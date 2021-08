7 actions technologiques à éviter jusqu’à ce qu’elles changent les choses

in

Avant la pandémie, les actions technologiques étaient assimilées à une croissance à long terme. Pendant plusieurs décennies, le secteur a ouvert la voie, récompensant les investisseurs avec de gros rendements. Cependant, 2021 a vu de nombreuses entreprises axées sur la technologie lutter pour maintenir cet élan.

Les actions de nombreuses sociétés technologiques ont été durement touchées en mars lors d’une vente massive dans le secteur. Tous n’ont pas rebondi, et il y a maintenant une liste croissante d’actions technologiques à éviter jusqu’à ce qu’elles changent les choses.

Certaines de ces entreprises sont en difficulté depuis des années. Certains ont vu leur entreprise souffrir pendant la pandémie et doivent encore s’adapter. D’autres ont eu leur moment, mais le rythme rapide du développement technologique les dépasse.

Quelle que soit la raison de leur situation actuelle, ce sont des valeurs technologiques à éviter. Ils n’appartiennent à votre portefeuille que lorsque les entreprises peuvent prouver qu’elles ont une stratégie pour redresser leur entreprise.

Stocks technologiques à éviter : 51job (JOBS)

Cette société chinoise de dotation en ressources humaines et de recherche d’emploi en ligne a connu un grand essor de 2016 à 2018. Pendant cette période, ses actions ont grimpé de plus de 300 %. Depuis? Le stock de JOBS a fait des montagnes russes. La performance a lutté. Au cours de son dernier trimestre, 51job a indiqué que son bénéfice net était en baisse de 72% en glissement annuel. L’effort pour augmenter l’activité a été coûteux, avec des dépenses de publicité et de promotion en hausse de 209% au premier trimestre.

La plus grande préoccupation – du moins pour les investisseurs américains – a été la menace de radiation de cette action chinoise. Ajoutant aux complications, depuis septembre dernier, il y a eu des tentatives de privatiser l’entreprise. En juin, il y a eu une autre annonce concernant un projet d’accord de 5,7 milliards de dollars. Avec les turbulences entourant les efforts de privatisation, la menace de radiation et ses performances difficiles, JOBS est certainement l’une de ces valeurs technologiques à éviter.

Au moment de la publication, l’action JOBS a obtenu une note D dans Portfolio Grader.

AppFolio (APPF)

AppFolio est un fournisseur de niche Software-as-a-Service (SaaS). La société se concentre sur la fourniture d’applications de gestion immobilière basées sur le cloud. Il offre des versions résidentielles et commerciales.

L’action APPF n’a pas fait grand-chose après l’entrée en bourse de la société en 2015, mais en 2017, elle a commencé à décoller. En juin dernier, il avait affiché une croissance de 625% depuis le début de 2017. Puis il a commencé à cracher. Le 1er mars, la société a publié ses résultats du quatrième trimestre et de l’année 2020. Craignant que les coûts de l’entreprise augmentent plus rapidement que les revenus, le marché a sanctionné l’action APPF. Les actions ont chuté de 17% le lendemain. A ce stade, l’APPF reste en baisse de près de 26% depuis le début de l’année.

Ajoutez au mélange les dommages causés par la pandémie qui a entraîné des difficultés sur les marchés de la location résidentielle et commerciale, et c’est un autre excellent exemple du type d’actions technologiques que vous devriez éviter. Au moins pour l’instant.

La note actuelle de Portfolio Grader pour l’action APPF est F.

Stocks technologiques à éviter : systèmes Citrix (CTXS)

Citrix Systems est une entreprise technologique bien connue dont l’histoire remonte à avant le crash de la dot-com. Ses produits sont utilisés par 98% des entreprises Fortune 500. Le fournisseur SaaS est bien connu pour des solutions telles que des solutions de virtualisation de bureau pour le travail à distance. Dans un environnement de travail hybride – avec de nombreuses entreprises ayant encore du personnel travaillant à domicile pendant au moins une partie de la semaine – Citrix devrait prospérer.

Cependant, le stock CTXS fonctionne mal. Il est en baisse de 21% jusqu’à présent en 2021. Le dernier revers s’est produit le 29 juillet, avec une perte sur une seule journée de plus de 13%. Quel est le problème? Bref, à peu près tout. Au cours de son dernier trimestre, les marges d’exploitation ont chuté de près de moitié à 10 %. Pire encore, la société a publié des prévisions selon lesquelles ces marges continueront de baisser, se situant entre 8% et 9% pour l’année 2021. La société prévoit également que les revenus de l’année complète resteront pratiquement statiques ou même diminueront. De 3,24 milliards de dollars en 2020 à entre 3,22 et 3,25 milliards de dollars pour 2021.

Jusqu’à ce que la direction de Citrix contrôle le navire, je resterais à l’écart.

L’action CTXS note actuellement un F dans Portfolio Grader.

Matériaux CMC (CCMP)

Ce n’est un secret pour personne que les actions de semi-conducteurs ont défié la tendance générale des actions technologiques en 2021. De nombreuses actions de semi-conducteurs ont augmenté, avec une demande massive, des carnets de commandes et des clients faisant la queue. Parmi les principaux produits de CMC Materials figurent les boues et les tampons de polissage utilisés dans la fabrication de puces informatiques.

