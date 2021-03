7 actions sûres à acheter si vous êtes allergique à la volatilité

On dit souvent qu’un faible risque implique des rendements inférieurs. En fonction de l’appétit pour le risque, certains investisseurs préfèrent les actions sûres ou les actions à faible risque. Même pour un investisseur agressif, il est logique d’avoir un certain poids dans le portefeuille en actions à faible bêta. En général, les actions à faible bêta contribuent à la préservation du capital lorsque les marchés sont en baisse.

Cependant, il existe également un argument solide selon lequel un risque plus faible ne signifie pas nécessairement de faibles rendements. En septembre 2013, une étude de la Harvard Business School rapportait:

«De 1968 à 2012 sur le marché boursier américain, les portefeuilles d’actions à faible risque tiennent la promesse d’un risque moindre comme prévu, mais avec des rendements moyens étonnamment plus élevés. Un dollar investi dans le portefeuille le moins risqué est passé à 81,66 $ tandis qu’un dollar investi dans le portefeuille le plus risqué est passé à seulement 9,76 $.

Parlons de sept actions sûres à considérer pour les investisseurs allergiques à la volatilité.

Colgate-Palmolive (NYSE:CL)

Dollar général (NYSE:DG)

Société cible (NYSE:TGT)

AstraZeneca (NASDAQ:AZN)

Equinor (NYSE:EQNR)

Costco Vente en gros (NASDAQ:COÛT)

Unilever (NYSE:UL)

Bien entendu, il y a toujours des surperformances parmi les actions à haut risque. Cependant, un portefeuille d’actions sûres pourrait ne pas sous-performer de manière significative un portefeuille d’actions à haut risque à long terme.

Actions sécurisées à acheter: Colgate-Palmolive (CL)

Bêta: 0,61

Dividende annuel à terme: 1,80 USD

L’action CL convient parfaitement à un portefeuille d’actions sûres. En plus d’un bêta bas et d’un dividende solide, l’action CL se négocie actuellement à un ratio cours / bénéfice à terme de 22,8, ce qui est intéressant compte tenu des valorisations plus larges du marché.

Les principaux segments d’activité de Colgate-Palmolive comprennent les soins à domicile, les soins personnels, les soins bucco-dentaires et la nutrition pour animaux de compagnie. L’année dernière, la société a réalisé sa meilleure croissance organique des ventes depuis l’exercice 2008. Pour l’année en cours, la société a guidé une croissance de 4% à 7% de ses ventes nettes.

J’aime que cette entreprise ait une bonne diversification régionale. L’Amérique du Nord ne représente que 22% des ventes. Les marchés à forte croissance comme l’Asie-Pacifique, l’Afrique et l’Eurasie contribuent à 23% des ventes totales. Les marchés émergents peuvent continuer à stimuler la croissance à long terme dans des segments comme les soins bucco-dentaires et personnels.

L’innovation est un autre déclencheur clé de la croissance de l’entreprise. Par exemple, la société a récemment lancé un dentifrice spécial pour les diabétiques, en soi un grand marché adressable.

D’un point de vue financier, la société a déclaré un flux de trésorerie disponible (avant dividendes) de 2,8 milliards de dollars au cours de l’exercice 2019 et de 3,3 milliards de dollars l’année dernière. Alors que FCF accélère, la société est bien placée pour désendetter et verser des dividendes plus élevés. En fait, la société a augmenté ses dividendes au cours des 58 dernières années.

Dollar général (DG)

Bêta: 0,55

Dividende annuel à terme: 1,68 USD

Avec un bêta de seulement 0,55, l’action DG vaut la peine d’être considérée parmi les actions sûres. L’action a également généré des rendements sains de 31% au cours de l’année écoulée, avec un dividende annuel durable pour démarrer.

Il est important de noter que le secteur de la consommation est un moteur de croissance clé pour l’économie américaine. En tant que détaillant à rabais, Dollar General est bien placé pour bénéficier de politiques fiscales et monétaires expansionnistes qui soutiennent la croissance.

Récemment, Dollar General a annoncé de solides résultats pour le quatrième trimestre de 2020. Les ventes nettes de la société ont augmenté de 17,6%. Même pour l’année entière, la croissance des ventes nettes a été robuste à 21,6%. Un autre fait marquant a été une croissance de 73,2% des flux de trésorerie d’exploitation à 3,9 milliards de dollars.

