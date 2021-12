7 applications Android pour pouvoir localiser vos amis et votre famille même dans de grandes foules | La technologie

Il peut être politiquement incorrect de se demander où se trouvent nos amis ou notre famille à tout moment, mais la vérité est qu’il existe des outils qui vous permettent de le faire, puisque tout le monde diffuse sa position à tout moment.

La grande majorité des personnes que nous connaissons, à moins qu’elles ne soient très conscientes de ce problème, transmettent en permanence où elles se trouvent à tout moment, donc les localiser ne sera pas une odyssée.

Il existe des applications de recherche de localisation, qui utilisent le GPS pour localiser notre position.

Regardons quelques-uns des meilleurs qui existent actuellement pour pouvoir établir la situation de nos amis et de notre famille et ne pas nous perdre dans de grandes foules.

Index des contenus :

Glympe

Glympse est l’une des applications de localisation les plus populaires. Sa principale vertu est de localiser très rapidement les amis et la famille.

Un autre des grands avantages de cette application est qu’elle n’a pas besoin que l’autre personne soit enregistrée dans l’application, elle nous parvient uniquement avec une connexion Internet.

C’est pourquoi cela rend cette application si spéciale, en plus d’avoir un système de sécurité très intéressant et c’est que les emplacements ou Glympse expirent après une période de temps définie.

Traqueur A-GPS

C’est une application que nous pourrions appeler la meilleure lorsque la localisation doit être effectuée dans des situations comme celles de randonneurs, campeurs et autres.

Étant donné que beaucoup de choses peuvent arriver lors de ces types d’aventures, comme des changements de temps ou une désorientation, avoir le A-GPS Tracker allumé peut être une bonne idée pour que d’autres puissent déterminer où nous sommes et nous aider en cas d’urgence .

Une bonne chose est que toutes les cartes sont conçues avec l’altitude, la latitude et la longitude, données en degrés ou en coordonnées UTM.

Bien qu’il ait été créé pour ce type de personne, la vérité est qu’il peut être utilisé pour un emplacement global, mais bien sûr, l’emplacement doit être actif.

Localisateur de famille

Family Locator est conçu pour tous ceux qui ont une famille et veulent connaître leur emplacement à tout moment.

Est spécialement préparé pour localiser les enfants, mais cela peut s’appliquer à n’importe qui dans la famille.

La meilleure chose est qu’il a un bouton SOS pour que les enfants puissent cliquer en cas d’urgence et qu’il parvienne immédiatement aux parents, en partageant l’emplacement, qui sera vu sur une carte spécifique pour lui.

Les parents peuvent également configurer des notifications pour être alerté lorsque leur enfant atteint une destination particulière, comme l’école ou la maison d’un ami.

Dans l’application, des zones sûres ou dangereuses peuvent être créées afin que les parents reçoivent les alarmes correspondantes dans chaque cas.

Localisateur GPS de la famille GeoZilla

GeoZilla Family GPS Locator est celui qui consomme le moins de batterie puisqu’il intègre un système appelé SLC, ce qui garantit que l’application ne s’allumera que si nous nous éloignons considérablement de ce que nous marquons comme notre propriété.

Nous pouvons également l’envisager car il offre certaines fonctionnalités axées sur la famille telles que la notification lorsqu’un membre du groupe a atteint sa destination ou l’affichage de l’historique de localisation d’une semaine sur une carte.

Géo Tracker

Geo Tracker est une application de suivi GPS qui s’adresse aux personnes qui passent beaucoup de temps dans la nature et qui peuvent donc subir des mésaventures ou se perdre.

Nous pouvons voir l’emplacement sur une carte, en plus de nous fournir beaucoup de données où nous sommes ou où se trouve quelqu’un, comme la vitesse, l’altitude, la distance verticale (pour les montées et les descentes) et l’inclinaison de la pente.

Vous pouvez partager l’emplacement avec vos amis et votre famille et nous pouvons même trouver quelqu’un dont nous n’avons pas entendu parler depuis longtemps, tant qu’il a l’emplacement actif.

Vie360

Life360 utilise un Philosophie des cercles, c’est-à-dire que les personnes qui partagent un emplacement proche forment un cercle. Tous doivent être enregistrés dans le système et partager leur emplacement à ce moment-là.

A l’instant où vous activez votre localisation, vous voyez ceux de tous les autres qui font partie dudit cercle. De plus, nous pouvons configurer quand nous voulons faire partie des cercles, c’est-à-dire que nous pouvons vouloir apparaître l’après-midi, mais pas la nuit.

Chaque cercle a une carte privée et un service de messagerie privée qui ne peuvent être vus que par les autres membres du cercle.

Google Maps

Vous pouvez également utiliser Google Maps pour savoir où se trouvent vos amis et votre famille.

Il est essentiel que ce personne partage avec vous l’emplacement à l’avance, car s’il ne sera pas possible d’utiliser le système, mais si c’est le cas, il peut être l’un des plus faciles à utiliser.

Pour qu’une personne partage l’emplacement afin qu’elle puisse être localisée, les étapes suivantes doivent être effectuées :

Nous ouvrons Google Maps. Nous avons joué dans le Photo de profil dans le coin supérieur droit. Nous choisissons Emplacement partagé. Maintenant, nous donnons une touche à bouton de partage nouveau dans le coin inférieur droit. Nous établissons un durée à partager ou nous sélectionnons Jusqu’à ce que je le désactive. A ce moment, déjà pour finir, nous sélectionnons des personnes avec lesquels nous souhaitons partager à partir de votre liste de contacts.

Localiser des personnes

Vous savez maintenant comment localiser vos amis et votre famille avec les applications que nous vous avons apprises.

Si nous essayons de découvrir où se trouve quelqu’un, nous pouvons nous retrouver avec le premier obstacle que la personne doit surmonter. consentir à votre emplacement ou au moins être dans l’application, donc localiser quelqu’un peut être plus compliqué.

D’autre part, ils peuvent être un aide pour les enfants, puisque nous pouvons découvrir où ils se trouvent simplement en regardant notre smartphone, ce qui peut apporter une grande tranquillité d’esprit, même si nous savons tous que nous sommes parents, nous ne devrions jamais nous éloigner d’eux par précaution.

Mais dans tout cela, il y a aussi le débat de savoir si ces applications empiètent sur la vie privée des gens et leur droit d’être où ils veulent sans être localisés.

Evidemment ces applications que nous vous avons montrées sont claires que si la personne ne donne pas son consentement il n’y a rien à faire, ce ne sont pas des applications d’espionnage.

Cela signifie qu’une personne qui active tous les modèles de localisation accepte explicitement d’être localisé, rendant tous ces systèmes totalement légaux et aucun droit personnel de quiconque n’est compromis.