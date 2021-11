Avec des liquidités abondantes dans le système financier, 2021 a été une année record pour la création de richesse. Qu’il s’agisse d’actions ou de crypto-monnaie, les rendements multiples sur quelques mois, voire quelques semaines seulement ont été fréquents.

Bien sûr, il y a eu des actions spéculatives à acheter parmi les plus performantes. Cependant, je préfère me concentrer sur des histoires non spéculatives qui peuvent générer des rendements solides.

Un bon exemple en 2021 a été Marathon numérique (NASDAQ :MARA). Avec une acceptation plus large des crypto-monnaies et la hausse du prix du Bitcoin, la société s’est concentrée sur une expansion agressive de l’exploitation minière et son action a bondi de 430% depuis le début de l’année. Groupe lucide (NASDAQ :LCID) le stock est également plus élevé de 350% pour l’année alors que la société commence les livraisons de son premier véhicule électrique.

Les corrections de marché intermédiaires sont toujours saines. Cependant, je pense que le sentiment positif est susceptible de se maintenir pour les marchés. Je ne serai pas surpris si des dizaines d’actions offrent des rendements multiples en 2022.

Voici 7 actions solides à acheter pour des rendements multiples en 2022 :

Société Roblox (NYSE :RBLX)

Nio (NYSE :NIO)

Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE)

Chaîne de blocs Argo (NASDAQ :ARBK)

Blockchain de la ruche (NASDAQ :RUCHE)

Forage de Borr (NYSE :BORR)

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL)

Bien qu’il existe plusieurs thèmes d’investissement attrayants, je suis surpondéré sur les actions liées à la crypto-monnaie dans cette discussion. Même avec la récente correction des crypto-monnaies, les perspectives à moyen terme sont haussières.

7 actions solides à acheter pour des retours multiples en 2022 : Roblox Corporation (RBLX)

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Il n’a fallu qu’une seule séance de bourse pour que l’action RBLX passe de 77 $ à de nouveaux sommets de 110 $. Je pense que RBLX fera probablement partie des actions en vogue pour 2022. Roblox est un nom privilégié parmi les actions du métaverse, qui sera un thème d’investissement clé au cours de l’année à venir.

Pour le deuxième trimestre 2021, Roblox a annoncé une croissance de ses revenus de 102 % à 509,3 millions de dollars. Au cours de la même période, le flux de trésorerie disponible de la société s’élevait à 170,6 millions de dollars. Compte tenu de sa trajectoire de croissance robuste, Roblox est une machine potentielle de flux de trésorerie.

Il convient également de noter qu’au troisième trimestre de 2021, la société a déclaré 1,9 milliard de dollars en espèces et équivalents. De plus, Roblox a levé un produit de 1,0 milliard de dollars grâce à une récente offre de billets de premier rang. L’entreprise dispose donc d’un solide tampon pour son expansion internationale.

Du point de vue de l’industrie, le marché du métaverse valait 47,7 milliards de dollars en 2020. D’ici 2028, le marché devrait croître à un TCAC de 43,3%. De toute évidence, Roblox a un grand marché adressable et la croissance des revenus se maintiendra dans les années à venir.

Compte tenu de ces facteurs, l’action RBLX fait partie des meilleures actions à acheter pour 2022. Je ne serais pas surpris si l’action figure parmi les plus performantes, car le thème du métaverse gagne du terrain.

Nio (NIO)

Source : Andy Feng / Shutterstock.com

Au cours des 12 derniers mois, Tesla (NASDAQ :TSLA) a bondi de plus de 150 %. Au cours de la même période, l’action Nio a baissé de 12%. Même avec des chiffres trimestriels solides, l’action Nio reste déprimée.

L’une des principales raisons est le sentiment négatif général envers les actions chinoises. De plus, Nio a poursuivi la dilution des actions, ce qui a maintenu le titre sur le côté. Cependant, une forte reprise est probable et l’action Nio pourrait surperformer en 2022.

L’une des raisons d’être optimiste sur l’action Nio est le lancement de nouveaux modèles. La société prévoit de lancer trois nouveaux véhicules électriques en 2022 sur la base de sa plateforme technologique Nio 2.0. Le lancement du nouveau modèle garantira que la croissance des livraisons de véhicules reste robuste.

