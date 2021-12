7 biotechnologies notées A à acheter pour le long terme

Bien que ce ne soit pas la fin des sociétés pharmaceutiques géantes, il existe une nouvelle génération de biotechnologies qui ont pu progresser rapidement grâce aux avancées massives de la technologie informatique au cours des dernières décennies. Ces biotechnologies notées A font partie de cette nouvelle génération.

Les percées utilisées pour construire les grandes installations de R&D pharmaceutiques que nous connaissons aujourd’hui se manifestent maintenant avec de plus petites biotechnologies, bien qu’avec une approche plus ciblée sur des méthodologies et des maladies spécifiques. L’industrie est en transition lente depuis des décennies maintenant. Et nous commençons à voir les possibilités.

Deux petites biotechnologies ciblées ont été lancées dans les gros titres mondiaux avec leurs travaux sur de nouveaux vaccins contre le covid-19. Non seulement leurs recherches ont aidé à sauver le monde du covid, mais leur approvisionnement et leur distribution étaient également de premier ordre. Une fois que la production de vaccins a atteint des niveaux constants, l’ensemble du secteur de la biotechnologie a augmenté.

Certaines de ces entreprises ont fait leurs débuts dans la grande course aux vaccins. D’autres font un travail similaire qui change la donne dans différents domaines. Voici sept actions biotechnologiques notées A qui influenceront la médecine du 21e siècle :

Vélo Thérapeutique (NASDAQ :BCYC)

BioNTech SE (NASDAQ :BNTX)

Avid Bioservices (NASDAQ :CDMO)

Produits pharmaceutiques Enanta (NASDAQ :ENTA)

Iveric Bio Inc (NASDAQ :JE VOIS)

Moderne (NASDAQ :ARNm)

Prothéna (NASDAQ :PRTA)

Biotechs notées A pour le long terme : Bicycle Therapeutics (BCYC)

Dirigée par un lauréat du prix Nobel 2018, Bicycle Therapeutics, basée au Royaume-Uni, ne s’est pas concentrée sur les maladies. Au lieu de cela, il a adopté une approche plus large, trouvant le meilleur moyen de fournir des réponses anticorps puissantes tout en causant le moins de dommages résiduels au corps.

Souvent, les traitements contre le cancer ou d’autres maladies systémiques signifient que le traitement peut être très difficile à tolérer pour l’organisme. Et une fois qu’il a fait son travail, le traitement peut persister dans le corps, obligeant le foie et les reins à travailler plus fort pour l’expulser.

La nouvelle classe de médicaments de Bicycle aborde ces problèmes. Ses applications peuvent être utilisées dans un certain nombre de pathologies différentes, comme la réduction du stress corporel face au traitement des tumeurs, par exemple.

C’est une entreprise en phase de développement, mais si tout se passe comme prévu – et c’est le cas – cela pourrait être très excitant. BCYC a grimpé de 210% depuis le début de l’année, mais ce marché offre de nombreux points d’entrée intéressants, et c’est encore une jeune entreprise.

BioNTech SE (BNTX)

Comme je l’ai expliqué dans mon introduction, certaines de ces biotechnologies prometteuses de nouvelle génération classées A ont déjà fait mouche. BNTX est l’un d’entre eux.

Il s’agit d’une société d’immunothérapie basée en Allemagne qui, comme BCYC, a trouvé un certain nombre d’applications pour ses nouvelles thérapies.

Vous le connaissez peut-être en tant qu’entreprise qui s’est associée à Pfizer (NYSE :PFE) pour développer le premier vaccin contre le covid-19 au monde. C’était le BNTX qui travaillait sur le séquençage de l’ARNm et l’a appliqué à un vaccin. C’est ainsi que le monde a reçu un vaccin viable dans un laps de temps remarquablement rapide.

Habituellement, il faut des années d’essais et d’erreurs, de peaufiner les formulations et les dosages pour se rapprocher de quelque chose d’efficace. Ici, il a fallu moins d’un an.

L’action a grimpé de 317% depuis le début de l’année, mais cet argent sera bien dépensé dans son ambitieux pipeline. Et il y a fort à parier qu’il y a déjà de grandes sociétés pharmaceutiques qui font la queue pour s’associer avec elle.

Biotechs notées A pour le long terme : Avid Bioservices (CDMO)

Bien qu’il existe de nombreuses biotechnologies qui cherchent à tuer des dragons, certains investisseurs préfèrent investir leur argent dans un fabricant d’épées plutôt que dans un tueur de dragons. C’est le CDMO.

Depuis 1981, CDMO fabrique des produits biopharmaceutiques à base de cultures de cellules de mammifères pour les biotechnologies et les sociétés pharmaceutiques à utiliser dans leurs travaux de R&D. Et s’il y a un boom dans le secteur de la biotechnologie, vous pouvez être sûr qu’il y a aussi un boom dans l’une des principales entreprises qui fournit des cultures à ces entreprises de biotechnologie.

