7 animaux à acheter pour soutenir nos amis à fourrure

La nouvelle pandémie de coronavirus l’a rendue évidente: nous, les humains, sommes devenus un groupe désolé. De la vague de crimes haineux et de stigmatisation qui a déferlé sur les États-Unis aux actions politiques qui divisent et parfois violentes, nous ne pouvons pas coopérer même lorsque la coopération est mutuellement bénéfique. Une chose sur laquelle nous pouvons nous entendre est l’importance sentimentale de nos animaux de compagnie, et donc l’importance économique des animaux de compagnie.

Les membres non humains de notre famille nous aiment inconditionnellement. Ils demandent simplement que nous prenions soin de leurs besoins de base – ni plus, ni moins, même si une friandise est toujours appréciée. Avec une telle fidélité, vous pouvez comprendre pourquoi les Américains dépensent des milliards en soins pour animaux de compagnie, renforçant ainsi les arguments en faveur de l’achat d’actions pour animaux de compagnie.

Bien que ce coût collectif puisse sembler irrationnel à ceux qui n’ont pas d’animal de compagnie, cela rapporte en fait des dollars et des cents. HelpGuide.org souligne que les propriétaires d’animaux sont moins susceptibles de souffrir de dépression. C’était pertinent avant la pandémie. Comme les gens ont perdu l’accès à leurs réseaux sociaux pendant de longues périodes, cela est devenu crucial.

Les propriétaires d’animaux ont également une pression artérielle plus basse, ce qui améliore les résultats de santé généraux. Dans le même ordre d’idées, «jouer avec un chien ou un chat peut élever les niveaux de sérotonine et de dopamine, qui calment et détendent». Comme vous le savez, il y a beaucoup de stress ces derniers temps. Par conséquent, les investisseurs devraient considérer ces actions pour animaux de compagnie non seulement pour leur potentiel de profit, mais aussi parce que cela semble être la bonne chose à faire.

Voici 7 stocks d’animaux à acheter pour soutenir nos amis à fourrure:

Clorox (NYSE:CLX)

Limonade (NYSE:LMND)

Heska (NASDAQ:HSKA)

Moelleux (NYSE:CHWY)

Jardin central et animal de compagnie (NASDAQ:CENT)

Covetrus (NASDAQ:CVET)

Groupe Animaux à Domicile (OTCMKTS:PAHGF)

Plusieurs stocks d’animaux de compagnie ont de l’encre rouge sur les graphiques en raison des circonstances fluctuantes concernant Covid-19, l’économie et d’autres facteurs urgents. Si vous êtes un investisseur conservateur, vous voudrez peut-être attendre un peu que ces noms se stabilisent avant d’emménager.

Clorox (CLX)

Selon YPulse.com, «la génération Y est une génération de parents d’animaux de compagnie.» Dans son enquête, la société a constaté que «76% des 20 à 38 ans ont un animal de compagnie, plus de la moitié déclarant avoir un chien et 35% en possédant un».

Quant à moi, je suis une personne canine – je les trouve beaucoup plus faciles à gérer que les chats. Nos amis félins peuvent dégager certaines des pires odeurs imaginables si vous ne prenez pas soin de vous rafraîchir régulièrement. Mais pour cela, nous avons Clorox.

Bien que le plus souvent associé aux solutions de nettoyage domestique, Clorox propose une large gamme de produits de soins pour animaux de compagnie. À mon avis, ses détachants et ses détachants sont imbattables. Même si vous êtes un amoureux des chats, Clorox gardera votre santé mentale intacte, ce qui est précieux en ces temps étranges. C’est là que le stock CLX vaut le coup d’œil.

Une autre raison d’inclure des actions dans votre liste d’animaux de compagnie est le cœur de métier de l’entreprise. Bien que je ne veuille pas être porteur de mauvaises nouvelles, les nouveaux cas de coronavirus augmentent en Floride (pas de surprise là-bas). Espérons que cela ne veut rien dire. Mais si nous voyons une résurgence plus large, vous pouvez vous attendre à un autre pic de la demande pour les actions CLX.

