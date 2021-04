7 actions Robinhood que même les milliardaires veulent dans leurs portefeuilles

Robin des Bois est à nouveau dans l’actualité. L’application controversée de négociation d’actions et d’investissement sans commission serait prête à devenir publique. La productrice de contenu Web d’InvestorPlace, Sarah Smith, a écrit un article perspicace sur ce que nous savons jusqu’à présent sur l’offre publique initiale (IPO) prévue pour 2021.

Une chose que nous savons avec certitude est que les actions monteront en flèche une fois qu’elles atteindront le Nasdaq. L’une des histoires qui ont dominé le monde des investisseurs au cours de la dernière année est la montée en puissance de Robinhood. En raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, les investisseurs de la génération Y ont trouvé beaucoup de temps libre et ont utilisé leur chèque de relance pour essayer de gagner de l’argent en bourse.

Cependant, personne n’aurait pu s’attendre à la combinaison de Robinhood, d’investisseurs millénaires et Reddit contribuerait à une tendance à l’investissement que peu ont vu venir. Les hedge funds ont été brûlés sur leurs positions courtes en raison d’énormes compressions dans une multitude de noms fortement court-circuités.

En général, cependant, les analystes ont préconisé d’aller contre les actions de Robinhood. Les investisseurs de la génération Y préfèrent généralement un instinct plutôt que de se concentrer sur les fondamentaux lorsqu’ils prennent une décision.

Cependant, comme le montreront les dépôts du formulaire 13F auprès de la Securities and Exchange Commission, plusieurs milliardaires investissent beaucoup de capitaux dans certaines actions de Robinhood. Par conséquent, si vous hésitiez à appuyer sur la gâchette, vous êtes maintenant plus incité à investir votre argent dans l’un de ces véhicules.

Actions Robinhood à acheter: Alphabet (GOOG)

Retour de trois mois: 17,68%

Il n’est pas surprenant que l’action GOOGL soit un favori des fonds spéculatifs et de la foule de Robinhood. Il n’y a littéralement rien dans notre vie quotidienne qui ne soit pas affecté par les produits d’Alphabet.

Personne n’a besoin de parler des actions de Google. L’utilisation de leurs produits dans notre vie quotidienne est immense. La pandémie n’a fait qu’augmenter leur utilisation. Par conséquent, il n’est pas étonnant que les utilisateurs de Robinhood pensent que c’est un excellent endroit pour placer leur capital.

Les hedge funds ont également augmenté leurs investissements dans le géant de l’internet au cours du dernier trimestre. Daniel Loeb’s Gestion du troisième point a ouvert une participation de 260 000 actions dans la société mère Google. Ole Andreas Halvorsen Viking Global a initié une participation d’environ 3% au troisième trimestre 2020 et l’a augmentée de plus de 427000 actions au quatrième trimestre 2020.

Être un tel favori parmi les hedge funds ne signifie pas qu’il n’y a pas de risques. Google, ainsi que d’autres géants de la Big Tech, sont toujours sur le radar du Congrès. Cependant, le conglomérat est devenu si grand que les investisseurs ne craignent pas de relever les défis réglementaires.

Johnson et Johnson (JNJ)

Retour de trois mois: 3,46%

JNJ est principalement dans l’actualité ces jours-ci à cause de son vaccin. Bien que le taux d’efficacité soit le plus faible parmi la plupart des principaux vaccins autorisés à être utilisés, le géant pharmaceutique a encore beaucoup d’argent à gagner. Au cours des quatre derniers trimestres, les données de Refinitiv montrent que la multinationale américaine a dépassé à plusieurs reprises les attentes des analystes.

Les vaccins Covid-19 seront un vent arrière à court terme. Considérant qu’il s’agit de la société de soins de santé la plus grande et la plus diversifiée au monde, la société continuera à bien se porter quelle que soit la situation.