Alors pourquoi l’action CCMP a-t-elle baissé de 15 % jusqu’à présent cette année ?

La faute en revient en grande partie à la Chine. Lorsque la société a publié ses résultats du deuxième trimestre en mai, elle a déclaré des revenus records. Cependant, il n’a dépassé le chiffre d’affaires de l’année précédente que de 2,2% et a manqué aux attentes des analystes. En outre, des inquiétudes ont été exprimées au sujet des activités de lisier de l’entreprise. Il dépend en grande partie d’un marché chinois qui peut être artificiellement fort parce que les clients de ce pays achètent des fournitures pour se protéger contre d’éventuelles sanctions commerciales américaines. Dans la semaine qui a suivi ces résultats du deuxième trimestre, les actions CCMP ont chuté de 19%.

La semaine dernière, CMC Materials a annoncé un autre trimestre record. Cependant, la situation en Chine est revenue et a été directement référencée dans la publication des résultats, la société notant : “des revenus inférieurs aux attentes de CMP à court terme, en raison de la variabilité des modèles de commandes de certains clients chinois”. Sur cette nouvelle, l’action CCMP a chuté de plus de 14%.

Avec une note F dans Portfolio Grader, vous devez absolument éviter les actions CCMP à ce stade.

Valeurs technologiques à éviter : Cris (CREE)

Autrefois connu comme un pionnier de l’éclairage LED, Cree a vendu cette entreprise en 2020. Le moment était venu. Le prix de l’éclairage LED était de plus en plus bas à mesure que la technologie se généralisait. De plus, avec la pandémie fermant de nombreux bâtiments, le marché de l’éclairage LED a subi des « déclins massifs ».

Cree se concentre désormais sur les semi-conducteurs et la technologie RF pour les applications 5G. Malgré le pivot, le titre CREE a mal performé cette année. Après avoir dépassé 128 $ en février, il se négocie actuellement en dessous de 96 $, soit 25 % de moins. Parmi les préoccupations des investisseurs figurent le fait que malgré une augmentation des revenus de 21% en glissement annuel au cours de son dernier trimestre, les pertes selon les PCGR sont passées de 52 cents par action il y a un an à 59 cents par action.

Le PDG de la société a intensifié les efforts de Cree : « Avec la vente de notre activité LED maintenant terminée, nous avons franchi une étape critique dans notre parcours pour devenir une centrale de semi-conducteurs pure et nous nous concentrons encore plus sur la conversion des opportunités dans notre pipeline et l’expansion de notre capacité de fabrication.

Jusqu’à ce que Cree convertisse avec succès ces opportunités en ventes (et rende ces ventes rentables), CREE reste sur cette liste d’actions technologiques à éviter.

L’action CREE obtient des notes D dans tous les domaines dans Portfolio Grader.

Dun & Bradstreet Holdings (DNB)

Dun & Bradstreet se concentre sur la fourniture de données et d’analyses pour les clients commerciaux. Cela inclut le numéro « DUNS » de l’entreprise, qui est utilisé pour générer des rapports qui prédisent la fiabilité et/ou la stabilité financière de centaines de millions d’entreprises dans le monde. Le numéro DUNS est également utilisé par le gouvernement fédéral pour suivre les subventions.

Anciennement société cotée en bourse, Dun & Bradstreet est devenue privée, puis est revenue avec une introduction en bourse en 2020. Depuis lors, l’action DNB a chuté de 32%. Comme l’a souligné Ian Bezek, contributeur d’InvestorPlace, au moment de cette introduction en bourse en 2020, les revenus de la société ont été stables au cours de la dernière décennie.

Dans ses prévisions les plus récentes, la société prévoit des revenus supérieurs à 2,1 milliards de dollars en 2021. Si cela s’avère être le cas, ce serait une augmentation significative par rapport aux 1,74 milliard de dollars de 2020. Cependant, à sa valorisation actuelle et à sa trajectoire actuelle, l’action DNB semble toujours trop risquée.

Au moment de la publication, l’action DNB était notée F dans Portfolio Grader.

Stocks technologiques à éviter : Medallia (MDLA)

Enfin, nous avons Medallia. L’entreprise basée à San Francisco se présente comme une entreprise d’expérience client et employé basée sur le cloud. Cela se traduit par des solutions SaaS qui capturent les commentaires des employés et des clients. Des informations précieuses pour les entreprises, sans aucun doute. Cependant, Medallia a du mal à convertir cela en bénéfices. En fait, dans son dernier rapport trimestriel, la société a vu ses pertes nettes passer de 32,5 millions de dollars l’année précédente à 52,4 millions de dollars.

Alors que l’action MDLA est en hausse de 5% dans l’ensemble en 2021, elle est en baisse de 29% par rapport à fin janvier et de 9% depuis son introduction en bourse à l’été 2019. Je voudrais voir cette trajectoire aller dans la direction opposée avant d’envisager un investissement.

Consolidant davantage son statut parmi les actions technologiques à éviter, la note actuelle de Portfolio Grader pour les actions MDLA est un D.

