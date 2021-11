7 actions short-squeeze chargées d’une hausse à haut risque et à haut rendement

C’est certainement l’un des marchés les plus intrigants que nous ayons vu depuis un certain temps. Les valeurs de croissance s’envolent, tout comme les valorisations. Les investisseurs semblent porter le commerce « TINA » (il n’y a pas d’alternative) au niveau supérieur. En conséquence, ce sentiment de risque a saigné dans certaines des actions à court terme les plus spéculatives du marché.

En effet, au sein du marché boursier, certains groupes d’actions ont surperformé d’autres. Parmi les principaux gagnants dans cet environnement de risque ont été les actions meme.

Ce qui définit exactement un stock de mèmes reste un sujet de débat. Cependant, de manière générale, les investisseurs se réfèrent aux actions meme devenues ultra-populaires sur les forums de médias sociaux. Ces actions ont tendance à avoir des niveaux élevés d’intérêt à court terme, ce qui les rend vulnérables aux fluctuations à court terme du cours des actions, si une pression d’achat suffisante se matérialisait pour forcer les vendeurs à découvert à couvrir (racheter les actions qu’ils ont empruntées et vendues).

L’essor de l’investisseur de détail a certainement remodelé le paysage de l’investissement. En conséquence, les investisseurs sont toujours à la recherche d’actions qui ont la capacité de faire des courses incroyables.

Avec des investisseurs cherchant à reproduire la performance de GameStop (NYSE :GME) ou Divertissement AMC (NYSE :AMC), trouver des actions avec les bons facteurs techniques à presser est devenu de plus en plus important. Voici sept de ces actions qui suscitent actuellement un énorme intérêt pour les investisseurs particuliers :

je robot (NASDAQ :IRBT)

Limonade (NYSE :LMND)

Les 5 grands articles de sport (NASDAQ :BGFV)

Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA)

iStar (NYSE :STAR)

Aller aller (NASDAQ :ALLER ALLER)

ZoomInfo Technologies (NASDAQ :ZI)

Meilleures actions à court terme : iRobot (IRBT)

La robotique est un secteur de plus en plus prisé par les investisseurs de croissance pour des raisons évidentes. Parmi les entreprises qui ont suscité un intérêt important des investisseurs particuliers, on trouve iRobot.

Cette société de robotique basée aux États-Unis dessert un segment en croissance rapide du marché de la technologie. Cette entreprise conçoit et fabrique des robots utilisés à diverses fins de consommation. Parmi les produits les plus populaires de l’entreprise se trouve le Roomba, l’aspirateur le plus vendu sur le marché. En plus de l’espace discrétionnaire du consommateur, iRobot propose également d’autres produits sur lesquels il travaille avec des applications militaires.

Nous pouvons tous convenir que l’automatisation des tâches fastidieuses est une bonne chose. Bien entendu, le marché potentiel total disponible pour l’espace robotique pourrait être énorme. Avec déjà des gagnants éprouvés dans ce secteur, iRobot est une entreprise avec des catalyseurs de croissance impressionnants sur lesquels les investisseurs peuvent compter.

Cependant, iRobot est également une entreprise avec un intérêt à court terme très élevé. Actuellement, cet intérêt à découvert se situe à environ 26%, nettement plus élevé que le marché, et là-haut avec les actions à court terme les plus populaires. En conséquence, il s’agit d’une entreprise avec une gamme de catalyseurs qui a commencé à prendre feu au cours de la semaine dernière.

Limonade (LMND)

S’éloignant de la robotique, Lemonade, basée à New York, propose une offre très différente. Lemonade offre une gamme de produits d’assurance à sa clientèle. En utilisant les technologies de big data et d’intelligence artificielle, l’entreprise espère bouleverser le secteur traditionnel de l’assurance. Parmi les polices d’assurance actuellement proposées par Lemonade figurent l’assurance habitation, l’assurance-vie temporaire, l’assurance pour animaux de compagnie et une gamme d’autres activités d’assurance en pleine croissance.

