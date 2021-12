7 choses à faire avec votre nouvelle tablette Amazon Fire

Alors vous vous êtes réveillé le matin de Noël pour trouver une toute nouvelle tablette de feu assise sous le sapin, et maintenant vous vous demandez : que faites-vous en premier ? Sous certains logiciels de marque Amazon, la gamme de tablettes de la société fonctionne sous Android, ce qui les rend parfaites pour toutes sortes de personnalisation. Si vous ne savez pas par où commencer, voici les sept choses que vous devez faire immédiatement avec votre appareil Fire.

Installer le Play Store

L’Amazon Appstore est très bien, surtout lorsqu’il est combiné avec des applications Web via le navigateur Silk. Mais soyons honnêtes, rien ne remplace le Play Store, surtout lorsque vous essayez d’installer des applications indispensables comme Gmail et YouTube. Vous ne trouverez aucune application de Google sur le Play Store, ce qui en fait une étape essentielle pour les utilisateurs expérimentés et les nouveaux arrivants Android.

Heureusement, l’installation du Play Store sur l’une des tablettes Fire d’Amazon est très simple, ne nécessitant qu’une dizaine de minutes de votre temps et quatre APK téléchargés. Nous avons une procédure pas à pas très pratique qui vous guide à chaque étape du processus, alors assurez-vous de la vérifier après avoir déballé votre tablette. L’Amazon Appstore fonctionne à la rigueur, mais pour la plupart d’entre nous, le Play Store est absolument essentiel.

Obtenez toutes vos applications et jeux préférés

Une fois que vous avez installé le Play Store, il est temps de commencer à télécharger des applications. Qu’il s’agisse de votre premier appareil Android ou que vous soyez un expert chevronné, vous avez probablement une bonne idée du logiciel que vous voulez sur votre tablette.

Les applications Google sont une évidence – YouTube, Gmail, Chrome et Google Photos sont des téléchargements quotidiens pour nous, mais vous pouvez également avoir votre propre liste. Si vous utilisez une tablette Fire pour l’école, assurez-vous de récupérer des applications telles que Drive, Docs et Sheets. Pendant ce temps, Google Meet et Calendar sont essentiels pour toute personne travaillant à domicile. N’oubliez pas de récupérer Google Opinion Rewards, qui peut vous rapporter du crédit Play Store gratuit simplement en remplissant des sondages.

Cela dit, vous savez quoi de mieux que de vieilles applications de productivité ennuyeuses ? Jeux – et le Play Store en regorge. Nous ne manquons pas de guides rassemblant les meilleurs jeux sur Android en ce moment, avec des sélections comme Baba is You et Dead Cells que vous ne trouverez jamais sur l’Appstore d’Amazon. Si vous n’avez plus de crédit Play Store, ne vous inquiétez pas, il existe également de nombreux jeux gratuits incroyables qui valent le détour, notamment Pokemon Unite et Among Us.

Changez votre écran d’accueil

L’écran d’accueil d’Amazon ne ressemble à aucun autre appareil Android, mais il ne doit pas nécessairement le rester. Le Play Store regorge de lanceurs, parfaits pour redonner l’apparence et la convivialité classiques à votre nouvelle tablette.

Si vous recherchez une expérience « stock Android » aussi proche que possible – quoi que cela signifie en 2021, de toute façon – Nova Launcher pourrait valoir votre temps. Lawnchair est également un favori des fans, grâce à son design inspiré de Pixel. Cependant, si vous cherchez à essayer quelque chose de nouveau, Niagara Launcher vaut bien votre temps. Son interprétation simplifiée de l’écran d’accueil fonctionne très bien sur un écran de la taille d’une tablette.

Malheureusement, Amazon ne vous permet pas de définir un lanceur par défaut dans son menu de paramètres, ce qui signifie que certaines étapes supplémentaires sont nécessaires pour que cela fonctionne. L’utilisation des commandes ADB pour définir un lanceur par défaut sur les tablettes Fire n’est pas très difficile, et notre guide vous guide à chaque étape du processus. Il utilise Lawnchair pour montrer comment remplacer votre écran d’accueil, mais avec une application tierce supplémentaire, le passage à des services comme Nova ou Niagara est également très simple.

Ou profitez de l’expérience d’Amazon

Définir un lanceur par défaut est beaucoup de travail, et si vous n’êtes pas à l’aise avec les commandes ADB pour modifier votre Fire Tablet, cela pourrait ne pas en valoir la peine. L’expérience de l’écran d’accueil d’Amazon peut ne pas ressembler à celle d’Android classique, mais si vous prenez quelques minutes pour le personnaliser, ce n’est en fait pas trop mal, surtout si vous êtes un abonné Prime.

Avec trois onglets – Pour vous, Accueil et Bibliothèque – la configuration d’Amazon est parfaitement simplifiée pour une expérience sur grand écran. Vous pouvez vous débarrasser de toutes les publicités ou contenus suggérés en haut de l’onglet Accueil en appuyant, en maintenant et en sélectionnant « Pas intéressé », en ne laissant que votre liste d’applications installées. Cela n’est peut-être pas immédiatement apparent, mais vous pouvez facilement créer des dossiers en faisant glisser des applications les unes sur les autres ou en désinstallant les logiciels indésirables (la plupart) indésirables en appuyant longuement sur une icône.

