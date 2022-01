7 actions sûres pour votre retraite

Les marchés ont terminé 2021 sur une bonne note pour une variété de jeux, y compris les valeurs sûres. Ce n’est pas trop surprenant, étant donné que la plupart des grands acteurs des sociétés commerciales et des institutions financières de Wall Street tirent beaucoup d’argent de leurs bonus de fin d’année.

La boucle (NYSE :BKE)

Gilead Sciences (NASDAQ :DORER)

Industries Mueller (NYSE :MLI)

Carnaval des chaussures (NASDAQ :SCVL)

Dynamique de l’acier (NASDAQ :STLD)

Valvoline (NYSE :VVV)

Origine Bancorp (NASDAQ :OBNK)

Stocks sûrs : la boucle (BKE)

Lancé en 1948 à Kearney, Nebraska, The Buckle était initialement un détaillant de vêtements pour hommes. Au fil des ans, elle a élargi ses lignes de vêtements et a également accru son empreinte. Aujourd’hui, elle compte environ 450 magasins de détail dans 42 États.

The Buckle a créé un certain nombre de marques maison qu’elle vend dans ses magasins aux côtés d’autres marques. Ses marques de distributeur sont devenues des vendeurs populaires, ce qui contribue certainement aux marges de BKE. Cela ne fait pas de mal non plus que l’entreprise puisse traiter directement les approvisionnements à l’étranger pendant les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui continuent de se poser aux détaillants de chiens.

L’action BKE a une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars, ce n’est donc pas un grand détaillant. Mais c’est une bonne chose, car les plus gros détaillants ont des problèmes de chaîne d’approvisionnement plus importants à gérer. La boucle a une clientèle forte et dévouée, car ses prix moyens signifient qu’elle peut plaire à un large éventail de consommateurs.

L’action BKE a augmenté de 23% en glissement annuel (YOY), mais l’action se négocie toujours à un ratio cours/bénéfice (P/E) inférieur à 9x. Il a également un solide dividende de 3,4%.

Gilead Sciences (GILD)

En tant que société pharmaceutique d’élite, Gilead a contribué à trouver des solutions à certains des problèmes de santé les plus difficiles de ces dernières décennies. Ses médicaments sont généralement développés de manière à ce que les patients n’aient besoin de prendre qu’un comprimé, une fois par jour.

Gilead possède l’un des principaux médicaments sur le marché contre le virus de l’immunodéficience humaine/syndrome d’immunodéficience acquise (VIH/SIDA). Il a également été un pionnier dans la distribution d’un médicament contre l’hépatite C.

La société a même développé le remdesivir (alias Veklury) pour lutter contre la pandémie, avec des utilisations également pour d’autres agents pathogènes de type coronavirus. Bien que Veklury ne soit pas un vaccin, il a été utilisé avec beaucoup d’effet chez les patients hospitalisés pour Covid-19, y compris l’ancien président Donald Trump.

Le fait est que Gilead a un énorme pipeline de médicaments en développement. Il dispose également d’un certain nombre de médicaments à succès qui soutiennent ce pipeline et les acquisitions potentielles.

Maintenant que l’excitation entourant le vaccin Covid se calme, les investisseurs se tourneront à nouveau vers des sociétés pharmaceutiques solides comme le roc comme Gilead qui livrent à long terme. L’action GILD a augmenté d’un modeste 15,6% en glissement annuel. Mais il a également un dividende de près de 4% et l’action se négocie à un ratio P/E juste en dessous de 12x. C’est une bonne valeur maintenant, et ce stock sûr continuera de croître pour les années à venir.

Stocks sûrs : Mueller Industries (MLI)

Si vous souhaitez trouver une entreprise bien positionnée pour la croissance de la consommation dans le monde, ne cherchez pas plus loin que l’action MLI.

Depuis 1917, Mueller s’est spécialisé dans les produits en cuivre et alliages de cuivre. Cependant, elle produit également des bobines, des tuyaux, des conduits et d’autres produits en laiton, en aluminium et en plastique. L’entreprise vend et distribue ces articles en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

Lorsque vous pensez aux fabricants de produits de construction et de biens durables, ce sont les ingrédients fondamentaux pour fabriquer de nombreux produits et équipements. Mueller n’est pas une entreprise tape-à-l’œil qui va faire la une des journaux ou devenir un stock de mèmes. Au lieu de cela, il s’agit d’une valeur sûre avec un solide volume d’affaires dans le monde entier.

L’action MLI a une capitalisation boursière de 3,4 milliards de dollars et un ratio P/E inférieur à 9x. Pourtant, l’action a augmenté de plus de 50 % au cours des 12 derniers mois.

