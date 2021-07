7 Bachelor In Paradise Saison 7 Stars dont les retours m’enthousiasment le plus

Ces sept rejoignent la saison de Bachelorette en cours de Karl Smith de Katie Thurston, Jessenia Cruz, Serena Chew, Serena Pitt de Matt James La saison de The Bachelor, Brendan Morais de Clare Crawley / Tayshia Adams la saison de Bachelorette partagée, Noah Erb de Tayshia la moitié solo de la saison, Deandra Kanu, Maurissa Gunn, Natasha Parker, Tammy Ly et Victoria Paul de la saison de Peter Weber, et Tahzjuan Hawkins de la saison de Colton Underwood en tant que casting de Bachelor in Paradise Saison 7. Ces singles déjà annoncés seront sera suivi de plus de rejets de la saison de Katie, et il sera intéressant de voir qui rejoindra ce groupe.