7 actions sous-évaluées à rattraper tant que vous le pouvez

Dans un sens, ajouter des actions sous-évaluées à son portefeuille est le dernier mouvement à contre-courant. C’est simplement parce que ce qui est contraire est intrinsèquement impopulaire. Il est souvent en vogue de s’orienter vers des actions de croissance flashy et attractives. Le marché a été témoin de ce phénomène au cours de l’année écoulée. Les actions de croissance ont attiré une attention et des investissements massifs, comme en témoigne l’essor des véhicules électroniques (VE) en particulier, et des véhicules d’investissement spéculatifs, y compris les sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC).

La vérité est qu’il peut être plus difficile de critiquer l’investissement en actions de croissance. Lorsque les actions de croissance prennent de l’ampleur, celles qui y détiennent des positions ont tendance à paraître brillantes. Les actions sous-évaluées, en revanche, sont très critiquées parce qu’elles sont ennuyeuses et trop conservatrices. L’argument ici est donc que le choix de rechercher la valeur est maintenant un mouvement à contre-courant.

Je ne peux probablement pas convaincre les lecteurs que les actions sous-évaluées sont sexy, mais il est important de tenir compte de la stabilité. Les actions de valeur résistent mieux aux hauts et aux bas que leurs homologues de croissance.

Et dans l’économie turbulente à laquelle nous sommes tous confrontés, il est sans doute plus important que jamais de trouver la stabilité. Cela dit, passons à quelques actions sous-évaluées qui méritent vraiment votre attention dès maintenant. Si ces actions sont vraiment sous-évaluées, le marché se trompe et les investisseurs auront l’air très intelligents.

Alibaba (NYSE:BABA)

KeyCorp (NYSE:CLÉ)

Barrick Gold (NYSE:OR)

Intel (NASDAQ:INTC)

eBay (NASDAQ:EBAY)

Verizon (NYSE:VZ)

Toyota (NYSE:TM)

Actions sous-évaluées: Alibaba (BABA)

Source: Photographie de Kevin Chen / Shutterstock.com

J’ai été passionné par Alibaba ces dernières semaines en dépit ou peut-être à cause des problèmes auxquels il est confronté. Le gouvernement chinois a imposé une amende record de 2,8 milliards de dollars à l’une de ses propres forces dominantes de commerce électronique à Alibaba le 9 avril. Les actions ont bondi immédiatement après la nouvelle. Cela semblait étrange, mais la logique était que le pire était derrière l’entreprise avec une amende de 2,8 milliards de dollars, une simple goutte d’eau compte tenu des revenus de l’entreprise. Les cours des actions ont redescendu et sont maintenant au même niveau qu’ils étaient avant l’annonce de l’amende.

C’est pourquoi je dirais que cela représente maintenant un moment où Alibaba est sous-évalué et attrayant. Les investisseurs qui regardent Alibaba du point de vue d’un déterminant traditionnel de la valeur comme le ratio cours / bénéfices (P / E) peuvent passer à côté. Après tout, le stock BABA a un ratio P / E de 25,6, pire qu’environ 57% des concurrents.

Ne vous y trompez pas, les cours des actions d’Alibaba augmenteront à nouveau en augmentant le ratio P / E. Mais cela n’a pas d’importance car Alibaba est essentiellement unique en son genre. C’est pourquoi je dirais que son rapport P / E est quelque peu hors de propos. Les revenus de l’entreprise ont augmenté de près de 30% en 2020, ce qui est bien plus important que les vents contraires temporaires.

KeyCorp (CLÉ)

Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Il y a quelques semaines, le 20 avril, KeyCorp a publié ses résultats du premier trimestre. Heureusement, ils étaient forts. La société a annoncé que le bénéfice net attribuable aux actionnaires avait augmenté pour atteindre un record de 591 millions de dollars au cours du trimestre. KeyCorp a rapporté un BPA de 61 cents par action. Ces deux chiffres ont dépassé ceux du trimestre précédent avec un bénéfice net de 549 millions de dollars et un BPA de 56 cents.

Cette différence était forte en soi. Cependant, regarder en arrière la croissance d’une année à l’autre raconte une histoire encore plus convaincante. Au premier trimestre 2020, KeyCorp a déclaré un bénéfice net de 118 millions de dollars et un BPA correspondant de 12 cents.

