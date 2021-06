7 actions technologiques bombardées pour des retours énormes

Les actions technologiques ont connu un printemps misérable. Depuis février, les valeurs technologiques sont en forte correction. Pire encore, le reste du marché boursier était solide, rendant ainsi la performance du secteur technologique particulièrement décourageante.

Dans l’ensemble, le revers de la technologie a du sens. Les actions de croissance ont connu une énorme tendance haussière au cours des dernières années. Et la pandémie de Covid-19 a particulièrement aidé la performance des actions Internet et des logiciels. Avec tout le monde coincé à la maison, une tonne de services ont été contraints de passer au numérique à la hâte.

Maintenant, cependant, une petite crise s’est installée. L’économie redémarre et les commerçants se précipitent vers les stocks de réouverture économique. Les choses de l’ancienne économie telles que les compagnies aériennes, les cinémas et les restaurants montent en flèche. Pendant ce temps, les gagnants technologiques de l’année dernière se sont stabilisés. Mais, semble-t-il, cette rotation touche à sa fin. L’été a commencé avec les actions technologiques qui recommencent à montrer un pouls. Alors que ce changement se poursuit, ces sept valeurs technologiques pourraient être prêtes pour une reprise rapide :

Spotify (NYSE :ENDROIT)

Netflix (NASDAQ :NFLX)

Musique de Tencent (NYSE :TME)

Avalara (NYSE :AVLR)

C3.ai (NYSE :IA)

Logiciel Unity (NYSE :U)

nCino (NASDAQ :NCNO)

Les actions technologiques prêtes pour un retour : Spotify (SPOT)

Le titan mondial du streaming musical a légèrement baissé le volume en 2021. L’action SPOT l’avait augmenté à 350 $ par action fin 2020, mais est maintenant retombé dans les 200 $ inférieurs. Cela est en grande partie dû à l’effacement généralisé du secteur de la technologie.

Quant à Spotify en particulier, son dernier rapport sur les résultats était mitigé. La société continue d’ajouter une tonne d’abonnés et de gagner une part de marché solide. Il fait des percées particulières sur les marchés étrangers.

Cependant, le marché a vendu l’action SPOT sur les bénéfices en raison de la faiblesse des indicateurs de rentabilité. Spotify verse toujours une forte proportion de ses revenus aux maisons de disques pour des redevances. Et ses efforts pour diversifier la gamme de produits avec des choses telles que les podcasts mettent du temps à porter leurs fruits.

Quoi qu’il en soit, les mêmes préoccupations concernant la rentabilité se sont appliquées à Netflix pendant de nombreuses années. Bears a déclaré que l’entreprise ne gagnerait jamais d’argent. Pourtant, Netflix a continué à investir dans ses dépenses de contenu et de marketing malgré tout. Maintenant, Netflix a une énorme avance dans le streaming que d’autres sociétés de médias tentent désespérément de rattraper. Avance rapide de quelques années et Spotify sera au même endroit dans la musique. Cette baisse offre aux investisseurs à long terme l’opportunité de posséder l’une des meilleures histoires de streaming au monde.

Netflix (NFLX)

En parlant de Netflix, c’est également un bon achat pendant cette correction. Les actions ont chuté de 10% par rapport aux récents sommets en raison du ralentissement des actions en streaming. Ca a du sens. L’économie rouvre, donc les commerçants pensent aux actions en personne telles que les cinémas au lieu d’acheter Netflix. Certes, la croissance sera plus lente cette année que l’an dernier pour les services en ligne, car les gens se font vacciner et se déplacent à nouveau.

Cela dit, Netflix est déjà dans une position gagnante. La société devrait afficher un flux de trésorerie disponible fortement positif à l’avenir. Cela signifie qu’il a dépassé le stade de la croissance et qu’il peut désormais produire plus de contenu sans avoir à emprunter de l’argent pour le faire. En fait, sa génération de flux de trésorerie semble si bonne que certains analystes voient Netflix racheter beaucoup d’actions dans les années à venir.