Limonade (LMND)

Si les milléniaux sont la génération des propriétaires d’animaux de compagnie, ils sont également en tête dans une autre catégorie: les baux résidentiels. Selon les informations de CICreports.com, 50% du marché locatif 2018 était composé de milléniaux, tandis que la génération Z représentait 15% supplémentaires. D’un autre côté, la génération X et les baby-boomers se sont combinés pour 31%.

Pourquoi ai-je mentionné ces statistiques de location sur une histoire sur les stocks d’animaux? Les sociétés cotées en bourse comme Lemonade peuvent offrir une exposition indirecte au marché des soins pour animaux de compagnie.

En tant qu’application d’assurance, Lemonade s’adresse naturellement aux jeunes consommateurs. De plus, grâce à sa plate-forme, les utilisateurs peuvent accéder à une assurance maladie pour animaux de compagnie à faible coût pour leurs amis à fourrure. Lorsque vous combinez cette facilité d’accès et ce prix d’entrée bas avec l’amour de la génération Y pour les animaux, le stock LMND est un excellent animal de compagnie à acheter.

À l’avenir, je ne m’attends pas à ce que trop de jeunes fassent une brèche massive dans la propriété immobilière. L’économie se dirigeant apparemment vers la déflation, le marché locatif pourrait continuer à être robuste. Vous voudrez garder un œil attentif sur le stock LMND, en particulier compte tenu de sa récente remise.

Heska (HSKA)

Alors que 2020 a été une année terrible pour tout le monde, certains secteurs ont connu une hausse remarquable. Les stocks d’animaux de compagnie ont bénéficié d’un regain de sentiment, car les gens ont été forcés de s’abriter sur place et ont ainsi passé plus de temps de qualité avec leurs amis à quatre pattes. Il s’avère que ce n’était pas seulement du temps qu’ils dépensaient, mais aussi des ressources monétaires.

En 2020, les soins vétérinaires et les ventes de produits ont représenté un chiffre d’affaires de 31,4 milliards de dollars, un chiffre qui ne cesse d’augmenter. En fait, les experts prédisent d’ici la fin de cette année, cette catégorie pourrait augmenter de près de 3% à 32,3 milliards de dollars. Les propriétaires d’animaux n’épargnent aucune dépense, ce qui est de bon augure pour la société de services de technologie vétérinaire Heska et en particulier HSKA stock.

Doté de solutions de diagnostic de laboratoire et d’une plate-forme d’imagerie numérique au point de service, l’équipement vétérinaire de Heska fournit des résultats rapides et fiables, conduisant à une bien meilleure prise de décision pour les parents d’animaux de compagnie. Compte tenu des difficultés de la pandémie – en particulier la perte ou la perturbation des réseaux sociaux – les gens sont plus incités à dépenser pour leurs animaux de compagnie. L’action HSKA est un autre nom à surveiller de près.

Chewy (CHWY)

Un détaillant en ligne d’aliments et de fournitures pour animaux de compagnie, il ne devrait pas être surprenant que Chewy ait été l’un des plus grands gagnants de la pandémie parmi les stocks d’animaux de compagnie. Sur le plan humain, le commerce électronique en pourcentage des ventes au détail totales a atteint un niveau record de 16,1% au deuxième trimestre de 2020. Bien que cette mesure ait baissé un peu récemment (14% au T4 2020), elle reste élevée par rapport à normes prépandémiques.

Le passage aux achats sans contact a représenté un vent arrière massif pour l’action CHWY, gagnant 206% en 2020. Mais pour être juste, avec des cas de coronavirus en forte baisse par rapport à leur pic de début janvier 2021, les actions de Chewy ont pris un coup. Par conséquent, les acheteurs potentiels voudront peut-être attendre un peu avant de se lancer dans l’action CHWY.

Une fois que la volatilité aura diminué, vous voudrez peut-être envisager de revenir en actions CHWY avec la remise. Je dis cela principalement parce qu’une fois qu’une habitude a été établie, il est difficile de rompre. Fondamentalement, nous avons passé un an à profiter de services en ligne pratiques, ce qui signifie que certains clients continueront probablement à utiliser le sans contact.