Carnaval de la Chaussure (SCVL)

Vous souvenez-vous du Kmart spécial lumière bleue ? Le détaillant discount roulait un chariot avec une lumière bleue vers un article ou une section dans un magasin et annonçait que l’article en question était en vente. Ces informations « initiées » étaient uniquement destinées aux clients faisant leurs achats dans le magasin, ce qui leur servait de motivation et de récompense pour y faire leurs achats.

Shoe Carnival a utilisé un concept similaire dans ses magasins. Il proposait de la musique entraînante et des offres spéciales en magasin pour insuffler un sentiment de plaisir dans ses magasins. Aujourd’hui, elle compte des centaines de magasins dans 35 États et à Porto Rico, ainsi qu’un site de commerce électronique. Il se concentre sur toutes les grandes marques de chaussures de sport et de loisirs pour hommes, femmes et enfants.

L’action SCVL a connu une grosse année, en hausse de 83% au cours des 12 derniers mois. Cependant, il se négocie toujours à un ratio P/E inférieur à 8x. Il n’a qu’une capitalisation boursière de 1,1 milliard de dollars même après cette course, ce qui fait de Shoe Carnival un bon candidat au rachat pour un plus grand détaillant.

Stocks sûrs : Steel Dynamics (STLD)

En ce qui concerne les infrastructures, le mode à faible taux d’intérêt et à faible croissance dans lequel les États-Unis étaient depuis plus d’une décennie est maintenant révolu – et les banques centrales laissent cette croissance fonctionner pour le moment. Une chose dont vous avez besoin pour construire une infrastructure est l’acier, et c’est là qu’intervient Steel Dynamics.

La pandémie a aidé à dynamiser les économies du monde entier, et ce montant de dépenses signifie que chaque grande économie est en mode de croissance. Pour un aciériste et recycleur comme Steel Dynamics, c’est une excellente nouvelle. L’énorme projet de loi sur les infrastructures qui vient d’être adopté signifie également qu’il y aura beaucoup de travail pour les années à venir.

L’action STLD a gagné plus de 50 % en glissement annuel, en grande partie parce que de nombreux investisseurs avisés ont commencé à prendre des positions dans les actions d’infrastructure. Mais il n’est pas trop tard pour acheter des actions. L’action se négocie toujours à un ratio P/E inférieur à 6x, même après sa grande course. Il y a beaucoup de marge de progression.

Valvoline (VVV)

Lorsque vous existez depuis 1866, il y a de fortes chances que vous ayez trouvé un créneau spécifique pour construire un fossé compétitif. Dans le cas de Valvoline, cela aide certainement qu’il était sur le marché des lubrifiants avant que les voitures – ou même l’essence, d’ailleurs – ne fassent partie de l’économie américaine.

Mais à ce stade, l’action VVV a une solide capitalisation boursière de près de 6,4 milliards de dollars. Elle a également une longue expérience de succès avec ses produits ainsi que ses centres de service.

Aujourd’hui, Valvoline est la troisième marque d’huile moteur aux États-Unis. Ses 1 400 magasins de lubrification rapide en font la deuxième chaîne en nombre de magasins aux États-Unis et la troisième chaîne en importance au Canada. Ses produits et services sont également disponibles dans plus de 140 pays.

Valvoline est attrayant parce qu’il est solide, fiable et continue de maintenir sa position de leader dans son deuxième siècle d’exploitation. L’action VVV a augmenté de plus de 48% en glissement annuel, mais son ratio P/E est inférieur à 16x. De plus, il a un dividende de 1,4%.

Stocks sûrs : Origin Bancorp (OBNK)

Lorsque les taux d’intérêt augmenteront comme on s’y attend bientôt, beaucoup de gens pensent que ce sera mauvais pour les banques. Mais le contraire est vrai. Lorsque les taux sont dynamiques, cela permet aux banques de rentabiliser davantage leurs prêts. Cela aide également leurs portefeuilles d’obligations à obtenir des gains de rendement.

Pour les banques régionales, c’est le meilleur des mondes possibles. Ils ne sont pas assez grands pour avoir des bureaux de négociation massifs comme les grandes banques nationales. Ils gagnent de l’argent selon la méthode éprouvée utilisée par les banques traditionnelles : gagner des centimes sur un dollar.

Origin Bancorp a une histoire qui remonte à plus de 100 ans à la paroisse de Lincoln, en Louisiane. Depuis lors, la banque s’est agrandie et sert désormais des clients en Louisiane, au Texas et au Mississippi.

Actuellement, l’action OBNK a une capitalisation boursière légèrement supérieure à 1 milliard de dollars après un rendement de 44% au cours des 12 derniers mois. Pourtant, son ratio P/E est légèrement supérieur à 10 et il affiche un dividende de 1,2 %. C’est un excellent choix pour les investisseurs prudents qui recherchent des actions solides et sûres avec une croissance constante.

