7 actions technologiques cotées A pour pérenniser votre portefeuille

La grande technologie est en larmes depuis un certain temps. Ces valeurs technologiques étaient les entreprises qui représentaient le mieux le virage important vers le commerce électronique et d’autres services numériques pendant la pandémie de coronavirus.

Mais il existe d’autres entreprises qui se trouvent sous la surface des grandes technologies qui se portent bien maintenant et qui bénéficieront également des tendances technologiques actuelles qui se joueront pendant de nombreux trimestres à venir.

Certains d’entre eux sont des noms familiers dans des secteurs de niche et d’autres sont des puissances mondiales qui sont au cœur de l’industrie technologique. Quoi qu’il en soit, ils ont tous un grand avenir devant eux.

Ces sept actions technologiques notées A sont les plus performantes de mon Portfolio Grader. Ce sont d’excellents choix maintenant, alors que le marché entame une période de consolidation. Une fois que c’est terminé, c’est une autre longueur d’avance pour ces plus performants.

Actions technologiques à l’épreuve du temps : Infosys (INFY)

Cette société d’externalisation technologique basée en Inde existe depuis plus de quatre décennies et a connu plusieurs incarnations de sa mission principale, qui est d’aider les entreprises dans leurs transformations et transitions numériques.

Autrefois, cela signifiait développer des centres d’appels de haute technologie pour permettre aux entreprises mondiales d’exploiter des services clients 24h/24 et 7j/7 avec accès aux données pertinentes des clients.

Aujourd’hui, cela signifie aider les entreprises à intégrer des plates-formes basées sur l’IA pour permettre aux entreprises de les faire entrer dans la nouvelle ère numérique et former les travailleurs à interagir efficacement avec les systèmes internes et les clients.

INFY opère actuellement dans 46 pays, avec 250 000 employés et s’est bâti une réputation de solutions fiables et avant-gardistes.

L’action INFY a augmenté de plus de 110% au cours des 12 derniers mois et de 12% depuis le début de l’année. Pourtant, il offre toujours un dividende de 1,3% et son prix est toujours bon.

Logitech (LOGI)

Cette entreprise basée en Suisse fabrique des périphériques pour les équipements télécoms et informatiques depuis 1981.

Cela semble être l’un de ces marchés que d’autres actions technologiques ont couvert. Et en cette ère de mobilité, les périphériques peuvent sembler un peu rétro. Mais d’un autre côté, le passage au travail à domicile des employés et le fait que la plupart des éléments de la maison et du bureau sont désormais connectés les uns aux autres, les périphériques – en particulier ceux de qualité – sont plus populaires que jamais.

Les téléviseurs intelligents peuvent désormais diffuser des ordinateurs portables et lire de la musique sur un téléphone ou un ordinateur portable. Cinémas maison, casques pour les travailleurs du service client à distance, produits de jeux – la liste est longue. Ce secteur est loin d’être saturé et LOGI est l’une des principales valeurs technologiques du secteur.

L’action LOGI a augmenté de 115% au cours des 12 derniers mois et de 24% depuis le début de l’année. Pourtant, il se négocie toujours à un ratio cours/bénéfices actuel de 21x, ce qui est bien inférieur à la moyenne du marché.

Stocks technologiques à l’épreuve du futur: Dell Computer (DELL)

DELL, basée au Texas, existe depuis 1984 et a été l’une des premières entreprises en dehors des grandes valeurs technologiques à se lancer dans le jeu de l’ordinateur personnel. Au fil des décennies, il a connu son lot de bons moments et de moments difficiles.

Mais sa fusion en 2016 avec EMC Corp lui a donné la stabilité dont elle avait besoin alors que la concurrence augmentait et que les marges diminuaient dans le secteur des consommateurs. Aujourd’hui, environ la moitié de ses revenus proviennent de ses ordinateurs et appareils similaires et plus de 40 % proviennent de sa division serveurs, stockage et réseau.

Près de la moitié de ses revenus proviennent du marché américain, ce qui est une bonne chose à ce stade, car la pandémie diminue et il y a beaucoup d’argent qui circule dans l’économie.

