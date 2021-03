7 choses à savoir avant de remplir un support

Parce que Gonzaga a eu une histoire de déception dans le tournoi de la NCAA et a joué dans une mince conférence de la côte ouest cette saison, il y aura beaucoup de gens qui mettront en doute leur record invaincu. Ne tombez pas dans ce piège. Bien que les ‘Zags n’aient pas vraiment été testés lors de la Conférence de la côte ouest, Mark Few a mis en place une liste brutale de non-conférence pour aider à préparer son équipe. Gonzaga, qui occupe la première place du classement d’efficacité de Ken Pom, a battu les écoles de conférence de puissance comme le Kansas, Auburn, la Virginie occidentale, la Virginie et l’Iowa, la tête de série n ° 2 dans la région de Gonzaga, avec une relative facilité plus tôt dans la saison. Les Bulldogs sont testés au combat et prêts à faire une longue course jusqu’en mars.