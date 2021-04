7 actions SAAS alimentant un monde interconnecté

Après une année incroyablement tumultueuse, les actions de Software-as-a-Service (SaaS) continuent d’alimenter le monde interconnecté. Le SaaS est une manière sophistiquée de décrire comment les clients accèdent aux solutions d’application logicielle sur Internet. Pour le fournisseur, le modèle de licence et de distribution est généralement un abonnement. Cela réduit les coûts de démarrage pour les clients dans la phase initiale de mise en œuvre de solutions logicielles dans leur entreprise.

Les entreprises ont plus que jamais besoin de SaaS. Le travail à distance a accéléré l’adoption des logiciels sur le cloud. Par exemple, le courrier électronique, la gestion de la relation client, les outils de cybersécurité et la messagerie instantanée font partie des outils pour lesquels les entreprises ont soudainement trouvé une demande.

Dans le tableau de bord ci-dessus, Salesforce.com est le seul stock avec des chiffres forts, indiqués par la couleur verte.

À la lumière de ce score, son inclusion dans le Dow Jones Industrial Average n’est pas un hasard. Comme nous le verrons ci-après, le fournisseur SaaS a un produit convaincant dont les clients ont besoin.

Les investisseurs devraient envisager sept actions SAAS. Classés par ordre alphabétique par son ticker, ils sont:

Alteryx (NYSE:AYX)

Salesforce.com (NYSE:CRM)

Participations CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)

Rapidement (NYSE:FSLY)

Cloudflare (NYSE:RAPPORTER)

Technologies Palantir (NYSE:PLTR)

Zscaler (NASDAQ:ZS)

Alteryx (AYX)

Alteryx se négocie avec une décote parce que la direction a émis des directives prudentes dans le dernier rapport sur les résultats. Lors d’une conférence sur la technologie, les médias et les télécommunications, le directeur financier Kevin Rubin a déclaré que les clients passaient au cloud et au SaaS. La transformation ne fait que commencer. Ses clients auront par exemple besoin d’un cloud privé virtuel. En outre, les clients déploieront des milliers d’offres associées au personnel, augmentant ainsi les revenus et les marges bénéficiaires d’Alteryx.

Le produit serveur d’Alteryx est un catalyseur à venir de sa croissance. Il permet aux clients de collaborer, tandis que l’automatisation et la gouvernance sont déployables sur le cloud. Plus les clients de données utilisent la solution d’Alteryx, plus les rendements de cette offre SaaS sont importants.

Le stock d’AYX augmentera régulièrement à mesure que de plus en plus de clients déploieront son produit. La simplification du processus de déploiement du produit cloud est une première étape essentielle. À partir de là, Alteryx soutiendra étroitement ses clients pour s’assurer qu’ils tirent le meilleur parti de la plate-forme.

À Wall Street, l’objectif de prix moyen est d’environ 142 $, selon Tipranks.

Salesforce.com (CRM)

Avec un objectif de prix moyen de 276 $ sur Tipranks, Salesforce.com est un choix favori. Les premiers utilisateurs de Salesforce se sont avérés avoir un avantage concurrentiel. En tant que copropriétaire de la transformation numérique, le CRM aide les clients à offrir une meilleure qualité de service. Par exemple, la société a cité une société pétrolière et gazière du Texas aux prises avec des services sur le terrain. L’entreprise possédait des milliers de puits et d’opérations différents. Salesforce l’a aidé à les servir efficacement grâce à des solutions basées sur le cloud.

Le CRM est un moteur positif de l’efficacité de la force de vente pour les clients. Il a des clients comme Humana (NYSE:HUM) qui ont besoin d’analyse et de visualisation des données.

L’acquisition de MuleSoft par CRM il y a quelques années portera également ses fruits. L’unité accompagne les clients dans la transformation numérique en connectant l’ensemble de leurs systèmes métier. L’intégration des données client en un seul endroit réduit la complexité. Cela améliore finalement l’efficacité et réduit les coûts.

CrowdStrike Holdings (CRWD)

La demande de solutions de cybersécurité a grimpé en flèche pendant le verrouillage. CrowdStrike a répondu à ces besoins en protégeant les systèmes, qu’ils soient en ligne ou non. CrowdStrike Falcon dispose d’un capteur léger qui protège le point final. Cette technologie comprend l’apprentissage automatique, qui protège le client des risques connus et des logiciels malveillants zero-day.

CrowdStrike a un fossé sur les autres entreprises de cybersécurité en raison des algorithmes heuristiques d’intelligence artificielle du comportement du produit. Le CRWD appelle ces «indicateurs d’attaque». Les investisseurs qui ne connaissent pas les indicateurs de compromis (IOC) et les indicateurs d’attaque peuvent lire ce livre blanc.

Dans une présentation aux investisseurs, la société a souligné ses revenus récurrents annuels atteignant un cap de 1 milliard de dollars. Pour atteindre plus de 3 milliards de dollars en ARR, il faudra élargir son marché adressable, capturer les tendances séculaires, gagner des parts de marché et innover. Ses revenus d’abonnement ne sont plus que derrière des géants rivaux tels que Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ:ZM) et Flocon de neige (NYSE:NEIGE).

