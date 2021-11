7 causes qui nous font paraître plus vieux que nous ne le sommes, selon la science | La vie

Si soudain des jeunes vous appellent à votre sujet ou pensent que votre fils est votre petit-fils, il est temps de supposer que vous avez l’air plus vieux que vous ne l’êtes…

Nous sommes obsédé par l’âge. Ou du moins, avec l’air Forever Young.

C’est déjà assez dur d’avoir un anniversaire après 30 ans, pour qu’en plus quelqu’un vous manque plus que vous n’avez.

Mais il est vrai que de nombreuses personnes paraissent plus âgées que leur âge réel. Quelles sont les causes qui nous font paraître plus vieux ? Le spécialiste de la santé Alek Kobab, du site Eat This, not That, nous donne quelques indices.

Le meilleur de tous est que Ces facteurs qui accélèrent le vieillissement peuvent être évités.

Les connaissant, vous pouvez les combattre pour qu’au moins, quel âge vous avez …

Ne pas utiliser de crème solaire quotidiennement

Plusieurs études ont montré que la lumière du soleil accélère le vieillissement cutané jusqu’à 80%.

Les rayons ultraviolets la dessèchent, changent de couleur et facilitent l’apparition des rides.

Si tu veux garder ton visage jeune vous devriez porter un écran solaire tous les jours que tu sors dans la rue, selon ce spécialiste.

Ne pas boire assez d’eau

La peau jeune reste lisse et douce, car est hydraté. Avec l’âge, la capacité des cellules à s’hydrater est réduite.

Si on ne boit pas assez d’eau, la peau ne s’hydrate pas, perd de l’éclat et de l’élasticité, et nous fait paraître plus vieux.

Passer beaucoup de temps avec le mobile

Voici une bonne raison de se déconnecter de Facebook et autres réseaux sociaux : l’utilisation du mobile vieillit.

Spécifique, la lumière bleue émise par les écrans. Cette lumière bleue nous empêche non seulement de dormir la nuit, mais elle vieillit également plus rapidement les cellules de notre peau.

Il est vrai que de nombreux écrans modernes n’émettent plus de lumière bleue ou ne la contrôlent plus, mais ils sont minoritaires.

Agis comme un vieil homme amer

L’âge n’est pas seulement en apparence, mais aussi dans l’esprit.

Oui nous agissons comme une vieille personne amère, nous sommes pessimistes, nous nous plaignons de tout, cela se reflète dans le visage et les gestes.

Si nous avons une attitude joviale envers la vie, cela se reflétera dans une expression plus jeune.

Manger trop, faire de l’embonpoint et ne pas faire d’exercice

Même si vous n’êtes pas gros, ne vous régalez pas ou ne mangez pas de très grosses portions, cela affecte votre santé.

Normalement, les personnes en surpoids et obèses semblent plus âgées qu’elles ne le sont.

Si vous ne faites pas d’exercice, vos muscles et votre peau souffrent et paraissent plus vieux.

Alcool et tabac

Fumer et boire sont une agression contre notre corps.

Les deux produits introduire des toxines ou produire des réactions chimiques nocifs pour la peau et pouvant à moyen terme provoquer des cancers et des maladies du foie ou des poumons.

Si vous fumez ou buvez, votre état de santé général se détériore et tu vieillis plus vite.

Le stress

Un peu de stress est une arme défensive, mais le stress chronique génère tellement de cortisol que provoque toutes sortes de réactions hostiles dans le corps.

Les défenses sont abaissées, douleurs musculaires, tachycardie, dépression, anxiété apparaissent… Être stressé est l’un des moyens les plus rapides de vieillir…