7 autres astuces marketing sur smartphone que nous détestons

Les fabricants de smartphones ne sont pas étrangers aux astuces marketing astucieuses, car ils visent à attirer l’attention sur leurs produits et à générer plus de ventes dans le processus. Certaines des tactiques les plus importantes que nous avons couvertes auparavant incluent la falsification de photos, la tricherie de référence et les rendus trompeurs.

Ce ne sont pas les seuls exemples de marketing fragmentaire que nous ayons vu auparavant, et voici sept autres tactiques de marketing pour smartphone qui font sourciller que nous avons rencontrées au cours des années passées. Vous pouvez consulter notre liste précédente d’astuces marketing louches pour smartphones sur le lien.

1. Se concentrer sur les prix de reprise

Il n’y a rien de mal en soi à lister les prix de reprise – les marques de smartphones font baisser le prix d’un nouvel appareil si vous échangez votre ancien téléphone tout le temps. Mais le problème survient lorsque des entreprises comme Samsung répertorient automatiquement les prix de reprise comme option par défaut lorsque vous visitez leurs boutiques en ligne, avec le RRP barré pour donner l’impression d’une économie d’argent plus traditionnelle. Consultez la capture d’écran ci-dessus pour voir ce que nous voulons dire.

Cela semble assez dégoûtant, car les marques essaient de donner l’impression que leurs téléphones sont livrés avec une remise en espèces conventionnelle. Ce serait bien mieux si les prix de reprise et les prix complets étaient répertoriés, ou si les entreprises étiquetaient réellement le prix de reprise en tant que tel dans la même zone pour une clarté immédiate.

Une autre astuce marketing que nous voyons consiste pour les entreprises à proposer des prix promotionnels, puis à rendre le prix approprié moins visible ou complètement caché dans les documents marketing/presse. Encore une fois, il n’y a rien de mal avec les prix promotionnels eux-mêmes, mais les entreprises pourraient être plus transparentes sur les prix réels.

2. Des modèles publicitaires que vous ne pouvez pas acheter

Une autre chose que nous avons vue, ce sont les entreprises qui font la publicité de modèles de smartphones que vous ne pouvez pas acheter. L’exemple le plus marquant que nous ayons vu en 2021 est OnePlus faisant la publicité du OnePlus 9 Pro de 128 Go pour 969 $ en Amérique du Nord.

Malheureusement, la société a retardé puis annulé la sortie de cette variante, accusant les problèmes d’approvisionnement du chipset. Cela signifiait que les utilisateurs devaient dépenser 1 069 $ pour l’option OnePlus 9 Pro de 256 Go, entraînant une hausse des prix de 100 $. OnePlus a également fait de même pour le Nord 2 en Inde, annonçant une variante 6 Go/128 Go pour le marché mais n’offrant en réalité qu’une variante 8 Go/128 Go ou plus.

Nous avons de la sympathie si les problèmes de pénurie de puces en sont effectivement la cause, mais la tournure des événements reste décevante. Après tout, les équipementiers obtiennent de bonnes relations publiques pour avoir annoncé un prix de base bas, mais à quoi cela sert-il si vous ne pouvez pas acheter un appareil à ce prix pour commencer ?

3. Se concentrer sur des métriques inutiles

S20 Ultra 1x S20 Ultra 10x S20 Ultra 100x

Une autre astuce marketing utilisée par les marques de smartphones est de se concentrer sur des métriques inutiles afin de se démarquer du lot. Par exemple, 2020 a vu Samsung accélérer à cet égard en proposant 100x « Space Zoom » sur son Galaxy S20 Ultra.

Samsung n’est pas le seul fabricant de téléphones à proposer des niveaux de zoom ridicules mais de faible qualité, comme nous l’avons vu Xiaomi monter la barre avec un zoom numérique 120x sur le Mi 10 Ultra. Encore une fois, il s’agit d’une fonctionnalité presque inutile qui donne l’impression d’avoir été plaquée afin que l’entreprise puisse dire qu’elle bat Samsung (et pour la synergie marketing avec un écran de 120 Hz et une charge de 120 W).

Nous avons également vu des entreprises comme Oppo et Xiaomi se concentrer sur des fonctionnalités telles que des vitesses de charge de 120 W ou 100 W. Ce n’est pas tout à fait inutile, car vous avez en effet la possibilité de recharger en moins de 20 minutes dans certains cas. Mais ces vitesses entraînent souvent un taux de dégradation de la batterie beaucoup plus élevé. Même la charge de 50 W à 65 W offre toujours des temps de recharge ultra-rapides sans mettre autant de pression sur la batterie au fil du temps.

4. Énoncés de qualification pour les meilleurs et les premiers

Une tactique qui existe depuis des années est la tendance des entreprises à revendiquer des premiers/meilleurs qualifiés. C’est-à-dire que la marque revendique un premier ou un meilleur très spécifique à des fins de marketing.

Sony était l’un des partisans les plus en vue de cette tactique dans les années passées, car il affirmait que le Xperia Z2 avait « le meilleur appareil photo et caméscope au monde dans un smartphone étanche ». D’une part, les téléphones résistants à l’eau n’étaient pas courants à l’époque, mais on avait toujours l’impression que l’entreprise cherchait un titre de « meilleur au monde ».

Nous voyons également certaines marques vanter des premières qualifiées, comme Realme se vanter du premier téléphone en Inde avec un SoC à budget spécifique. Encore une fois, Realme n’est peut-être pas le premier à proposer un téléphone avec ce chipset dans le monde, mais le désir d’une entreprise de dire qu’elle est la première à faire quelque chose – même si cela ne signifie pas grand-chose dans un contexte plus large – vieillit .