Une autre raison d’être optimiste sur Nio est l’expansion internationale. L’entreprise s’est déjà lancée en Norvège et devrait pénétrer davantage de marchés européens en 2022.

Il convient de noter qu’au troisième trimestre de 2021, Nio a déclaré 7,3 milliards de dollars en espèces et équivalents. Par conséquent, il existe une grande flexibilité financière pour investir dans l’expansion internationale et l’innovation de nouveaux produits.

Nio a également déclaré une marge de 18% sur les véhicules pour le troisième trimestre 2021. Alors que les livraisons continuent d’augmenter, le levier d’exploitation est susceptible d’assurer l’expansion de la marge EBITDA.

Dans l’ensemble, l’industrie des véhicules électriques a un vent arrière pluriannuel et Nio fait partie des principales actions à acheter.

Blockchain anti-émeute (RIOT)

Source : Shutterstock

Sur une période de 12 mois, Marathon Digital a bondi de plus de 3 200 %. Au cours de la même période, l’action RIOT a augmenté de 1,100 %. Les deux sociétés ont des plans d’expansion minière agressifs et les actions Riot semblent attrayantes sur une base relative.

En termes d’expansion, Riot a actuellement une capacité de hachage de 2,2EH/s ; Au cours de l’année à venir, la société prévoit d’étendre sa capacité de hachage à 7,7 EH/s. C’est plus du triple de la capacité minière, donc Riot est positionné pour une forte croissance en 2022.

Juste pour mettre les choses en perspective, Riot a annoncé un EBITDA de 28,8 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2021, avec une capacité de hachage de 2,07 EH/s. Couplant la hausse du Bitcoin à la croissance de la capacité de hachage, la société est positionnée pour un EBITDA trimestriel supérieur à 100 millions de dollars d’ici le quatrième trimestre 2022.

Au fur et à mesure que le nombre de Bitcoin sur le bilan de l’entreprise augmente, l’entreprise aura la flexibilité financière pour poursuivre sa croissance.

Dans l’ensemble, la meilleure partie du rallye pour les actions RIOT pourrait encore être due. Si le sentiment général reste positif pour les crypto-monnaies, le titre est sur le point de générer des rendements multiples par rapport aux niveaux actuels.

Chaîne de blocs Argo (ARBK)

Source : LuckyStep/ShutterStock.com

Je crois fermement que 2022 sera une autre grande année pour les crypto-monnaies. Une adoption plus large se poursuit et soutiendra la hausse des prix de la cryptographie. Dans le même temps, l’inflation reste une préoccupation et Bitcoin est de plus en plus considéré comme une couverture efficace étant donné l’offre limitée de BTC-USD.

Pour le troisième trimestre 2021, Argo Blockchain a extrait 597 équivalents Bitcoin et Bitcoin. En conséquence, la société a augmenté ses avoirs totaux en Bitcoin à 1 836.

En septembre 2021, la société a également commandé 20 000 machines Bitmain Antminer S19J Pro. Pour le troisième trimestre 2021, la capacité de taux de hachage de la société était de 1,075 ex-hash. Avec cette acquisition, la capacité devrait passer à 3,7 ex-hash d’ici le deuxième trimestre 2022. Par conséquent, il y a une visibilité de croissance claire pour l’Argo.

Il convient également de noter que la société a récemment poursuivi une offre de billets de premier rang de 40 millions de dollars. Le produit de l’offre sera probablement utilisé pour l’achat de machines minières. De plus, la société poursuivra «des activités complémentaires dans les secteurs de la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain».

Il semble donc très probable qu’Argo Blockchain se diversifie au-delà de l’exploitation minière dans les années à venir. Avec les cas d’utilisation émergents dans l’industrie de la crypto-monnaie, il existe de nombreuses possibilités de croissance à long terme.

Hive Blockchain (RUCHE)

Source : Marko Aliaksandr/ShutterStock.com

Au cours du dernier mois, l’action HIVE a bondi de près de 50 %, ce qui n’est pas surprenant compte tenu du rallye de Bitcoin et d’Ethereum. Je crois que le stock de HIVE a plus de jus pour les prochains trimestres.