Dollar General a déçu les prévisions pour l’année à venir. La société s’attend à ce que les ventes nettes diminuent de 2%. Cependant, l’analyste de CFRA, Camilla Yanushevsky, estime que la société reste un premier choix parmi les marchands généraux. L’analyste voit également une croissance plus forte dans les années à venir avec une «poussée vers des catégories de marge plus élevée via DG Fresh, Fast Track et DG Pickup».

Par conséquent, toute faiblesse à court terme du stock DG serait une bonne opportunité d’accumulation.

Société cible (TGT)

Bêta: 0,99

Dividende annuel à terme: 2,72 $

Le stock de TGT a bondi de 86% au cours de la dernière année. Comme la plupart des actions à faible volatilité, l’action TGT offre un dividende annuel attractif de 2,72 $.

La hausse des actions TGT au cours des derniers trimestres a été soutenue par des évolutions fondamentales positives. Pour l’exercice 2020, la société a enregistré une croissance des ventes comparables de 19,3%, tirée par une croissance de 7,2% des ventes comparables en magasin couplée à une croissance de 145% des ventes numériques comparables.

Target n’a fourni aucune indication de vente pour 2021. Cependant, il semble très probable que les ventes numériques continueront de soutenir une croissance des ventes comparable. Il convient également de noter qu’au milieu de la pandémie, la société a également ouvert 30 nouveaux magasins au cours de l’exercice 2020. Les nouveaux magasins continueront de renforcer les services le jour même tels que le drive-up, les expéditions et le ramassage des commandes.

En fait, des entreprises comme Walmart (NYSE:WMT) et Costco ont également enregistré une forte croissance des ventes numériques. Cette tendance devrait se maintenir, la pandémie demeurant préoccupante.

Dans l’ensemble, l’action TGT semble toujours attrayante avec un P / E avant de 21,6. Je ne serai pas surpris si la hausse des actions se maintient, car il est probable que Target continuera à publier des chiffres sains.

AstraZeneca (AZN)

Bêta: 0,16

Dividende annuel à terme: 1,40 USD

Chaque fois que je parle de faible volatilité ou d’actions sûres, je veux parler d’AstraZeneca.

La raison? L’action AZN a un bêta de 0,16 et elle offre un rendement de dividende sain de 3,86%.

Pour ajouter aux points positifs, le stock a augmenté de 22% au cours de la dernière année. Il est probable que l’élan positif se maintiendra au cours des prochains trimestres.

Au moment où j’écris, les actions d’AZN se négocient 3% plus haut avec des essais américains de phase III démontrant une efficacité de 79%. Dans les semaines à venir, AstraZeneca est susceptible de recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis. Il s’agit d’un autre catalyseur potentiel de hausse des stocks. Récemment, les agences britanniques et européennes ont également confirmé que le vaccin était «sûr et efficace».

Il y a d’autres raisons d’être optimiste sur AstraZeneca en ce qui concerne la croissance des revenus et des bénéfices. Pour l’exercice 2020, la croissance des revenus des nouveaux médicaments a été de 33% (3,5 milliards de dollars de revenus supplémentaires en glissement annuel).

La société dispose d’un solide pipeline à un stade avancé, susceptible de soutenir la croissance des revenus au cours des prochaines années. Alors que le segment oncologie a enregistré une croissance saine, la société a l’intention d’accélérer son expansion dans l’immunologie. La forte présence d’AstraZeneca sur les marchés émergents est également un catalyseur clé de la croissance à long terme.

Dans l’ensemble, la société est bien placée pour générer des flux de trésorerie solides dans les années à venir. Une croissance régulière associée à des dividendes sains et à un faible bêta fait que l’action AZN vaut la peine d’être achetée.

Equinor (EQNR)

Bêta: 0,8

Dividende annuel à terme: 0,48 USD

En général, les actions des industries cycliques sont associées à une volatilité plus élevée. Cependant, peu d’actions du secteur de l’énergie ont un faible bêta. L’action EQNR est parmi les plus sûres, avec une bêta de 0,8.

Une autre raison de parler d’un stock d’énergie dans la liste des actions sûres est l’accélération de l’inflation. Les données de Bloomberg Intelligence de 1992 à 2016 montrent que pour chaque variation de 1% de l’inflation des prix à la consommation aux États-Unis, le prix de l’énergie a augmenté de plus de 25%. Cela fait de l’action EQNR un pari intéressant dans le scénario actuel.

