7 actions Reddit qui valent la peine d’être récupérées avant l’été

r/WallStreetBets de Reddit 10 millions de membres forts ont changé d’actions et investi. Indépendamment de mes pensées ou de celles de quelqu’un d’autre, c’est tout simplement vrai. Il est clair qu’une tranche d’âge beaucoup plus large a accès au marché boursier aujourd’hui qu’à aucun moment dans le passé. Avec tout le bavardage suggérant que le plus tôt apprend à investir le mieux, je dirais que les forums comme r/WallStreetBets sont finalement une bonne chose. La montée des « actions Reddit » peut certainement être considérée comme un terme impropre pour une nouvelle génération d’investisseurs qui cherchent à apprendre le marché.

Dans le même temps, il y a eu beaucoup d’investissements douteux enracinés dans une logique « à la lune » sur Reddit. Néanmoins, c’est une plateforme évolutive et j’imagine qu’elle deviendra de plus en plus sophistiquée au niveau des conseils qui y sont proposés avec le temps.

En fait, il semble y avoir une évolution vers des conseils d’investissement plus traditionnels. C’est pourquoi les actions listées ci-dessous gagnent plus de poids que par le passé.

Actions Reddit : Apple (AAPL)

Malgré la vente technologique qui a fait baisser le cours de l’action Apple, il y a de nombreuses raisons de croire en sa capacité à rebondir. Je dirais qu’il est insensé de parier contre cela à plus long terme. Une autre façon de dire cela est que je pense que les théories baissières sur le géant de la technologie sont exagérées. Je dirais qu’il s’agit d’une opportunité d’achat à la baisse dans l’une des grandes actions FAANG.

Outre la vente de technologies, il existe d’autres raisons pour lesquelles l’action AAPL a faibli en 2021. La principale thèse contre Apple est que ses bénéfices spectaculaires au premier trimestre et ses très bons résultats au deuxième trimestre sont simplement le résultat de la pandémie. Par conséquent, les analystes pensent que la société ne peut pas maintenir cette trajectoire et certains spéculent que des preuves commenceront à faire surface à la fin de cette année.

Les rédacteurs en chef d’InvestorPlace Strategic Trader, John Jagerson et Wade Hansen, “ont le sentiment que les craintes concernant l’inflation et la hausse des taux d’intérêt sont exagérées en ce moment, ce qui a maintenu les entreprises technologiques sous-évaluées”. Ils pensent qu’Apple ne se négociera pas en dessous de 123 $ jusqu’en juin, ce qui devrait rassurer les investisseurs au prix actuel de l’action AAPL.

C’est le bon moment pour aller à contre-courant et éviter la peur autour de la technologie. Cela devrait également enhardir les investisseurs que Wall Street a actuellement un objectif de cours moyen de 157,10 $ pour les actions Apple. Il y a clairement beaucoup de potentiel de hausse maintenant.

Nvidia (NVDA)

Il semble que les Redditors aient enfin commencé à parler des actions de semi-conducteurs avec un peu plus de régularité. Compte tenu des solides résultats de la société au premier trimestre du 27 mai, le moment est peut-être venu d’entrer. L’action NVDA a grimpé d’environ 30 $, passant de 619 $ à 649 $, aux nouvelles. Cela ne signifie pas pour autant que les cours des actions n’augmenteront pas dans les jours suivants alors que la nouvelle se répercutera dans l’industrie.

En tout cas, les nouvelles étaient bonnes et Nvidia reste un stock solide pour se demander si Reddit lui donne de l’amour ou non. La société de Santa Clara, en Californie, a dépassé les prévisions suggérant qu’elle rapporterait 5,41 milliards de dollars de revenus trimestriels. Sa forte publication de 5,66 milliards de dollars est positive. Il a également affiché un bénéfice par action de 3,66 $, dépassant de loin les prévisions de 3,28 $

Il y aura certainement des prises de bénéfices, mais l’image à plus long terme suggère que Nvidia est une pièce solide. Sa stratégie de centre de données porte ses fruits, au sens figuré, et a connu une augmentation de 79 % de son chiffre d’affaires.

Actions Reddit : Tesla (TSLA)

Actuellement négociée à 633 $, l’action Tesla est encore assez loin de son point de départ en 2021. En termes exacts, elle est environ 15 % inférieure à son niveau de départ en 2021. Mais il y a beaucoup de nouvelles récentes qui devraient enthousiasmer les investisseurs qui achètent Tesla en vaut la peine.

En fait, il est probablement plus juste de dire que le dernier rapport sur les bénéfices de Tesla a donné lieu à la fois à l’optimisme et au pessimisme. Le bénéfice par action de 93 cents a dépassé les attentes de 79 cents. De plus, les revenus de 10,39 milliards de dollars de Tesla ont éclipsé les attentes de 100 millions de dollars. Non seulement les revenus ont dépassé les attentes, mais ils ont également augmenté de 74 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Cependant, les longs temps d’attente pour les réparations – en raison de la croissance lente des centres de service – et les inquiétudes persistantes concernant les puces ont fait vaciller les actions aux nouvelles.

Tesla pense également que son système de vision par ordinateur est plus proche d’une conduite entièrement autonome que les systèmes alternatifs. Tesla a révélé qu’« à partir des livraisons en mai 2021, les véhicules des modèles 3 et Y construits pour le marché nord-américain ne seront plus équipés de radar ».