De plus, toute future résurgence de Covid-19 pourrait signifier le retour du jeu pour Chewy.

Jardin central et animal de compagnie (CENT)

Un autre stock diversifié d’animaux de compagnie, Central Garden & Pet, traite de deux circonstances pertinentes qui se sont produites en raison de la pandémie. Tout d’abord, cette entreprise propose une variété de produits de soins et de nourriture pour animaux de compagnie. Avec tout le monde à la maison, il est essentiel de tout garder en ordre. Et pour ceux qui possèdent des animaux de compagnie petits ou exotiques, Central Garden & Pet propose une solide bibliothèque de solutions de soins et de gestion.

Deuxièmement, parce que tout le monde est à la maison toute la journée, combinée à un nombre limité d’événements extérieurs / publics auxquels assister, la pandémie a incité de nombreuses personnes à envisager des projets de rénovation domiciliaire. C’est là que le jardin de Central Garden entre en jeu. Ceci est particulièrement pertinent pour les gens riches qui ont profité de notre environnement monétaire bon marché pour acheter plus de biens immobiliers à des coûts d’emprunt réduits.

Pourtant, le principal inconvénient de l’action CENT est que la plupart des investisseurs reconnaissent la «dualité» haussière de l’entreprise sous-jacente. Personnellement, je ne suis pas du genre à courir après les actions. Si vous êtes comme moi, j’attendrais que CENT se refroidisse, puis je me réengagerais.

Covetrus (CVET)

Dans le domaine de la santé humaine, les entreprises de logiciels et de technologie exploitent l’analyse de données et les protocoles d’intelligence artificielle pour réduire les charges administratives des professionnels de la santé. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les solutions de signature électronique étaient très populaires pendant la pire crise de Covid-19.

Mais nos amis à fourrure ne devraient-ils pas aussi avoir de l’amour? Je l’ai déjà dit et je le répète maintenant – les humains sont terribles. Et le coût de l’assurance maladie humaine est terriblement inhumain, si vous voulez mon avis. Pour tous les amoureux des animaux, Covetrus est une entreprise que vous voudrez suivre de près.

Fournissant des services complets englobant la chaîne d’approvisionnement, les solutions logicielles et la gestion des ordonnances, Covetrus aide à alléger le fardeau des professionnels vétérinaires afin qu’ils puissent faire le travail le plus important: prendre soin des membres de votre famille à fourrure.

Pour être franc, les actions d’EFPC ont été volatiles ces derniers temps – une caractéristique commune à de nombreuses actions pour animaux de compagnie cette année. Par conséquent, les investisseurs conservateurs devraient envisager d’attendre un peu que cette folie s’éteigne.

Groupe Animaux à Domicile (PAHGF)

Bien que nous plaisantions souvent sur le fait que nos compatriotes américains poussent parfois un peu trop loin leur amour des animaux de compagnie, nous ne sommes pas les seuls à préférer quatre pattes à deux. De l’autre côté de l’étang au Royaume-Uni, les Britanniques imitent également notre amour des animaux de compagnie. En fait, c’est l’inverse car ils ont une longue histoire de soins et de propriété d’animaux de compagnie.

La Grande-Bretagne était en fait «le premier pays au monde à créer une association caritative pour le bien-être des animaux». Et bien sûr, les Britanniques nous ont donné aux Américains certaines de nos races de chiens les plus appréciées, notamment le golden retriever, le beagle et le bulldog.

Il n’est donc pas surprenant que vous puissiez trouver des stocks d’animaux de compagnie viables dans ce pays. Si cela ne vous dérange pas de prendre certains risques, vous devriez envisager Pets at Home Group avec vos fonds spéculatifs. Présentée comme la principale entreprise de soins pour animaux au Royaume-Uni, Pets at Home devrait théoriquement bien performer.

Cyniquement, les pays européens ont eu beaucoup de temps à essayer de contrôler le coronavirus. Les mesures de verrouillage constantes signifient plus d’incitations pour les propriétaires d’animaux britanniques à prendre soin de ceux qui comptent vraiment.

A la date de publication, Josh Enomoto ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.