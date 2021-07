7 actions surchauffées à vendre alors que les craintes de pandémie augmentent

in

Au cours des dernières semaines, il y a eu plus qu’assez de raisons d’être sceptique quant à la course record des actions. Récemment, j’ai insisté sur la quantité ridicule de spéculation sur le marché. Mais la pandémie de Covid-19 est encore plus problématique. Juste au moment où vous pensiez que la crise s’estompait dans le rétroviseur, les cas refont surface. Compte tenu de l’impact historique de la pandémie sur le marché, il est maintenant temps de penser aux actions à vendre.

Mais le nouveau coronavirus n’est pas la seule chose qui peut faire plonger les cours des actions. Les données de la Financial Industry Regulatory Authority montrent que les transactions boursières sur marge continuent de grimper à des niveaux records. Gardez à l’esprit que la spéculation galopante, c’est-à-dire l’achat d’actions sur marge, a contribué au krach boursier qui a catalysé la Grande Dépression. Je ne peux m’empêcher de me demander si l’histoire va se répéter.

Je ne recommande pas la vente à découvert, qui est un pari direct contre les perspectives d’une entreprise. Au lieu de cela, les investisseurs devraient envisager de réduire leur exposition à certaines sociétés, car leur industrie sous-jacente peut être menacée.

S’il vous plaît, ne vous méprenez pas sur le thème dominant de cet article. Je ne suis pas ici pour dénigrer des entreprises individuelles. Mais nous avons tous vu à quel point le coronavirus peut devenir méchant lorsque nous baissons notre garde. Les investisseurs doivent se préparer à la possibilité d’un long hiver. Par conséquent, voici quelques actions à vendre – ou au moins à envisager de couper :

Royal Caraïbes (NYSE :RCL)

Delta Airlines (NYSE :DAL)

Imax (NYSE :IMAX)

Tesla (NASDAQ :TSLA)

AutoNation (NYSE :UNE)

Harley Davidson (NYSE :PORC)

Groupe Immobilier Simon (NYSE :SPG)

S’il est important d’être prudent avant d’acheter sur un marché frénétique, il est tout aussi important, sinon plus, de ne pas paniquer. Je ne suggère pas que vous devriez vider toutes vos actions. Mais tout comme dans le jardinage, il vaut mieux couper les feuilles malades. Dans ce cas, votre approche doit se concentrer sur la gestion des risques potentiels.

Actions à vendre : Royal Caribbean (RCL)

Source : Venturelli Luca / Shutterstock.com

Avec des améliorations significatives dans la gestion des cas de Covid – principalement déclenchées par le déploiement encourageant du vaccin – Royal Caribbean et l’industrie des navires de croisière semblaient être un pari à contre-courant raisonnable. Bien sûr, il y avait des doutes persistants sur le récit, en particulier avec l’écart de richesse exacerbé par la crise de santé publique. Mais vous ne pouvez pas non plus douter du pouvoir du consommateur américain.

Poussé par la revanche du retail ou la volonté de rattraper le temps perdu, l’action RCL était initialement l’une des plus performantes de 2021. Même en cumul annuel, RCL est en hausse de plus de 5%. Mais au cours du dernier mois, les actions ont baissé de 5%, ce qui est problématique. La négativité indique probablement des inquiétudes croissantes concernant l’augmentation du nombre de cas de Covid-19.

Je veux être absolument juste – il est possible que, parce que des millions d’Américains sont déjà vaccinés, la recrudescence des cas ne soit pas aussi dévastatrice qu’elle l’était initialement.

Dans le même temps, Royal Caribbean a subi une perte nette de près de 5,8 milliards de dollars en 2020, contre un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars l’année précédente. Franchement, Royal Caribbean et le reste de l’industrie des navires de croisière ne peuvent pas se permettre une autre crise, peu importe à quel point elle est bien atténuée. À moins que vous ne vous sentiez particulièrement courageux, je mettrais les actions RCL sur votre liste d’actions à vendre.

Delta Air Lines (DAL)

Source : EQRoy / Shutterstock.com

Je veux être doux avec Delta Air Lines car elle fait passer les clients avant les bénéfices en bloquant le siège du milieu beaucoup plus longtemps que ses concurrents. Malheureusement, lorsque vous parlez d’une vilaine pandémie comme Covid-19, les victoires morales ne suffisent pas lorsqu’il s’agit de l’action d’une entreprise.

