7 Altcoins et Crypto qui pourraient être le prochain Dogecoin

Cette dernière année a été extraordinaire pour le marché de la cryptographie, la demande des investisseurs poussant les prix de nombreux altcoins et Bitcoin (CCC:BTC-USD) à travers le toit. L’augmentation du prix du BTC, qui oscille désormais autour de 58000 dollars, a été un catalyseur pour de nombreux cryptos. En conséquence, ils ont bénéficié de rendements à deux ou même trois chiffres depuis le début de l’année (YTD). L’enfant d’affiche de ce succès, cependant, a été Dogecoin (CCC:DOGE-USD). Par conséquent, cet article abordera sept altcoins qui pourraient être le prochain DOGE.

Alors que Bitcoin est un choix évident pour la plupart des investisseurs en crypto, d’autres recherchent des altcoins moins chers mais prometteurs à ajouter à leurs portefeuilles. Dogecoin, par exemple, a commencé l’année autour de 0,0047 $. Maintenant, il vaut environ 39 cents, affichant un gain de près de 7000% depuis le début de l’année. Autrement dit, 1 000 $ investis dans DOGE il y a quatre mois valaient désormais environ 70 000 $.

Alors que la monnaie numérique continue de se généraliser dans la rue, de plus en plus d’actifs cryptographiques deviennent disponibles. Si vous êtes nouveau dans ce monde, vous voudrez peut-être les considérer comme des plates-formes de paiement peer-to-peer (P2P). Les particuliers ou les entreprises utilisent généralement ces altcoins pour différents projets de blockchain. Mais le fait qu’une pièce donnée retienne l’attention des investisseurs dépend de divers facteurs, de l’utilité à la technologie potentiellement innovante. Des recherches récentes de l’Université Carnegie Mellon mettent en évidence les éléments suivants:

«De nombreuses alt-coins sont des fourchettes de Bitcoin, héritant de plusieurs de ses caractéristiques familières et appréciées tout en ajoutant une touche, que ce soit dans le processus de cryptographie ou de validation. Ces nouvelles devises ont créé des écosystèmes distincts dans lesquels les développeurs peuvent introduire des procédures complètement nouvelles. »

Dans le cas de Dogecoin, il a été mis en place par les ingénieurs en logiciel Billy Markus et Jackson Palmer comme un système de paiement (et un mème) en 2013. Cependant, ce qui a vraiment turbocompressé la récente course haussière de DOGE était l’intérêt de Reddit les commerçants. De plus, des célébrités comme Elon Musk, PDG de Tesla (NASDAQ:TSLA).

Donc, dans cet esprit, voici sept altcoins qui pourraient gagner du terrain en mai:

Altcoins à considérer: Binance Coin (BNB-USD)

Source: Robert Paternoster / Shutterstock.com

Prix ​​actuel: 661 $

Gamme de 52 semaines: 14,28 $ – 664,18 $

Capitalisation boursière: 100,8 milliards de dollars

L’échange de crypto-monnaie de Binance a été réactivé en 2017. Il s’agit désormais de l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. BNB est la «pièce native de la chaîne Binance», la plate-forme sur laquelle fonctionne son échange décentralisé. Ainsi, il alimente l’écosystème Binance. Il s’agit essentiellement d’un «jeton utilitaire» qui offre aux traders une remise lorsqu’ils paient des frais sur sa propre bourse.

BNB-USD se développe donc parallèlement à la bourse. Chaque fois qu’il y a beaucoup de volatilité sur le marché de la cryptographie, les investisseurs affluent vers la bourse Binance, envoyant la valeur de l’actif cryptographique plus élevée dans le processus. Il existe également diverses promotions sur Binance qui permettent aux participants d’acquérir BNB. Pour beaucoup, un investissement dans Binance se justifie facilement en fonction de l’augmentation des échanges et des transactions à la bourse.

Néanmoins, le fait que BNB s’appuie entièrement sur Binance Exchange pourrait également constituer un risque d’investissement. Si l’échange devait s’effondrer ou devenir moins populaire parmi les utilisateurs, la valeur de la pièce pourrait facilement chuter.

En tant que tel, les investisseurs intéressés devraient faire preuve de plus de diligence raisonnable pour voir si un investissement dans BNB correspond à leurs objectifs. Le sentiment actuel des investisseurs poussera probablement le prix de cet altcoin à la hausse, mais qui sait ce que l’avenir nous réserve.