CRWD se négocie à des valorisations élevées, qui sont justifiées. Les investisseurs prudents devront peut-être attendre que le Nasdaq se corrige avant que cette action ne baisse également.

Rapidement (FSLY)

Après la publication rapide des résultats du quatrième trimestre en février, l’action a chuté parce que la société n’a pas publié de perspectives solides. En outre, ses prévisions de revenus de 83 millions de dollars à 86 millions de dollars sont décevantes. L’action FSLY est sous pression car elle s’attend à une perte nette de jusqu’à 13 cents par action. Pour toute l’année 2021, il pourrait perdre jusqu’à 46 cents par action. Avec les pertes à venir, pourquoi Fastly est-il un SaaS convaincant?

Le PDG Joshua Bixby s’attend à ce que la transformation numérique se poursuive, stimulée par la pandémie. Alors que le monde évolue vers un environnement multi-cloud, les entreprises devront centraliser la livraison entre les centres de données. Pour augmenter son levier tarifaire auprès des plus grands fournisseurs de cloud, les clients auront besoin de Fastly.

Les appliances de la plateforme Fastly bénéficient d’un cloud centralisé qui leur permet d’économiser de l’argent.

Au quatrième trimestre, Fastly a affiché de solides taux d’expansion nette en dollars de 143%. Son taux de rétention net a dépassé 115%. La clientèle s’élargit. La société possède des sociétés de jeux, d’éducation et de services financiers qui ont besoin de la plate-forme Fastly. Les télécommunications et les médias font également partie de la liste des clients. La demande croissante de nouvelles en temps réel a stimulé les revenus de Fastly dans ce segment.

Cloudflare (NET)

Cloudflare est bien en deçà de son sommet de février 2021 après avoir publié de solides résultats trimestriels mais publié des prévisions souples.

Au quatrième trimestre, Cloudflare a enregistré des revenus en hausse de 50% d’une année sur l’autre à 125,9 millions de dollars. Pourtant, il a perdu 2 cents par action. Pour le trimestre en cours, la société a prévu des revenus de 130 à 131 millions de dollars. C’est plus élevé que le consensus mais la perte par action de 2 cents à 3 cents est une déception.

Des exigences de bande passante plus élevées donneront au stock NET un coup de pouce à plus long terme. Les données qui se déplacent entre les clouds ou les applications SaaS coûteront de l’argent aux clients. Cloudflare déplace les données aussi efficacement que possible, ce qui permet aux clients d’économiser de l’argent. Il se connecte également à tous les principaux fournisseurs de cloud public sur une interface de réseau privé. Le PDG Matthew Prince a déclaré le trimestre dernier que ces fournisseurs de cloud ne payaient pas pour envoyer la bande passante à Cloudflare. En conséquence, tout le monde économise de l’argent. De plus, Cloudflare offre sécurité et contrôle. Ce sont deux caractéristiques clés que les services informatiques recherchent avec le SaaS.

Technologies Palantir (PLTR)

Ayant déjà récompensé les investisseurs qui ont acheté des actions PLTR lors de l’introduction en bourse pour 10 $, Palantir continue de gagner des clients. Le 11 mars, Palantir et Faurecia ont annoncé un partenariat stratégique à long terme. Cet accord de six ans accélérera la transformation numérique de Faurecia et l’ambition d’être neutre en CO2.

Sur son site Web, Palantir fait la promotion de Palantir Apollo pour alimenter le SaaS «dans des endroits où aucun SaaS n’était auparavant». Il compte sur des clients qui exigent le SaaS à l’arrière d’un Humvee ou sur la coque d’un sous-marin. Apollo a un avantage sur les autres fournisseurs en raison de la fourniture continue de logiciels alimentant sa plate-forme. Foundry et Gotham bénéficient également d’une livraison logicielle ininterrompue. Les clients n’ont pas besoin de choisir entre la stabilité et la rapidité de livraison des mises à jour sans perturber les opérations.

Le stock PLTR est limité depuis le rallye de novembre 2020. L’expiration du blocage des initiés après l’offre publique initiale fait pression sur les actions. Un fort intérêt d’achat contrecarre ce vent contraire.

Zscaler (ZS)

Zscaler propose la sécurité en tant que service (SECaaS). Il fournit des technologies de sécurité en tant que service cloud. En termes simples, SECaaS est «un moyen de fournir des technologies de sécurité – que l’on trouve traditionnellement dans les centres de données d’entreprise ou les passerelles régionales – en tant que service cloud.»

Zscaler a des partenariats avec des fournisseurs comme Microsoft Azure et Okta. Il s’intègre également avec des fournisseurs de terminaux tels que Crowdstrike. Les clients ont l’avantage d’éviter d’avoir recours à des centaines de fournisseurs de logiciels. En outre, il dispose des meilleures plates-formes sur lesquelles compter.

Au cours de son dernier trimestre, la société a affiché des revenus en hausse de 55% sur un an à 157 millions de dollars. Il rapportait 10 cents par action. Il a également signalé une facturation élevée et une croissance des revenus différée.

La majorité des analystes évaluent l’action ZS comme un achat avec un objectif de cours moyen de 236,75 $. Après avoir augmenté régulièrement au cours de la dernière année, le titre atteindra probablement l’objectif de cours avant la fin de l’année.

