7 chaussures de basket pour jouer comme un pro

Stephen Curry, Lebron James Et tous les basketteurs d’élite ont une chose en commun: ils portent des chaussures adaptées à leur jeu qui garantissent des performances et une sécurité maximales sur leurs pieds. Certains diront que les chaussures n’amélioreront pas les lancers de trois ou les passes. Mais s’ils peuvent aider à avoir un meilleure adhérence sur la piste lors d’un sprint ou d’un changement de direction, maintenir la stabilité des chevilles ou alors amortir chaque support. Autrement dit, ils sont un équipement fondamental et ayant une influence sur le jeu et par conséquent, nous recommandons plusieurs Chaussures de basket avec différentes caractéristiques pour chaque joueur pour trouver celles qui répondent à leurs demandes.

Under Armour Heat Seeker

Ce modèle Under Armour offre un excellent maintien au niveau des chevilles.

Under Armour est l’un des grands fabricants d’équipements sportifs et les Heat Seeker sont la preuve de la qualité de leurs produits. Ces pantoufles de 330 grammes Ils sont légers et stables pour ne pas alourdir vos pieds. Son col côtelé est souple et protège la cheville tout en s’ajustant confortablement au pied. Il a une couche synthétique sans couture d’une grande résistance qui contribue à éviter les plis. Pour un excellent maintien, Under Armour a incorporé de l’EVA dans la semelle intérieure et la semelle intermédiaire, ainsi qu’un renfort extérieur au talon.

Nike Air Jordan Legacy 312

Le design de cette chaussure est une combinaison moderne des éléments emblématiques de la Jordanie.

Amortissement dans chaque impact après chaque étape ou saut a une grande importance dans le basket-ball et c’est là que le Legacy 312 se démarque . Son unité Air Sole dans le talon ainsi que la sangle au milieu du pied offrent soutien et amorti dans chaque support. Nike les a conçus en hommage à l’héritage de Michael Jordan avec cette référence au 312, le code du district de Chicago. Quelques chaussures de basket pour les joueurs qui ne veulent pas rater une étape.

Adidas Mad Bounce

Adidas a créé des chaussures de basket conçues pour apporter soutien et stabilité aux chevilles.

Si vous recherchez des chaussures de basket booster l’élan à chaque étape, les Adidas Mad Bounce sont un modèle approprié pour cela. Conçu comme une chaussure légère et confortable qui atteint un grande ventilation grâce au maillage technique dans leur partie supérieure, ils se démarquent surtout avec la technologie Adidas Bounce qui favorise l’élan dans chaque support. De plus, sa semelle est conçue pour bien saisir le court tout en facilite les changements de direction.

Nike lebron 17

Ce modèle est idéal pour les joueurs explosifs

Les Nike LeBron 17 sont des chaussures de basket inspirées du même James Lebron pour offrir vitesse sur piste sans perdre de puissance. Ils offrent une puissante combinaison de soutien, d’absorption des chocs et de réponse instantanée maximale. Sa semelle extérieure est en caoutchouc durable qui s’accroche à tous les types de chenilles pour obtenir un traction adéquate à la fois sur la voie de la rue et sur le parquet. Ceux-ci en font un chaussures polyvalentes quel que soit le terrain.

Nike Mamba Rage

The Mamba Rage est un hommage à Kobe Bryant.

A cette occasion, Nike a développé des sneakers qui rendre hommage au légendaire Kobe Bryant et son style tenace pour que tout le monde se sente comme cette légende du basket-ball. Cette chaussure avec une hauteur inférieure aux autres niveaux cherche confort et légèreté en utilisant la technologie Flywave sur le dessus. Avec cela, le pied sera soutenu et transpirera tout en maintenant un haute mobilité. La mousse Lunarlon dans leur semelle intermédiaire leur confère un excellent amorti. L’un de ses points forts est la traction qu’ils obtiennent avec les micro-marques dans plusieurs directions sur la semelle extérieure.

Under Armour Curry 4 Faible

Ces baskets sont inspirées de Stephen Curry.

Stephen Curry Il est l’un des grands joueurs de la NBA et ces chaussures sont inspirées de lui. Les utiliser ne garantira pas que quelqu’un tirera des triples comme lui. Cependant, ils sont conçus pour maximiser les performances à chaque étape et que si cela peut être une amélioration décisive dans le jeu. Les chaussures sont de taille basse pour offrent aux chevilles une mobilité maximale en même temps qu’ils les protègent avec un intérieur tricoté qui s’adapte parfaitement. Il a un motif de traction croisé pour une excellente traction de l’avant-pied au talon tout en offrant une adhérence exceptionnelle sur tous les types de sentiers. Sa lame speed améliore la structure sous le pied et favorise la mouvements explosifs. De plus, ils sont conçus avec de la microfibre synthétique et du tricot pour que les coutures ne s’émoussent pas et ne s’émoussent pas.Ayez toujours l’air neuf.

Under Armour Curry 4 “Plus de plaisir”

Cette chaussure Under Armour offre plus de maintien à la cheville.

Under Armour a décidé de miser sur les modèles de Stephen Curry et ceux-ci, contrairement au précédent, sont un type de chaussures plus hautes et stable qui n’abandonne pas la légèreté. Une chaussure de basket pour le joueur que vous voulez confort, contrôle et soutien. Ils optent à nouveau pour le panneau en microfibre synthétique associé au tricot pour créer une chaussure de poids réduit mais résistante. Le reste des qualités qui caractérisent le baskets haut de gamme par Under Armour Ils sont à nouveau présents: motif de traction central qui cherche à optimiser la traction du pied, lame de vitesse pour contrôler les mouvements explosifs et un composé de caoutchouc pour le dessous du pied. Un modèle qui offre également un meilleure protection et adhérence au niveau de la chevilleou pour ceux qui veulent faire toutes sortes de changements de direction sans crainte.

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont mis à jour au 03-06-2020