Bien que la croissance soit indéniablement une bonne chose, elle représente un peu une arme à double tranchant pour les investisseurs actuellement. L’action KEY se négocie désormais à un prix plus élevé qu’au cours des dernières années. Son rapport P / E le place au milieu du peloton par rapport aux autres banques. J’ignorerais cela ainsi que le prix historiquement élevé. La croissance de l’entreprise attirera les investissements à mesure que d’autres en apprendront davantage à ce sujet. Ceux qui établissent un poste maintenant en bénéficieront.

Actions sous-évaluées: Barrick Gold (OR)

Source: allstars / Shutterstock.com

Pour être tout à fait honnête, Barrick Gold est assez valorisé. Les investisseurs qui prennent en compte les ratios P ​​/ E, price-to-book (P / B) et price-to-sales (P / S) de l’entreprise – trois indicateurs de valeur courants – verront qu’elle se négociera là où elle le devrait.

Qu’est-ce qui le rend alors «sous-évalué»? Autrement dit, qu’en est-il de cette action, le marché manque-t-il et pourquoi devrait-il réellement se négocier plus haut? Le nom de l’entreprise, le symbole boursier et le secteur d’activité devraient rendre cela évident. L’action GOLD est un jeu contre l’inflation et un pari que le métal de base brillant peut servir de tampon.

Barrick Gold n’est pas un nom familier, mais c’est une force majeure dans le secteur aurifère. Il a produit 4,76 milliards d’onces d’or en 2020. C’était le deuxième Newmont (NYSE:NEM) et ses 5,91 milliards d’onces.

L’entreprise est libre de toute dette. C’est une force financière évidente à posséder pour toute entreprise. Du point de vue de la rentabilité, Barrick Gold mérite vraiment un peu plus d’amour. Sa marge opérationnelle, sa marge nette, son rendement des capitaux propres et son rendement des actifs se classent tous bien au-dessus du 80e centile des métaux et des mines.

Barrick Gold possède également ou détient des intérêts dans 6 des 13 mines du monde qui ont la capacité de produire 500 000 onces d’or annuellement à des coûts d’exploitation inférieurs à la moyenne. Même si les investisseurs ne regardaient pas l’or à la lumière des préoccupations inflationnistes, Barrick Gold mériterait d’être sérieusement considéré.

Intel (INTC)

Source: Kate Krav-Rude / Shutterstock.com

À l’été 2020, le principal titre concernant Intel était qu’il avait été dépassé par Nvidia (NASDAQ:NVDA) en tant que fabricant de puces le plus précieux au monde. Selon les experts, Intel était mort dans l’eau et les investisseurs intelligents devraient s’entasser dans Nvidia ou AMD (NASDAQ:AMD).

La vérité est que Nvidia reste l’entreprise la plus précieuse du point de vue de la capitalisation boursière. Alors que la capitalisation boursière d’Intel s’élève à 223 milliards de dollars, Nvidia vaut 356 milliards de dollars. AMD a une capitalisation boursière relativement faible de 93 milliards de dollars.

Cependant, il n’en demeure pas moins que les investisseurs sont tout simplement prêts à payer plus, beaucoup plus, pour un dollar de bénéfices de Nvidia qu’ils ne le sont pour un dollar de bénéfices d’Intel. Le rapport P / E de Nvidia se situe à 82,7, tandis qu’Intel a un rapport P / E très faible de 12,96.

Oui, Nvidia a accaparé le marché des processeurs et GPU de jeu de bureau. Cependant, Intel reste une force avec laquelle il faut compter et le vrai contrariant ignorera les gros titres négatifs et considérera ses chances d’aller de l’avant.

Est-il vraiment logique de croire qu’Intel restera en panne à long terme? Non.

Actions sous-évaluées: eBay (EBAY)

Source: BigTunaOnline / Shutterstock.com

eBay semble être perpétuellement sous-évalué. Les investisseurs qui se penchent sur ses performances au cours des dernières années verront qu’il n’a certainement pas reçu l’amour que certains de ses pairs les plus en vue du commerce électronique ont. Je fais largement référence à Amazon (NASDAQ:AMZN) ici. Bien que ce ne soit peut-être pas juste, les deux entreprises sont étroitement liées en tant que premières réussites du commerce électronique américain.

Il est clair que les investisseurs sont beaucoup plus intéressés par l’action AMZN que l’action EBAY basée sur le ratio P / E traditionnel comme mesure de la valeur. Amazon se situe à environ 62,57 et eBay, 16,21. Ainsi, Amazon est environ quatre fois plus attractif. Quoi qu’il en soit, assez de comparaison car eBay est attrayant en soi.