Spécifique à Equinor, le faible seuil de rentabilité de son actif principal est le facteur haussier le plus important. Le coût d’équilibre moyen de l’entreprise (pour tous les projets) est d’environ 30 $ le baril. À 50 $ le baril de pétrole, la société s’attend à générer 6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles. Avec le Brent actuellement au-dessus de 60 $ le baril, la visibilité FCF est robuste.

Il convient également de noter qu’entre l’année dernière et l’exercice 2026, la société s’attend à une croissance de la production à un TCAC de 3%. Même si le pétrole se négocie latéralement, la société est positionnée pour générer des flux de trésorerie supplémentaires.

L’action EQNR a également un dividende annuel de 0,48 $ et un rendement de dividende de 2,46%. Avec la tendance du pétrole à la hausse, il est probable que les dividendes augmenteront.

Costco Wholesale (COÛT)

Bêta: 0,64

Dividende annuel à terme: 2,80 $

Dans le secteur des biens de consommation de base, le stock COST fait partie des actions à prendre en compte. L’action avait atteint un sommet de 52 semaines à 387 $ et se négocie actuellement à 335 $. Je vois la correction comme une bonne opportunité d’acheter des actions.

En termes de stabilité des flux de trésorerie, Costco a déclaré 59,7 millions de ménages au deuxième trimestre de 2021. Avec 3,7 milliards de dollars de frais en espèces et une croissance régulière du nombre de membres, la société a une visibilité claire des flux de trésorerie.

Une forte croissance du chiffre d’affaires est une autre raison majeure d’aimer l’entreprise. Pour le deuxième trimestre 2021, la société a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 14,7% sur une base annuelle. Il est important de noter que la croissance des ventes des magasins comparables a été robuste à 12,9%.

Costco est également à un stade précoce d’expansion en Chine. Abritant 1,3 milliard de personnes, c’est un grand marché adressable. Si l’expansion des entrepôts est agressive dans les années à venir, le pays soutiendra la croissance du chiffre d’affaires et de l’effectif.

Parlant de création de valeur, Costco a lancé des dividendes en mai 2004. Au cours de ces années, les dividendes ont augmenté à un TCAC de 13%. Actuellement, l’action offre un dividende annualisé de 2,80 $.

Unilever (UL)

Bêta: 0,11

Dividende annuel à terme: 1,91 USD

Le nom de famille sur notre liste d’actions sûres a une bêta de seulement 0,11. En outre, l’action a un rendement en dividendes sain de 3,7%. Ces deux facteurs à eux seuls sont une raison suffisante pour considérer le stock UL.

Pour FY2020, la société a enregistré un chiffre d’affaires total de 50,7 milliards d’euros avec une croissance des ventes sous-jacentes (USG) de 1,9%. Il est important de noter que le segment des soins à domicile de la société a rapporté 4,5% USG. Compte tenu de la pandémie de Covid-19, la croissance du segment des soins à domicile et des soins personnels devrait rester forte.

Un autre point important à noter est que les ventes en ligne de l’entreprise représentaient 9% des ventes totales. Cependant, le segment du commerce électronique a enregistré une croissance de 61% en glissement annuel. Aux États-Unis, la croissance des ventes en ligne a été de 123%. Unilever tente de développer une capacité de vente omnicanale, qui devrait être fructueuse dans les années à venir.

L’innovation produit est un autre facteur susceptible de stimuler la croissance. Unilever fait des percées dans le segment de la nutrition fonctionnelle et de la saine alimentation. Avec la refonte de son portefeuille pour répondre aux demandes changeantes des consommateurs, la croissance devrait rester stable.

Pour FY2020, Unilever a déclaré un cash flow libre de 7,7 milliards d’euros. Strong FCF offre une flexibilité pour la croissance des dividendes et l’investissement dans l’innovation de produit. L’action UL a affiché une tendance à la hausse de 17% au cours de la dernière année. Avec une forte présence de la marque, une croissance sur les marchés émergents et des capacités omnicanales croissantes, l’action Unilever devrait rester dans une tendance haussière.

A la date de publication, Faisal Humayun ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques à des actions axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.