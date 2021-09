7 bonnes actions à acheter pour une retraite riche en revenus

in

Ce n’est pas parce que nous arrivons à la retraite que nous passons totalement aux obligations. Il y a encore des actions à acheter qui sont à la fois intéressantes et rentables. Mais la plupart du temps, les investisseurs à ce stade recherchent un revenu.

Cela implique bien plus qu’un simple filtrage des actions à dividendes et un tri par rendement.

Les investisseurs doivent savoir ce qu’ils achètent, car nous devons disposer d’un revenu fiable dans ce scénario. Nous ne voulons pas que tous nos œufs soient dans le même panier, mais nous ne voulons pas non plus être trop éparpillés.

Dans cet esprit, examinons sept actions à dividendes à acheter qui pourraient être de solides candidats pour les personnes à la retraite ou sur le point de prendre leur retraite.

Compagnie 3M (NYSE :MMM)

Lowe’s (NYSE :MEUGLER)

Revenu immobilier (NYSE :O)

Immobilier fédéral (NYSE :FRT)

AT&T (NYSE :T)

Johnson & Johnson (NYSE :JNJ)

Walmart (NYSE :WMT)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Actions à revenu à acheter : 3M Co (MMM)

Source : JPstock / Shutterstock.com

Lorsque nous cherchons un revenu de retraite, nous recherchons la cohérence, n’est-ce pas ? Eh bien, 3M Co n’est peut-être pas l’action la plus excitante du marché – ni même de cette liste – mais son dividende est certainement attrayant.

L’action rapporte toujours un rendement en dividendes de 3,2%, ce qui est assez solide à une époque de taux d’intérêt ultra-bas et lorsque de nombreuses actions à dividendes languissent dans la zone de rendement de 1% à 2%.

En février, la société a augmenté de 1% son dividende trimestriel. Bien que beaucoup puissent se moquer de cette petite bosse, considérez qu’elle survient à un moment difficile au milieu de l’incertitude mondiale. Il marque également la 63e année consécutive de 3M avec une augmentation du dividende. De plus, « 3M verse des dividendes à ses actionnaires sans interruption depuis plus de 100 ans. »

3M n’a pas suivi le rythme S&P 500 jusqu’à présent cette année, en hausse de seulement 4,4% en 2021. Cependant, alors que l’indice est proche de ses sommets, l’action 3M est en baisse d’environ 10% par rapport à son sommet de mai et revient dans sa zone de rupture à près de 180 $.

Avec la baisse, cela peut être un achat raisonnable pour les actions à revenu.

Lowe’s (FAIBLE)

Source : Helen89 / Shutterstock.com

Comme 3M, Lowe’s est fiable en matière de dividendes. En mai, le conseil d’administration a approuvé une énorme augmentation de 33% du paiement. Malgré la bosse, les actions paient un rendement d’environ 1,6%.

C’est quelque chose que les investisseurs sacrifient avec Lowe’s. Bien que l’activité de l’entreprise soit solide, que les flux de trésorerie soient impressionnants et que le dividende soit fiable, nous n’avons pas trop de rendement. Cependant, lors de la constitution d’un portefeuille d’actions à dividendes à acheter, la fiabilité l’emporte sur le paiement, à mon avis.

Selon la société, « Lowe’s a versé un dividende en espèces chaque trimestre depuis son introduction en bourse en 1961, et elle a augmenté le dividende pendant plus de 25 années consécutives. »

Le résultat net de l’entreprise se porte bien aussi. Malgré les estimations appelant à une croissance des revenus inférieure à 4 % cette année et à 2 % l’année prochaine, les prévisions de bénéfices prévoient une croissance de 28 % et 8 % en 2021 et 2022, respectivement.

Cela devrait continuer à gonfler le dividende. Sans oublier que le titre est en feu, en hausse de 27,2 % cette année.