En conséquence, Lemonade est une entreprise très appréciée en tant qu’innovateur perturbateur. Cependant, comme les autres noms de cette liste, Lemonade est également une cible pour les investisseurs particuliers en raison du ratio d’intérêt à court terme relativement élevé de la société. Actuellement, ce nombre se situe à environ 35% et est parmi les plus élevés de cette liste. En conséquence, de nombreux investisseurs considèrent ce titre comme un excellent candidat à court terme en ce moment.

Bien sûr, la valorisation de Lemonade a quelque chose à voir avec son niveau d’intérêt à court terme. Ce n’est en aucun cas un stock bon marché. Cependant, les investisseurs à la recherche d’une entreprise dotée d’excellents catalyseurs de croissance à long terme et d’une configuration technique potentielle à court terme pour une compression apprécieront cette action.

Meilleures actions à court terme : 5 grands articles de sport (BGFV)

Big 5 Sporting Goods est un autre titre avec un intérêt à court terme impressionnant qui prend de l’ampleur sur les marchés. Étonnamment, Big Five a plutôt bien performé cette année. Il s’agit d’un stock qui a triplé sur une seule année à ce jour. Et c’est une entreprise qui a surclassé un certain nombre de ses pairs de haut niveau ces derniers temps.

Cela dit, Big 5 est également une entreprise qui fait face à une concurrence féroce des autres dans l’espace des articles de sport. L’accent mis par l’entreprise sur les activités de plein air telles que le golf, la pêche, le tennis et le camping a explosé pendant une pandémie qui a vu la plupart des activités récréatives liées à l’intérieur fermées.

Cet environnement concurrentiel a conduit à un intérêt à court terme plutôt élevé ces derniers temps, compte tenu de la performance de ce titre au cours de l’année écoulée. Au moment de la rédaction, ce ratio d’intérêt court se situait à environ 43 %. C’est significatif, en particulier pour les investisseurs de détail à la recherche d’actions potentielles à court terme.

Le Big 5 finira-t-il par serrer? Le temps nous le dira. Cependant, pour l’instant, c’est un titre que je garde sur ma liste de surveillance.

Sciences du manioc (SAVA)

L’un des noms les plus spéculatifs de cette liste est Cassava Sciences. Cette société de biotechnologie a connu une énorme volatilité cette année. Une série de pics et de baisses ont rendu le graphique très difficile à lire sur cette action biotechnologique. Et pour une bonne raison.

Cassava est une société qui développe actuellement un traitement contre la maladie d’Alzheimer. Compte tenu de la récente approbation d’Aduhelm (aducanumab) par la Food and Drug Administration, les entreprises proposant des médicaments potentiels contre la maladie d’Alzheimer sont considérées comme des paris spéculatifs semblables à des billets de loterie sur le marché.

Compte tenu de l’état de ce marché haussier, il n’est pas surprenant de voir ce titre bénéficier d’un large public au détail. Cela s’accompagne également d’un taux d’intérêt à court terme relativement élevé, autour de 25 %.

Maintenant, le stock de SAVA est susceptible de continuer à être volatil à partir d’ici. Chaque fois qu’une entreprise est évaluée sur la base d’un résultat binaire, il est probable qu’il y ait des fluctuations massives au fil du temps. Pour les commerçants, c’est une bonne chose.

Que le médicament Simufilam de la société soit approuvé ou non sera vraiment le moteur du cours de l’action de cette société à moyen terme. Ceux qui sont optimistes sur les perspectives de l’entreprise voudront peut-être y jeter un œil. Cependant, ce stock n’est certainement pas pour les faibles de cœur.

Meilleures actions à court terme : iStar (STAR)

Le prochain que les investisseurs en actions envisagent comme candidat à court terme est iStar. Comme les autres noms de cette liste, iStar revendique un intérêt à court terme relativement élevé, autour de 23% au moment de la rédaction. Ce court intérêt semble être le résultat d’un modèle économique plutôt intéressant.