L’onglet Bibliothèque est l’endroit où vous repérerez les achats Kindle synchronisés, les applications et les jeux de l’Appstore, le contenu Prime Video et même les sélections Audible – et vous pouvez tout personnaliser à l’aide du bouton en bas de cette page. Il existe également un filtre pour afficher uniquement le contenu téléchargé, juste au cas où vous seriez hors ligne pendant une période prolongée.

For You propose des suggestions de contenu provenant de services appartenant à Amazon, ainsi que des vidéos tendance et des suggestions d’applications. Soit vous trouverez cette page extrêmement utile, soit vous ne l’utiliserez jamais, sans pratiquement aucun intermédiaire. En fin de compte, votre écran d’accueil est ce que vous en faites, et même sans lanceur tiers, il y a beaucoup de place pour la personnalisation.

Assurez-vous de vous diriger vers le menu des paramètres pour désactiver le contenu de l’écran d’accueil que vous ne voudriez peut-être pas voir. Cette liste comprend les événements du calendrier, les actualités, les moments forts des photos, les recettes, etc. Certains d’entre eux pourraient vous intéresser, mais si ce n’est pas le cas, il n’y a aucune raison de le garder sur votre écran d’accueil. Et hé, pendant que vous êtes dans le menu des paramètres, c’est le moment idéal pour vérifier certains ajustements de base, comme la taille de la police et les filtres de lumière bleue.

Synchronisez vos gadgets pour la maison intelligente

Vous avez peut-être remarqué qu’une petite icône apparaît dans le coin inférieur gauche de votre écran. Cette bascule vous permet d’accéder au « Device Dashboard » d’Amazon, la méthode idéale pour contrôler tous vos gadgets domestiques intelligents compatibles Alexa. Si vous avez déjà synchronisé certains appareils avec Alexa, ils s’afficheront ici, prêts à être utilisés. Tout le reste peut être ajouté dans l’application Alexa préinstallée, qu’il s’agisse d’un autre appareil fabriqué par Amazon ou d’un utilitaire tiers d’entreprises comme TP-Link.

Vous pouvez attribuer des favoris, parcourir des catégories spécifiques, créer des routines et même contrôler toutes vos lumières avec une seule bascule. Device Dashboard est un outil indispensable pour toute personne obsédée par l’idée de rendre sa maison un peu plus intelligente, et sa configuration ne prend que quelques minutes.

Configurer des profils

Amazon fait un excellent travail avec les profils, offrant une expérience personnalisée, quel que soit le nombre de personnes partageant l’appareil. Vous pouvez configurer des profils dans le menu des paramètres de votre tablette, en ajoutant des comptes adaptés aux adultes et aux enfants. La bibliothèque familiale facilite la synchronisation du contenu acheté entre eux, tandis que les outils pratiques de temps d’écran d’Amazon aident à garder votre enfant concentré sans trop de distractions.

Malheureusement, le Play Store n’est pas partagé entre les profils, bien que vous puissiez résoudre ce problème avec un peu de temps libre et un peu d’huile de coude. Nous avons des instructions faciles à suivre sur la façon de faire fonctionner le Play Store sur tous les comptes, mais soyez averti – ce processus n’est pas pour les âmes sensibles.

Faites-en l’alternative parfaite à Echo Show

Enfin et surtout, les appareils Fire HD 8 et Fire HD 10 peuvent servir d’alternatives à Echo Show, ce qui en fait le gadget parfait à jeter dans la cuisine, le salon ou n’importe où ailleurs dans votre maison. Prenez simplement un support pour votre tablette pour la soutenir sur la surface de votre choix, puis balayez vers le bas depuis le haut de l’appareil pour ouvrir le menu des paramètres rapides. Activez le « Mode Show » et juste devant vos yeux, votre Fire Tablet se transformera en un Echo Show.

Pour utiliser le « Mode d’affichage », vous devez activer Alexa sur votre appareil. Cela fonctionne mieux lorsque le « Mode mains libres » est également activé – sinon, l’émission de commandes vocales est beaucoup plus difficile. Vous pouvez accéder aux paramètres spécifiques à Show en appuyant sur l’icône d’engrenage dans le panneau de notification lorsque ce mode est activé.

Si vous avez déjà un Echo Show dans votre maison, vous vous sentirez comme chez vous avec cette interface utilisateur. Un balayage vers la droite ouvre un panneau de configuration avec des commandes rapides tandis que votre écran d’accueil tourne entre l’horloge, la météo, les actualités et plus encore. Que vous essayiez de charger un Prime Original ou que vous recherchiez des recettes de biscuits pour commencer la cuisson, le « Mode Montrer » vous donne tout ce dont vous avez besoin pour utiliser votre tablette Fire en mains libres.

Nous ne faisons qu’effleurer la surface de ce que votre tablette Fire est capable d’accomplir. Aussi limitée que cette expérience puisse paraître dès le départ, tout un monde de possibilités s’ouvre en quelques étapes supplémentaires. Qui sait, vous pourriez même oublier qu’il ne fonctionne pas sous Android après quelques jours seulement.