Vous pouvez certainement le voir dans ses chiffres. L’action DELL est en hausse de 33% depuis le début de l’année et se négocie à un P/E de 24x. Il y a beaucoup d’avantages dans le monde actuel du crypto-minage basé sur le cloud.

Technologie Seagate (STX)

Stockage de données. C’est l’un des composants clés qui a transformé l’informatique depuis les premiers jours. C’est bien d’avoir une machine qui peut exécuter des fonctions, mais à moins qu’elle ne puisse stocker des choses, à chaque fois que vous l’utilisez, c’est comme recommencer à zéro.

STX a été l’un des stocks technologiques de stockage de données fondamentaux de l’entreprise. Et si les nouveaux périphériques de stockage continuent de faire progresser les tendances actuelles en matière de mobilité, de mise en réseau et de cloud computing, ils peuvent également devenir rapidement un produit banalisé où les marges sont faibles.

Mais les meilleurs fabricants de stockage sont toujours sur le devant de la scène, à la recherche de la prochaine grande nouveauté. Et STX le fait depuis des décennies.

L’action STX est en hausse de 61% depuis le début de l’année tout en maintenant un dividende sain de 2,8%. Il se négocie également à un P/E actuel de seulement 24x.

Actions technologiques à l’épreuve du futur: Taiwan Semiconductor (TSM)

Si le stockage a subi quelques changements, la fabrication de puces en général a également changé. Et TSM est l’un des plus grands fabricants de puces au monde.

Autrefois, la plupart des fabricants de puces fabriquaient leurs propres puces. Mais plus récemment, la fabrication de puces a sous-traité les fonderies et l’architecture, et l’ingénierie est ce que fait la société de puces. C’est ce qu’on appelle la production de puces « sans usine ». La plupart des grandes sociétés de puces sont sans usine.

TSM est la société vers laquelle ces actions technologiques se tournent lorsqu’elles veulent de nouvelles puces pour téléphones, téléviseurs, réseaux, consoles de jeux ou fermes de serveurs. Et c’est une très bonne affaire.

L’action TSM a connu une forte progression l’année dernière, mais n’a augmenté que de 5% depuis le début de l’année. Il se consolide ici et sera prêt à avancer au cours du prochain trimestre ou deux.

Textron (TXT)

TXT est différent de la plupart des actions technologiques présentées ici. Ce n’est pas une entreprise d’ordinateurs ou de logiciels ; c’est une entreprise de technologie industrielle qui remonte à 1923.

Il est surtout connu pour ses compagnies aériennes Cessna et Beechcraft. Mais elle construit également des hélicoptères et des avions à rotors basculants pour la communauté de la défense. Et il a une autre division qui construit des véhicules de transport légers comme des voiturettes de golf, ainsi que des systèmes de carburant et des équipements de mesure.

Bien que ses gammes de produits ne le placent pas dans la boîte traditionnelle des stocks technologiques, il ne fait aucun doute qu’elle nécessite beaucoup de technologie pour fabriquer les produits qu’elle fabrique. Et les intégrer tous dans un seul système n’est pas une tâche facile.

Son modèle économique diversifié bénéficiera d’un grand coup de pouce d’une économie en expansion. Le stock de TXT est en hausse de 48% depuis le début de l’année.

Actions technologiques à l’épreuve du temps : Wipro (WIT)

En terminant là où nous avons commencé, WIT est une autre société d’externalisation et d’informatique basée en Inde. Une chose que WIT a faite rapidement en mars dernier a été de déplacer l’ensemble de ses effectifs vers une plate-forme de travail à partir de n’importe où en prévision de la pandémie qui se propageait. C’était une décision brutale étant donné la situation actuelle de l’Inde. Et il compte plus de 190 000 employés sur six continents, donc ses actions rapides sont la preuve de la capacité de WIT à changer et à s’adapter rapidement.

Il a également conclu un accord il y a quelques mois pour acheter la société de services technologiques basée à Londres Capco pour 1,45 milliard de dollars. Cela renforcera davantage sa position dans le secteur des services financiers.

L’action WIT est en hausse de 38% depuis le début de l’année, mais se négocie à peu près même avec ses pairs boursiers technologiques.

A la date de publication, Louis Navellier occupe les positions LOGI et TSM dans cet article. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article.

Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