Il ne s’agit pas de s’en prendre à Delta et à ses activités. Je pense simplement que sa large focalisation sur les routes nationales et internationales l’expose à un risque plus grand que, disons, un avion de ligne à bas prix équipé d’équipements nationaux comme Compagnies aériennes sud-ouest (NYSE :VUL).

Avec Southwest et ses semblables, vous avez probablement affaire à un voyage par nécessité. Mais avec Delta, vous avez affaire à cela et à des déplacements discrétionnaires, c’est là que réside le problème. Par exemple, les pays européens renforcent leurs restrictions et politiques d’atténuation liées à Covid. Ce n’est pas exactement l’idéal pour ceux qui veulent profiter de vacances sans stress et sans tracas.

Actions à vendre : Imax (IMAX)

Source : imageAllan / Shutterstock.com

Mondialement connu pour ses expériences cinématographiques immersives, Imax s’est longtemps spécialisé dans le brouillage de la différence entre fantasme et réalité. Certes, la société a représenté la réponse au changement de paradigme que les services de streaming comme Netflix (NASDAQ :NFLX) imposé.

Lorsque les gens peuvent regarder du contenu captivant à la maison, comment Hollywood et l’industrie du cinéma peuvent-ils rivaliser ? La réponse, bien sûr, a été de doubler et de mener avec votre attribut le plus fort. Pour Imax, cela signifiait développer l’élément immersif qui attirait auparavant des générations de cinéphiles. Peu importe à quel point vous aimez regarder des émissions sur votre téléviseur à écran plat, cela ne peut pas se comparer à l’environnement centré sur l’expérience qu’Imax peut fournir.

Grâce à la baisse des cas de Covid-19 plus tôt cette année, l’industrie cinématographique a commencé à accueillir à nouveau le public. Mais alors que la variante delta commence à ravager les États et les régions à faible taux de vaccination, nous pourrions avoir une autre crise nationale entre nos mains. Si c’est le cas, les circonstances ne semblent pas bonnes pour Imax.

En 2020, la société a subi une perte nette de près de 144 millions de dollars. Mais entre 2009 et 2019, il a enchaîné des gains positifs consécutifs. Franchement, si nous n’esquivons pas la puce delta, vous devriez envisager d’ajouter IMAX à votre liste d’actions à vendre.

Tesla (TSLA)

Source : Shutterstock

Normalement, vous ne vous attendriez pas à ce qu’une entreprise de consommation discrétionnaire fonctionne bien pendant une crise sanitaire et économique. Mais alors, ceux qui doutent d’Elon Musk et de Tesla paient souvent pour leurs crimes – croyez-moi, je le saurais. Cependant, il est également vrai que Tesla et les véhicules électriques en général ont bénéficié de la dynamique inhabituelle de la pandémie.

Les consommateurs de tous les jours ont réalisé que posséder des voitures à combustion est une douleur à l’arrière pendant une pandémie. Tout d’abord, il y a les éléments d’entretien réguliers, tels que les vidanges d’huile tous les 3 000 à 5 000 milles ou autre.

Deuxièmement, si vous ne faites pas fonctionner votre voiture à combustion assez fréquemment, les choses commencent à faire mal et à pourrir. Plus d’une fois, la batterie de ma voiture a lâché, m’obligeant à redémarrer mon véhicule. Le résultat ? Je suis maintenant un expert en démarrage de véhicules. Mais ce n’est pas une forme idéale de possession d’un véhicule.

Comme vous le savez, les véhicules électriques utilisent beaucoup moins de pièces mobiles. Par conséquent, toutes choses étant égales par ailleurs, les véhicules électriques sont plus fiables et nécessitent un entretien moins intensif. Mais l’inconvénient est que les véhicules dotés d’une électronique avancée utilisent généralement plus de semi-conducteurs que votre voiture moyenne.

Par conséquent, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale des puces informatiques est un frein pour l’industrie automobile. Mais c’est probablement plus un vent contraire intense pour Tesla. À tout le moins, cela impose un coût d’opportunité, c’est pourquoi vous voudrez peut-être envisager de vendre certaines actions TSLA.

Actions à vendre : AutoNation (AN)

Source : lumen-digital / Shutterstock.com

AutoNation est une question délicate en raison de l’incroyable demande de voitures d’occasion de nos jours. De plus, ce profil de demande pourrait continuer à augmenter en 2022 selon le PDG d’AutoNation, Mike Jackson.

