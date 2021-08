7 actions Robinhood à acheter qui rapportent des dividendes

in

Les actions de Robinhood ont généralement été associées à des achats spéculatifs ou à des échanges de mèmes. Ce n’est pas fondamentalement mauvais – c’est une bonne idée de réserver de l’espace dans votre portefeuille pour les jeux spéculatifs. Même si une ou deux actions seulement offrent des rendements multiples, ces gains peuvent avoir un impact positif sur la santé de votre portefeuille global.

Dans le même temps, il est important d’avoir une exposition à des actions fondamentalement solides avec un bêta relativement faible et un rendement en dividendes attrayant. Les valorisations boursières semblant tendues à court terme, c’est le bon moment pour constituer un portefeuille d’actions qui versent des dividendes.

La plupart des actions de cette liste ont une visibilité sur la croissance des dividendes et peuvent apporter une stabilité au portefeuille de base. Ces sept actions Robinhood valent la peine d’être détenues à long terme :

Pomme (NASDAQ :AAPL)

Lockheed Martin (NYSE :LMT)

Rio Tinto (NYSE :RIO)

Société cible (NYSE :TGT)

Helmerich et Payne (NYSE :HP)

Partenaires de produits d’entreprise (NYSE :DEP)

Pfizer (NYSE :PFE)

Actions Robinhood : Pomme (AAPL)

Source : mama_mia / Shutterstock.com

L’action AAPL verse actuellement un dividende annualisé de 88 cents. Compte tenu de la croissance des affaires et du potentiel de trésorerie de l’entreprise, je pense que les dividendes augmenteront constamment au cours de la prochaine décennie.

Pour le troisième trimestre 2021, Apple a annoncé une croissance de ses revenus de 36% en glissement annuel (YOY) à 81,4 milliards de dollars. Au cours de la même période, la croissance du bénéfice par action de la société était de 102 %. L’action semble attrayante avec un ratio cours/bénéfice (P/E) à terme de 26,7.

Une autre raison d’aimer Apple est que ses revenus sont diversifiés. Les iPhones représentent toujours la plus grande partie de ses ventes, mais la croissance a été saine dans le segment des vêtements et des services. Avec des investissements agressifs dans l’innovation des produits, il est probable que cette tendance se maintienne dans toutes ses offres.

L’entrée d’Apple sur le marché des véhicules électriques (VE) devrait également intéresser les investisseurs. Forte de sa fidélité à la marque et de sa notoriété, elle devrait s’imposer dans ce secteur à fort potentiel de croissance pour la prochaine décennie.

D’un point de vue financier, Apple a déclaré 21 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation (OCF) pour le troisième trimestre 2021. Cela impliquerait un OCF annualisé de 84 milliards de dollars. Par conséquent, la société dispose d’une marge de manœuvre financière suffisante pour des rachats d’actions et des dividendes plus élevés.

Lockheed Martin (LMT)

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

Récemment, UBS a mis en évidence ses 20 principales actions à dividendes pour les rendements en période difficile. Lockheed Martin figurait parmi les noms de la liste, et ce n’est pas surprenant.

L’action LMT a un dividende annualisé de 10,40 $ et un rendement actuel de 2,9 %. De plus, à un P/E à terme de 13,4, le titre semble prêt pour une hausse par rapport aux niveaux actuels.

Lockheed a un solide carnet de commandes de près de 142 milliards de dollars qui offre une visibilité claire sur les revenus. Cela contribuera probablement à générer des flux de trésorerie d’exploitation et de trésorerie disponibles solides.

Pour l’année en cours, la société s’attend à un cash-flow d’exploitation de 8,9 milliards de dollars. De plus, pour le deuxième trimestre 2021, la société a déclaré un flux de trésorerie disponible de 950 millions de dollars. Cela impliquerait un FCF annualisé de 4 à 5 milliards de dollars. De toute évidence, il existe une marge financière suffisante pour les dividendes et le rachat d’actions.

En termes d’entrée de commandes, la Suisse a récemment sélectionné la société pour une commande de 5,5 milliards de dollars. Avec des commandes croissantes en dehors des États-Unis, la société est positionnée pour une croissance saine.

Il convient de noter que de nombreux alliés de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) n’ont toujours pas atteint leur objectif de dépenses de défense. Lockheed Martin est bien placé pour profiter de l’augmentation des budgets de la défense dans les années à venir.

Actions Robinhood : Rio Tinto (RIO)

Source : Rob Bayer / Shutterstock.com

L’inflation est récemment devenue une préoccupation croissante. Avec des taux d’intérêt artificiellement bas, il est probable que le rallye se maintiendra pour les matières premières. De plus, à mesure que la croissance du PIB mondial s’accélère, les prix des matières premières industrielles resteront probablement fermes. C’est là qu’intervient Rio Tinto.

Actuellement, l’action RIO offre un dividende annualisé de 6,85 $, ce qui se traduit par un rendement de dividende attrayant de 8,65 %. De plus, l’action se négocie à un P/E sur 12 mois de 6,89. L’évaluation indique un potentiel de hausse supplémentaire pour le titre après une certaine consolidation.

Rio Tinto a déjà fourni des chiffres sains. Pour le premier semestre 2021, la société a déclaré un EBITDA de 21 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible de 10,2 milliards de dollars. La société a également terminé le deuxième trimestre 2021 avec une trésorerie nette de 3,1 milliards de dollars. Avec des flux de trésorerie sains, la société est prête à maintenir ses dividendes.

Il est important de noter que Goldman Sachs a récemment estimé que le marché haussier du minerai de fer ne devrait pas s’essouffler. Goldman s’attend à des prix fermes jusqu’en 2023 et peut-être jusqu’en 2024. Par conséquent, c’est le bon moment pour rester investi dans les actions RIO.