Cela témoigne de sa conviction, qui va à l’encontre de celle de la plupart de l’industrie, que la vision par ordinateur conduira d’abord à l’autonomie du véhicule. Si Tesla y parvient en premier, ses actions auront une autre raison d’atteindre de nouveaux sommets. On pense que les nouveaux systèmes de Tesla atteindront une autonomie de niveau 4, 5 étant l’autonomie la plus complète.

Airbnb (ABNB)

Airbnb a récemment publié des résultats qui montrent qu’il dépasse désormais ses performances de l’année dernière. Les revenus ont augmenté de 45,1 millions de dollars, à 886,94 millions de dollars en glissement annuel. Il s’agit d’un indicateur fort étant donné que la majorité du T1 ’21 a été dominée par des protocoles de pandémie sévère, alors qu’on ne peut pas en dire autant du T1 ’20.

De plus, les États-Unis commencent à s’ouvrir rapidement car 40% de la population adulte a été complètement vaccinée. Cela ne devrait qu’augmenter les perspectives commerciales nationales d’Airbnb dans un avenir immédiat.

Cependant, les nouvelles n’étaient pas toutes bonnes. La pandémie a clairement multiplié les pertes pour l’entreprise qui a vu sa perte nette de 340,6 millions de dollars au premier trimestre 2020 passer à 1,172 milliard de dollars au premier trimestre 2021.

Néanmoins, l’action ABNB est maintenant dans une meilleure position qu’elle ne l’était il y a des mois. Le stock représente un jeu sur la réouverture économique. Bien que risqué et non prouvé, Airbnb est un choix solide avec un fort potentiel.

Actions Reddit : Alibaba (BABA)

À l’heure actuelle, il y a toutes les raisons d’être prudent concernant l’action BABA. À l’échelle mondiale, les actions technologiques ont chuté ces derniers mois, car les préoccupations en matière de valorisation persistent et les investisseurs se tournent vers les entreprises et les actions plus traditionnelles de la vieille économie. Cette tendance générale a fait baisser les prix d’Alibaba.

Au niveau national, les régulateurs chinois ont fortement repoussé les sociétés de technologie financière afin de contenir ce que le pays estime être de réels risques pour le marché financier de ces sociétés. Alibaba et sa société Ant Financial ont été les protagonistes de ce contrecoup.

De plus, le paysage chinois du commerce électronique évolue et la concurrence s’intensifie. Le paysage concurrentiel comprend de solides acteurs du commerce, notamment Pinduo (NASDAQ :PDD) et JD.com (NASDAQ :JD) qui sont sans doute plus concentrés et agiles.

La situation actuelle pourrait représenter un véritable tournant pour Alibaba. Je ne serais pas surpris de voir l’entreprise céder certaines de ses activités secondaires et définir plus précisément ce qu’est son activité. Dans ce cas, Alibaba est un choix à contre-courant fort en ce moment avec des tonnes d’avantages.

Meilleur achat (BBY)

Il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui se trouvent à l’intersection de r/WallStreetBets et de l’investissement en dividendes. Cette nouvelle est que Best Buy vient d’annoncer un dividende trimestriel de 70 cents. Ce dividende sera payable le 8 juillet et représente quelques éléments positifs pour la société. Premièrement, le dividende servira potentiellement à attirer des capitaux d’investissement alors que le pivot de la croissance et des valeurs technologiques persiste. Deuxièmement, cela signifie une forte augmentation du dividende de Best Buy. Ce dividende était de 55 cents à chaque trimestre de 2020. Il s’agit également du plus gros dividende jamais enregistré par la société.

Un autre catalyseur fort pour Best Buy est tout simplement la réouverture. Best Buy est aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement, mais les ventes augmentent. Le PDG Corie Barry a expliqué que «la demande sans précédent et les perturbations de la production ont rendu plus difficile l’obtention d’articles tels que les gros appareils électroménagers et les téléviseurs. Pourtant, les ventes comparables ont augmenté de 37% au cours du trimestre de l’entreprise qui s’est terminé plus tôt ce mois-ci alors qu’elle s’efforçait de surmonter les défis de la chaîne d’approvisionnement et collaborait avec les fournisseurs pour constituer des stocks.

Actions Reddit : DraftKings (DKNG)

Il y a un argument solide à faire valoir qu’à mesure que l’économie s’ouvrira, de plus en plus de consommateurs seront avides d’options de casino et de paris en personne. Cela réduirait ostensiblement un morceau du marché de DraftKings. Bien que je sois d’accord avec l’affirmation selon laquelle les gens afflueront vers les sites de jeu en personne quand ils le pourront, j’affirmerais également que DraftKings est sur une trajectoire ascendante malgré tout.

DraftKings parie autant avec la publication de ses dernières prévisions d’entreprise dans son rapport sur les résultats. Le directeur financier de la société, Jason Park, a noté que la société avait resserré et augmenté ses prévisions de revenus pour l’exercice 2021. Avant son dernier rapport sur les résultats solides, DraftKings avait fixé une fourchette de 900 millions à 1 milliard de dollars de revenus pour la période.

Ces prévisions ont été mises à jour dans une fourchette comprise entre 1,05 milliard de dollars et 1,15 milliard de dollars. Au premier trimestre, DraftKings a lancé les paris dans le Michigan et la Virginie et propose désormais des paris en ligne dans 12 États, représentant 25 % de la population.

Bien que DraftKings soit un nom bien connu dans l’espace, l’espace lui-même est très jeune et la croissance se poursuit.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

