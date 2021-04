7 aliments qui aident à contrôler l’anxiété | Vie

Pour lutter contre l’anxiété et réduire ses symptômes, diverses études scientifiques recommandent la consommation de certains aliments en raison de leur composition nutritionnelle et de leur richesse en vitamines et minéraux.

Pour combattre l’anxiété il existe de nombreuses stratégies: de la pratique régulière de l’exercice physique à l’adoption de saines habitudes de repos, l’utilisation récurrente de techniques de méditation ou d’autres méthodes de relaxation comme le sauna, les bains de forêt japonais importés ou l’ASMR, ainsi que le contact avec la nature, les activités créatives et, bien sûr, la thérapie psychologique ou la consommation de médicaments prescrits.

Cependant, dans l’équation pour se sentir mieux et réduire les niveaux d’anxiété, il ne faut pas oublier le meilleur des alliés: une bonne alimentation, soignée et complète, riche en vitamines et minéraux essentiels pour lutter contre le problème de l’anxiété et d’autres comme le stress ou la dépression. Ensuite, nous passons en revue qui sont selon la science les sept meilleurs aliments pour réduire l’anxiété.

Poisson gras

Les poissons gras, comme le saumon, le maquereau, les sardines, la truite et le hareng, sont riches en acides gras oméga-3, liés aux fonctions cognitives et à la santé mentale. Les aliments riches en oméga-3 contenant de l’acide alpha-linolénique (ALA) fournissent deux acides gras essentiels: l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA), responsables de la régulation des neurotransmetteurs, de la réduction de l’inflammation et de la promotion de la fonction cérébrale saine.

Les recommandations actuelles suggèrent de manger au moins deux portions de poisson gras par semaine. Une étude menée chez des hommes a révélé que Manger du saumon trois fois par semaine a réduit l’anxiété autodéclarée. Le saumon et les sardines font également partie des rares aliments contenant de la vitamine D, dont la carence est liée à divers troubles de l’humeur, tels que la dépression et l’anxiété. Un rapport publié dans le Journal of Affective Disorders estime qu’il existe suffisamment de preuves pour prouver que la vitamine D contribue positivement à la dépression, alors qu’elle peut également aider à améliorer le trouble affectif saisonnier (TAS) pendant l’hiver.

Les oeufs

Les jaunes d’œufs sont une autre excellente source de vitamine D et de protéines complètes, contenant tous les acides aminés essentiels dont le corps a besoin pour sa croissance et son développement. En ce qui concerne l’anxiété, les œufs se distinguent par contiennent du tryptophane, un acide aminé qui aide à créer de la sérotonine, le neurotransmetteur chimique qui aide à réguler l’humeur, le sommeil, la mémoire et le comportement. On pense également que la sérotonine améliore la fonction cérébrale et soulage l’anxiété.

Graines de citrouille

Les graines de citrouille sont une excellente source de potassium, Il aide à réguler l’équilibre électrolytique et à contrôler la pression artérielle. Tous les aliments riches en ce minéral, comme les bananes, les pommes de terre, les champignons ou les lentilles, peuvent aider à réduire les symptômes de stress et d’anxiété.

Les graines de citrouille fournissent également de fortes doses de zinc, un minéral essentiel pour le développement du cerveau et des nerfs. En fait, il est essentiel pour l’équilibre des régions cérébrales impliquées dans les émotions. Une étude menée auprès de 100 élèves du secondaire a révélé que la carence en zinc peut avoir un effet négatif sur l’humeur.

Chocolat noir

Le chocolat noir peut aider à réduire le stress et l’anxiété, ce qui a été démontré dans des recherches comme celle de 2014. Bien que la façon dont le chocolat noir réduit le stress n’est pas encore tout à fait claire, on sait que est une riche source de polyphénols, en particulier de flavonoïdes. Une étude a suggéré que les flavonoïdes pourraient réduire la neuroinflammation et la mort cellulaire dans le cerveau, ainsi qu’améliorer la circulation sanguine.

Du chocolat aussi se distingue par sa haute teneur en tryptophane, idéal pour stimuler la production de neurotransmetteurs qui améliorent l’humeur, comme la sérotonine dans le cerveau. En revanche, c’est une bonne source de magnésium, idéale pour lutter contre les maux de la dépression et de l’anxiété. Bien entendu, il est important que le chocolat ait une pureté de cacao de 70% ou plus.

Curcuma

Le curcuma est l’une des épices les plus connues de la cuisine indienne et asiatique du sud-est, dont nous avons discuté en profondeur dans cet article. La science a mis en évidence que son intégration dans l’alimentation est essentielle pour réduire l’anxiété en réduisant l’inflammation et le stress oxydatif Ils sont souvent augmentés chez les personnes souffrant de troubles de l’humeur, tels que l’anxiété et la dépression. Une étude de 2015 a révélé que la curcumine présente dans le curcuma réduit l’anxiété chez les adultes obèses.

Le curcuma améliore non seulement l’humeur, mais aussi la mémoire.

Yaourt

Le yogourt contient des bactéries saines, telles que Lactobaccilus et Bifidobacteria, sur lesquelles il existe de plus en plus de preuves scientifiques de ses effets positifs sur la santé du cerveau. Selon une étude clinique récente, le yogourt et les autres produits laitiers peuvent également produisent un effet anti-inflammatoire dans le corps. Certaines recherches suggèrent que l’inflammation chronique peut être en partie responsable de l’anxiété, du stress et de la dépression.

D’autres recherches menées en 2015 ont révélé que les aliments fermentés réduisaient l’anxiété sociale chez certains jeunes, tandis que plusieurs études ont montré que manger des bactéries saines augmente le bonheur chez certaines personnes.

Thé vert

Thé vert contient un acide aminé appelé théanine, qui a la capacité d’exercer une influence positive sur les troubles de l’humeur en augmentant la production de sérotonine et de dopamine.

Un examen clinique de 2017 a révélé que 200 mg de théanine amélioration de la relaxation et du calme autodéclarés tout en réduisant le stress dans les essais sur l’homme. Vous pouvez essayer d’incorporer ce type d’infusion dans votre alimentation en remplaçant les boissons gazeuses, le café et les boissons alcoolisées.

Cet article a été publié sur TICbeat par Andrea Núñez-Torrón Stock.