Les choses ont basculé en un clin d’œil maintenant. Les rivaux de Netflix se précipitent pour fusionner les uns avec les autres. Ils doivent se consolider pour éviter d’être laissés pour compte dans la nature sauvage du streaming. Pendant ce temps, Netflix possède la plate-forme la plus connue, la plus large portée internationale et une énorme bibliothèque de contenu. Un ralentissement à court terme de la croissance à la fin de la pandémie pourrait offrir un point d’entrée solide pour les investisseurs à plus long terme.

Les actions technologiques prêtes pour un retour : Tencent Music (TME)

Les actions en streaming sont définitivement une opportunité mûre en ce moment. Comme AMC (NYSE :AMC) la manie continue, les streamers de musique et de vidéo en ligne ont chuté de quelques places dans la liste de surveillance.

Cela dit, Tencent Music semble convaincant en ce moment. Les actions se sont déchiquetées au cours des trois derniers mois, chutant de 50%. Une grande partie de cela était due à Bill Hwang et à son fonds Archegos Capital. Hwang, vous vous en souvenez peut-être, a pris d’énormes positions dans un certain nombre d’actions de médias et de sociétés chinoises, utilisant d’énormes leviers pour renforcer ses positions. Lorsque ses actions ont commencé à perdre de la valeur, les banques ont fait appel à ses prêts sur marge et tout a été liquidé au prix de braderie.

Cela inclut Tencent Music, qui était l’un de ses plus grands avoirs. Tencent, c’est quelque chose qui s’apparente à Spotify ou YouTube pour le marché chinois. Tencent y est un acteur important avec ses avoirs dans un grand nombre de secteurs verticaux, y compris les jeux et la musique. Il a également pris des mesures stratégiques, comme investir dans des maisons de disques pour aider à aligner ses intérêts.

Dans tous les cas, après avoir été matraqué lorsque le fonds de Hwang a explosé, l’action TME se vend pour seulement 35 fois les bénéfices à terme et 5 fois les revenus. C’est une aubaine dans l’environnement technologique d’aujourd’hui.

Avalara (AVLR)

Avalara est un leader mondial de la comptabilité et de la conformité des taxes de vente. Il propose des logiciels en tant que service (SaaS), principalement aux détaillants pour leurs canaux de commerce électronique.

C’est un service inestimable. À l’heure actuelle, la loi sur la taxe de vente aux États-Unis est un méli-mélo de réglementations différentes, variant selon l’État, la ville, le comté et le type de produit, entre autres. C’est même avant que vous n’arriviez à des cas comme la vente d’alcool, par exemple, en ligne. La pandémie a créé toutes sortes de nouvelles opportunités de commerce électronique. Avalara a toutes les nuances de la législation fiscale pour les États-Unis, et de plus en plus le monde, dans sa base de données, et les fournisseurs peuvent s’y connecter pour calculer, suivre et vérifier automatiquement leur comptabilité de taxe de vente.

Ce n’est pas glamour, mais c’est vital. Et Avalara ne fait face qu’à quelques rivaux significatifs dans son créneau. De plus, ce qui est important, Avalara se connecte directement aux sites de commerce électronique en plein essor tels que Shopify (NYSE :MAGASIN). Le stock d’AVLR s’est vendu cette année alors que les commerçants se tournent de nouveau vers les détaillants de briques et de mortier et d’autres magasins et services en personne. Le commerce numérique, cependant, reste une tendance de croissance séculaire et Avalara en sera un élément clé.

Les actions technologiques prêtes pour un retour : C3.ai (IA)

L’intelligence artificielle (IA) sera l’une des mégatendances de la prochaine décennie et au-delà. La question est, pour les investisseurs, quelle est la meilleure façon de jouer ? Palantir (NYSE :PLTR) est clairement l’option populaire maintenant. Cependant, sa valorisation est déjà énorme ; Palantir a aujourd’hui une capitalisation boursière de plus de 40 milliards de dollars. C3.ai n’est qu’à un cinquième du niveau de Palantir.