Chiliz (CHZ-USD)

Source: shutterstock.com/Morrowind

Prix ​​actuel: 0,53 USD

Gamme de 52 semaines: 0,0074 $ – 0,834

Capitalisation boursière: 2,98 milliards de dollars

Le prochain sur notre liste d’altcoins et de noms cryptographiques est Chiliz, qui fonctionne dans l’espace des jetons non fongibles (NFT). Au cours des derniers mois, les NFT sont devenus le dernier phénomène de crypto-monnaie à la mode dans le monde. Ces jetons basés sur la blockchain agissent comme des certificats de propriété pour les actifs virtuels ou physiques. Beaucoup sont construits sur le Ethereum (CCC:ETH-USD) Plate-forme.

CHZ-USD sert de monnaie numérique pour les plateformes Chiliz et Socios.com. Sur Chiliz.net – un échange sportif symbolisé – les fans peuvent acheter ou échanger des jetons de marque sportive. De même, sur Socios.com, les fans peuvent acheter des droits de vote pour leurs équipes préférées, interagissant avec des clubs de football européens comme l’Atletico de Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et le Paris Saint-Germain. De plus, le PDG Alexandre Dreyfus a récemment annoncé que Chiliz développerait ses opérations aux États-Unis. Dreyfus a noté que «la société se prépare à lancer des jetons de fans avec des franchises des cinq principales ligues sportives américaines.»

Chiliz attache également des méthodes de monétisation pour les organisations sportives et d’e-sports. Par exemple, Chiliz et Rakuten (OTCMKTS:RKUNY) a annoncé un partenariat en avril selon lequel «les clients de Rakuten en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne peuvent utiliser des points Rakuten pour échanger des Fan Tokens.»

Si vous pensez que les fans de sport peuvent pousser Chiliz plus haut, vous voudrez peut-être garder un œil sur ce nom.

Altcoins à considérer: Decentraland (MANA-USD)

Source: shutterstock.com/Piotr Swat

Prix ​​actuel: 1,43 USD

Gamme de 52 semaines: 0,0323 $ – 1,63 $

Capitalisation boursière: 2,25 milliards de dollars

Une autre plate-forme de blockchain – Decentraland – est le prochain nom sur cette liste d’altcoins.

Decntraland est une communauté en ligne dynamique. La plateforme a été initialement créée en 2017. Decentraland propose des parcelles appelées LAND, qui peuvent être achetées avec les jetons non fongibles MANA-USD.

Les propriétaires fonciers contrôlent l’environnement et les applications qu’ils exploitent. Ils reçoivent également tous les revenus générés par leurs créations. Les utilisateurs propriétaires de MANA peuvent, par exemple, participer à des enchères numériques de terrains ou voter sur des mises à jour de politiques telles que des subventions pour de nouveaux développements.

Gestionnaire d’actifs numériques Niveaux de gris, qui possède également le Confiance Bitcoin en niveaux de gris (OTCMKTS:GBTC), entre dans le monde de la finance décentralisée (DeFi) avec cinq nouvelles offres de fiducie. L’un d’eux est MANA-USD. Cette nouvelle confiance pourrait donner un coup de pouce à MANA, en voyant davantage de capitaux entrer dans cette classe d’actifs NFT.

Enjincoin (ENJ-USD)

Source: Shutterstock

Prix ​​actuel: 2,66 $

Gamme de 52 semaines: 0,1258 $ – 3 996 $

Capitalisation boursière: 2,22 milliards de dollars

Le prochain sur cette liste d’altcoins est Enjin, un développeur de jeux et d’applications basé sur la blockchain qui a été fondé à l’origine en 2009 sous le nom d’Enjin Network. ENJ compte plus de 20 millions d’utilisateurs, offrant «un écosystème de produits intégrés qui permettent à chacun de développer, échanger, monétiser et commercialiser facilement avec la blockchain». Selon son site Web, «les outils d’Enjin permettent aux développeurs de jeux et aux studios d’utiliser des actifs numériques tokenisés dans le cadre de leurs stratégies d’acquisition, de rétention, d’engagement et de monétisation.»

Les jetons ENJ-USD peuvent être utilisés dans plusieurs jeux vidéo. Kriptomat souligne la valeur de la plate-forme particulière d’Enjin, notant que “[d]Les développeurs doivent verrouiller les jetons ENJ pour créer des objets virtuels. Lorsqu’un joueur obtient ces objets, il peut les utiliser en jeu, les échanger ou même les vendre contre des ENJ.

De retour début avril, Coinbase Global (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) a également lancé Enjin sur sa plateforme. De plus, selon des mesures récentes, «le marché mondial du jeu a atteint une valeur de 167,9 milliards de dollars américains en 2020 […] Avec la popularité croissante des compétitions e-sports et de jeux vidéo multijoueurs entre joueurs professionnels et amateurs, le marché du jeu connaît une croissance accélérée dans le monde entier. » Les investisseurs qui estiment que cette plate-forme peut capitaliser davantage sur cette croissance peuvent envisager d’investir dans ENJ-USD.

