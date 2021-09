7 aliments que vous devriez manger pour vous remettre d’une maladie ou d’une opération | La vie

in

Quels aliments consommer pour récupérer plus rapidement après un problème de santé ? On va le voir…

Après avoir surmonté une maladie, ou une opération chirurgicale, notre corps souffre de différents types de carences.

Peut-être le système immunitaire, la flore bactérienne, la masse musculaire ont été affaiblis… Vous devez renforcer beaucoup de choses, et ici la nourriture est vitale pour une récupération rapide.

Ceux-ci sont les aliments qui aident le plus à se remettre d’une maladie ou d’une opération, selon le site spécialisé dans la santé et la nutrition, Healthline.

Légumes crucifères et à feuilles vertes

Les légumes à feuilles vertes, depuis épinards avec laitue, blettes ou cresson, contiennent des nutriments qui diminuent l’inflammation, augmentent la fonction immunitaire et améliorent la cicatrisation des plaies.

ont aussi vitamine C abondante, indispensable pour récupérer les muscles abîmés.

Les légumes crucifères comprennent le brocoli, le chou et le chou-fleur, et ils fournissent d’autres types de nutriments, également essentiels.

Des œufs

Les personnes malades ou opérées ont besoin de plus de protéines que la moyenne recommandée.

Les œufs sont une excellente source de protéines, et contiennent également des minéraux qui renforcent le système immunitaire.

Saumon

En plus des protéines, le saumon fournit des acides gras oméga-3 qui sont essentiels pour réduire l’inflammation et renforcer le système immunitaire.

C’est l’un des poissons les plus recommandés pour cette tâche.

Volaille

Poulet, dinde et autres oiseaux, Ils contribuent des acides aminés tels que la glutamine et l’arginine, qui sont très importantes pour cicatriser les plaies et renforcer le système immunitaire.

Il est également bon marché et facile de trouver de la nourriture.

Organes animaux

Maintenant, ils sont de moins en moins consommés, mais avant il était très courant de manger foie, cerveau, reins, et d’autres organes du porc ou de la vache.

Si vous n’avez pas de problèmes avec ce sujet, les médecins vous les recommandent principalement pour cicatriser les plaies et regagner de la masse musculaire, pour sa teneur en protéines, vitamine A, fer, zinc et autres nutriments.

Baies

Les baies fournissent vitamine C et antioxydants qui reconstruira les organes endommagés ou affaiblis.

La section des baies comprend fraises, framboises, myrtilles, mûres, etc.

Noix et graines

Amandes, noisettes, noix, graines de courge, graines de toutes sortes…

Cette nourriture est riche en protéines, vitamines, graisses végétales et minéraux. Tous les nutriments nécessaires pour accélérer la récupération.