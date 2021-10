7 bonbons d’Halloween sains pour les petits et les moins petits de la maison | La vie

La fête la plus terrifiante et la plus amusante de l’année approche et c’est égal aux bonbons, au sucre et aux graisses malsaines, nous recommandons donc quelques plats que les enfants adoreront sans être mauvais pour leur santé.

Nous aimons tous Halloween, c’est une réalité. Au fil des années, depuis que cette tradition a été importée des États-Unis, nous, les Espagnols, l’avons progressivement adoptée précisément pour son amusement et son originalité.

Le truc ou la friandise, le code que disent les enfants lorsqu’ils font du porte-à-porte n’ont qu’un seul objectif : se procurer des bonbons, des bibelots et des sucreries. Et s’il est vrai que ces aliments de temps en temps ne sont pas nocifs, parfois nous en exagérons.

Pour cette raison, nous allons aujourd’hui vous recommander quelques bonbons sains à préparer à la maison, le tout avec des aliments faciles à trouver et pleins de vitamines.

Bananes fantômes: Cette recette est simple, il suffit de couper les bananes en deux, d’enlever la peau et de mettre une pépite de chocolat collée en forme d’yeux et de bouche. Ils sont très bons et sains, car ils contiennent à peine du chocolat et la banane est riche en potassium.

Crocs de pomme: Avec juste une pomme et un peu de confiture de fraises, on peut prétendre qu’il y a des mâchoires maléfiques qui veulent nous manger. Mais en vérité, ceux qui mangeront ce jour-là seront nous.

Monstres Kiwis: Imitant le monstre de Frankenstein, il suffit de couper un kiwi en deux et de peler la peau sur les côtés mais en laissant la peau sur les extrémités, formant ainsi une sorte de casque irrégulier (bien que n’importe qui dirait qu’il s’agit du poussin Calimero Kiwi) .

Écorce d’arbre croustillante: Avec de la citrouille déshydratée, et une roussette avec de l’eau et du sucre, nous pouvons enduire les lanières de citrouille et les rendre non seulement saines grâce à leurs multiples minéraux, mais aussi sucrées et savoureuses pour les enfants qui ne se passionnent pas pour ce fruit.

Araignées raisins et raisins secs: Ce dessert est facile à faire et super sain. Nous n’avons besoin que de raisins noirs et de raisins secs, nous utilisons donc le raisin comme corps et les raisins secs comme cuisses. Ils ont l’air effrayant mais ils sont très savoureux.

Citrouilles oranges: On prend une orange, on la vide soigneusement, on fait des trous pour les yeux, le nez et la bouche pour qu’elle ressemble à une citrouille d’Halloween miniature, et à l’intérieur on la remplit de morceaux de très petits fruits coupés. Terrible et sain, dans une égale mesure.

Avec ces sept recettes, toutes très simples et faciles à réaliser, nous pouvons tous assembler une fête d’Halloween saine et savoureuse adaptée à tous les publics: même les diabétiques (bien que toujours prudent avec les quantités).

Passez un bon Halloween et rappelez-vous que ce soir-là… tout peut arriver, jusqu’à ce que les morts ressuscitent.