Actions à revenu à acheter : revenu immobilier (O)

Source : Shutterstock

La vente que nous avons connue en mars 2020 était effrayante et troublante. Non seulement le marché boursier était en chute libre, mais l’économie mondiale était confrontée à une perturbation brutale comme jamais auparavant. Combiné avec une pandémie mondiale et les choses étaient assez effrayantes!

Cela a porté un coup violent aux FPI, car les investisseurs craignaient que les entreprises ne soient pas en mesure de payer leur loyer à temps, voire pas du tout. C’est pourquoi le revenu immobilier a chuté de plus de 50 % en un mois, bien plus que la baisse du sommet au creux que nous avons observée dans le S&P 500.

Voici la chose.

Non seulement Realty Income rapporte un rendement juteux de près de 4,2 %, mais c’est l’une des actions à dividendes les plus fiables qui soient. Pourtant, malgré cela, les FPI ont été balayées et les investisseurs ne semblent pas avoir envie de revenir.

Realty Income n’a augmenté que de 7,7 % au cours des 12 derniers mois et de 15,6 %, dividendes compris. Cela se compare aux rendements de 31,5% et 33,9% du S&P 500 au cours de la même période, respectivement. Mais regarde ça.

Realty Income a versé 614 dividendes mensuels consécutifs (plus de 51 ans) et a augmenté son dividende en 95 trimestres consécutifs (presque 24 ans). La société a également 111 augmentations de dividendes depuis son introduction en bourse en 1994.

Donc, si vous recherchez une action à revenu, celle-ci est difficile à battre.

Immobilier fédéral (FRT)

Source : Shutterstock

Comme Realty Income, Federal Realty a été durement touché depuis la vente massive de Covid-19. Les actions ont chuté de près de 55% avant de toucher le fond et, comme Realty Income, elles n’ont pas encore éclipsé les sommets d’avant le coronavirus. Il n’y a pas beaucoup d’actions de haute qualité qui n’ont pas réussi à le faire, laissant une certaine appréciation potentielle du cours de l’action en jeu avec celle-ci.

D’ici là, on peut compter sur le rendement. Federal Realty verse un rendement de dividende de 3,5%, mais ce nom est considéré comme un avoir de premier ordre dans l’espace.

Tout au long de 2020, il était possible d’acheter des actions FRT avec un rendement en dividendes supérieur à 5%. À certains moments, il était aussi élevé que 6%. Maintenant, à environ 3,5 %, ce n’est pas aussi élevé, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas une bonne affaire.

Le FRT à rendement le plus élevé atteint au cours des 10 dernières années était de 3,6% en 2018 (à l’exception de 2020). Avant cela, plus de 3% n’était pas facile à trouver et même moins de -2,5% n’était pas trop rare.

Maintenant pour les trucs amusants. Federal Realty vient d’augmenter son dividende pour la 54e année consécutive. Selon la société, il s’agit « du plus long record d’augmentations annuelles consécutives des dividendes dans le secteur des FPI ».

De plus, la société vient de relever ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2021 et 2022 pour le bénéfice par action et les fonds provenant des opérations (FFO ; la principale mesure de la performance des FPI). Cela va de pair avec les attentes de croissance constante des revenus à un chiffre pour cette année et l’année prochaine.

Donc, pour ceux qui recherchent des dividendes stables et fiables, il est vraiment difficile de battre le coup deux de FRT et O.

Actions de revenu à acheter : AT&T (T)

Source : Lester Balajadia / Shutterstock.com

AT&T est un peu plus controversé en ce qui concerne les actions à dividendes pour la retraite. C’est parce que le stock a été un énorme retardataire, purement et simplement. De plus, alors que les actions rapportent un dividende de 7,6%, la prochaine scission de la société va perturber ce paiement.

Non pas que ce soit un argument de vente énorme, mais considérez ceci. Au cours des 10 dernières années, l’action AT&T a baissé de 1,7%. Cependant, y compris les dividendes, le rendement total de l’action est de 72,5%. Bien que cela soit encore éclipsé par le rendement de 276% du S&P 500, ces dividendes aident toujours à compenser pas mal de douleur.

