7 actions Robinhood qui pourraient exploser en 2022

Les Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) est certainement intéressante pour ceux qui cherchent à investir en bourse. Il a certainement fait irruption sur la scène au début de la pandémie avec des échanges sans commission. Cette caractéristique l’a rendu très attrayant pour les investisseurs de détail, entraînant une croissance impressionnante pour les actions de Robinhood.

La plate-forme Robinhood existe depuis un certain temps malgré sa plus récente montée en notoriété. En 2014, la plate-forme comptait 500 000 utilisateurs plus modestes. Avance rapide jusqu’en 2021, et ce nombre est passé à 22,5 millions.

De plus, il a été un acteur clé dans le GameStop (NYSE :GME) saga. Cela a sans aucun doute contribué à alimenter la montée en puissance de la société de jeux vidéo. Mais dans le même temps, Robinhood a suscité beaucoup d’ire de sa base d’utilisateurs «jeunes et pauvres» lorsqu’il a interrompu la négociation des actions GME en janvier.

Il y a beaucoup plus à dire sur la plate-forme Robinhood bien sûr, mais nous sommes ici pour discuter des actions Robinhood. Et bien que la plate-forme reste controversée, les investisseurs devraient l’utiliser comme ils le feraient avec n’importe quelle autre plate-forme de négociation.

Parce que même si Robinhood est associé à des actions mèmes et à d’autres investissements à haut risque, il s’agit essentiellement d’une plate-forme. Les investisseurs peuvent y faire des choix judicieux comme avec toute autre plateforme de trading. Et c’est ce que toutes les actions ci-dessous ont en commun : elles sont disponibles pour le commerce sur Robinhood, et ce sont des choix judicieux.

Chevron (NYSE :CVX)

Exxon Mobil (NYSE :XOM)

Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE)

Alibaba (NYSE :BABA)

Gué (NYSE :F)

Microsoft (NASDAQ :MSFT)

Pomme (NASDAQ :AAPL)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Actions Robinhood : Chevron (CVX)

Ce n’est pas un secret pour personne pourquoi Chevron est en position d’exploser à l’avenir : les prix du pétrole ont récemment augmenté. Les prix ont récemment atteint un sommet en trois ans de 86 $ le baril. Cela a des prix moyens nationaux à la pompe se situant à près de 3,39 $, en hausse par rapport à 3,19 $ un mois plus tôt.

Les prix du baril ont ralenti récemment, la prévision d’un hiver chaud aux États-Unis ayant temporairement freiné la demande. Pourtant, d’autres rapports insistent sur le fait que les prix du pétrole pourraient exploser alors que le plus grand centre de stockage des États-Unis est presque vide.

De plus, Chevron et l’autre titre pétrolier de cette liste, Exxon Mobil, sont tous deux à la traîne par rapport à leurs homologues de l’exploration et de la production pétrolières alors que le rebond joue cette année. Cela semble négatif à première vue, mais Morgan Stanley l’analyste énergétique Devin McDermott voit les choses différemment.

Dans une note récente à un client, il a écrit que les deux entreprises ont maintenant projeté des rendements de trésorerie de 12%. C’est une décennie de haut pour les deux entreprises, et près de 2,5 fois leurs moyennes sur cinq ans de 5%.

Ces niveaux de rendement des flux de trésorerie croissants ne sont pas uniformes dans le secteur E&P, ce qui a conduit McDermott à conclure que Chevron devrait devenir de plus en plus attrayant.

En dehors de ce vent arrière immédiat, l’action CVX reste attrayante pour des raisons traditionnelles. Son dividende trimestriel de 1,34 $ équivaut à un rendement annuel de 4,71 %.

Exxon Mobil (XOM)

Supposons qu’Exxon Mobil devienne de plus en plus attrayante, comme le prévoit Devin McDermott de Morgan Stanley. Qu’est-ce que cela peut signifier ? L’action XOM se négocie désormais à 63 $. Supposons que la demande augmente en raison des vents favorables des prix du pétrole et de la hausse des rendements des flux de trésorerie mentionnés ci-dessus.

