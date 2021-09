7 affirmations les plus choquantes du document “Contrôler Britney Spears”

1. Le téléphone de Britney aurait été surveillé

Dans le New York Times Presents: “Controlling Britney Spears”, sorti sur Hulu et FX le 7 septembre. 24, 2021, Alex Vlasov, un ancien employé de Black Box Security qui a déclaré avoir travaillé avec l’équipe de la star pendant près de neuf ans, a déclaré que Britney avait obtenu une demande pour avoir un iPhone qui, selon lui, aurait ensuite été fortement surveillé. Il a déclaré qu’un employé du groupe Tri Star Sports & Entertainment Robin la colline verte, membre de l’équipe de direction de Britney, a eu l’idée d’utiliser un iPad connecté au même iCloud que la pop star a utilisé sur son iPhone. Cela permettrait aux autres de voir tous ses messages, appels Facetime, notes, historique du navigateur et photographies.

Selon le documentaire, un avocat de Tri Star Sports & Entertainment a déclaré que toutes les allégations impliquant Robin, ainsi que le fondateur de Tri Star, Lou Taylor, étaient fausses.

“Edan m’apportait des SMS de conversations que Britney aurait et il me demandait de crypter ces messages et de les lui donner afin qu’il puisse les transmettre à Robin et Jamie”, a affirmé Alex. “Ils ont ouvertement parlé de la surveiller. Leur raison de surveiller était la recherche d’une mauvaise influence, à la recherche d’activités illégales potentielles qui pourraient se produire. Mais ils surveillaient également les conversations avec ses amis, avec sa mère, avec son avocat Sam ingham. “

Alex a déclaré qu’en 2019, après que Britney ait effectué un passage dans un établissement de santé mentale, son équipe de sécurité a été invitée à lui préparer un iPhone “qui ne serait autorisé qu’à passer des appels téléphoniques”.

Dans le documentaire, Alex a montré un e-mail qui aurait été transmis par Edan et que l’avocat de l’époque de Britney, Sam, aurait envoyé à deux avocats représentant Jamie tout en CCing Edan, l’actuel co-conservateur de sa personne par la chanteuse, Jodi Montgomery, et l’avocat de Jodi.

Sam déclare dans l’e-mail, dont la date n’est pas indiquée, que la chanteuse lui a demandé de dire à son père et à la sécurité qu’elle souhaite garder son ancien téléphone, et qu’elle en demande également un nouveau. L’avocat de Britney a ajouté qu’en ce qui concerne tout nouveau téléphone, il exigeait une confirmation écrite que personne d’autre que le chanteur ne peut accéder aux données le concernant. Une prétendue réponse de l’un des avocats de Jamie est montrée et déclare que le père de Britney “confirme qu’il n’a pas accès à ses appels, messages vocaux et SMS”.