AT&T traverse cependant une étape assez importante. La société acquiert Découverte (NASDAQ :DISCA), en cédant ses activités médias et en réduisant son versement de dividendes de 15 milliards de dollars à 8 milliards de dollars.

Une baisse des dividendes : ce n’est jamais ce que les investisseurs veulent entendre. Cependant, la réalité est que la décision de l’entreprise d’acquérir WarnerMedia a été formidable et a donné à AT&T une énorme opportunité dans le monde du streaming avec HBO. L’autre réalité est que Warner était responsable d’une tonne de flux de trésorerie disponibles d’AT&T, et maintenir ce dividende n’est tout simplement pas réaliste sans ce flux de trésorerie.

La bonne nouvelle est que l’action AT&T aura toujours un rendement juteux (environ 4,5% à son taux et prix actuels) et les investisseurs détiendront une partie de la nouvelle entité. Espérons que ce dernier titre générera certains des rendements qui sont justifiés, en particulier lorsque nous regardons Disney (NYSE :DIS), Netflix (NASDAQ :NFLX) et d’autres géants du streaming.

Johnson & Johnson (JNJ)

Source : Alexander Tolstykh / Shutterstock.com

Un pilier du secteur de la santé, Johnson & Johnson est devenu un géant au fil des ans. C’est la 11e plus grande entreprise des États-Unis en termes de capitalisation boursière et bien que nous ne voyions pas certains des gains que nous réalisons dans le secteur de la technologie, J&J offre beaucoup de cohérence.

L’action rapporte actuellement environ 2,6% et la société a augmenté ce paiement en 59 années consécutives. Cela s’est produit en avril lorsque J&J a donné un coup de pouce de 5% et cela fait suite à l’augmentation de 6,5% de l’année dernière.

Gardez à l’esprit que J&J a augmenté le dividende dans un contexte d’incertitude extrême en avril 2020. C’était un signe de confiance de la part de la direction, disant aux investisseurs de ne pas s’inquiéter de la force de l’entreprise même en période difficile.

Bien que son vaccin n’ait pas été l’option la plus robuste disponible, Johnson & Johnson est toujours impliqué dans la lutte contre Covid-19. Au-delà de cela, il propose de nombreuses options sur le marché, allant des soins aux consommateurs à domicile (comme le Tylenol et les pansements) aux équipements hospitaliers et aux produits pharmaceutiques.

Actions à revenu à acheter : Walmart (WMT)

Source : fotomak / Shutterstock.com

Tandis que Amazon (NASDAQ :AMZN) tente de rattraper son retard, Walmart reste la plus grande entreprise du pays en nombre d’employés, avec plus de 2,3 millions de personnes sur sa liste de paie.

Tout comme les investisseurs pensaient qu’Amazon était préparé pour la domination mondiale (et peut-être encore), Walmart a riposté avec sa propre stratégie de commerce électronique. La combinaison du détaillant de ventes en ligne, physiques et de commandes en ligne et de ramassage s’est imposée parmi les détaillants qui survivent à cette nouvelle vague de commerce.

En fait, Walmart fait plus que survivre, c’est prospérer.

Les actions ont augmenté de près de 53 % au cours des trois dernières années. Y compris le dividende, ces gains gonflent à 62,5%. Au cours des cinq dernières années, ces gains se situent respectivement à 98% et 127%. Pas mal pour une action à dividende à croissance lente, non ?

Malgré des prévisions de revenus quelque peu stagnantes, les analystes estiment que les bénéfices de Walmart augmenteront de plus de 15% cette année. Bien qu’il ne rapporte que 1,5%, l’augmentation du paiement par la direction plus tôt cette année était la 48e année consécutive de l’entreprise.

À la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue dans O. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.