7 ans, 4 élections générales et son premier pas de côté depuis qu’il est aux commandes

Les acteurs politiques en Espagne semblent déterminés à laisser la pandémie mondiale de coronavirus en arrière-plan. C’est la sensation qui est perçue après les innombrables tremblements de terre politiques survenus ces derniers mois et dont le point culminant a été la semaine dernière, avec la réaction en chaîne du PP devant la motion de censure présentée par Cs à Murcie.

La dernière grande nouvelle connue n’a rien à voir avec les partis de droite. Pablo Iglesias, jusqu’à présent deuxième vice-président et ministre des Droits sociaux et de l’Agenda 2030, il a décidé de démissionner de son poste au gouvernement pour se présenter comme candidat à la Communauté de Madrid. Là, il va disputer une énorme bataille avec Isabel Díaz Ayuso, qui leur a promis heureux après avoir attrapé le PSOE de Madrid et dans le but d’absorber le vote des Cs.

Tout indique que l’actuelle ministre du Travail, Yolanda Díaz, sera le successeur au poste d’Iglesias et qu’elle se positionnerait donc également pour les futures élections générales. Ce revirement à Podemos signifie un pas de côté pour Iglesias, peut-être le premier depuis novembre 2014, lorsqu’il a été nommé secrétaire général et a commencé sa carrière politique.

Un début avec deux clés: les apparitions dans les médias et les élections européennes

L’histoire de Podemos en tant que formation et celle de Pablo Iglesias en tant que politicien sont indissociables. Tout a commencé à la fin de 2013 et au début de 2014, lorsqu’après le 15-M, le parti a été fondé et les primaires ont été ouvertes. Le premier objectif qui est fixé est d’assister aux élections européennes de mai, où elles sont présentées sans avoir terminé le processus des primaires et ils obtiennent cinq sièges, devenant ainsi le quatrième parti le plus voté en Espagne.

Pour leur campagne, qui était minime par rapport aux grandes fêtes, ils ont utilisé Pablo Iglesias comme visage visible, car il avait une grande expérience sur les téléviseurs. Au début, il a commencé par des rassemblements avec une nette majorité de sympathisants de droite et d’extrême droite avec lesquels il s’est continuellement confronté, puis petit à petit assister à des débats et interviews dans les médias généralistes tels que La Sexta ou TVE.

Après le succès obtenu aux élections européennes, le militantisme n’a laissé aucun doute et l’a élu secrétaire général le 15 novembre 2014 avec environ 90% des voix. Ainsi commença la carrière politique de Pablo Iglesias. Cependant, son siège au Parlement européen allait durer à peine un an, car en octobre 2015 Il a décidé lui renoncer pour se présenter aux élections générales de décembre de ce même an.

Quatre élections générales avec une tendance du plus au moins

L’impact de Podemos sur le paysage politique a été colossal. Peu de temps après, ils ont rejoint Ciudadanos sur scène et tous deux menaçaient de briser le bipartisme, bien que selon les sondages avec Iglesias et son parti comme les vainqueurs des élections. C’étaient les premières élections avec le roi Felipe VI à la tête de l’Etat et tant le PP que le PSOE ne savaient pas bien comment affronter ces nouveaux adversaires politiques.

Lors des élections de décembre 2015, Pablo Iglesias et son parti sont entrés au Congrès avec 69 sièges et c’est ainsi que le mouvement 15-M est devenu une réalité. Cependant, après une arithmétique de correspondance complexe, aucun n’a pu former un gouvernement et les élections ont été répétées en juin 2016. Pour cette nomination électorale, Iglesias avait un atout dans sa manche qui, selon lui, lui servirait à gouverner, mais cela n’a pas eu autant d’impact.

Avec ce qu’on a surnommé le «pacte des bouteilles», Iglesias et Alberto Garzón ont scellé une union sous la forme d’une coalition des deux partis qui a donné espoir à l’unité de la gauche, mais qui ne s’est néanmoins traduite que par une augmentation de deux sièges par rapport à 2015, obtenir 71 députés et se consolider comme la troisième force politique en Espagne.

Deux ans plus tard, la bataille interne pour le pouvoir a fortement épuisé la formation violette et son chef Pablo Iglesias. Dans un combat pour le secrétaire général avec Iñigo Errejón, Iglesias a été victorieux mais son parti a perdu des partisans. Plus tard, les frictions avec Carolina Bescansa, un autre des fondateurs violets, et peu à peu le dôme qui a commencé avec le projet s’est estompé sur une seule figure, celle d’Iglesias.

En 2018, Podemos a soutenu la motion de censure contre le gouvernement de Mariano Rajoy après les cas de corruption du Parti populaire et, après avoir tenté de gouverner avec le PSOE et d’autres formations, des élections ont été convoquées pour avril 2019. Le chiffre d’Iglesias déjà accumulé certains Wear et le mouvement de Podemos n’ont pas eu autant d’attraction qu’au début. Ainsi, ils ont obtenu 42 sièges aux élections et ils se sont vu confier la tâche de former un gouvernement avec le PSOE, mais ils ne sont parvenus à aucun accord et des élections ont été déclenchées à nouveau, cette fois pour novembre 2019.

Lors de ces élections générales, les dernières qui ont eu lieu à ce jour, Podemos sous sept députés et atteint 35 sièges. Cette fois, oui, peu de temps après que les résultats aient été connus, Pablo Iglesias et Pedro Sánchez ont signé un accord pour former le premier gouvernement de coalition dans l’histoire de la démocratie, où Iglesias occuperait la deuxième vice-présidence et le ministère des Droits sociaux et de l’Agenda 2030.

Une nouvelle étape de la politique régionale et son premier pas de côté

La tendance suivie par Podemos ces dernières années n’était pas bonne. Les controverses continues sur sa villa à Galapagar et les nombreuses poursuites judiciaires ouvertes contre eux – et la plupart d’entre elles ont été archivées par la suite – ont grandement usé sa silhouette. Pour cette raison, Iglesias a décidé de faire un premier pas de côté depuis qu’il dirige Podemos et démissionne de son poste de vice-président du gouvernement.

Son changement n’est pas facile car il devra se battre pour gouverner la Communauté de Madrid, où Isabel Díaz Ayuso a une grande force et dans le but de rassembler les partis de gauche, en particulier Más Madrid, à qui il a déjà proposé de s’inscrire sur des listes communes.

Maintenant, seul le temps déterminera si cela a été une décision intelligente de Pablo Iglesias et de la formation violette, surtout en fonction des résultats des élections du 4 mai dans la Communauté de Madrid. En tout cas, il semble que l’actuel candidat à la présidence régionale soit confronté à une nouvelle étape de sa vie politique orientée vers une fin, même si l’on ignore à quel point il en est proche.