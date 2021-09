7 avantages d’une stratégie de marque solide (des personnes au profit)

Une stratégie de marque est, par essence, le modèle de la façon dont vous souhaitez créer, façonner et partager votre marque. Que vous soyez une petite start-up ou une marque historique qui existe depuis environ cent ans, une stratégie de marque solide est le seul moyen d’assurer la santé et la croissance. Mais de nombreuses marques ont une stratégie incomplète ou inefficace, voire pas du tout.

Pourquoi c’est un problème? Sans stratégie de marque documentée (et, par conséquent, une vision cohérente), vous pouvez vous retrouver avec une organisation désalignée et un service marketing chaotique en proie à :

Communication cloisonnéeMarketing inefficaceIncohérence des messagesDéfis d’exécutionUtilisation inefficace des ressources

Si l’un de ces symptômes vous semble familier, voici pourquoi vous devez réaligner votre marque dès que possible.

7 façons de réussir avec une stratégie de marque

Si vous voulez bâtir une entreprise saine, cultiver une culture forte et fidéliser les personnes qui achètent votre produit ou service à votre marque, vous avez besoin d’une stratégie bien articulée. Voici sept façons dont une stratégie de marque vous aide à surmonter les obstacles les plus courants à la création d’une marque et profite à la fois à votre entreprise et aux personnes pour lesquelles vous travaillez et avec lesquelles vous travaillez.

1) Définissez votre objectif.

Les gens ne se soucient pas seulement des caractéristiques du produit. Ils se soucient de s’aligner sur une marque qui reflète leurs valeurs et a un objectif clair.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT → VALEURS DE LA MARQUE

À la suite de la pandémie et des troubles sociaux de 2020, les recherches de Vrity ont révélé que…

55 % des consommateurs ont déclaré qu’ils accordaient plus d’attention aux valeurs de la marque qu’avant la pandémie. 52 % ont déclaré avoir acheté une marque pour la première fois en raison de ses valeurs. 82 % ont déclaré qu’ils choisiraient une marque plutôt qu’une autre et paieraient plus—en raison de leurs valeurs de marque.

Une stratégie de marque vous aide à articuler votre identité fondamentale (c’est-à-dire votre objectif, votre vision, votre mission et vos valeurs) et, surtout, à la communiquer. En fin de compte, comprendre les convictions de votre marque, construire une organisation qui les reflète et raconter efficacement l’histoire de votre marque est crucial pour attirer et fidéliser les personnes que vous souhaitez atteindre.

Si vous voulez trouver et partager votre objectif plus efficacement…

Clarifier votre propre objectif, vision, mission et valeurs.Commencez entre vos quatre murs.Racontez des histoires sur vos valeurs.

2) Construisez la confiance avec votre public.

Une marque n’est pas une chose tangible. C’est un composite de beaucoup de choses, mais surtout il est façonné par les perceptions que les gens ont de vous, en particulier, leurs sentiments à votre égard.

Pour cultiver cette confiance, vous devez être transparent, honnête et authentique. Avoir des valeurs clairement identifiées aide également ici, mais une stratégie de marque vous aide à avoir un aperçu complet de l’ensemble de votre écosystème de marque et à identifier les opportunités pour améliorer l’expérience client et renforcer votre relation.

Comme le dit Marty Neumeier dans The Brand Gap, « Les clients font confiance à votre marque lorsque leurs expériences répondent ou dépassent constamment leurs attentes ».

Si vous voulez établir la confiance avec votre public…

Créer une narration de données. Des chiffres précis et des données crédibles sont un excellent moyen de positionner votre marque en tant qu’autorité.Sortez le BS de votre contenu.

3) Différenciez votre marque.

Pourquoi les gens devraient-ils choisir votre marque plutôt que les autres ? Qu’est-ce qui vous rend différent ? Si vous n’avez pas une différenciation claire, ils ne le feront pas. Une stratégie de marque est essentielle pour vous aider à articuler cela.

Comme le note Neumeier, vous devez être capable de répondre succinctement à ces trois questions pour construire une marque :

Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Pourquoi est-ce important ?

Vous n’avez pas ces réponses ? Ensuite, votre stratégie de marque échouera.