Cependant, C3.ai peut affronter Palantir directement sur le front de l’IA. C3.ai passe des contrats sportifs avec de nombreux clients de premier plan, dont l’armée américaine. Il dispose également d’une équipe de direction composée de certains des plus grands de la Silicon Valley.

L’action AI s’est vendue cette semaine sur un rapport sur les bénéfices qui était en avance sur les attentes mais pas assez fort pour augmenter le cours de l’action. C3.ai a tendance à s’appuyer sur de gros contrats forfaitaires, ce qui crée donc une certaine volatilité autour des revenus. Quoi qu’il en soit, les actions d’IA se vendaient jusqu’à 183 $ récemment; les actions sont une bonne affaire ici autour de 60 $ à 70 $.

Logiciel Unity (U)

Unity est un leader des graphiques 3D. La société est célèbre pour son moteur logiciel Unity, qui a d’abord été utilisé pour produire des graphiques pour les jeux vidéo. Le moteur Unity est multiplateforme et fonctionne sur tout, des consoles, PC et téléphones à la réalité virtuelle et augmentée. Cela met Unity dans une bonne position pour créer un métavers. C’est là que les joueurs font l’expérience d’une réalité sociale partagée numériquement, disponible depuis n’importe quel endroit et appareil.

Unity a également commencé à élargir sa gamme de produits. Il propose désormais Unity pour d’autres choses telles que le commerce électronique alimenté en 3D. Pensez aux magasins où vous pouvez essayer des vêtements ou des accessoires et les voir sur vous en réalité virtuelle. La société propose également le logiciel pour les ventes immobilières en ligne, la production de films et d’autres nouveaux canaux de ce type.

À l’heure actuelle, les actions se négocient toujours à une évaluation raisonnable, car les investisseurs s’inquiètent de la taille globale du marché des jeux de Unity. Après tout, Unity détient déjà plus de 50 % de parts de marché dans les jeux mobiles, par exemple, ce qui limite quelque peu la croissance. Une fois que les applications de réalité virtuelle se généraliseront et que d’autres projets tels que les achats assistés par 3D décolleront, le stock U devrait monter en flèche.

Les actions technologiques prêtes pour un retour : nCino (NCNO)

nCino est un leader dans l’espace SaaS pour les clients bancaires. Plus précisément, il est né du département technique d’une banque régionale. Cette banque avait construit une plate-forme logicielle pour accélérer le traitement de ses prêts, entre autres services bancaires. Elle s’est rendu compte que les milliers d’autres petites banques des États-Unis étaient aux prises avec des problèmes similaires et a lancé sa plate-forme logicielle sous le nom de nCino. La société a prospéré et se déploie désormais à l’international et cible également d’autres types de sociétés financières.

C’est un moment opportun pour nCino car les banques connaissent des années record. le ETF SPDR S&P Banque régionale (NYSEARCA :KRE) a doublé depuis l’automne dernier. La combinaison d’une tonne de mesures de relance gouvernementales et d’un marché immobilier en plein essor a donné aux banques non pas une mais deux sources de force. Les consommateurs ont de l’argent pour payer leurs factures alors que la demande de prêt est hors des charts.

Cette force bancaire s’est manifestée dans les derniers résultats de nCino, publiés cette semaine. Les revenus de la société ont bondi de 39% d’une année sur l’autre, y compris une augmentation de 47% de ses revenus d’abonnement très importants. Et c’était avant même que le boom bancaire ne démarre vraiment. nCino devrait afficher d’excellents résultats au cours des prochains trimestres alors que les banques – à plein régime – investissent massivement dans leurs systèmes informatiques.

Les actions de NCNO ont plongé de 100 $ à 60 $ en raison de la faiblesse générale des actions de logiciels. Cependant, les actions devraient remonter à mesure que les gens se rendent compte que sa verticale bancaire est en plein essor en 2021.

À la date de publication, Ian Bezek détenait des positions longues sur les actions AVLR, AI, SPOT, NCNO et U. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.