Altcoins à considérer: Litecoin (LTC-USD)

Source: Shutterstock

Prix ​​actuel: 289,77 $

Gamme de 52 semaines: 40,14 $ – 335,02 $

Capitalisation boursière: 19,34 milliards de dollars

Litecoin est un «réseau de paiement mondial open source» qui est souvent appelé «l’argent de l’or de Bitcoin». Cette sélection d’altcoins a été développée pour produire des jetons plus rapides par rapport à BTC, ce qui permet d’exécuter des transactions beaucoup plus rapidement à un coût proche de zéro. En 2017, LTC-USD a réalisé sa première transaction Lightning Network. Ce transfert a été réalisé en moins d’une seconde. Cependant, les analystes conviennent que la valeur de LTC pourrait monter en flèche si sa vitesse de transaction pouvait augmenter encore plus.

Mais ce n’est pas tout. Parce que le prix du Litecoin est lié au Bitcoin, l’élan de LTC-USD fluctue généralement avec celui de BTC-USD. Le site Web de la crypto souligne: «Avec un soutien substantiel de l’industrie, un volume d’échanges et des liquidités, le Litecoin est un moyen de commerce éprouvé complémentaire du Bitcoin.»

Fin mars, Pay Pal (NASDAQ:PYPL) aux États-Unis peuvent désormais effectuer des transactions avec LTC-USD. Les derniers jours ont vu une recrudescence des acheteurs. Ainsi, les investisseurs intéressés devraient surveiller Litecoin et éventuellement acheter les baisses.

À pois (DOT-USD)

Source: shutterstock.com/nurionstd

Prix ​​actuel: 37,53 $

Gamme de 52 semaines: 2,69 $ – 38,22 $

Capitalisation boursière: 35,07 milliards de dollars

Ensuite sur cette liste d’altcoins, Polkadot est une blockchain suisse qui a débuté à l’origine en 2016. DOT permet aux développeurs de créer leurs propres blockchains et de les connecter les uns aux autres. Selon le site Web de la crypto, “Polkadot permet les transferts inter-blockchain de tout type de données ou d’actifs, pas seulement des jetons.”

DOT-USD veut devenir le point central où toutes les blockchains peuvent partager des informations. Les analystes suggèrent que cette capacité à communiquer avec de nombreuses chaînes de blocs pourrait être un catalyseur important pour la croissance des applications décentralisées. Les développeurs semblent d’accord. Il est donc naturel que les investisseurs les suivent.

Fin avril, le spécialiste de l’investissement numérique Balbuzard a lancé un produit de confiance Polkadot pour les investisseurs accrédités. L’investissement minimum est de 25 000 $ et Coinbase est le dépositaire du fonds. De plus, les analystes fournissent de solides estimations de prix à court terme pour Polkadot, certaines atteignant 80 $. En tant que tel, je pense également que ce jeune nom crypto mérite votre attention.

Altcoins à considérer: Stellar (XLM-USD)

Source: Shutterstock

Prix ​​actuel: 0,55 USD

Gamme de 52 semaines: 0,0611 $ – 0,6898 $

Capitalisation boursière: 12,8 milliards de dollars

Le dernier sur cette liste d’altcoins et de crypto est Stellar, un réseau de blockchain ouvert qui a été lancé en 2014. XLM connecte les institutions financières dans le but de grandes transactions, qui peuvent désormais être exécutées instantanément pour peu de frais et sans intermédiaires. La plateforme héberge des milliers d’échanges entre cryptos et monnaies fiduciaires par seconde. Stellar utilise le jeton «lumen», communément appelé XLM-USD.

Essentiellement, Stellar fonctionne comme Paypal des réseaux de crypto-monnaie, servant de pont entre les banques et les réseaux blockchain. Il peut convertir n’importe quelle devise et l’échanger sur divers canaux beaucoup moins chers et plus rapides que les méthodes traditionnelles.

Deloitte a été l’un des premiers partisans de Stellar. IBM (NYSE:IBM) en est une autre. Les grands noms y croyant, les investisseurs qui recherchent des altcoins pourraient envisager d’acheter du XLM-USD à long terme. Ce choix devient rapidement une solution disruptive pour les paiements transfrontaliers.

A la date de publication, Tezcan Gecgil ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également terminé les 3 niveaux de l’examen de technicienne de marché agréé (CMT). Sa passion est le trading d’options basé sur l’analyse technique de sociétés fondamentalement fortes. Elle aime particulièrement mettre en place des appels hebdomadaires couverts pour générer des revenus.