Si vous voulez différencier votre marque…

Sachez qui est votre concurrent.Créer une identité visuelle forte.Recherchez les lacunes dans votre contenu.

4) Améliorer la collaboration d’équipe.

Une stratégie de marque solide aide à garder tout le monde sur la même longueur d’onde, vous permettant d’avoir une meilleure vue d’ensemble et de travailler vers un objectif commun. Encore une fois, qui es-tu ? Qu’essayez-vous de réaliser ? Comment essayez-vous d’y parvenir?

Lorsque votre équipe est alignée, vous pouvez mieux attribuer les rôles, allouer les ressources et communiquer plus efficacement, que vous travailliez sur un nouveau produit ou que vous proposiez une nouvelle campagne marketing. Cela permet également d’économiser des ressources précieuses, notamment du temps, de l’argent et de l’énergie.

Pour plus de conseils sur la collaboration…

Mieux comprendre votre équipe.Préparez-vous à réussir.Améliorez votre façon de travailler avec les étrangers.

5) Cultiver une meilleure culture d’entreprise.

Selon Energage, plus de 75 % des demandeurs d’emploi considèrent la marque d’un employeur avant de soumettre un curriculum vitae. Cela signifie que ce ne sont pas seulement les clients qui se soucient de la façon dont vous agissez. En fait, ce sont vos employés qui veulent le plus que vous parliez et que vous marchiez le plus, et pas seulement dans les supports marketing.

Tout comme pour établir une relation avec un consommateur, pour attirer et retenir les meilleurs employés, vous devez favoriser une culture où chacun est lié et animé par les mêmes valeurs. Dans une entreprise en bonne santé, ces valeurs influencent tout, de la façon dont vous effectuez les évaluations annuelles à la façon dont vous récompensez l’excellent travail. Si vous savez vers quoi vous travaillez et pourquoi, il est plus facile de cultiver un environnement de travail plus heureux et plus sain. Remarque : Selon une étude de McKinsey, 70 % des employés ont déclaré que leur objectif était défini par leur travail. Traduction : Plus ce travail est axé sur les objectifs, plus vous aurez de rétention.

Pour plus de conseils pour cultiver une meilleure culture…

Concentrez-vous sur votre marque employeur.Tirez le meilleur parti de la technologie et des outils.Incluez vos membres distants.

6) Favoriser l’innovation.

L’innovation est cruciale pour la survie, mais cela peut être une perspective effrayante. Pour diriger avec confiance, vous devez pousser et challenger votre équipe. Avec une culture forte et une vision engagée, vous pouvez créer un espace d’innovation qui soutient les objectifs de votre marque.

Il est intéressant de noter qu’une stratégie de marque vous donne également des contraintes, qui sont également utiles pour la multiplication de l’innovation. Votre stratégie de marque consiste tout autant à choisir ce que vous n’êtes pas que ce que vous êtes. (Pensez à la politique « ne soyez pas méchant » de Google.) Cela peut fournir des directives indispensables pour la prise de décision.

Pour plus de conseils sur la promotion de l’innovation…

Arrêtez de vous concentrer sur le piratage de croissance.Adoptez la pensée Moonshot.

7) Assurer la croissance.

Une fois que vous avez construit votre marque, l’instinct est de la préserver. Bien que cela ait du sens, votre objectif ultime devrait être de développer votre marque, intentionnellement et avec un but précis. Cela signifie faire tout ce dont vous avez besoin pour tenir la promesse de votre marque.

Comme le note Denise Lee Yohn dans What Great Brands Do, « Votre marque ne peut pas être simplement une promesse ; ce doit être une promesse tenue.

Tenir cette promesse à vos clients (et parties prenantes) prend un village. Vous avez besoin de la bonne concentration, des bons intendants de la marque et des bonnes intentions. Une stratégie de marque sert de boussole pour vous assurer de le faire avec succès. Comme le dit Neumeier, « Aucune décision ne devrait être prise sans demander : « Est-ce que cela aidera ou nuira à la marque ? » »

Une stratégie est votre meilleure défense contre la stagnation.

Pour plus de conseils sur la croissance de votre marque…

Constituez la bonne équipe.Comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.Mettez la stratégie en premier.

Comment créer une stratégie de marque ?

Construire une stratégie de marque solide est un processus difficile mais passionnant.