S’agit-il d’une opinion fondée sur l’intérêt personnel ? Je ne suis pas sûr que vous puissiez éliminer complètement ce soupçon de la table. Néanmoins, Jackson offre une justification raisonnable (et objective) pour l’argument. Il a suggéré que « la préférence des consommateurs pour le transport personnel associée à des taux d’intérêt plus bas » entraînerait une hausse des prix des véhicules d’occasion.

Une augmentation des cas de Covid-19 rendra certainement les gens à nouveau méfiants envers les transports publics, il est donc raisonnable de s’attendre à ce que le marché automobile reste haussier. Dans le même temps, je pense que les investisseurs peuvent vendre des actions AN en force. Bien que cela ne se produise pas tout de suite, les consommateurs peuvent éventuellement manquer de fonds pour acheter des voitures.

En effet, ceux qui recherchent une bonne affaire sur les voitures n’auront peut-être qu’à attendre les prochains mois. Si la variante delta se propageait à travers le pays et nous renvoyait à nouveau en mode crise, elle pourrait imposer un choc économique. De plus, le gouvernement fédéral a déjà dépensé des sommes considérables pour soutenir les souffrances des particuliers et des entreprises.

Je ne suis tout simplement pas sûr que nous puissions arrêter plus de douleur, c’est pourquoi j’inclus AutoNation sur cette liste d’actions à vendre.

Harley-Davidson (HOG)

Source : Alex Erofeenkov / Shutterstock.com

Harley-Davidson représente le point culminant des excès de notre culture : les Harley sont bruyantes, fières et ne donnent pas une idée de ce que vous en pensez. Le problème est que moins de gens les aiment, et ceux qui le font s’estompent dans le coucher du soleil.

Si vous voulez une plongée plus profonde dans les malheurs du stock HOG, vous devriez consulter l’excellent article de David Marino-Nachison, contributeur de Barron, sur le sujet. Un facteur qui m’a frappé est que les milléniaux sont plus susceptibles de fréquenter l’université que les générations précédentes. En conséquence, ils sont plus endettés, ce qui laisse très peu de place aux achats discrétionnaires.

En ce qui concerne la pandémie, les Harley sont complètement superflues. Ne vous méprenez pas, je suis un passionné de voitures, donc je peux comprendre pourquoi beaucoup de gens gravitent autour d’eux. Cependant, les investisseurs doivent regarder le monde réel. De manière générale, les plus jeunes ne se soucient pas de l’impétuosité de leurs manèges. Au contraire, ils se soucient davantage de leur empreinte environnementale. Les Harley en ont un – et pas dans le bon sens.

Surtout, lors d’une crise de santé publique, les motos de toute marque ont peu d’utilité. Par conséquent, je resterais à l’écart du stock HOG jusqu’à ce que la côte se dégage – ou peut-être pour toujours.

Actions à vendre : Simon Property Group (SPG)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Bien que je ne garantisse rien, une aggravation de la pandémie de Covid-19 pourrait transformer le rallye de récupération de Simon Property Group en une tragédie. Juste avant que la crise n’implose le marché en 2020, l’action SPG s’échangeait autour de 142 $. Lorsque les actions clôturaient à près de 136 $ en juin, elles étaient à une distance frappante de la parité.

Sans la flambée inquiétante des infections à Covid, le stock de SPG aurait pu atteindre le seuil de rentabilité, puis certains. Au lieu de cela, je suis obligé d’adopter l’approche raisonnable. Si vous avez parié sur l’action à contre-courant et que vous avez gagné, vous devriez envisager de retirer des bénéfices de la table.

En tant que fiducie de placement immobilier (FPI) axée sur les centres commerciaux et les centres d’usine, Simon Property Group dépend de la confiance des consommateurs. Auparavant, le concept de vengeance au détail a renforcé le stock de SPG. Mais avec une résurgence de Covid-19 sur nous, je remets en question la durabilité de sa croissance.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas seulement du virus. Récemment, Los Angeles a rétabli une politique de masques pour les activités d’intérieur. D’autres villes et États ont envisagé ou imposé des mandats de masque. Cela pourrait potentiellement mettre un frein aux commerces de détail physiques – un segment économique qui était déjà sous pression avant la pandémie.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.