7 bienfaits surprenants pour la santé de l’eau de noix de coco scientifiquement prouvés | La vie

Bien qu’elle soit devenue ces dernières années une tendance, l’eau de coco est bien plus qu’une mode. C’est une boisson très nutritive qui a beaucoup à apporter à votre corps. Prenez note de ces bienfaits pour la santé soutenus par la science.

L’eau de coco est devenue populaire ces dernières années et de nombreuses personnes se sont lancées dans sa consommation.

Cette tendance est devenue si populaire qu’aujourd’hui on peut trouver sans problème de l’eau de coco 100% naturelle dans les rayons des supermarchés, notamment Mercadona, Lidl ou Carrefour.

Les défenseurs de cette boisson assurent que Il est chargé de nutriments et il est très intéressant de le prendre dans des circonstances différentes.

On dit qu’il est une excellente option pour rester hydraté, il est recommandé de le prendre avant les repas pour favoriser la digestion et il est également recommandé de le consommer avant et après les entraînements grâce à son apport énergétique.

Mais a-t-il réellement toutes ces propriétés, ou est-ce juste une mode de plus ? Passons en revue ces 7 bienfaits scientifiques de l’eau de coco:

Il est riche en de nombreux nutriments. L’eau de coco contient des nutriments importants et se distingue par sa teneur élevée en potassium. Une tasse de 240 ml d’eau de coco contient 60 calories, 15 g de glucides, 8 g de sucre, 4% des AJR pour le calcium, 4% des AJR pour le magnésium, 2% des AJR pour le phosphore et 15% des AJR pour le magnésium. Peut avoir des propriétés antioxydantes. Contient des antioxydants qui aident à réduire le stress oxydatif. Ses avantages ont été évidents dans des études sur des rats et des souris, mais il est nécessaire de vérifier ses effets chez l’homme. Peut aider les diabétiques à réduire leur glycémie. Diverses études suggèrent que l’eau de coco peut aider à abaisser le taux de sucre dans le sang et à améliorer d’autres marqueurs de santé chez les diabétiques. Cependant, des tests ont été effectués sur des animaux et les effets chez l’homme doivent être étudiés.

Peut aider à prévenir les calculs rénaux. Certaines recherches montrent que l’eau de coco peut aider à prévenir les calculs rénaux et à réduire la formation de cristaux dans l’urine. Dans ce cas, il est également nécessaire de vérifier ces résultats dans des essais humains. Peut favoriser la santé cardiovasculaire. La teneur en potassium de l’eau de coco aide à réduire la tension artérielle chez les personnes ayant une tension artérielle élevée ou normale. Favorise la récupération après un exercice prolongé. L’eau de coco est efficace pour reconstituer les liquides et les électrolytes après l’exercice, avec des effets comparables à ceux d’autres boissons pour sportifs. C’est une bonne source d’hydratation. L’eau de coco peut être consommée directement à partir de noix de coco vertes ou elle peut être achetée déjà embouteillée. C’est une bonne source d’hydratation, pauvre en calories et en glucides, mais il est important de vérifier l’étiquette pour s’assurer qu’elle ne contient ni sucres ni édulcorants.

Il est important de noter que certains de ces bienfaits pour la santé de l’eau de coco ont été prouvés dans la recherche animale. Des essais humains sont nécessaires pour s’assurer que les effets sont les mêmes pour les humains.