission continue de NDA, mais l’annonce de son offre secondaire a probablement causé la pression à la baisse sur les actions. Bien entendu, la société pourrait certainement utiliser les 50,7 millions de dollars levés grâce à cette transaction. Pourtant, la dilution de cette offre, associée à un manque de nouveaux développements avec pacritinib, ne donne pas aux investisseurs beaucoup de raisons d’aimer l’action.

Alors, avec un intérêt décroissant, pourquoi le considérer comme une opportunité? Le stock de CTIC n’est peut-être pas quelque chose sur lequel se lancer aujourd’hui. Mais, si les actions continuent de glisser et de redescendre vers les niveaux de prix de septembre, CTI Biopharma pourrait bien valoir le risque.

Immutep (IMMP)

Source: CI Photos / Shutterstock.com

Un grand nombre des penny stocks Reddit impliqués dans la biotechnologie en sont encore à leurs débuts. Immutep, cependant, est beaucoup plus avancé dans la progression de son pipeline. Comme l’a détaillé Robert Lakin d’InvestorPlace le 8 avril, la société a connu plusieurs développements majeurs au cours des derniers mois.

Ces développements incluent l’approbation du brevet européen pour son anticorps appelé LAG525, de solides résultats de Phase 2/3 pour un autre anticorps candidat et la «désignation accélérée de la FDA» pour l’eftilagimod alpha («EFTI»), le traitement du cancer de la tête et du cou de la société.

Grâce à ce trésor de nouvelles, les actions ont affiché une tendance à la hausse depuis mars. Se négociant pour moins de 2,50 $ le 5 mars, l’action IMMP change de mains à environ 3,50 $ aujourd’hui. Pourtant, même avec la récente hausse, il y a peut-être plus de place pour des gains ici. Alors qu’Immutep progresse dans la commercialisation du LAG525 et de l’EFTI, ainsi que dans la mise sur le marché de ses autres traitements par anticorps, de nouveaux développements pourraient suffire à maintenir le stock IMMP sur sa trajectoire ascendante.

Partenariat avec des dizaines de grandes sociétés pharmaceutiques bien connues, comme Novartis (NYSE:NVS) et Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), Immutep est positionné pour transformer ses recherches passées en rendements financiers importants pour les investisseurs.

Reddit Penny Stocks: Onconova Therapeutics (ONTX)

Source: Shutterstock

Étant un penny stock négociant pour des centimes réels, il n’y a pas de battement autour de la nature risquée des actions ONTX. Onconova Therapeutics était une autre des petites pièces de biotechnologie qui ont fait un tour de montagnes russes l’hiver dernier.

Depuis décembre, les actions d’Onconova sont passées de 37 cents, à 1,93 $, à 52 cents par action au moment d’écrire ces lignes. En cours de route, la société a également saisi l’opportunité en levant 28,75 millions de dollars via une offre secondaire. En regardant en arrière, cependant, c’est le battage médiatique et non les perspectives de son pipeline qui a fait monter ce stock.

Tout compte fait, les candidats du pipeline de l’ONTX en sont encore aux premiers stades des essais cliniques. En termes simples, il est encore trop tôt pour dire si l’un d’entre eux connaîtra un succès commercial. Couplé au déplacement de l’intérêt spéculatif de la vente au détail – un abandon des stocks de penny Reddit au profit de la cryptographie – je ne m’attendrais pas à ce que les actions repartent d’un coup.

Dans cet esprit, vous voudrez peut-être attendre plus de développements avant de donner un second regard à ce nom. Ce faisant, vous risquez de rater une poussée initiale de rebond. Mais, si vous faites preuve de prudence, vous réduirez également le risque de tenir le sac si ce stock de meme dégonflé retombe en dessous de 50 cents.

Sur les actions de Penny et les actions à faible volume: à quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.