Les bénéfices récemment annoncés valident cette idée. Les revenus ont augmenté de 42%, à 3 milliards de dollars au T1. En outre, eBay a connu une forte croissance de sa clientèle. Les acheteurs actifs annuels ont augmenté de 7%, à 187 millions de clients. Et les vendeurs actifs annuels ont augmenté de 8%, à 20 millions. eBay s’attend à ce que ses chiffres de revenus au deuxième trimestre soient similaires aux 3 milliards de dollars enregistrés au premier trimestre. Si tel est effectivement le cas, eBay connaîtra une croissance annuelle d’environ 9% au deuxième trimestre.

Donc, si eBay continue sur cette trajectoire, il est difficile d’imaginer que les investisseurs ne lui donneront pas bientôt un peu d’amour.

Verizon (VZ)

Source: zhu difeng / Shutterstock.com

Les investisseurs apprécient beaucoup Verizon en tant qu’action sous-estimée. D’un point de vue de haut niveau, l’entreprise semble raisonnable en tant que jeu 5G. Les marchés ont accéléré le développement de la 5G aux États-Unis, et en effet, il y aura des aubaines massives à réaliser. Verizon fait presque toujours partie de cette conversation en tant que fournisseur de données que les consommateurs connaissent comme un nom familier.

Plus tôt dans l’année, Verizon a fait un investissement important pour assurer sa place de leader dans la révolution 5G. Le gouvernement américain a organisé une vente aux enchères de spectre en février au cours de laquelle 81 milliards de dollars de droits d’ondes ont été vendus. Verizon a dépensé 45,5 milliards de dollars dans cette vente aux enchères, garantissant les droits de spectre de milieu de gamme.

Une des raisons pour lesquelles Verizon était si disposé à dépenser autant était la T Mobile (NASDAQ:TMUS) Fusion Sprint en 2020. Verizon a simplement compris les opportunités d’accaparement de terres présentes dans la vente aux enchères.

Cette victoire représente une grande partie du récit derrière un investissement Verizon. Pourtant, le stock de VZ reste à prix réduit. Son rapport P / E inférieur à 13 est assez faible. Environ les trois quarts de l’industrie des télécommunications peuvent gagner plus d’argent pour un dollar de leurs revenus. Mais c’est le jeu à contre-courant ici. Les investisseurs qui suivent le récit selon lequel Verizon est sous-évalué achèteront également une action avec un bon dividende. Le dividende trimestriel de Verizon porte un rendement de 4,22% à 63 cents.

Actions sous-évaluées: Toyota (MC)

La source: josefkubes

Je serais prêt à parier que la plupart des lecteurs ont une certaine image de Toyota. La marque est associée à la fiabilité et à la longévité. Je dirais que c’est l’une des meilleures entreprises au monde et que sa position conservatrice est attrayante. Cependant, les entreprises conservatrices qui construisent des véhicules à la vanille ont tendance à ne pas inspirer le marché.

C’est très bien. C’est une bonne partie de la raison pour laquelle Toyota a des ratios P ​​/ E et P / B inférieurs aux deux tiers du secteur automobile.

Je dirais que Toyota coche de nombreuses cases dans lesquelles les dollars des investisseurs automobiles ont afflué ces derniers temps. Pourtant, le marché n’a pas compris la valeur que Toyota présente.

Toyota a annoncé qu’elle compterait 70 véhicules électrifiés dans sa gamme d’ici 2025. Bien sûr, les véhicules électriques étaient à la mode en 2020, dont une grande partie s’est installée. Mais Toyota est un nom bien établi dans le domaine des véhicules électriques et il est sûr de dire qu’il produira des véhicules électriques pour les décennies à venir. À ce moment-là, un bon nombre de véhicules électriques SPAC de 2020 seront des reliques de poubelle.

Les batteries EV à semi-conducteurs sont une autre technologie automobile souvent discutée. Pendant que QuantumScape (NYSE:QS) a récemment fait la une des journaux, Toyota a tranquillement progressé avec son propre développement de batterie. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il commercialisera une batterie électrique à semi-conducteurs avant tout autre fabricant. Je crois que Toyota reste sous-évalué en raison de sa nature sobre et conservatrice. Il sera peut-être avantageux de le voir différemment.

A la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Alex Sirois est un collaborateur indépendant d’InvestorPlace dont le style d’investissement en actions personnelles est axé sur les choix d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui renforcent la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs industries du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.