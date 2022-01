7 astuces pour économiser de l’électricité en télétravail et payer moins sur sa facture | Vie

Si vous travaillez à domicile, il est fortement recommandé d’essayer d’économiser le plus d’énergie possible afin de ne pas faire face à une facture très élevée. Voici 7 conseils pour vous aider à économiser sur votre facture d’électricité lorsque vous faites du télétravail.

Travailler à domicile peut être vraiment confortable : vous gagnez du temps dans les transports et les déplacements, vous avez la possibilité d’organiser votre temps comme vous le souhaitez et il est plus facile de concilier vie de famille.

Cependant, cette modalité présente également certains inconvénients. Le plus évident d’entre eux est que la consommation d’énergie à la maison est plus élevée et que le travailleur peut finir par payer plus sur la facture.

A cela, il faut ajouter que le coût de l’électricité est de plus en plus élevé et ne devrait pas baisser au cours des prochains mois, ce qui est un problème pour la poche.

Pour cette raison, il est intéressant de connaître les meilleures recommandations et astuces pour économiser de l’argent sur votre facture d’électricité pendant que vous travaillez à domicile.

Profitez de la lumière du jour, planifiez la journée, utilisez la température la plus optimale ou prioriser les appareils à faible consommation Ce sont quelques clés à retenir, mais pas les seules.

Voici 7 astuces qui vous aident à économiser sur votre facture d’électricité lorsque vous faites du télétravail.

Ne laissez rien au hasard : planifiez !

Essayer de rendre votre journée à la maison aussi similaire que possible à celle que vous avez au bureau est essentiel pour économiser de l’argent, surtout si vous n’avez pas l’habitude de travailler à distance.

Suivre strictement un horaire peut vous aider à ne pas travailler plus de 8 heures, ce qui finit forcément par avoir un coût plus élevé.

Une autre partie importante de la planification consiste à délimiter l’espace de travail et à le séparer de celui dont vous disposez pour vous reposer.

De cette façon, vous évitez d’éventuelles distractions qui finissent par générer une dépense énergétique plus élevée que vous ne le souhaitez.

La lumière du jour sera votre meilleure alliée

Si vous avez la possibilité d’avoir des horaires flexibles, il est préférable de commencer votre journée lorsqu’il y a suffisamment de lumière naturelle, de sorte que vous n’aurez pas à allumer les interrupteurs pendant une grande partie de la journée.

À ce stade, il est également essentiel de choisir une zone de la maison qui reçoit suffisamment de lumière et pour le maximum d’heures possible. Ne choisissez pas une pièce sombre même si cela peut sembler plus confortable.

N’exagérez pas avec la température

En hiver il est très tentant de mettre le chauffage très haut pour pouvoir être en manches courtes et ne pas avoir froid, mais si vous voulez économiser vous aurez un problème avec cet aspect.

La température idéale pour être à l’aise en hiver est obtenue en réglant le thermostat autour de 20ºC.. Vous pouvez avoir le même problème en été avec la climatisation. Dans ce cas, il doit être à 25ºC.

Idéalement, vous ne devriez pas avoir à utiliser le chauffage ou la climatisation en continu tout au long de la journée, mais les garder allumés juste le temps qu’il faut.

Purger les radiateurs, ne pas aérer la maison aux heures centrales de la journée et porter des vêtements adaptés sont des conseils à garder en tête pour ne pas trop allumer le chauffage en hiver.

Essayez de manger aux heures les moins chères

Cuisiner et manger à la maison est une autre des dépenses que le télétravail implique.

Le mieux est de prendre en compte les périodes de temps de la facture d’électricité. Le meilleur moment pour cuisiner se situe entre 14h00 et 18h00, puisque vous vous retrouverez sur la partie plate.

Préparer le petit-déjeuner avant 8h00 va aussi vous aider, puisque la section la plus chère de la facture commence à partir de ce moment-là.

Utiliser un appareil à faible consommation

Une bonne alternative au froid est d’utiliser des radiateurs et poêles basse consommation, car ils vous permettront d’économiser sur la facture.

L’utilisation d’ampoules LED est également une option intéressante si vous ne voulez pas que le coût de la facture monte en flèche pour travailler à la maison.

Un ordinateur portable, c’est toujours mieux

Vous trouverez peut-être plus pratique d’utiliser un ordinateur de bureau, mais sachez que la consommation d’énergie sera moindre si vous optez pour un ordinateur portable.

La L’Agence française de l’environnement (ADEME) estime qu’un ordinateur portable consomme jusqu’à 50 % de moins qu’un ordinateur de bureau.

L’avantage de ces appareils est que vous pouvez les débrancher du secteur pendant une grande partie de la journée, surtout si la batterie dure longtemps. Ne faites pas l’erreur de le brancher toute la journée.

N’oubliez pas de régler la puissance souscrite

C’est un point auquel tout le monde ne pense pas, mais qui est aussi fondamental dans le sens de l’épargne.

L’important est que la puissance soit en adéquation avec les besoins que vous avez réellement en tant que client, sans que vous deveniez trop haut ou trop bas.

Vous pouvez consulter votre historique de consommation électrique et la puissance utilisée sur la plateforme Datadis.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Enrique Fernández.