Supposons également qu’Exxon Mobil dépasse son cours cible moyen de 68,60 $ et atteint 70 $ en 2022. Cela semble tout à fait plausible étant donné que l’action XOM s’échangeait à ce niveau juste avant le début de la pandémie.

À quel type de rendement cela conduirait-il une fois le dividende d’Exxon Mobil pris en compte ? Supposons que le dividende de 87 centimes de XOM soit maintenu tout au long de 2022. Un investisseur qui l’a acheté et détenu pendant toute l’année 2022 aurait alors un actif d’une valeur de 73,48 $ (70 $ d’actions + 3,48 $ de paiements de dividendes). Cela équivaudrait à un rendement de 16,63 % si toutes mes hypothèses se vérifient. Et dans le monde stable des stocks de pétrole, cela pourrait certainement être considéré comme « exploser ».

De plus, Exxon Mobil ne table pas sur un retour au pic pétrolier seul pour soutenir ses prix de toute façon.

L’entreprise prévoit d’augmenter ses investissements dans la technologie, y compris la capture du carbone. Dans cette veine, elle a récemment investi 400 millions de dollars dans le captage et le stockage du carbone dans son usine de LaBarge, dans le Wyoming.

Actions Robinhood : Coinbase (COIN)

Passant complètement à la vitesse supérieure, examinons l’échange de crypto-monnaie Coinbase et ses actions. Mon collègue, Stavros Giorgiadis, a résumé succinctement les coups contre le stock COIN dans un article récent : « Coinbase est actuellement confronté à un mélange de facteurs négatifs. La réglementation du marché de la cryptographie avec une récente répression en Chine y contribue grandement. De plus, une décision de la Securities and Exchange Commission (SEC) a poussé Coinbase à abandonner un programme de prêt, et une récente crise économique plus large en Chine n’a pas aidé le stock de COIN.

Il souligne également à juste titre la thèse haussière de Coinbase qui repose sur une forte croissance et rentabilité. C’est bien sûr pourquoi je pense que le stock de COIN pourrait exploser l’année prochaine. Tout d’abord, la Chine change très vite. Tout au long de 2021, nous avons vu à quelle vitesse son contrôle centralisé serré peut tourner en un rien de temps. À l’heure actuelle, ses réglementations sont un frein pour Coinbase, mais ces facteurs pourraient devenir favorables aussi rapidement qu’ils se sont détériorés.

Au deuxième trimestre, Coinbase a déclaré 2 milliards de dollars de revenus et 1,6 milliard de dollars de résultat net. Les utilisateurs de transactions mensuelles ont augmenté de 44% entre le premier et le deuxième trimestre, atteignant 8,8 millions au total. La récente flambée des prix du Bitcoin devrait améliorer les bénéfices du troisième trimestre, qui seront publiés le 9 novembre.

De plus, le consensus des analystes est que l’action COIN vaut beaucoup plus que ce à quoi elle se négocie actuellement. Ainsi, 2022 devrait être une année forte pour le cabinet.

Alibaba (BABA)

Pourquoi les investisseurs ne devraient-ils pas considérer les actions BABA dès maintenant ? Bien sûr, il y a la répression continue en Chine sur tout ce que son gouvernement centralisé juge incongru avec l’agenda du parti.

Dans le cas d’Alibaba, cela signifiait le contrôle de vastes quantités de données que Pékin veut entre ses mains, et non celles d’Alibaba. Tout cela a été précédé par Jack Ma et Ant Group s’en prenant directement au gouvernement. Cela ne s’est pas bien terminé pour Ma, Ant Group ou Alibaba, qui ont finalement fait face à une amende de 2,8 milliards de dollars de la part du gouvernement.

L’amende a été infligée pour les pratiques anti-monopolistiques d’Alibaba liées à des plateformes rivales.

Mais c’est surtout derrière Alibaba maintenant. Il a accepté de promettre 15,5 milliards de dollars à l’initiative de Pékin pour la « prospérité commune ». Ce paiement sera divisé et versé jusqu’en 2025 et orienté vers l’innovation, le développement, la création d’emplois et les causes sociales.