De plus, le CDMO ne dépense pas des milliards en approbations d’organisations fédérales ou ne passe pas des années à passer des essais de médicaments. C’est une entreprise qui rapporte de l’argent en ce moment.

L’action est en hausse de 164 % depuis le début de l’année, ce qui lui confère un ratio cours/bénéfice énorme. Mais ses bénéfices rattraperont son prix au fil du temps et la croissance se poursuivra.

Enanta Pharmaceuticals (ENTA)

Quelque chose que vous entendez beaucoup dans le monde de la science est aussi révolutionnaire que la biologie l’était au 20ème siècle, la chimie l’est au 21ème. La bio-ingénierie, les médicaments à petites molécules, le repliement des protéines, les immunothérapies et plus encore changent notre façon de voir les médicaments et les maladies.

ENTA est une biotechnologie axée sur la chimie qui se spécialise dans les thérapies à petites molécules pour les infections virales et les maladies du foie. Et oui, le covid est dans sa timonerie.

Comme nous l’avons vu ces dernières semaines, il n’est pas aussi simple d’éliminer un virus virulent que lorsque le monde était plus petit et moins connecté. Désormais, un événement d’un côté du monde peut avoir des répercussions à travers le monde en un temps relativement court. Et les virus sont très adaptables.

L’ENTA a des médicaments en préparation et a des partenariats importants avec de grandes sociétés pharmaceutiques sur certains de ses médicaments d’essai. Son action a gagné 96% depuis le début de l’année.

Biotechs classées A pour le long terme : Iveric Bio (ISEE)

Un secteur qui attire de plus en plus l’attention ces dernières années est celui des biotechnologies qui se concentrent – ​​pardonnez le jeu de mots – sur la vision. À mesure que la population vieillit, un certain nombre de maladies oculaires chroniques et aiguës attirent de plus en plus l’attention.

Une partie de cela est le vieillissement des baby-boomers. Un autre élément est le fait que les niveaux croissants de diabète entraînent également plus de maladies oculaires. Et le fait que les Millennials et la génération Z soient tous deux plus grands que la génération des baby-boomers signifie que ces défis vont devenir plus grands, pas plus petits.

L’ISEE développe des traitements pour un certain nombre de maladies rétiniennes, y compris la dégénérescence maculaire liée à l’âge (alias atrophie géographique), la principale cause de perte de vision et de cécité chez les personnes âgées. La société a un certain nombre d’essais en cours. Et il n’y a qu’une poignée de biotechs qui travaillent dans ce secteur. Tout cela l’ajoute au club des biotechnologies classé A.

L’action ISEE a gagné 110 % depuis le début de l’année.

Moderna (ARNm)

Ceci est un autre des coups de lune covid-19. Et comme son collègue BNTX, l’histoire du succès des vaccins, MRNA est bien plus qu’une simple entreprise de vaccins. Sa spécialité est de trouver des moyens d’utiliser l’ARN messager (ARNm), la pierre angulaire de l’ADN, pour aider le corps à construire ses propres défenses immunitaires contre les virus, les cancers et autres maladies débilitantes et mortelles.

Considérez son vaccin contre le covid-19 comme une preuve de concept importante pour le potentiel de l’ARNm. Et compte tenu du fait que des quantités massives d’investisseurs ont investi d’énormes sommes d’argent dans l’action – il a augmenté de 187% depuis le début de l’année et a une capitalisation boursière de 125 milliards de dollars – il a beaucoup d’argent pour aller plus loin dans son travail de R&D sur l’ARNm .

C’est le genre de financement et d’acceptation dont rêvent les biotechnologies. Et cela lance également l’entreprise dans une entreprise assez capiteuse. C’est l’une des biotechnologies d’élite classées A qui mérite votre attention.

Biotechs classées A pour le long terme : Prothena (PRTA)

Lorsque la plupart des gens pensent aux types de maladies qui les empêchent de dormir la nuit, hors covid-19, il y en a probablement au moins une sur la liste qui est une maladie neurodégénérative, comme la SLA, la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson.

Depuis 1969, PRTA recherche et développe des médicaments en collaboration avec des partenaires de grandes sociétés pharmaceutiques ou de manière indépendante. Et grâce à une meilleure informatique qui a conduit à une meilleure compréhension de notre cerveau et des neurosciences, PRTA ouvre la voie à une nouvelle génération de traitements pour les maladies neurodégénératives.

Alors que les remèdes sont toujours l’objectif, lorsqu’il s’agit de systèmes et d’agents aussi complexes, le développement de médicaments pour faire face plus efficacement à ces maladies est un progrès vital. Les problèmes du récent médicament contre la maladie d’Alzheimer d’un concurrent majeur ont également stimulé les perspectives de PRTA. L’action a gagné 294% depuis le début de l’année, mais a un PE actuel de seulement 46.

A la date de publication, Louis Navellier avait des positions longues sur BNTX et PRTA. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article.

Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

