7 articles dont chaque fan a besoin en cette période des fêtes

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Ted Lasso est l’une des émissions de télévision les plus populaires à la télévision en ce moment, et cela signifie que le butin de la série ferait de superbes cadeaux de Noël. Première en 2020, Ted Lasso est devenu un favori des fans car le personnage principal, interprété par Jason Sudeikis, a conquis le cœur de beaucoup avec son attitude positive et ses répliques. Ted Lasso est également un favori parmi les critiques car il a remporté plusieurs Emmy Awards et est actuellement en lice pour quatre nominations aux 26e Critics Choice Awards 2021, dont celui de la meilleure série comique.

Deux saisons de la série Apple TV+ sont disponibles en streaming avec la troisième saison à venir l’année prochaine. Mais la saison 3 de Ted Lasso va-t-elle vraiment être le dernier hourra ? « Je me sens comme un vrai coach quand je dois dire aux gens que vous ne pouvez pas regarder la saison 4 alors que nous sommes au milieu de la saison 3″, a déclaré Sudeikis à Entertainment Tonight plus tôt cette année. « Nous ne pouvons pas nous soucier des championnats lorsque nous sommes au premier tour des séries éliminatoires, vous savez ? »

« Nous devons prendre un match à la fois », a poursuivi Sudeikis, notant qu’il y a « de nombreux facteurs » qui contribueraient à la poursuite de Ted Lasso au cours de la saison 3. « Aussi cliché que cela puisse paraître, il y a en fait la vérité. C’est difficile à pensez à quoi faire dans un avenir lointain lorsque vous essayez de faire face à ce qui est juste devant vous. » En attendant la troisième saison de Ted Lasso et ce qui pourrait arriver de plus pour la série Apple TV+, voici huit cadeaux de Noël pour les fans de la série.

Ted Lasso White Title Sweat-shirt bleu royal pour hommes

(Photo : Bioworld via Walmart)

C’est une excellente façon de montrer votre amour pour Ted Lasso et de rester au chaud en même temps. En plus du titre de l’émission sur le devant, le sweat à capuche comporte également la citation préférée de Ted « Je crois en moi », ce qui est un excellent moyen d’inspirer votre équipe, vos collègues et vous-même. Cet article est de la marque Bioworld.

Vous pouvez trouver le sweat à capuche chez Walmart pour 39,99 $

39,99 $ chez Walmart

T-shirt graphique Ted Lasso Team Believe pour hommes

(Photo : Ted Lasso via Walmart)

Cette chemise est une autre excellente façon de montrer votre soutien à la série et à Ted lui-même. Comme le montre la chemise, Ted est habitué au style de vie anglais. Mais ce qui est drôle avec cette chemise, c’est que Ted n’est pas fan de thé. En fait, il déteste carrément ça.

Vous pouvez trouver la chemise chez Walmart pour 24,98 $

24,98 $ chez Walmart

T-shirt Futbol, ​​c’est la vie

(Photo: Tee Public)

C’est une phrase que Danny Rojas dit tout au long de la série et qui a séduit les fans. Danny est un personnage très positif sur Ted Lasso mais est aussi l’un des meilleurs joueurs de football au monde. Cette chemise est un incontournable pour les fans de Ted Lasso ou simplement les fans de football et est personnalisable avec des couleurs, des styles et plus encore.

Vous pouvez acheter la chemise chez Tee Public.

14 $ chez TeePublic

Puzzle Entraîneur De Football

(Photo : RedBubble)

C’est un excellent cadeau pour toute la famille car il peut s’agir d’un petit ou d’un grand projet selon la taille du puzzle. Le produit fini montre un homme qui semble être Ted Lasso tenant un ballon de football tout en saluant les fans. C’est un bon moyen de tuer le temps avant les premières de la saison 3. Obtenez un puzzle de 252 pièces pour 42,18 $ maintenant !

Plus d’informations et de détails personnalisables sur Redbubble

42,18 $ chez RedBubble

Ted Lasso – Croyez Mug

(Photo: MT Gifts via Amazon)

Il n’y a pas de meilleure façon de commencer la matinée que de célébrer Ted Lasso. Cette tasse est parfaite pour les fans de Ted Lasso qui aiment le café ou toute autre boisson. Et ce qui est bien avec cette tasse, c’est que l’imprimé ne s’effacera jamais.

Plus de détails sur Amazon

11,99 $ sur Amazon

Tasse Chiens Diamant Ted Lasso

(Photo : LINQWkk via Amazon)

Les fans de Ted Lasso savent qui sont les Diamond Dogs. Le groupe se réunit périodiquement pour parler de leurs problèmes. La mauvaise nouvelle est que les Diamond Dogs ont perdu un membre clé car il a accepté un poste dans une autre équipe.

Vous achetez la tasse sur Amazon

18,85 $ sur Amazon

Gobelet isotherme en acier inoxydable

(Photo : Amazon)

Tout en gardant votre boisson préférée chaude ou froide, vous pouvez également lire certaines des citations les plus remarquables de Ted Lasso sur ce gobelet. Il est disponible en deux tailles différentes (20 oz et 30 oz) et durera bien après la fin du spectacle.

Plus de détails sur cette tasse sur Amazon

29,95 $ sur Amazon