Société cible (TGT)

Source : Robert Gregory Griffeth / Shutterstock.com

L’action TGT a augmenté de plus de 88 % au cours des 12 derniers mois. Il offre un rendement du dividende de 1,38%.

La hausse de l’action Target a été alimentée par plusieurs facteurs fondamentaux. Au premier trimestre 2021, la société a enregistré une croissance des ventes comparable de 22,9 %. Même au premier trimestre 2020, la croissance des ventes comparables de l’entreprise était de 10,8 %. Cette accélération de la croissance a poussé l’action TGT à la hausse.

Un autre facteur qui a soutenu le titre est les efforts de la société pour établir une présence commerciale omnicanale. Pour le premier trimestre 2021, les ventes numériques comparables de l’entreprise ont bondi de 50 %. Les services tels que le drive, le ramassage des commandes et la livraison le jour même ont soutenu la croissance de ce segment.

De plus, la marge d’EBITDA de Target pourrait être stimulée par la croissance des ventes de sa propre marque, qui ont augmenté de 36 % en glissement annuel au premier trimestre 2021.

Target a déclaré 1,1 milliard de dollars de flux de trésorerie d’exploitation et 7,8 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents pour le trimestre. Il existe une grande flexibilité financière pour des investissements plus élevés, associée à un potentiel de croissance des dividendes. En fait, la société a récemment augmenté ses dividendes de 32%.

Actions Robinhood : Helmerich & Payne (HP)

Source : Shutterstock

La croissance économique mondiale s’accélère et crée plusieurs opportunités dans le secteur pétrolier et gazier. Le pétrole se négocie à près de 70 $ et si les prix restent fermes, une forte reprise du secteur du forage onshore et offshore est probable.

Helmerich & Payne fournit des plates-formes de forage terrestres. Son titre est en mode de consolidation depuis six mois et offre un rendement de dividende de 3,6%. Avec l’augmentation de l’utilisation des plates-formes, une cassure à la hausse semble imminente pour les actions HP.

En termes de développement commercial positif, la société a terminé le premier trimestre 2021 avec 94 plates-formes actives et a augmenté ce nombre à 109 au deuxième trimestre. La tendance positive s’est maintenue et au troisième trimestre 2021, la société a signalé 121 plates-formes actives.

Le prix du pétrole étant relativement ferme, le nombre de plates-formes actives de Helmerich & Payne est susceptible d’augmenter. Cela aura un impact positif sur l’EBITDA et les flux de trésorerie de l’entreprise.

Il convient de noter que Helmerich & Payne a maintenu un solide profil de crédit même avec les vents contraires de l’industrie. Au troisième trimestre 2021, la société a déclaré un coussin de liquidité total de 1,3 milliard de dollars.

Partenaires de produits d’entreprise (EPD)

Source : Casimiro PT / Shutterstock.com

Les actions EPD sont un autre nom attrayant parmi les actions Robinhood. À l’heure actuelle, la part de société en commandite offre une distribution en espèces annualisée de 1,80 $ et un rendement en dividendes de 8 %.

En résumé, Enterprise Products est un fournisseur de services énergétiques intermédiaires. Cela comprend les pipelines de gaz naturel et de pétrole brut. De plus, la société propose des services de produits raffinés. Elle possède actuellement 50 000 milles de pipelines pour le LGN, le pétrole brut, le gaz naturel et les produits raffinés.

La société a 3,1 milliards de dollars de projets en construction. Cela peut assurer une croissance soutenue des flux de trésorerie et offre une visibilité à la hausse des distributions en espèces par part. Il a enregistré 22 années consécutives de croissance des distributions en espèces.

De plus, au deuxième trimestre 2021, le partenariat a déclaré 5,4 milliards de dollars de liquidités et de facilités de crédit non utilisées. Par conséquent, Enterprise Products est entièrement financé pour son plan d’investissement actuel.

Il a signalé un ratio de levier de 3,24x en juin 2021. Je ne vois pas cela comme un problème avec les flux de trésorerie sains des actifs existants. Le service de la dette devrait être fluide.

Récemment, Enterprise Products a acquis une entreprise de stockage d’éthylène et un centre commercial de Produits chimiques Nova. Avec un bilan solide, des acquisitions comme celle-ci sont susceptibles d’accélérer la croissance et la hausse des flux de trésorerie.

Actions Robinhood : Pfizer (PFE)

Source : photobyphm / Shutterstock.com

Après avoir sous-performé pendant quelques trimestres, l’action PFE a finalement connu une cassure à la hausse. Il semble très probable que la dynamique haussière se maintiendra. L’action PFE se négocie toujours à un P/E à terme de 11,9 et a un rendement en dividendes de 3,22 %.

Pour le deuxième trimestre 2021, Pfizer a annoncé des chiffres solides avec une croissance du chiffre d’affaires opérationnel de 86 %. Hors impact du vaccin Covid-19, la croissance du chiffre d’affaires est de 10 %.

Les marchés s’inquiétaient de la perte d’exclusivité de plusieurs de ses médicaments et de l’impact que cela pourrait avoir sur les revenus. Cependant, Pfizer dispose d’un solide pipeline de candidats susceptibles de compenser la perte.

Pour l’année en cours, il prévoit d’investir entre 10 et 10,5 milliards de dollars en recherche et développement. La société s’attend à une croissance annuelle composée de 6 % de son chiffre d’affaires jusqu’en 2025.

Il convient également de mentionner que les revenus du vaccin Covid-19 de Pfizer devraient rester robustes au cours de l’année à venir. La société disposera d’une capacité de fabrication améliorée et les revenus pourraient bénéficier des doses de rappel et de la vaccination des adolescents.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.