Ses activités sont divisées en trois grandes catégories: pharmaceutique, dispositifs médicaux et diagnostics, et grand public. La majorité des revenus proviennent de la vente de groupes de médicaments et d’appareils. En raison de sa grande taille et de ses avoirs commerciaux diversifiés, elle est une entreprise performante constante et stable depuis plusieurs années.

Compte tenu de tout cela, il n’est pas surprenant que les hedge funds et les traders de Robinhood trouvent JNJ intéressant. Ce dernier, en particulier, aime jouer les tendances, Covid-19 étant le meilleur de ces exemples. Au moment d’écrire ces lignes, les actions du géant pharmaceutique se négocient à 29,5 fois le cours des bénéfices.

Pomme (AAPL)

Retour de trois mois: -7,3%

Apple est un cadeau qui ne cesse de donner. La plus grande entreprise technologique du monde a dépassé les attentes 11 fois au cours des 12 derniers trimestres. Pour l’avenir, l’estimation des analystes du consensus suivie par Refinitiv montre que les revenus devraient augmenter de 21,5% et 26,7% au cours des exercices 2021 et 2022.

Au cours de son premier trimestre de l’exercice 2021, Apple a enregistré un chiffre d’affaires record de 111,4 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport à l’année précédente, et un bénéfice trimestriel par action diluée de 1,68 USD, en hausse de 35%, et dépassant les attentes de 19%. Les flux de trésorerie d’exploitation ont atteint un record de 38,8 milliards de dollars et la société a rapporté plus de 30 milliards de dollars au cours du trimestre au lieu d’atteindre une position de trésorerie nette neutre avec le temps.

En raison de ces fondamentaux solides, il n’est pas surprenant que vous trouviez AAPL dans les portefeuilles de plusieurs investisseurs de premier plan. Le chef de la direction est le PDG Warren Buffett. Surnommé «l’Oracle d’Omaha», Buffett est l’un des plus grands taureaux d’Apple, détenant environ 908 millions d’actions Apple d’une valeur d’environ 109 milliards de dollars.

Branchez l’alimentation (PLUG)

Retour de trois mois: 3,98%

L’un des thèmes majeurs de la présidence de Joe Biden est l’énergie propre. Le président des États-Unis n’a pas hésité à faire part de ses ambitions de transformer le pays en un géant de l’énergie propre. En conséquence, plusieurs actions d’énergie alternative se portent extrêmement bien sur le marché actuel. Et le PLUG de jeu d’hydrogène n’est pas différent.

Récemment, Groupe SK, le troisième plus grand conglomérat de Corée du Sud, a investi 1,5 milliard de dollars en Plug Power pour augmenter son empreinte hydrogène. Cette initiative fait partie de l’objectif global de la Corée du Sud d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Par ailleurs, PLUG a levé environ 1 milliard de dollars de capitaux. Ainsi, l’entreprise a attiré beaucoup d’argent pour financer ses opérations au cours des 12 derniers mois.

Avec des pairs Énergie Bloom (NYSE:ÊTRE) et FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL), la société de piles à hydrogène domine cette section du marché des énergies renouvelables. Les revenus ont augmenté de 36,4% au cours de la dernière année, et pour l’avenir; les ventes devraient augmenter de 39,1% et 114,6%, selon les estimations consensuelles recueillies par Refinitiv.

Bien que l’action soit chère, l’analyste de JP Morgan, Paul Coster, a déclaré que PLUG était le «meilleur de sa catégorie».

Facebook (FB)

Retour de trois mois: 9,34%

Facebook est l’une des nombreuses valeurs technologiques qui ont énormément profité de la pandémie. Compte tenu de la nature de la crise sanitaire, les gens se sont retrouvés coincés chez eux, ce qui a entraîné une augmentation massive de l’utilisation de Facebook et d’Instagram. Au cours des trois derniers mois de l’année dernière, le géant des médias sociaux a affiché un BPA de 3,88 $ par action sur des revenus de 28,07 milliards de dollars contre 3,22 $ par action et 26,44 milliards de dollars prévus par Refinitiv.