C’est ce que c’est, mais cela remet aussi Alibaba du bon côté de la dynamique du pouvoir en Chine. Peu de gens pensent que l’action BABA est autre chose qu’un achat sur ses fondamentaux. La raison pour laquelle il se négocie à 177 $, même après une récente poussée à la hausse, est due aux grands vents contraires chinois. La Chine n’étouffera pas pour toujours ses champions locaux, surtout maintenant qu’ils ont été intimidés.

Actions Robinhood : Gué (F)

Ford devient rapidement synonyme du côté des carburants non fossiles des actions automobiles. Tesla (NASDAQ :TSLA) reste le baromètre pour le secteur plus large des véhicules électriques (VE). Ainsi, lorsqu’il augmente, le reste du secteur boursier des véhicules électriques augmente également.

Jusqu’à récemment, cela n’aurait pas beaucoup affecté Ford. Mais les perceptions changent étant donné que Ford a récemment annoncé un investissement de 11,4 milliards de dollars dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. L’accord, conclu en collaboration avec la société sud-coréenne SK Innovation, créera 11 000 emplois dans le Tennessee et le Kentucky.

Ainsi, lorsque Tesla a récemment annoncé de solides bénéfices, le cours de l’action de Ford a subi une hausse ainsi que des noms de véhicules électriques comme Nio (NYSE :NIO).

Les constructeurs automobiles traditionnels s’intéressent aux plus grandes marges bénéficiaires offertes par les véhicules électriques par rapport aux véhicules à combustion interne. Ford a réussi à faire comprendre au marché qu’il sera bientôt en mesure de tirer également des bénéfices du secteur des véhicules électriques. Cela a son prix en hausse qui devrait se poursuivre après 2022.

Microsoft (MSFT)

Les deux derniers entrants sur cette liste ont deux facteurs en commun qui devraient leur valoir la peine : ce sont tous deux des actions technologiques, ce qui signifie qu’elles ont un potentiel de croissance, mais elles paient toutes les deux un dividende.

Microsoft est associé à beaucoup de choses : Bill Gates, qu’on l’aime ou qu’on le déteste, le Cloud, Windows, Xbox et ses ordinateurs Surface entre autres. Quelque part en bas de cette liste, vous pourriez trouver mention de son dividende.

Mais je pense que ça va changer à l’avenir. Et je pense que Microsoft et Apple se dirigent clairement vers un avenir où les dividendes sont plus importants.

Dans le cas de Microsoft, les signaux sont évidents dans l’augmentation de son dividende le 14 septembre. D’une part, le dividende de Microsoft rapporte 0,80%. C’est très faible, et les investisseurs en dividendes pourraient chercher à peu près n’importe où ailleurs et trouver des rendements plus élevés.

Cependant, ce serait manquer la vue d’ensemble. Microsoft a augmenté son dividende de 6 cents le 14 septembre. Cela équivaut à une augmentation de 11% sur une base séquentielle trimestrielle. Peut-être que l’augmentation des dividendes et l’explosion ne semblent pas congrues. Cependant, je pense que cela rend Microsoft beaucoup plus attrayant et signifie une direction future que beaucoup ne peuvent pas associer à Microsoft.

Actions Robinhood : Pomme (AAPL)

Je vais commencer ma recommandation d’Apple en poursuivant la conversation sur les dividendes. Le géant de la technologie, comme Microsoft, verse un dividende infime de 0,59%.

Mais ce dividende est presque certain d’augmenter à l’avenir. En février, la société s’est engagée à augmenter les dividendes chaque année. Et la société n’a pas réduit son dividende depuis 2012.

C’est l’une des raisons de considérer Apple alors même qu’il subit une récente crise. La société est touchée par la pénurie de puces et pourrait devoir produire jusqu’à 10 millions de moins de ses iPhone 13.

Mais ne pensez pas que cela affectera Apple pour longtemps. La demande des consommateurs pour les produits Apple surmontera le problème de la chaîne d’approvisionnement avec une quasi-certitude. Par conséquent, j’envisagerais de me lancer maintenant.