L’une des pratiques marketing les plus ennuyeuses de nos jours consiste à ajouter « IA » au nom de chaque fonctionnalité. De nombreux fabricants sont coupables de ce comportement, couvrant tout, des fonctionnalités matérielles aux capacités logicielles.

Nous avons vu plusieurs marques le faire pour leurs modes « caméra AI », qui se résument essentiellement à une reconnaissance plus intelligente des scènes et des objets. Bien sûr, l’apprentissage automatique est utilisé ici, mais la reconnaissance de scène existe de toute façon depuis des années. Pourtant, cela n’empêche pas les entreprises d’offrir des modes « AI » ou une image de marque « AI camera ».

Nous avons vu de nombreuses marques ajouter l’IA au nom des fonctionnalités avec des preuves évidentes de toute intelligence d’IA en jeu.

Nous avons également vu des entreprises comme Asus proposer une « charge IA » qui ajuste le taux de charge d’un téléphone en fonction des habitudes de charge précédentes. Pendant ce temps, d’autres marques de téléphones l’appellent simplement charge intelligente ou charge optimisée de la batterie. La société a sans doute atteint son « apogée » à cet égard avec le Zenfone 5Z de 2018. Ce téléphone offrait la charge AI, AI Boost (un type de fonctionnalité de performance), AI Scene (reconnaissance de scène), AI Ringtone (réglage du volume de la sonnerie en fonction du bruit ambiant) et AI Photo Learning (modifications suggérées). Soupir.

Les goûts d’Oppo, Vivo, Xiaomi, LG et d’autres vantent également des fonctionnalités telles que les modes « AI face unlock » et « AI portrait » alors qu’ils signifient simplement qu’ils utilisent des algorithmes logiciels. Peut-être que l’idée est que le fait d’ajouter « IA » sur le nom fera oublier aux gens qu’il ne s’agit pas de fonctionnalités matérielles (comme le déverrouillage du visage 3D).

6. Truquer les chiffres de la performance

Nous avons déjà couvert la tricherie de référence dans notre premier aperçu des astuces marketing douteuses sur les smartphones, mais cette entrée se concentre sur des problèmes de performances d’un type différent. Plus précisément, nous avons vu certaines entreprises proposer du silicium de pointe dans leurs téléphones phares, mais ralentir ces appareils de manière agressive pour la durée de vie de la batterie.

Le plus grand exemple de tous les temps était probablement le Batterygate d’Apple, qui a vu le fabricant d’iPhone étrangler tranquillement les anciens iPhones avec des batteries dégradées. De cette façon, l’entreprise pourrait obtenir une meilleure endurance sur les téléphones avec des batteries plus anciennes.

Encore une fois, il n’y a rien de mal à cela en principe, surtout lorsque vous ne remarquez aucun problème lié aux performances. Mais le problème est que ces entreprises ne sont pas toujours transparentes sur cette approche, qui interdit essentiellement aux consommateurs d’utiliser toute la puissance à leur disposition. Le cas OnePlus était particulièrement intéressant, car vous pourriez vous demander à quoi bon acheter un tout nouveau téléphone puissant lorsque les cœurs de processeur lourds ne sont même pas utilisés dans de nombreuses applications.

7. Mettre à jour les engagements en tant qu’accessoires marketing

Hadlee Simons / Autorité Android

En dehors de Google, Samsung est actuellement le roi des mises à jour sur Android, offrant quatre ans de correctifs de sécurité et trois ans de mises à jour du système d’exploitation. L’engagement s’applique aux produits phares commercialisés à partir de 2019, aux appareils pliables, aux tablettes et même aux deux dernières générations de certains modèles de la série Galaxy A (par exemple, Galaxy A51 et versions ultérieures, Galaxy A71 et versions ultérieures, Galaxy A90 et versions ultérieures).

Il ne fait aucun doute que Samsung récolte les avantages marketing de cette décision, et plusieurs autres fabricants ont également annoncé des politiques de mise à jour révisées. Malheureusement, il existe des marques comme Oppo, Vivo et même OnePlus qui sont toutes en deçà de Samsung en termes de mise en œuvre – à tel point qu’elles se sentent un peu comme un mouvement de relations publiques bon marché.

Dans le cas d’Oppo, la série Find X3 gagnera trois ans de mises à jour du système d’exploitation, mais la gamme Find X2 de l’année dernière ou tout appareil de milieu de gamme manquera. Pendant ce temps, Vivo a révélé que la prochaine série X70 gagnerait trois ans de mises à niveau du système d’exploitation, mais la famille X60 lancée plus tôt cette année ou ses offres de milieu de gamme ne seraient pas aussi chanceuses. OnePlus – traditionnellement un leader sur les promesses logicielles – a récemment déclaré que la série OnePlus 8 et les versions ultérieures gagneraient trois ans de mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité, mais il n’en va pas de même pour sa série Nord et d’autres téléphones économiques.

Aussi décevant soit-il, nous pouvons comprendre dans une certaine mesure pourquoi les marques limiteraient trois mises à jour du système d’exploitation aux téléphones phares compte tenu du coût de ces appareils. D’un autre côté, il est difficile de voir les approches d’Oppo et de Vivo comme autre chose qu’un moyen de faire des éloges faciles pour leurs prochaines sorties tout en négligeant leurs produits phares de moins d’un an.

C’est tout pour notre regard sur sept autres astuces marketing douteuses des fabricants de smartphones. Y en a-t-il d’autres que vous ajouteriez à la liste ? Faites-nous savoir ci-dessous.