Je considérerais Hive Blockchain comme une entreprise diversifiée impliquée dans l’extraction de Bitcoin et d’Ethereum. Grâce à l’acquisition de mineurs, la société a accéléré la croissance de ses revenus.

Cependant, la meilleure partie de la croissance est encore à venir. Pour l’exercice clos en mars 2021, Hive a déclaré un chiffre d’affaires de 66,7 millions de dollars. D’une année sur l’autre, le chiffre d’affaires a bondi de 128 %.

Un point important à noter est que le chiffre d’affaires de l’entreprise pour le quatrième trimestre 2021 était de 33,4 millions de dollars, contre 13,7 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Même si le chiffre d’affaires du dernier trimestre est annualisé, Hive est positionné pour un chiffre d’affaires de 130 millions de dollars pour 2022.

Cependant, avec le déploiement de plus de mineurs, la société est sur la bonne voie pour un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions de dollars. Cela est susceptible de maintenir le sentiment boursier positif.

Il convient également de noter qu’au quatrième trimestre 2021, la société a déclaré des revenus miniers de 33,4 millions de dollars et une marge minière brute de 27,7 millions de dollars. Compte tenu de la tendance à la hausse du Bitcoin et de l’Ethereum, il semble probable que les marges resteront solides.

Forage Borr (BORR)

Source : Shutterstock

Le sentiment reste positif pour le pétrole, avec Banque d’Amérique (NYSE :BAC) s’attendant à ce que le brut atteigne 100 $ le baril dans un scénario hivernal plus froid que d’habitude. Les stocks de pétrole et de gaz sont donc restés fermes.

L’action BORR s’est négociée à un creux de 57 cents en août 2021. Actuellement, l’action a plus que doublé pour atteindre 1,30 $. Il semble que le rallye soit susceptible de se maintenir compte tenu des perspectives pour le pétrole.

En résumé, Borr Drilling est une société de services de plates-formes de forage offshore. La société dispose de 17 plates-formes opérationnelles dont six disponibles pour la sous-traitance et cinq plates-formes supplémentaires en construction.

Il y a deux raisons d’être haussier en termes de chiffre d’affaires et d’EBITDA.

Premièrement, les plates-formes inutilisées seront probablement contractées si les conditions du marché restent positives. Dans le même temps, de nouvelles plates-formes augmenteront le potentiel de hausse des revenus.

De plus, avec des conditions de marché favorables, il est probable que les taux journaliers continueront à augmenter. Cela se traduira par une augmentation de la marge EBITDA en 2022 et au-delà.

En fait, Borr Drilling est devenu un EBITDA ajusté positif au deuxième trimestre 2021. Pour le trimestre le plus récent, l’EBITDA ajusté s’est accéléré pour atteindre 20 millions de dollars. Cela implique une croissance plus que quintuplée de l’EBITDA sur une base trimestrielle.

Producteurs de cadrans solaires (SNDL)

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

L’action SNDL est un autre nom notable parmi les actions cotées en cents qui peuvent générer des rendements multiples en 2022. Les investisseurs doivent savoir qu’après une longue période de mouvement latéral vers le bas, l’action SNDL est déjà en rupture.

Le catalyseur du récent rallye a été les chiffres solides pour le troisième trimestre 2021. Sundial a également annoncé un programme de rachat d’actions. Pour le trimestre, Sundial a déclaré un chiffre d’affaires de 14,4 millions de dollars et un BAIIA ajusté de 10,5 millions de dollars.

Les opérations d’investissement de l’entreprise sont la clé d’un EBITDA solide. Sundial a déjà investi 489 millions de dollars et prévoit des revenus de placement supérieurs à 20 millions de dollars pour 2021.

De plus, la société dispose de 571 millions de dollars de liquidités à déployer pour des investissements et des acquisitions potentielles. Alors que l’industrie du cannabis se développe, Sundial est bien placé pour une hausse soutenue des revenus de placement.

Un autre point à noter est que l’entreprise possède déjà le plus grand réseau de vente au détail de cannabis au Canada. Les propres marques de cannabis de l’entreprise devraient connaître une croissance avec une plus grande visibilité au détail.

En termes d’action sur le cours des actions, Sundial a récemment annoncé un programme de rachat d’actions de 100 millions de dollars canadiens. Cela devrait soutenir la hausse dans les mois à venir.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.