Essentiellement, iStar est une fiducie de placement immobilier (FPI). Cependant, contrairement aux FPI traditionnelles traitant de biens immobiliers, iStar se concentre sur les baux fonciers. Ces baux sont généralement utilisés dans le domaine de l’immobilier commercial, pour ceux qui cherchent à louer des terrains pour une durée pouvant aller jusqu’à 99 ans.

Le propriétaire du terrain a accès à la propriété pour une période multigénérationnelle, sans avoir à investir le capital pour un achat pur et simple. Cette activité de crédit-bail s’est bien comportée alors que les valorisations immobilières se sont envolées, même si certains pensent que cette activité très sensible pourrait être sous pression en cas de hausse des taux.

À l’heure actuelle, la valorisation de cette entreprise et ses fondamentaux techniques semblent intriguer les spéculateurs. Par conséquent, ceux qui recherchent un pari à haut potentiel (avec un profil de risque plus élevé) voudront peut-être y jeter un coup d’œil.

Aller aller aller aller)

Gogo est une autre entreprise avec un modèle commercial intéressant. Ce fournisseur de connectivité Internet pour le secteur de l’aviation a un modèle commercial que je n’ai jamais examiné auparavant. Cependant, la demande de connectivité haut débit en vol est élevée et la part de marché de cette entreprise dans cet espace est impressionnante. Les avions commerciaux et d’affaires utilisent les services de Gogo.

Compte tenu du retour aux volumes de vols d’avant la pandémie, ce stock a augmenté de plus de 50 % depuis le début de l’année cette année. Cependant, un pourcentage important de ces gains est dû au fait que la société a relevé ses prévisions de revenus à long terme le 28 septembre.

Selon les derniers rapports financiers de la société, Gogo a généré des revenus de plus de 82 millions de dollars. Cela représente un impressionnant taux de croissance de 51 % d’une année sur l’autre. Cependant, la perte nette de la société s’est élargie à 66,4 millions de dollars, contre 14,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2020.

Gogo a prévu une croissance des revenus d’environ 15 % de 2020 à 2025, en hausse par rapport à son estimation précédente de 10 % de croissance annuelle. De plus, la société prévoit de terminer la construction de son réseau 5G d’ici 2022.

Les actions de cette société devraient rester très volatiles, car l’annonce de l’émergence de nouvelles variantes de virus continue de menacer la reprise de l’industrie du voyage. Avec un intérêt court élevé de 32,39 %, l’action GOGO semble en faire partie avec une hausse intrigante, ainsi qu’une thèse de compression courte que les investisseurs particuliers peuvent aimer.

Meilleures actions à court terme : ZoomInfo Technologies (ZI)

À ne pas confondre avec Zoom Video Communications, ZoomInfo est une entreprise fournissant des services d’intelligence de marché à sa clientèle mondiale. Une gamme de solutions technologiques fournissant des informations sur le marché basées sur la plate-forme cloud de l’entreprise a créé une réelle valeur ajoutée pour sa clientèle mondiale croissante.

L’année dernière, ZoomInfo a fait ses débuts sur le marché en tant que l’une des plus grandes introductions en bourse technologiques de l’année. Avec une valorisation de plus de 30 milliards de dollars, ZoomInfo a vu sa valorisation presque quadrupler par rapport à son offre. C’est une croissance impressionnante en seulement quelques années.

Cela dit, c’est un titre qui a également été très volatil cette année. Après avoir chuté d’environ 50 % par rapport à ses sommets antérieurs cette année, l’action ZI a bondi de 85 % à ses niveaux actuels. À l’heure actuelle, cette action est proche de ses sommets historiques et est loin d’être une action fortement shortée.

Cependant, il s’agit d’une entreprise avec une valorisation élevée et un fort suivi des investisseurs particuliers. En conséquence, les investisseurs à la recherche d’une action dynamique à haut risque et à rendement élevé peuvent envisager l’action ZI parmi les actions à court terme à acheter dès maintenant.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