Bien que le nombre total d’utilisateurs mensuels aux États-Unis et au Canada ait chuté séquentiellement, la base d’utilisateurs totale de Facebook dans ses principales applications, Instagram, Messenger et WhatsApp, est passée à 3,30 milliards par mois, contre 3,21 milliards au trimestre précédent.

Facebook a déclaré d’autres revenus de 885 millions de dollars, qui ont augmenté de 156% par rapport à 2019. Bien que ce ne soit pas une grande partie du gâteau global, c’est toujours un segment notable maintenant en raison des ventes de casques de réalité virtuelle Oculus et des appareils de chat vidéo du portail. En raison des instructions strictes de rester à la maison, l’utilisation et les ventes de ces produits ont considérablement augmenté.

Les données de Stock Rover montrent que c’est le troisième trimestre que le conglomérat technologique américain dépasse les attentes d’affilée. Ainsi, l’action FB est également un favori parmi les gestionnaires de fonds spéculatifs. Charles Payson «Chase» Coleman III, un milliardaire américain gestionnaire de fonds spéculatifs et investisseur, est un fan de longue date de la société. Coleman Tiger Global Le fonds détient toujours plus de 6,3 millions d’actions FB. Les actions se négocient à 25,9 fois le cours des bénéfices à terme.

Aphria (APHA)

Retour de trois mois: 161,85%

Tout comme les énergies alternatives, les stocks de marijuana connaissent un peu de renaissance maintenant que le président Joe Biden est au pouvoir. L’ancien président Donald Trump avait une position plus ferme sur la légalisation fédérale. En conséquence, à l’approche de son inauguration, les stocks de cannabis ont atteint de grands sommets. Certes, l’enthousiasme a un peu diminué. La légalisation fédérale n’est pas une affaire simple. Et il y a plusieurs batailles qui doivent encore être menées au Congrès.

L’activité des hedge funds est cependant à la hausse. Et il en sera de même dans un avenir prévisible, compte tenu de la méga-fusion entre Aphria et Tilray (NASDAQ:TLRY). Au quatrième trimestre, David Siegel et John Overdeck’s Deux investissements Sigma a initié une position de 3,35 millions d’actions dans APHA. En raison de l’opportunité d’arbitrage de la fusion, les investisseurs et les hedge funds continueront d’ouvrir de nouvelles positions à mesure que le cours de l’action augmentera dans la perspective de la fusion.

Une fois que cela aura lieu, les partages se refroidiront. Les commerçants de Robinhood sont également branchés sur cette tendance. C’est pourquoi les stocks de marijuana comme APHA arrivent souvent dans leurs stocks pour acheter des listes.

Technologies Palantir (PLTR)

Retour de trois mois: -2,04%

Notre dernier choix est un peu controversé. Le stock PLTR a fait la une des journaux, et la majorité d’entre eux ne concernent pas ses opérations. L’analyse des mégadonnées fondée par Peter Thiel entretient des relations étroites avec l’armée américaine et l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Cela ne convient pas à plusieurs membres du Congrès.

Cependant, du seul point de vue de l’investissement, il donne à l’entreprise un accès à des flux de trésorerie fluides et récurrents. De plus, des liens solides avec l’establishment militaire du pays sont quelque chose que tout entrepreneur de la défense souhaite.

Depuis ses débuts via la cotation directe, les actions sont en train de se déchirer. Compte tenu de sa liste de clients, je ne suis pas étonné de savoir pourquoi il en est ainsi. Les hedge funds sont également d’accord avec ce sentiment. Daniel Loeb’s Troisième point, De Steven Cohen Gestion des actifs Point72, et Groupe Anchorage Capital ont tous acquis des participations dans l’entreprise l’année dernière.

